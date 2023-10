Israelisch-palästinensischer Krieg: UN-Berichterstatter beklagt EU-Doppelmoral“ in Bezug auf Palästina und Ukraine Von Elis Gjevori

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-un-rapporteur-slams-eu-double-standard-palestine-ukraine

Als Russland die Wasser-, Strom- und Energieinfrastruktur der Ukraine angriff, bezeichnete die EU dies als „reinen Terror“.

12. Oktober 2023

Die Europäische Union sieht sich zunehmender Kritik ausgesetzt, weil sie im israelisch-palästinensischen Konflikt mit zweierlei Maß misst und in der Vergangenheit Äußerungen zur Unterstützung der Ukraine gemacht hat.

In den letzten Tagen, nach dem Überraschungsangriff palästinensischer Kämpfer auf Israel, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen: „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen – heute und in den kommenden Tagen. Die Europäische Union steht an der Seite Israels.“

Seit diesen Äußerungen von der Leyens hat Israel eine totale Blockade über den Gazastreifen verhängt und die Versorgung mit Treibstoff, Wasser, Energie und Lebensmitteln unterbrochen. Das einzige Kraftwerk in Gaza wurde am Mittwoch abgeschaltet, nachdem der Treibstoff ausgegangen war.

Von der Leyens frühere Kommentare zu ähnlichen Maßnahmen Russlands sind wieder aufgetaucht.

Im Oktober 2022 sagte von der Leyen, dass russische „Angriffe auf die zivile Infrastruktur, insbesondere die Stromversorgung, Kriegsverbrechen sind“.

„Männer, Frauen und Kinder von Wasser, Strom und Heizung abzuschneiden, während der Winter vor der Tür steht – das ist purer Terror“, sagte sie damals.

Diese Äußerungen wurden nun mit der unerschütterlichen Haltung der EU zugunsten Israels während seines Angriffs auf die Palästinenser kontrastiert.

Ich verstehe den Mangel an angemessener Empathie für das palästinensische Volk nicht“.

– Francesca Albanese, Berichterstatterin der Vereinten Nationen

Seitdem hat Israel den Gazastreifen, in dem mehr als zwei Millionen Menschen leben, massiv bombardiert, weitreichende Zerstörungen angerichtet und ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht.

Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, forderte den Präsidenten der Europäischen Kommission auf der Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter, auf, die gleiche Erklärung“ abzugeben, die er gegenüber Russland gegenüber der israelischen Kampagne in Gaza abgegeben hat.

„Wenn nicht, könnten die Menschen denken, dass die europäischen Institutionen den Schutz der palästinensischen Kinder, Frauen und Männer nicht so sehr schätzen wie den der Ukrainer“, sagte Albanese.

In einem Gespräch mit Middle East Eye sagte Albanese, es sei wichtig, eine solche Erklärung abzugeben, denn sie bedeute, „der Universalität der Menschenrechte und der Gleichheit aller Menschen volle Bedeutung zu verleihen, um Israelis und Palästinensern ein Leben in Würde und Freiheit zu ermöglichen“.

„Es fehlt an politischem Handeln, und doppelte Standards beeinträchtigen die Werte und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, auf denen unsere internationale Ordnung beruht“, fügte Albanese hinzu.

MEE hat sich an den Chefsprecher der Europäischen Kommission gewandt und gefragt, ob Von der Leyen die israelischen Aktionen ebenso verurteilen würde wie die russischen Aktionen gegen die ukrainische Bevölkerung, hat aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

„Ich verstehe die Empathie und die volle Solidarität mit dem israelischen Volk in dieser tragischen Zeit“, sagte Albanese.

„Ich verstehe nicht das Fehlen eines angemessenen Mitgefühls mit dem palästinensischen Volk sowie die fehlende Rechenschaftspflicht für Israels anhaltende Besatzung und die seit über 56 Jahren begangenen Verbrechen“, fügte sie hinzu.

Befürchtung einer zweiten Nakba

Der von Israel und Ägypten an der Mittelmeerküste gelegene Gazastreifen umfasst eine Fläche von rund 365 Quadratkilometern und ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Nahezu die Hälfte der Bevölkerung ist unter 18 Jahre alt.

Mehr als 60 Prozent der Palästinenser im Gazastreifen sind Flüchtlinge, nachdem 1948 bei der Gründung Israels Familien aus anderen Teilen Palästinas vertrieben wurden.

Im Jahr 2005 zog sich Israel angeblich aus dem Gazastreifen zurück und siedelte rund 8 000 jüdische Siedler und israelische Soldaten, die in 21 Siedlungen rund um den Gazastreifen leben, in das besetzte Westjordanland um.

Doch 2007, nach dem Wahlsieg der Hamas-Bewegung in Gaza, reagierte Israel mit der Verhängung einer Luft-, Land- und Seeblockade des Gazastreifens.

Nach internationalem Recht kommt die Blockade einer Besetzung des Streifens gleich.

Nach dem Überraschungsangriff der Hamas am Wochenende wurden mindestens 1 300 Israelis getötet und bis zu 100 Israelis und Ausländer von palästinensischen Kämpfern entführt und in den Gazastreifen verschleppt – die schlimmsten Verluste, die der Staat seit einem halben Jahrhundert erlitten hat.

Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, Israels Antwort werde „den Nahen Osten verändern“.

Die israelischen Streitkräfte haben in dieser Woche mit einer Flut von Luftangriffen auf den Gazastreifen geantwortet, bei denen mindestens 1 400 Menschen getötet wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Unter den Palästinensern im Gazastreifen wächst die Angst, dass sich der Wandel in Form einer Wiederholung der Nakba (arabisch für „Katastrophe“), der Massenvertreibung der Palästinenser im Jahr 1948, vollziehen könnte, wenn Tausende aus der belagerten Enklave nach Ägypten fliehen. Übersetzt mit Deepl.com



