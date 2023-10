Israeli Journalist Amira Hass, Daughter of Holocaust Survivors, Calls for Gaza Ceasefire Now In Part 2 of our interview with legendary Israeli journalist Amira Hass, who has reported from the occupied West Bank and Gaza for over 30 years, she discusses attending Wednesday’s historic protest in Washington, D.C., led by American Jewish groups, calling for an immediate ceasefire, as well as the events leading up to the Hamas attack on Israel on October 7, the ongoing hostage situation, and what could come next.

Die israelische Journalistin Amira Hass, Tochter von Holocaust-Überlebenden, fordert einen sofortigen Waffenstillstand für Gaza

Oktober 20, 2023

Gäste

Amira Hass

Haaretz-Korrespondentin für die besetzten palästinensischen Gebiete, mit Sitz in Ramallah.

Links

„Ohne Wasser und Strom aus Israel riskieren die Bewohner des Gazastreifens Dehydrierung und Krankheiten“

„Das Meer in Gaza trinken“

In Teil 2 unseres Interviews mit der legendären israelischen Journalistin Amira Hass, die seit über 30 Jahren aus dem besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen berichtet, spricht sie über die Teilnahme an der historischen Demonstration am Mittwoch in Washington, D.C., die von amerikanisch-jüdischen Gruppen angeführt wurde und einen sofortigen Waffenstillstand forderte, sowie über die Ereignisse, die zu dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober führten, die andauernde Geiselnahme und was als nächstes kommen könnte. „Wie können sie behaupten, Israel sei nicht verantwortlich?“, fragt Hass, der sagt, dass die Regierung ihre Politik der Apartheid, der Besetzung und der ethnischen Säuberung der Palästinenser trotz jahrzehntelangen internationalen Drucks zur Beendigung des Konflikts fortgesetzt hat. „Israel hat alles getan, um die Möglichkeit der Gründung eines palästinensischen Staates an der Seite Israels zu vereiteln.“

Abschrift

Dies ist eine Eilabschrift. Der Text ist möglicherweise nicht in seiner endgültigen Form.

AMY GOODMAN: Dies ist Democracy Now! und democracynow.org. Ich bin Amy Goodman.

Den Rest der Stunde verbringen wir mit der legendären israelischen Journalistin Amira Hass, die seit über 30 Jahren aus dem besetzten Westjordanland und Gaza berichtet. Sie ist die Haaretz-Korrespondentin für die besetzten palästinensischen Gebiete und sitzt normalerweise in Ramallah. Ihr neuester Artikel trägt die Überschrift „Ohne Wasser und Strom aus Israel riskieren die Menschen im Gazastreifen Dehydrierung und Krankheiten“.

Heute bringen wir Ihnen Teil 2 unseres Gesprächs. Am Donnerstag sprachen Nermeen Shaikh von Democracy Now! und ich mit ihr, nachdem sie am Mittwoch an einer historischen Demonstration in Washington, D.C. teilgenommen hatte, die von amerikanisch-jüdischen Gruppen angeführt wurde und einen sofortigen Waffenstillstand forderte. Wir baten sie, die Szene zu beschreiben.

AMIRA HASS: Sehen Sie, es waren Menschen. Es war ein Ausdruck der gemeinsamen Trauer und des Schocks von Menschen, von Juden, deren wichtigste Slogans „Nicht in unserem Namen“ und „Sofortige Waffenruhe“ waren. Und für mich war es sehr wichtig, dabei zu sein. Ich war also als Mensch dort, als Individuum, als Jude, nicht als Journalist. Ich kenne eine ganze Reihe von Israelis, die in den USA leben oder studieren.

Und es ging auch darum, dass wir alle diese Art von Unterstützung brauchen, die Palästinenser übrigens nicht haben dürfen. Juden ist es erlaubt, Demonstrationen abzuhalten. Soweit ich weiß, gibt es in ganz Europa Orte, an denen Palästinenser keine Demonstrationen in Solidarität mit ihrem getöteten Volk in Palästina abhalten dürfen. Auch hier sind wir, die Juden, also privilegiert, weil wir Dinge tun können, die Palästinensern nicht erlaubt sind, obwohl ich weiß, dass es hier einige gab. In den USA gab es einige Demonstrationen von Palästinensern. Aber die Palästinenser werden zum Schweigen gebracht, denn hier wird ihre Sensibilität – ihr Gefühl der Trauer – nicht respektiert. Sie werden als Unterstützer des Terrors bezeichnet, was auch immer. Ich war kurz zuvor in Boston und konnte feststellen, dass sogar das Wort „Palästinenser“ in allen offiziellen Erklärungen nicht verwendet werden darf.

Ich kann mich sehr gut mit dem Gefühl identifizieren, als Jude von der ganzen Welt geächtet zu werden, nicht gehört zu werden, oder dieses Gefühl – diese Gleichgültigkeit, die die Welt den Palästinensern, der Notlage der Palästinenser, der Tortur der Palästinenser entgegenbringt, ist so schockierend. Und ich, als Jüdin, sage ich, und als Kind von Überlebenden und Enkelin von Juden, die von Nazi-Deutschland ermordet wurden, kann ich – meine Identifikation und mein Gefühl der Identifikation und Wut und Verzweiflung, muss ich sagen – Verzweiflung – wird von Tag zu Tag, von Minute zu Minute größer.

NERMEEN SHAIKH: Amira, Sie haben in einem Ihrer letzten Haaretz-Artikel genau aus der Position von jemandem geschrieben, der die Tochter, das Kind von Holocaust-Überlebenden ist, in einem Artikel mit der Überschrift „Deutschland, du hast deine Verantwortung schon lange verraten“. In dem Artikel schreiben Sie über Ihren Vater, der Ihnen gesagt hat, wie weit er gehen würde.

AMIRA HASS: Ja.

NERMEEN SHAIKH: – schon 1992, er war selbst ein Überlebender des Holocaust, sagte, wenn Sie aus Gaza zurückkehrten, Zitat: „Es ist zwar kein Völkermord wie der, den wir durchgemacht haben, aber für uns war er nach fünf oder sechs Jahren zu Ende. Für die Palästinenser dauert das Leiden schon seit Jahrzehnten an.“ Könnten Sie vielleicht etwas mehr über die Position Ihres Vaters sagen und darüber, dass dies in gewissem Sinne verständlicherweise nicht die Position der meisten Menschen ist, die Überlebende oder Kinder von Überlebenden des Holocausts sind?

AMIRA HASS: Ja. NERMEEN SHAIKH: Ja.

NERMEEN SHAIKH: Könnten Sie das ein wenig erklären?

AMIRA HASS: Sehen Sie, ich meine, in 92 Jahren war es – wir könnten sagen, dass es kein Völkermord ist. Ich möchte sagen, dass ich nicht – wie ich immer wieder erkläre, ziehe ich es vor, jetzt nicht zu reden, mich nicht in Definitionen zu verlieren, sondern die Situation zu beschreiben. Natürlich war es ’92 im Vergleich zu heute eine harmlose Besatzung im Vergleich zu dem, was heute vor sich geht.

Ich weiß, dass ich aus einer linken Familie stamme, und deshalb war mir klar, dass, wenn es eine Lehre aus der deutschen Mordindustrie der Nazis gibt – ich denke, es ist zutreffender zu sagen als Holocaust – wenn es eine Lehre gibt, dann die, dass dies nicht das Schicksal irgendeines Volkes auf der Welt sein sollte, nicht nur das der Juden. Und eine weitere Lektion, die mein Vater mir beigebracht hat, war die Warnung vor Kriegen. Er warnte davor, dass während eines Krieges die Dinge immer schlimmer und schlimmer werden können, und zwar ohne Kontrolle. Und genau deshalb hat der rechte Flügel Israels und der messianische religiöse Siedlerflügel immer auf Kriege und regionale Kriege gedrängt, um den großen Plan zu verwirklichen, 1948, die Nakba, zu wiederholen und zu vollenden. Ich meine, ich sage es noch einmal, ich sage diese Dinge, und ich glaube nicht, dass wir in dieser Phase sind, und wir sind es. Und wir sind, und wir sind, und die Welt ist still und/oder untätig. Und sie war untätig während – in so vielen Phasen der menschlichen Geschichte war sie untätig.

Ich möchte noch etwas anderes sagen. Zu Beginn des Jahres 2000, während der zweiten Intifada, wurde ich von Howard Zinn kontaktiert, dem großen Historiker Howard Zinn, der, ganz im Sinne der Warnung meines Vaters vor Kriegen, mir sagte, dass er an eine Initiative von Menschen denkt, die anfangen, über Krieg zu sprechen, Kriege überhaupt zu ächten, wissen Sie, nicht nur zu sagen, dass es bestimmte Verbrechen in einem Krieg gibt. Der Krieg ist ein Verbrechen. Deshalb verwende ich auch nicht den Begriff „Kriegsverbrechen“, weil der Krieg ein Verbrechen ist. Aber weil Kriege eine solche Barbarei aus den Menschen, aus allen Menschen, herausholen, dass dann unsere Fähigkeit, zu einer anständigen Normalität zurückzukehren, so begrenzt ist. Das ist der Hintergrund. Das ist mein Hintergrund, der Hintergrund meiner Eltern. Und wir haben versucht – sie haben es versucht und ich habe es versucht, sowohl als Aktivist als auch als Journalist, an die Menschen zu appellieren, an die Menschlichkeit der Menschen und an die Vernunft der Menschen, denn das wird schaden – was heute passiert, die Palästinenser sind die Ziele, ganz sicher. Aber letztendlich kann es jedem in der Region schaden, und es wird den israelischen Juden schaden, genauso wie es den Palästinensern in Israel schadet. Ich spreche immer noch, und ich hoffe immer noch, dass es sofort aufhört.

AMY GOODMAN: Sie waren im Februar bei Democracy Now! zu Gast. Und damals schrieben Sie uns hinterher: „Die Gefahr einer Massenvertreibung der Palästinenser ist näher denn je seit der Nakba. Man kann diese Botschaft nicht oft genug wiederholen, damit sie eine Warnung und keine Prophezeiung bleibt.“ Können Sie das genau erklären?

AMIRA HASS: Ja.

AMY GOODMAN: – was Sie meinen? Es ist jetzt natürlich Oktober. Zu diesem Zeitpunkt sind etwa 3.800 Palästinenser tot, aber Hunderttausende wurden vertrieben, und dann sagt die israelische Armee der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, dass die Hälfte von ihnen den nördlichen Teil, den am dichtesten besiedelten Teil des am dichtesten besiedelten Ortes der Erde, verlassen und nach Süden ziehen muss.

AMIRA HASS: Ich muss sagen, dass ich damals, als ich im Februar schrieb, mehr an das Westjordanland dachte. Aber wir sehen, dass sie jetzt an diesen beiden Fronten arbeiten, die untrennbar miteinander verbunden sind, weil das palästinensische Volk in beiden Gebieten unter israelischer Besatzung steht, auch wenn das Westjordanland und der Gazastreifen in einer anderen Konstellation sind. Aber wie Dr. Mustafa sagte, wollen sie Ägypten unter Druck setzen, sich zu öffnen und die Palästinenser gehen zu lassen, weil die Leute sonst sagen werden: „Oh, es ist auch die Schuld Ägyptens. Warum lassen sie nicht alle Menschen nach Ägypten fliehen?“ In Israel werden sie dazu aufgerufen, Palästinenser auf dem Sinai bauen zu lassen, eine neue Stadt zu bauen und dergleichen mehr. Aber auch im Westjordanland besteht die Gefahr einer Massenvertreibung, und deshalb, ich wiederhole, was Dr. Mustafa sagte, ist König Abdullah so beunruhigt, weil er spürt, dass die Palästinenser, wenn sie gedrängt, gedrängt, gedrängt werden, nach Jordanien gedrängt werden. Israel behauptet schon länger, dass das wahre Palästina Jordanien sei, weil die Mehrheit der Menschen in Jordanien Palästinenser sind. Die Gefahr besteht also jetzt. Und ich wiederhole noch einmal, dass Kriege – der rechte Flügel will Kriege, um genau diese Pläne zu verwirklichen, die in normalen Zeiten irgendwie unterdrückt werden. Und unsere Normalität ist niemals normal.

NERMEEN SHAIKH: Nun, Amira, ich möchte Sie noch einmal aus einem anderen Artikel zitieren, den Sie nur wenige Tage nach dem Hamas-Angriff in Israel geschrieben haben. Sie schrieben einen Artikel mit der Überschrift „Wieder im Kreislauf der Rache angekommen“. Darin schreiben Sie: „Wie bei jedem israelischen Krieg gegen den Gazastreifen, an dem die Hamas ein Interesse hatte, insbesondere angesichts der Ermordung von Zivilisten, sollte man sich fragen: Hat diese Organisation einen realistischen Aktionsplan und ein realistisches politisches Ziel, oder wollte sie vor allem ihre eigene Position in den Augen der Bewohner des Gazastreifens rehabilitieren? Wurde ihre Militäroperation dieses Mal von einem logistischen Plan zur Unterstützung und Rettung der angegriffenen Zivilisten im Gazastreifen begleitet?“ Könnten Sie also auf einige dieser rhetorischen Fragen antworten, die Sie gestellt haben?

AMIRA HASS: Ja.

NERMEEN SHAIKH: Und was ist mit den Geiseln los? Ich meine, jetzt hat Israel gesagt – sie haben die Zahl erhöht – es gibt 203 Geiseln, israelische Geiseln, die in Gaza festgehalten werden. Wie ist ihre Lage? Und was wissen wir darüber, was der israelische Staat unternimmt, um über ihre Freilassung zu verhandeln oder sie zu erzwingen? Vermutlich sind auch sie von dem ständigen Bombardement betroffen.

AMIRA HASS: Genau. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen, wie viele der Geiseln. Bei einigen von ihnen kenne ich die Angehörigen. Ich kenne einen von ihnen, der 85 Jahre alt ist und ein sehr tapferer Journalist, der in – Oded Lifshitz ist sein Name. Ich habe es gerade bemerkt. Er ist 85 Jahre alt. In den 70er Jahren deckte er die israelische Vertreibung der Beduinen im Norden des Sinai auf. Er enthüllte dies in einer Reihe von Artikeln. Ich kenne einige Leute, die, wie ich schon sagte, mit Freunden von mir verwandt sind.

Und wir wissen nicht, was da vor sich geht. Wir wissen nicht, ob sie unter den gleichen Bedingungen leben wie alle Palästinenser in Gaza. Wenn sie am Leben sind, haben sie kein Wasser und keinen Strom. Wenn sie verwundet sind, gibt es keine Möglichkeit, sie wirklich zu behandeln. Sie sind getrennt – wenn sie getrennt sind, wie sie festgehalten werden – einige werden vom Islamischen Dschihad festgehalten. Einige werden von der Hamas festgehalten. Wo werden sie festgehalten? Sind sie aus dem Süden in den – aus dem Norden in den Süden geflohen? Wir haben keine Antworten auf all diese Fragen. Und ich weiß nicht, wie viele Antworten die israelische Armee hat.

Wissen Sie, während wir hier reden, verhaftet Israel auch palästinensische Arbeiter aus dem Gazastreifen, die in Israel waren, als alles begann. Zunächst durften sie in palästinensische Städte im Westjordanland einreisen, aber jetzt werden sie verhaftet. Und ich erlaube mir den Verdacht, dass sie diese Karte auch ausspielen wollen, wenn sie über die Freilassung der israelischen Gefangenen oder, ja, der entführten Menschen verhandeln.

Sehen Sie, die Hamas hat sich als sehr einfallsreich erwiesen, wenn es um die militärische Operation geht. Sie wussten, wie sie die israelischen Überwachungsanlagen neutralisieren konnten, wie sie das Schießen, das automatische Schießen, neutralisieren konnten. Sie wussten, wo sich die Militärbasen befanden, usw. Sie waren also sehr einfallsreich, auf eine Art und Weise, die ich als beeindruckend hätte bezeichnen können, wenn da nicht die Gräueltaten gewesen wären, die später begangen wurden. Und die Gräueltaten wurden begangen. Und ich weiß, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, den Palästinensern zu sagen, dass sie das beachten sollen, denn Israels Rache ist hundertmal blutiger, aber es gab trotzdem Gräueltaten.

Ich habe das Gefühl, dass es einen enormen Widerspruch gibt zwischen der Planung der unmittelbaren Militäroperation und dem, was danach kommt – was die Folgen sind, weil zum Beispiel die Zivilbevölkerung jetzt – die Zivilbevölkerung im Westen – in Gaza. Wenn sie wussten, dass sie eine solche Operation durchführen, und sie wussten, dass Israel heftig zurückschlagen wird, warum haben sie dann zum Beispiel nicht einmal – ich wusste es nicht – dafür gesorgt, dass die Menschen Wasser haben? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn sie in der Lage sind, so viele Waffen zu haben, müssen sie auch für die Unterstützung der Zivilbevölkerung, ihrer Zivilbevölkerung, gesorgt haben. Aber soweit ich das beurteilen kann, glaube ich nicht, dass dies geschehen ist.

Ich glaube nicht, dass die Hamas ausgelöscht werden kann. Sie kann außerhalb des Gazastreifens gedeihen. Aber ich verstehe ihren politischen Plan im Moment nicht. Wollen sie ganz Palästina befreien, egal ob es 50 oder 80 Jahre dauert, und das auf Kosten des Lebens von Palästinensern und Israelis, von denen ich nicht weiß, wer in das Land zurückkehren wird? Wer wird in diesem zerstörten Land leben, wenn das der Plan ist? Wenn der Plan politisch ist, unmittelbar politisch, ist es dann schlimmer, die Freilassung der derzeitigen palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen zu fordern, und die Kosten sind so hoch? Ich glaube, ich kenne einige Gefangene, die jetzt im Gefängnis sitzen. Ich glaube nicht, dass sie sich über ihre Freilassung freuen werden, da sie den Tod von Tausenden oder Zehntausenden von Palästinensern zu verantworten haben.

Im Moment sehe ich also eine militärisch sehr geeignete Organisation, die Israel in der Tat einen sehr deutlichen Schlag versetzt hat. Aber ich sehe nicht, dass es eine politisch tragfähige Position gibt, die damit einhergeht. Das bin ich jetzt. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir warten ab, denn nur Krieg, nur Krieg, nur Blutvergießen, wohin wird uns das führen? Wohin wird er die Palästinenser führen? Jetzt ist es für die Menschen sehr schwierig, die Hamas zu kritisieren. Es gibt eine Menge Unterstützung. Aber ist es eine politische – hat sie eine politische, logische, menschliche Perspektive? Ich kann es nicht erkennen.

AMY GOODMAN: Und die Antwort auf die wiederholten Behauptungen im Fernsehen, möchte ich Sie auch fragen, denn so verstehen die Amerikaner, was passiert, durch die Konzernmedien. Ich meine, die jüngere Bevölkerung sieht nicht fern, die ältere schon. Wenn Sie CNN sehen, zum Beispiel seit gestern, aber das war eine Wiederholung davor, dann sehen Sie einen Vertreter der israelischen Verteidigungskräfte nach dem anderen. Sie haben sogar Naftali Bennett – richtig? – der ehemalige Premierminister, der jetzt der Armee angehört, sagte: „Fragen Sie“ – zu Sky News – „mich ernsthaft nach palästinensischen Zivilisten?“ Aber seit gestern, nach der Bombardierung des Krankenhauses, wie auch immer das ausgeht, wer auch immer dafür verantwortlich ist, den ganzen Tag über bis heute, war das untere Drittel von CNN „US-Quellen, US-Beamte sagen, Israel ist nicht verantwortlich.“ Das geht über das Krankenhaus hinaus.

AMIRA HASS: Natürlich.

AMY GOODMAN: Den ganzen Tag über wurde diskutiert, dass Netanjahu in dieser Sache ziemlich siegreich war, ob es eine Lüge ist oder ob es wahr ist, ein größerer Punkt, Israel ist nicht verantwortlich. Und deshalb wollte ich Sie dazu befragen. Dies geschieht zu einer Zeit, in der über 3.500 Palästinenser getötet wurden. Dutzende von anderen Gesundheitseinrichtungen, einschließlich derjenigen, die erst vor ein paar Tagen angegriffen wurde, was die IDF nicht behauptet hat. Was bedeutet diese Art der Berichterstattung? Wissen Sie, Noam Chomsky sagt, dass die Medien im Allgemeinen eine Zustimmung zum Krieg erzeugen. Aber es ist wichtig, denn die USA sind das mächtigste Land der Erde und der wichtigste Waffenlieferant für Israel.

AMIRA HASS: Ja. Sehen Sie, was bedeutet es, dass Israel nicht verantwortlich ist? Israel hat das seit den frühen 90er Jahren eingefädelt, als die Welt Israel und die Palästinenser dazu drängte – und die Palästinenser wollten das -, eine Art Kompromiss zu schließen. Dies geschah nach der ersten palästinensischen Intifada, die eine sehr klare politische Botschaft hatte: Wir wollen – wir wollen nicht, dass unsere Kinder so leben, wie wir unter der Besatzung gelebt haben, also lasst uns einen Kompromiss schließen und einen palästinensischen Staat neben Israel gründen. Und das war ein akzeptierter Ausweg aus dem Blutvergießen, der Krise und dem Konflikt. Und die Welt unterstützte ihn, so schien es zumindest.

Und Israel tat alles, um die Möglichkeit der Gründung eines palästinensischen Staates an der Seite Israels zu verhindern. So hat es sein kolonialistisches Streben während – seit Beginn von Oslo – nur noch verstärkt und ausgebaut. Und Israel trennte den Gazastreifen ab und behandelte ihn wie eine separate Enklave ohne Verbindung zu den Menschen im Westjordanland und dem Rest Palästinas und Israels – nicht erst, seit die Hamas an die Macht kam, sondern schon lange vorher, in den frühen 90er Jahren. Was ist also nicht die Verantwortung, nicht die Verantwortung Israels? Es ist die israelische Politik, die eine solche Kette von Reaktionen ausgelöst hat, dass wir sie erzählen könnten. Wir konnten es sagen – wir haben es immer wieder gesagt, zu Israelis, zu Diplomaten, zu ausländischen Diplomaten, zu anderen Ländern. Wir haben immer und immer wieder gewarnt. Wir wussten es, und wir wollten es verhindern. Wie können sie also behaupten, Israel sei nicht verantwortlich?

Und wissen Sie was? Jeder Palästinenser, der heute in Gaza getötet wird, ist in dem von Israel kontrollierten Bevölkerungsregister registriert. Die Palästinenser werden nicht in einem separaten Register erfasst. Es ist Israel, das kontrolliert. Wenn eine Person nicht registriert ist, ist sie da – wenn ein Neugeborenes nicht im israelischen Bevölkerungsregister registriert ist, dann existiert das Neugeborene nicht. Israel kontrolliert auch heute noch. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist verpflichtet, jeden Namen eines Neugeborenen und jede Änderung der Adresse an Israel weiterzugeben, damit diese Änderung bestätigt werden kann. Was ist also nicht zuständig? Es ist ein Teil von Israel. Ich meine, Israel kontrolliert das ganze Land, kontrolliert die Menschen, entscheidet, wie viel Wasser sie haben, was für eine Wirtschaft sie haben dürfen. Wenn sie nicht auf die Universitäten im Westjordanland gehen, entscheidet Israel. Israel entscheidet über jedes Detail dieser Menschen. Was jetzt passiert, ist also nicht Israels Verantwortung?

Das ist genau die Art und Weise, wie die Mehrheit der Mainstream-Medien nicht damit umgehen will. Sie fangen erst dann an, sich mit dem Konflikt und der Grausamkeit zu befassen, wenn er einen unerträglichen Höhepunkt erreicht. Aber die Grausamkeiten, die Gewalt und das Böse, das bürokratische Böse, die bürokratische Gewalt haben sich seit Jahren angehäuft, eine Schicht, eine Schicht nach der anderen. Und das schockiert jeden, jeden Palästinenser.

Wissen Sie, die Palästinenser in Gaza, die unter 30 Jahre alt sind, haben in ihrem Leben noch nie einen Berg gesehen. Einen Berg. Sie können sich nicht vorstellen, dass eine Wasserquelle aus einem Felsen über einem Berg entspringt. Ich weiß das, weil eine Freundin – eine junge Freundin von mir – die Möglichkeit hatte, ins Westjordanland zu kommen, weil sie Krebs hat. Ihre Freunde sagten ihr: „Du hast so ein Glück, weil du Krebs hast, dass du den Gazastreifen verlassen kannst.“ Ihre Brüder sind überrascht, als sie ihnen von den Bergen erzählt, die sie im Westjordanland gesehen hat. Ihr nehmt den Menschen so viele Jahre lang etwas weg. Ihr nehmt ihnen jede Hoffnung und jeden Horizont, jede Freude, ihr nehmt ihnen alles.

Und dennoch möchte ich sagen, und ich möchte noch einmal sagen, dass je mehr ich von diesem Samstag höre – und ich denke, dass viele Details – ich meine, ich habe viele Details überprüft, und die Gräueltaten waren da. Aber es hat mich gelehrt, dass Menschen kamen – nicht alle, nicht die Mehrheit, ein paar, aber es sagt mir nur, wie der Druck, der sich aufgebaut hat, wie ungeheuerlich es war, diese ungeheuerlichen Angriffe an einem Tag zu schaffen.

AMY GOODMAN: Amira Hass, langjährige Israel-Korrespondentin für Haaretz in den besetzten palästinensischen Gebieten, die normalerweise in Ramallah lebt. Sie ist Autorin von Drinking the Sea at Gaza, Reporting from Ramallah und schrieb das Vorwort und Nachwort zu den Holocaust-Erinnerungen ihrer Mutter Hanna Lévy-Hass, Diary of Bergen-Belsen. Teil 1 unseres Interviews mit Amira sowie unser gestriges Interview mit Dr. Mustafa Barghouti finden Sie auf democracynow.org. Übersetzt mit Deepl.com



