Netanyahu and Biden lie to justify their crimes against the Palestinians Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu described the Palestinian fighters from the besieged Gaza Strip who entered the occupation state at the weekend as „savages“ who „celebrate the murder of women,…

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (R), der sich zur 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York aufhält, trifft sich am 20. September 2023 mit US-Präsident Joe Biden (L) in New York, Vereinigte Staaten [Avi Ohayon (GPO)/Handout/Anadolu Agency]

Netanjahu und Biden lügen, um ihre Verbrechen gegen die Palästinenser zu rechtfertigen

von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

13. Oktober 2023

whatsapp sharing button

E-Mail-Sharing-Button

sharethis sharing button

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete die palästinensischen Kämpfer aus dem belagerten Gazastreifen, die am Wochenende in den Besatzungsstaat einmarschiert sind, als „Wilde“, die „den Mord an Frauen, Kindern und älteren Menschen feiern“. Mit dieser Behauptung versuchte er, die andauernden israelischen Luftangriffe zu rechtfertigen, bei denen bisher 900 Palästinenser, darunter 260 Kinder und 230 Frauen, getötet und mehr als 4.500 weitere verletzt wurden.

Netanjahu benutzte dieselben Worte, um internationale Unterstützung für seine geplante massive Bodenoffensive in der Küstenenklave zu mobilisieren. „Wir befinden uns am dritten Tag der Operation“, sagte er am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. „Wir befinden uns in einer Operation für unsere Heimat, einem Krieg zur Sicherung unserer Existenz, einem Krieg, den wir gewinnen werden“. Er sagte den Zuschauern, der Krieg sei „uns von einem verachtenswerten Feind aufgezwungen worden“.

Weiter verglich er die palästinensische islamische Widerstandsbewegung Hamas mit Daesh/ISIS: „Die von der Hamas verübten Gräueltaten haben wir seit den Gräueltaten von ISIS nicht mehr gesehen. Kinder, die gefesselt und mit dem Rest ihrer Familien hingerichtet werden, junge Mädchen und Jungen, die in den Rücken geschossen und hingerichtet werden… Wir haben immer gewusst, was die Hamas ist. Jetzt weiß es die ganze Welt. Die Hamas ist ISIS. Wir werden [Hamas] genau so besiegen, wie die aufgeklärte Welt ISIS besiegt hat.“

US-Präsident Joe Biden schloss sich dieser Hasstirade am Dienstag an: „Es gibt Momente in seinem Leben… in denen das reine, unverfälschte Böse auf diese Welt losgelassen wird… Dies war ein Akt des puren Bösen. Mehr als 1.000 Zivilisten wurden abgeschlachtet… Babys wurden getötet, ganze Familien ermordet… und junge Frauen vergewaltigt, missbraucht und als Trophäen vorgeführt.“

Er verglich die Hamas auch mit ISIS. „Das ist Terrorismus, der für das jüdische Volk leider nicht neu ist. Dieser Angriff hat schmerzhafte Erinnerungen an die Oberfläche gebracht. Die Narben, die ein Jahrtausend Antisemitismus und Völkermord hinterlassen haben.“ Und wo war dieser Antisemitismus am weitesten verbreitet, Herr Präsident? Ja, in Europa und in den USA.

Dann kehrte Biden zu seinem bekannten Skript zurück: „Wir müssen ganz klar sagen: Wir stehen zu Israel. Wir stehen an der Seite Israels, und wir werden dafür sorgen, dass es das hat, was es braucht, um sich um seine Bürger zu kümmern, sich zu verteidigen und auf diesen Angriff zu reagieren. Es gibt keine Rechtfertigung für Terrorismus.“

Biden zufolge steht die Hamas nicht für das Recht des palästinensischen Volkes auf Würde und Selbstbestimmung ein. „Ihr erklärtes Ziel ist die Vernichtung des Staates Israel und die Ermordung des jüdischen Volkes. Sie benutzt palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde und bietet nichts als Terror und Blutvergießen, ohne Rücksicht darauf, wer den Preis dafür zahlt.“

Sowohl Netanjahu als auch Biden haben gelogen

Beide ignorierten die Tatsache, dass der Widerstand gegen eine militärische Besatzung nach internationalem Recht legitim ist. In diesem Fall kämpfen die Palästinenser gegen die längste Besatzung in der Geschichte und, wie einige behaupten, gegen die schlimmste. Sie sind keine „Terroristen“, wenn sie das tun. Beide beharrten darauf, dass alle vom Widerstand getöteten Israelis Zivilisten waren, obwohl Hunderte von ihnen Soldaten waren, Männer und Frauen. Beide behaupteten, dass Israelis enthauptet wurden, darunter auch Frauen und Kinder, aber für diese Behauptung wurden keine Beweise vorgelegt. Beide behaupteten, dass Frauen vergewaltigt wurden, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Muslime in einer islamischen Bewegung so etwas tun würden.

Israelis, die sich den palästinensischen Kämpfern nicht entgegenstellten, wurden nicht „abgeschlachtet“. Eine Frau sagte dem israelischen Fernsehsender i24, die palästinensischen Kämpfer hätten ihr gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen, als sie ihnen sagte, dass sie Kinder habe. Während die Kämpfer in ihrem Haus waren, hätten die Kinder mit ihren Mobiltelefonen gespielt, sagte sie. Sie bemerkte auch, dass die Kämpfer keine Bananen aus ihrem Kühlschrank aßen, bevor sie sie um Erlaubnis gebeten und diese erhalten hatten.

„Ich erhalte viele Fragen zu den Berichten über ‚geköpfte Hamas-Babys‘, die nach der Medientour in dem Dorf [Siedlung Kfar Azza] veröffentlicht wurden“, schrieb der israelische Journalist Oren Ziv auf X. „Während der Tour [dort] haben wir keine Beweise dafür gesehen, und auch der Armeesprecher oder die Kommandeure haben keine derartigen Vorfälle erwähnt.“

Die Behauptung, die Hamas sei dasselbe wie Daesh/ISIS, ist lächerlich. Die Hamas ist eine Widerstandsbewegung, die nie außerhalb des historischen Palästina operiert hat. Sie nahm 2006 an demokratischen Wahlen teil, dem letzten Mal, dass der von den USA und Israel unterstützte Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas (dessen eigenes Mandat 2009 auslief), die Abhaltung von Wahlen zuließ. Sie gewann die Wahlen und bildete die Regierung der Palästinensischen Autonomiebehörde, ein Ergebnis, das weder Abbas noch die USA und Israel akzeptierten, obwohl internationale Beobachter die Wahlen als „frei und fair“ bezeichneten. Darüber hinaus wird behauptet, ISIS sei eine Geheimoperation der USA, um im Nahen Osten Chaos und Grausamkeit zu säen und den Islam und den islamischen Widerstand gegen die US-Hegemonie in muslimischen Ländern zu diskreditieren.

Dennoch benutzte Netanjahu 2014 dieselbe ISIS-Behauptung, um die ethnische Säuberung und den Völkermord am palästinensischen Volk durch den Apartheidstaat Israel zu rechtfertigen. „Hamas ist ISIS und ISIS ist Hamas. Sie handeln auf dieselbe Weise. Sie sind Zweige desselben giftigen Baumes. Sie sind zwei extremistische islamische Terrorbewegungen, die Unschuldige entführen und ermorden, die ihre eigenen Leute hinrichten und die vor nichts zurückschrecken, auch nicht vor der vorsätzlichen Ermordung von Kindern.“

Solche Täuschungen sind sowohl für Netanjahu als auch für Biden gang und gäbe; sie gehören zum Berufsbild. Das Gleiche gilt für andere westliche Regierungen und ihre willfährigen Medienorgane. Jeder, der sich ihrem verdrehten Narrativ widersetzt, wird als „antisemitisch“, als Sympathisant von Terroristen oder Schlimmeres diskreditiert. Sehen Sie sich an, was mit dem britischen Jeremy Corbyn passiert ist, der von der Pro-Israel-Lobby aus dem Amt gejagt wurde. Der Westen wird von Doppelmoral und Heuchelei beherrscht, und die Hamas-Operation vom Wochenende hat dies offenbart. Die Opferbeschuldigung ist das, was sie am besten können, um Israel ungestraft handeln zu lassen. Sie erwarten von den Palästinensern, dass sie sich einfach umdrehen und akzeptieren, von Israel unterdrückt und getötet zu werden. Wir werden ihr böses Spiel nicht nach ihren Regeln spielen. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …