The US-Israel alliance against the Palestinians will set the Middle East on fire As the war enters its third week, the crisis, under the purview of the American-Israeli alliance, has the potential to escalate into a disaster for Gaza and an eruption of conflicts across the region

Die US-Israel-Allianz gegen die Palästinenser wird den Nahen Osten in Brand setzen



Von Taha Ozhan



21. Oktober 2023

Während der Krieg in seine dritte Woche geht, hat die Krise unter der Führung der amerikanisch-israelischen Allianz das Potenzial, zu einer Katastrophe für Gaza und einem Ausbruch von Konflikten in der gesamten Region zu eskalieren

Seit dem 7. Oktober ist „Israel im Krieg“ die wichtigste Schlagzeile, die rund um die Uhr auf den weltweiten Nachrichtensendern gesendet wird. Doch für das internationale Publikum ist die jüngste israelische Aggression mehr als nur eine Eilmeldung; sie ist zu einem erschütternden Einblick in das tägliche Leben der Palästinenser geworden.

Während das Leid, der Tod und die Zerstörung der Palästinenser eine Geschichte war, die die meisten Medien schon lange ignoriert oder für selbstverständlich gehalten hatten, bestand die neue und unerwartete Entwicklung an diesem Tag in dem Überraschungsangriff auf Israel, bei dem mehr als 1 400 Israelis getötet wurden.

Der Angriff bewaffneter palästinensischer Gruppen in den Gebieten von 1948 markierte eine bemerkenswerte Wende im israelisch-palästinensischen Konflikt, insbesondere seit 1973. Er hatte nicht nur den Verlust von israelischen Soldaten und Zivilisten zur Folge, sondern zerstörte auch die Illusion, dass eine Lösung der Palästinafrage ohne die Palästinenser erreicht werden könnte.

Um die berüchtigte „Rumsfeld-Matrix“ anzuwenden, diente der Anschlag für Israel, die USA und die Länder der Region als eindringliche Erinnerung an die „bekannten Tatsachen“: die Existenz der Palästinenser.

Darüber hinaus wurden die „bekannten Unbekannten“ hervorgehoben, die deutlich machen, dass Israels Apartheidregime einen Zustand des ununterbrochenen Krieges aufrechterhalten wird; die „unbekannten Bekannten“, bei denen der Widerstand ungeachtet der Schwäche der Besetzten so lange andauern wird, wie die Besatzung andauert; und schließlich wurden der Welt die „unbekannten Unbekannten“ vor Augen geführt, die die möglichen Folgen einer bedingungslosen und unverantwortlichen Unterstützung Israels im Kontext der nahöstlichen und globalen Geopolitik beleuchten.

Keine Überraschung

Im Rahmen der „bekannten“ oder erwarteten Informationen zog der Mainstream-Mediendiskurs schnell Vergleiche zwischen dem Vorfall vom 7. Oktober und den Anschlägen vom 11. September 2001 und bezeichnete ihn manchmal als Versagen der Geheimdienste.

Es sei darauf hingewiesen, dass der 11. September ein Anschlag war, der alle Erwartungen übertraf und die Grenzen der Plausibilität selbst im Kontext der zeitgenössischen Science-Fiction sprengte. Auch die Operation vom 7. Oktober war in ihrem Ausmaß und ihrer Durchführung beispiellos. Angesichts einer derart brutalen Besatzung konnte der Aufstand jedoch kaum als Überraschung angesehen werden.

Vor allem Israels Vorgehen in den letzten zwei Jahrzehnten hat jede Hoffnung auf eine politische Lösung zunichte gemacht. Die Apartheidpolitik hat nicht nur jeden Anschein von palästinensischer territorialer Integrität ausgelöscht, sondern auch seine militärisch unterstützten Kolonien auf jeden Zentimeter des verbliebenen palästinensischen Landes ausgedehnt.

Darüber hinaus hat Israels Entscheidung, den Gazastreifen bestenfalls in ein „Freiluftgefängnis“ oder, genauer gesagt, in ein „Konzentrationslager“ zu verwandeln, die seit langem bestehenden Ungerechtigkeiten noch verstärkt.

Im Grunde genommen hätte keine Motivation, Organisation oder Vorbereitung die Ereignisse besser vorbereiten können als die tief verwurzelten Praktiken des israelischen Apartheidstaats.

Abgesehen von Israels brutaler Besatzungspolitik ist ein vielleicht noch entscheidenderes Problem die anhaltende Leugnung der palästinensischen Präsenz in jeglichem Kontext, der den bestehenden Status quo möglicherweise verändern könnte, durch Tel Aviv. In amerikanischen und israelischen politischen Kreisen ist es zu einem vorherrschenden Klischee geworden, dass Palästinenser, insbesondere bewaffnete palästinensische Gruppen, das „Existenzrecht“ Israels leugnen.

Für diejenigen, die in den besetzten Gebieten leben, dient diese Rhetorik im Wesentlichen als Mittel des verbalen Widerstands. Doch für Israel bleibt es nicht bei der Rhetorik, sondern ist ein tägliches Ritual der Leugnung. Solange Israel sich nicht mit der Existenz der Palästinenser versöhnt und ihnen die gebührende Anerkennung zuteil werden lässt, wird es weder eine politische noch eine militärische Lösung für die anhaltende Krise geben.

Indem es jeden denkbaren Weg zu einer Zweistaatenlösung ausschloss, hat Israel seinen Status als Apartheidstaat zementiert, in dem Palästina kaum eine Rolle spielt, weder im Kalkül der politischen Führung noch im kollektiven Bewusstsein der breiten Gesellschaft.

Tatsächlich waren die Palästinenser kaum auf ihrem Radar, weder als Individuen noch als drängendes politisches Dilemma.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete die Palästinenser als „menschliche Tiere“ und sprach sich für eine „totale Blockade“ des Gazastreifens aus.

Die Wirren der israelischen Innenpolitik, die offensichtliche Krise und sogar der politische Bankrott der nicht gewählten Palästinensischen Autonomiebehörde, der Mangel an Instrumenten und Erfahrung der Hamas, um ihre bewaffnete Präsenz in eine alle Palästinenser einbeziehende politische Einheit und ein legitimes Gegenüber für die Welt umzuwandeln, die jahrzehntelangen Kriege und die Demokratiekrise in den Ländern der Region, die stark ideologisch und theologisch geprägte Ausrichtung Amerikas auf Israel, die seine Rolle als Vermittler völlig negiert, und die geopolitische Bedeutungslosigkeit Europas sind mehr als ausreichend, um die derzeitige Krise zu einer Sackgasse zu machen.

Washingtons Glaubwürdigkeitskrise

Die derzeitige Situation ist unbestreitbar düster und entmutigend. Doch inmitten dieses vorherrschenden Pessimismus könnte der 7. Oktober einen bedeutenden Wendepunkt sowohl in der palästinensischen Lage als auch in der Geopolitik der Region markieren.

In erster Linie müssen die Palästinenser erkennen, dass die jahrzehntelangen Entbehrungen, die sie ertragen mussten, zwar nicht in naher Zukunft ein Ende finden werden, dass aber nach diesem Krieg die Möglichkeit besteht, etwas zu verändern und eine neue Ära einzuleiten.

Es wäre ein schwerwiegender Fehler, diese jüngsten Ereignisse auf eine Gaza-Frage zu reduzieren oder einfach als Mittel für einen Gefangenenaustausch, ein prekäres Sicherheitsabkommen mit Israel oder andere vorübergehende Lösungen zu betrachten.

Sie haben der Welt – insbesondere Israel, den USA und den Ländern der Region – unmissverständlich bewiesen, dass sie existieren, auch wenn dies mit einem hohen menschlichen Preis verbunden war. Um die Fortsetzung des tragischen Verlustes von Menschenleben in Israel und im Gazastreifen zu verhindern und die Hoffnung auf eine Lösung wieder aufleben zu lassen, brauchen die palästinensischen Gruppierungen dringend eine neue nationale politische Perspektive und Führung.

Betrachtet man die Reaktionen Washingtons und Europas auf die anhaltende Krise, so gibt es wenig Anlass zu Optimismus. Darüber hinaus erscheint die Bemerkung von US-Außenminister Antony Blinken, „Ich bin hier als Jude in Israel“, inmitten der festen ideologischen und militärischen Unterstützung Amerikas als eine unüberlegte Bemerkung, die die ethnischen und religiösen Gräben noch verstärkt.

Dies ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass die Nahostpolitik Washingtons stark israelzentriert ist, was die Gefahr birgt, dass die Weltpolitik mit der israelzentrierten amerikanischen Geopolitik in Einklang gebracht wird. Ob Amerika und Europa eine wichtige Rolle in der Geopolitik des Nahen Ostens spielen können, hängt davon ab, ob sie in der Lage sind, Israels Versuch, die Ereignisse vom 7. Oktober auf einen bloßen Vergeltungsschlag zu reduzieren, zu überwinden.

In einer Welt, in der der globale geopolitische Wettbewerb und die Krisen täglich eskalieren, bestehen erhebliche Zweifel an Präsident Joe Bidens politischem Scharfsinn und geopolitischer Klugheit, um über das in der Ära Trump kritisierte und verspottete Niveau der Staatskunst hinauszugehen.

Vor allem ist die Regierung Biden hinter das kollektive Gewissen einer breiten jüdischen Bevölkerungsgruppe zurückgefallen, die seit Monaten die Politik von Premierminister Benjamin Netanjahu auf den israelischen Straßen offen kritisiert.

Es hat den Anschein, dass sich die US-Regierung mit dem verbündet, was Edward Said einst als die Achse des „amerikanischen Zionismus“ bezeichnete. Vergeltungsmaßnahmen und das Streben nach Rache haben im Nahen Osten stets zu keiner politischen Lösung geführt. Die potenzielle Katastrophe liegt in dem Fall, dass Amerikas weltweiter Scharfsinn sich der Rachementalität Netanjahus beugt.

Die jüngsten bigotten Äußerungen von US-Politikern im Gefolge dieses jüngsten Krieges, die selbst im Kontext der Zeit nach dem 11. September auffallen, spiegeln einen spürbaren Wandel in der amerikanischen Politik wider.

Ob Präsident Biden, der fälschlicherweise behauptet, Fotos von „geköpften“ israelischen Babys gesehen zu haben, oder Senator Lindsay Graham, der ausdrücklich dazu aufruft, „den Iran zu bombardieren“ – unterstrichen durch seine Erklärung, dass „wir uns hier in einem Religionskrieg befinden… Level the place“ – signalisieren unbestreitbar einen bemerkenswerten Wandel im Tenor der amerikanischen Reaktion.

Dieses Szenario birgt erhebliche geopolitische und sicherheitspolitische Risiken, die sich über die Region hinaus auf den globalen Machtwettbewerb erstrecken. Die Überwindung der Krise Israels kann von Washington nicht allein durch den Umgang mit Netanjahu erreicht werden.

Ebenso kann die Lösung der israelischen Frage nicht durch die kurzsichtigen und rücksichtslosen Maßnahmen der Golfstaaten oder durch ein transaktionales Engagement mit Ägypten angegangen werden, das die palästinensische Frage als Instrument und Sicherheitsangelegenheit in seinen Beziehungen zu Israel betrachtet, während es gleichzeitig mit internen politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen zu kämpfen hat.

Die USA müssen damit beginnen, Antworten auf die Frage nach der Zukunft der Palästinenser zu suchen, indem sie die palästinensischen Akteure einbeziehen. Sie sollten Länder wie die Türkei und Katar einbeziehen, die eine solide Kommunikation mit palästinensischen Akteuren pflegen, sowie regionale Akteure wie die Golfstaaten und Ägypten, die einen Fahrplan vorlegen.

Am 16. Oktober erläuterte der türkische Außenminister Hakan Fidan auf einer Pressekonferenz in Ankara eine Formel für die Umsetzung eines Rahmens von „Garantiestaaten“ zur Überwachung einer Zweistaatenlösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt.

Fidan betonte, dass dieser Vorschlag in verschiedenen diplomatischen Gesprächen zur Sprache gekommen sei. Fidan betonte, dass die Bürgschaftsstaaten für die palästinensische Seite aus der Region kommen sollten, wobei die Türkei eine wichtige Rolle spielen würde.

„Nach Abschluss eines von beiden Seiten akzeptierten Abkommens werden die Bürgschaftsländer die Verantwortung für die Einhaltung der vereinbarten Bestimmungen übernehmen“, sagte er.

Zu diesem Zeitpunkt könnte eine Alternative zu scheinbar naiven Fahrplänen und neuen Öffnungen darin bestehen, den globalen geopolitischen Wettbewerb rasch in die Region zu verlagern. Unter diesen Umständen würde die Netanjahu-Regierung zu einer historischen Fußnote herabsinken, und die Auswirkungen der darauf folgenden Unruhen wären wesentlich gravierender.

Die gegenwärtige Krise stellt eine schlimme Situation dar, in der es unklug ist, sich auf das Wohlwollen Israels zu verlassen, und die nicht allein dem amerikanischen Ermessen unterworfen werden darf.

In den letzten zehn Tagen haben wir erlebt, wie die Krise unter der Verantwortung des amerikanisch-israelischen Bündnisses zu einer Katastrophe für den Gazastreifen, zum Ausbruch von Konflikten in der Region und zu erheblichen Herausforderungen für die globale Sicherheit eskalieren kann.

Das schreckliche und völkermörderische Krankenhausmassaker in Gaza war ein Ergebnis der unerschütterlichen Befürwortung der israelischen Besatzung als „Recht auf Verteidigung“, die sowohl Biden als auch die europäischen Staats- und Regierungschefs mit großer Genugtuung zu betonen scheinen. Übersetzt mit Deepl.com

Taha Ozhan ist ein in der Türkei lebender Akademiker und Schriftsteller. Er hat einen Doktortitel in Politik und internationalen Beziehungen und ist derzeit Forschungsdirektor am Ankara Institute. Er war akademischer Gast an der Universität Oxford (2019-20), Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des türkischen Parlaments (2015-18) und leitender Berater des türkischen Premierministers (2014-16). Er hat über globale und regionale Politik, politische und IR-Theorie sowie politische Bewegungen im Nahen Osten veröffentlicht. Sein neuestes Buch ist Turkey and the Crisis of Sykes-Picot Order (2015).

