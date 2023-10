Al-Aqsa Flood – PopularResistance.Org I received dozens of messages inquiring about my thoughts on what is going on now in Palestine and how we are doing and what is going to happen. I also did some TV & Radio interviews. It is really very simple: we have 15 million native Palestinians, 8 million of us are refugees or displaced people (2/3rd of Gaza’s 2.2 million are refugees).

Al-Aqsa-Flut

Von Mazin Qumsiyeh, Popular Resistance.

8. Oktober, 2023

Leistet Widerstand!

Ich habe Dutzende von Nachrichten erhalten, in denen ich nach meinen Gedanken zu den aktuellen Ereignissen in Palästina gefragt wurde und wie es uns geht und was passieren wird. Ich habe auch einige Fernseh- und Radiointerviews gegeben. Es ist wirklich sehr einfach: Wir haben 15 Millionen einheimische Palästinenser, 8 Millionen von uns sind Flüchtlinge oder Vertriebene (2/3 der 2,2 Millionen in Gaza sind Flüchtlinge). Israel darf nicht damit durchkommen, Land und Ressourcen zu stehlen und ein rassistisches Apartheidregime zu errichten. Selbst die belagerten, hungernden und blockierten Menschen in Gaza schaffen es, ihre Gefängnismauern zu durchbrechen. Wie durch ein Wunder gelang es ihnen, die angeblich am besten ausgebildete Geheimdienst- und Militärmacht der Welt zu besiegen. Sie nahmen den Kampf tief hinter den trügerischen israelischen Mauern auf. Die israelische Regierung hatte sich zuvor geweigert, Gefangene auszutauschen (4 von der Hamas festgehaltene), und muss nun mit mindestens 150 israelischen Kriegsgefangenen rechnen, darunter auch hochrangige Offiziere. Dieses kolossale Versagen (nachrichtendienstlich, militärisch, politisch und in der Öffentlichkeitsarbeit) war nur in Bezug auf den Zeitpunkt überraschend. Ich habe dies seit Jahrzehnten vorausgesagt. Nach wie vor wird Israel nicht in der Lage sein, an die Guerillakämpfer heranzukommen, so dass diese ihre Rache an der Zivilbevölkerung ausüben werden, was nur dazu führt, dass noch mehr Menschen bereit sind, sich den Widerstandsgruppen anzuschließen.

Ich habe immer erklärt (auch in meinem vor 20 Jahren veröffentlichten Buch „Sharing the Land of Canaan“), dass der Zionismus auf die eine oder andere Weise zu einem Ende kommen wird. Dieses Ende kann eine von zwei Formen annehmen: ein Lose-Lose-Szenario mit extremer Gewalt, das wenig für die verbleibenden zukünftigen Generationen übrig lässt. Oder ein halbwegs anständiges Ende der Apartheid und die Abschaffung des 1948 errichteten rassistischen Apartheidregimes, das zu einem Staat für alle seine Bewohner (Juden, Christen, Muslime, Bahai, Atheisten usw.) wird. Dieser säkulare, demokratische, postzionistische Diskurs wird kommen, und wir haben Gruppen, die daran arbeiten, einschließlich unserer Kampagne „Ein demokratischer Staat“, und es ist nur eine Frage des Drucks, damit er mit möglichst wenig Gewalt eintritt.

Die israelische Öffentlichkeit wird langsam aufwachen (zumindest hoffen wir das) und verstehen, dass Frieden nur möglich ist, wenn man den Elefanten im Raum anerkennt: das Unrecht, das dem palästinensischen Volk durch das zionistische Projekt widerfährt. Was nützt es, nukleare, biologische und chemische Waffen zu haben? Was nützt es, „Rache zu üben“ (in den Worten der zionistischen Führer), indem man Millionen von gefangenen Palästinensern in Gaza (und bald auch im Westjordanland/Ostpalästina) den Strom, die Lebensmittel und die Medikamente abstellt? Was nützt es, überfüllte Städte und Flüchtlingslager mit von den USA gelieferten F-16 und F-35 zu bombardieren, die einen „Davidstern“ tragen? (bisher wurden allein in den letzten 24 Stunden Hunderte von Palästinensern getötet, die meisten von ihnen Zivilisten). Wozu ist es gut, dass israelische und unterwürfige westliche „Führer“ (unter dem Druck starker zionistischer Lobbys) Milliarden spenden und Israel vor dem internationalen Recht schützen und dann Erklärungen abgeben, in denen sie den Opfern die Schuld geben und Palästinenser, die Widerstand leisten, als Terroristen bezeichnen? Wie kann es auch nur im Entferntesten logisch sein zu sagen, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, wenn sogar das internationale Recht besagt, dass Kolonisatoren kein solches Recht haben, aber die Opfer von Unterdrückung das Recht haben, Widerstand zu leisten? Führt die Bezeichnung des Widerstands der Eingeborenen als „Terrorismus“ zu einer endlosen Befriedung der Eingeborenen? Was ist Ihre „Endlösung“ für uns – die Millionen von Palästinensern, deren Land, Eigentum und sogar heilige Stätten uns von den Invasoren genommen werden? Wollen Sie wirklich einen vollständigen Völkermord begehen oder den Rest von uns vertreiben oder uns in den Ghettos/Konzentrationslagern halten? Ich sage, dass die Palästinenser nicht in den Sonnenuntergang verschwinden werden und dass es an der Zeit ist, dass wir auf Frieden bestehen, der Gerechtigkeit bedeutet. Werden mehr Menschen in der israelischen Öffentlichkeit das Ausmaß der Korruption und der Lügen verstehen, die ihnen erzählt wurden? Wir leben in einer Seifenblase, die zu platzen droht: Hier ist ein kleines Anzeichen dafür, dass dies vielleicht geschieht.

So gut wie jeder weiß, dass die Gebiete in der Nähe des Gazastreifens palästinensisch sind und dass ihre Besiedlung durch die Kolonialisten Diebstahl ist. Der größte Teil der Bevölkerung des Gazastreifens sind Flüchtlinge, die aus diesen Orten stammen, die in „Sderot“ umbenannt wurden (gebaut auf dem entvölkerten palästinensischen Dorf Najd) und von jüdischen Siedlern aus der Kolonialzeit in Sichtweite der ursprünglichen Besitzer des Landes besiedelt wurden, die mit vorgehaltener Waffe zu Flüchtlingen gemacht wurden und denen ihr international anerkanntes Recht auf Rückkehr in ihre Häuser und auf ihr Land verweigert wurde. Aber selbst wenn man den „Gaza-Umschlag“ als Gebiet „Israels“ betrachtet (das ist er auch nach der UN-Teilungsresolution nicht), hat Israel seit 1967 das Westjordanland, den Gazastreifen und den Golan entgegen den UN-Resolutionen und dem Völkerrecht besetzt und verweigert den Palästinensern die Selbstbestimmung. Das israelische Apartheidregime hat sich entschieden, seine Kolonisierungsaktivitäten (Gewalt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen) überall zu intensivieren (z.B. in der Negev durch die Zerstörung der verbliebenen Beduinengemeinden, in Jerusalem und im übrigen Westjordanland). Die Palästinenser haben internationalen Schutz gefordert. Wir Palästinenser haben das zionistische Regime öffentlich aufgefordert, seine Angriffe auf die heiligen Stätten Palästinas und das palästinensische Volk zu beenden. Stattdessen fuhr die ultrarechte faschistische Regierung des Apartheidstaates Israel fort, wie eine Kolonialmacht vorzugehen. Sie tötete Menschen, zerstörte Häuser, schloss die Ibrahim-Moschee, brach in die Al-Aqsa-Moschee ein, bespuckte Christen durch Siedler, usw. Sie haben nicht zugehört und den Weg der zunehmenden Gewalt gewählt.

Die zionistische Hasbara betrachtet jeden palästinensischen Widerstand (bewaffnet oder unbewaffnet) als Terrorismus. Sie betrachten sogar unsere bloße Anwesenheit auf unserem Land als Bedrohung, da sie das Land wollen und nicht die Menschen, die dort leben. Heute sind 92 % des historischen Palästina durch die israelischen Apartheidgesetze für Palästinenser tabu. Die verbleibenden 8 % schrumpfen weiter und sind in Ghettos/Konzentrationsgebiete zersplittert. Siehe mein Buch „Volkswiderstand in Palästina: Eine Geschichte der Hoffnung und Ermächtigung“. Ben Gurion sagte einmal: „Die [palästinensischen] Alten werden sterben und die Jungen werden vergessen“, und ein israelischer General witzelte einmal: „Wenn wir das Land erst einmal besiedelt haben, werden die „Araber“ nur noch wie betäubte Kakerlaken in einer Flasche herumlaufen können.“ Die Ereignisse seit Samstagmorgen zeigen, wie töricht sie sind. Die Ereignisse zeigen auch, wie töricht die diktatorischen Regime und die Regime der Regierungen im Westen sind, die den israelischen Kolonialismus, Exzeptionalismus und Rassismus beschwichtigen, normalisieren und unterstützen. Das Spiel ist aus und die Karten sind offen gelegt.

Abschließend möchte ich sagen, dass die Palästinenser und alle Menschen mit Gewissen an der Seite unseres Volkes in Gaza stehen, das sich dem Zorn des rassistischen Apartheidregimes ausgesetzt sieht. Mögen die jüngsten Ereignisse, die als „Al-Aqsa-Flut“ bezeichnet werden, zu einer Flut von Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit führen (die in Palästina längst überfällig ist). Das ist der einzige Weg, die Gewalt zu beenden (Kolonisatoren und Widerstand). Übersetzt mit Deepl.com

