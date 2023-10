Amnesty – Israel military units striking Gaza with white phosphorus artillery rounds Amnesty International, on Friday, said its Crisis Evidence Lab on Friday has verified that Israeli military units striking Gaza are equipped with white phosphorus artillery rounds, Anadolu Agency reports. We…

Amnesty – Israelische Militäreinheiten beschießen Gaza mit weißem Phosphor

13. Oktober. 2023

Ein Blick auf zerstörte Gebäude im Gazastreifen nach israelischen Luftangriffen, die am siebten Tag in Gaza-Stadt, Gaza, am 13. Oktober 2023 andauern [Abed Rahim Khatib – Anadolu Agency]

Amnesty International teilte am Freitag mit, dass ihr Crisis Evidence Lab am Freitag bestätigt hat, dass israelische Militäreinheiten, die den Gazastreifen angreifen, mit Artilleriegeschossen aus weißem Phosphor ausgerüstet sind, berichtet die Anadolu Agency.

Wir untersuchen, was der Einsatz von weißem Phosphor in Gaza zu sein scheint, einschließlich eines Angriffs in der Nähe eines Hotels am Strand von Gaza-Stadt

so die Menschenrechtsorganisation in einer Erklärung.

Weißer Phosphor „brennt bei extrem hohen Temperaturen, wenn er der Luft ausgesetzt wird, und kann im Fleisch weiterbrennen“, „verursacht schreckliche Schmerzen und lebensverändernde Verletzungen“ und „kann nicht mit Wasser gelöscht werden.

„Aus diesem Grund sollte weißer Phosphor niemals in zivilen Gebieten eingesetzt werden. Der Gazastreifen ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Wir werden diese äußerst besorgniserregenden Fälle weiterhin genau untersuchen“, fügte die Organisation hinzu. „Amnesty fordert Israel auf, das humanitäre Völkerrecht jederzeit zu respektieren, Zivilisten müssen verschont werden“.

Die Erklärung kam Stunden nachdem Human Rights Watch (HRW) am späten Donnerstag erklärte, sie habe Videos verifiziert, die den mehrfachen Einsatz von weißem Phosphor über Gaza und Libanon am 10. und 11. Oktober zeigen.

„Israels Einsatz von weißem Phosphor bei Militäroperationen in Gaza und im Libanon setzt Zivilisten dem Risiko schwerer und langfristiger Verletzungen aus“, so HRW. Übersetzt mit Deepl.com



