On the frontline of war, Lebanon’s journalists fear being Israel’s next victim Many journalists are reporting from areas targeted by Israeli attacks without guidance or prior safety training

Trauernde nehmen an der Beerdigung von zwei Journalisten teil, die am Vortag bei einem israelischen Angriff auf Tair Harfa getötet wurden, Beirut, 22. November 2023 (AFP)

Viele Journalisten berichten aus Gebieten, die von israelischen Angriffen betroffen sind, ohne Anleitung oder vorheriges Sicherheitstraining

An der Frontlinie des Krieges fürchten libanesische Journalisten, das nächste Opfer Israels zu werden

Von Bilal Ghazeye in Beirut

16. März 2024

Im Dezember war Ibrahim Dawi mit einer Gruppe anderer Journalisten auf einer leeren Straße zwischen der Küstenstadt Naqoura und Tayri im Südlibanon unterwegs, als sie nur knapp einen israelischen Angriff überlebten.

„Israel hat es gezielt auf Journalisten abgesehen, um die Wahrheit zu unterdrücken. Ich werde noch wachsamer sein müssen, aber ich habe nicht die Absicht, meine Berichterstattung einzuschränken“, sagte Dawi, ein 21-jähriger Reporter des unabhängigen Senders Radio Sawt El Shaab.

Der Vorfall erinnert an mehrere andere, bei denen Journalisten in Lebensgefahr gerieten, als Israel Gebiete angriff, in denen sie über die zunehmenden Grenzspannungen zwischen Israel und der Hisbollah berichtet hatten.

Insgesamt haben die israelischen Angriffe bisher drei libanesische Journalisten das Leben gekostet.

Am 13. Oktober wurde bei einem israelischen Angriff auf die Grenzstadt Alma al-Chaab eine Gruppe von Journalisten, darunter auch Dawi, getroffen, wobei der Reuters-Journalist Issam Abdallah getötet und sechs weitere verletzt wurden.

„Ich war in der Nähe von Abdallah, als er getötet wurde. Das Bild seiner Leiche und seines abgetrennten Beins, das dem Zivilschutz übergeben wurde, hat sich mir eingeprägt“, erinnerte sich der Journalist.

Israel hat seit dem 7. Oktober wiederholt Journalisten im Gazastreifen und im Libanon ins Visier genommen und dabei nach den jüngsten Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) mindestens 90 Journalisten im Gazastreifen ermordet.

Für die Journalisten, die über den Konflikt im Südlibanon berichten, ist die Angst gewachsen, das nächste Ziel zu sein, da Israel nun auch Gebiete angreift, die zuvor als relativ sicher galten.

Viele Reporter berichten, dass sie ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen und ohne Training für den Umgang mit feindlichen Umgebungen ins Feld geschickt werden.

Vollkommene Gefahr

Der Angriff auf die Journalisten in Alma al-Chaab wurde von Amnesty International und Human Rights Watch als Kriegsverbrechen bezeichnet.

Doch während der Angriff zu einer weit verbreiteten Verurteilung und zu Forderungen nach einer transparenten Untersuchung durch das israelische Militär führte, wurden einen Monat später bei einem israelischen Angriff zwei weitere Journalisten im Südlibanon getötet, Farah Omar und Rabih Maamari, die für den pro-iranischen Sender Al Mayadeen arbeiteten.

Eine Untersuchung der Vereinten Nationen hat in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht festgestellt, dass der Beschuss, bei dem Abdallah getötet wurde – ein Angriff, der eine Gruppe „eindeutig identifizierbarer Journalisten“ traf – gegen das Völkerrecht verstieß.

Trotz des brutalen Todes von Abdallah ist Dawi, ein Journalist aus der Stadt Zawtar in der Provinz Nabatieh, entschlossen, weiterhin über alle israelischen Übergriffe zu berichten und sie zu dokumentieren, auch wenn der israelische Beschuss immer näher kommt.

„Zu Beginn des Krieges waren die Städte an den Grenzen relativ sicher, da die Angriffe nicht in der Nähe von Wohngebieten stattfanden… aber jetzt, da sich der Konflikt im Süden ausgeweitet hat, hat sich die Situation zu einer echten Gefahr entwickelt, da Häuser bombardiert werden“, sagte er gegenüber Middle East Eye.

Am 14. Februar wurden bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in Nabatieh sieben Zivilisten derselben Familie getötet. Nabatieh liegt 50 km von der Grenze zu Israel entfernt und beherbergt rund 18 Prozent der 90.000 Menschen, die seit der Eskalation der grenzüberschreitenden Spannungen im Oktober aus ihren Häusern geflohen sind.

Bei demselben israelischen Angriff auf das Wohnhaus in Nabatieh wurden Berichten zufolge ein Hisbollah-Kommandeur und zwei Kämpfer getötet.

Hin- und hergerissen zwischen Pflicht und Leben“.

Zu Beginn des Krieges wurde die 29-jährige Sally Korfaly, Reporterin des Fernsehsenders Al-Iraqiya Broadcasting Television Network, in die Konfliktberichterstattung hineingestoßen, ohne dass sie zuvor Erfahrung mit der Berichterstattung über feindliche Gebiete hatte.

Ihr spontaner Wechsel von der Berichterstattung über politische und soziale Themen zur Berichterstattung aus einem Konfliktgebiet bedeutete, dass sie selbst herausfinden musste, welche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen waren, und dabei ihre Sicherheit und ihr Leben riskierte.

Als sich die Sicherheitslage verschlechterte, beschloss Korfaly, ihre Berichterstattung einzuschränken und Gebiete mit außergewöhnlicher Gewalt zu meiden. Doch diese Entscheidung war nicht leicht.

„Ich war hin- und hergerissen zwischen der Entscheidung für meine Sicherheit und meiner Pflicht als Journalistin, über den Krieg zu berichten“, so Korfaly. „Ich entschied mich, nicht jeden Tag zu berichten und hochgefährliche Gebiete zu meiden.“

Die libanesische Journalistin Sally Korfali berichtet über einen israelischen Angriff im Südlibanon (zur Verfügung gestellt)

Sie sagte, sie habe Glück gehabt, dass ihre Organisation sie unterstützte und ihr schließlich ein Sicherheitstraining angeboten wurde, damit sie besser auf die Gefahren der Berichterstattung in einem Konfliktgebiet vorbereitet war. Trotzdem fühlt sie sich nicht sicherer.

„Selbst in Friedenszeiten haben die Gesetze uns als Journalisten bei der Ausübung unserer Arbeit nicht geschützt. Die Situation hat sich mit dem Krieg noch verschlimmert“, so die Journalistin.

Korfali fügte hinzu, dass Gesetze, die Journalisten schützen sollen, im Libanon häufig missachtet werden, und dass Reporter oft schikaniert werden, wenn sie ein politisch heikles Thema ansprechen.

Doch während Korfali sich zumindest auf eine gewisse Unterstützung durch ihre Organisation verlassen kann, stehen unabhängige Journalisten vor unüberwindlichen Herausforderungen, die sie ganz allein bewältigen müssen.

Ich habe beschlossen, gefährliche Gebiete zu meiden, weil man uns keine Sicherheitspakete anbietet.

– Sally Korfali

Mohamed al-Zanaty, 35, ein unabhängiger Journalist, der für mehrere regionale und internationale Medien arbeitet, sagt, dass das Fehlen von Garantien, einschließlich Sozial- und Krankenversicherung, seine Arbeit zusätzlich verunsichert.

„Die Arbeit für internationale Medien ist finanziell lohnender, aber ich habe beschlossen, gefährliche Gebiete zu meiden, weil uns keine Sicherheitspakete angeboten werden und es immer eine Herausforderung ist, als freier Journalist Genehmigungen zu erhalten“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass das Risiko durch die Straffreiheit, die Israel seiner Meinung nach genießt, noch erhöht wird.

„Wir berichten über den Konflikt mit [Israel], das keine Rücksicht auf internationale Gesetze nimmt und nicht die Absicht hat, Journalisten nicht ins Visier zu nehmen“, sagte Zanaty.

Veteranen schreiten ein

Der Al Jazeera-Journalist Ayman al-Mawla berichtet seit 34 Jahren über Kriege und Konflikte, unter anderem über den Rückzug Israels aus dem Südlibanon im Jahr 2000 und über die von den USA geführten Kriege im Irak und in Afghanistan.

„Es gibt Journalisten, denen es an Erfahrung in der Berichterstattung über Konflikte mangelt, und ich bin zu ihrer Anlaufstelle geworden, um ihnen Sicherheitsratschläge sowie psychologische und mentale Unterstützung anzubieten“, sagte Mawla.

Der erfahrene Journalist Ayman al-Mawla berichtet seit 34 Jahren über Kriege und Konflikte (zur Verfügung gestellt)

Mawla und ein weiterer Al Jazeera-Reporter, Ehab Al Aqdi, haben eine Initiative gestartet, um ihre weniger erfahrenen Kollegen im Südlibanon bei der Berichterstattung über den Konflikt zu unterstützen.

Ihre WhatsApp-Gruppe mit dem Namen „We will cross over“, die sie in den ersten Tagen des Krieges gegründet haben, umfasst inzwischen 62 libanesische und ausländische Journalisten.

Die Gruppe bietet Anleitungen, wie man sicher in die Berichterstattungsgebiete gelangt, und hat acht Treffpunkte auf Google Maps eingerichtet, an denen sich Journalisten im Südlibanon versammeln können, um ein Gefühl der Kameradschaft zu schaffen, sowohl vor Ort als auch außerhalb.

Bis zum heutigen Tag verlieren Journalisten in der arabischen Welt ihr Leben in Konflikten und werden völlig missachtet“.

– Ayman al-Mawla, Journalist

„Diese [WhatsApp]-Gruppe ist zu einem sicheren Zufluchtsort für Journalisten geworden. Sie tauschen nicht nur professionelle Nachrichten aus, sondern haben sich auch zusammengeschlossen, so dass sie sich inmitten des anhaltenden Konflikts sicherer fühlen“, so Mawla.

Doch trotz seiner Erfahrung – und trotz der zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen – überlebte Mawla nur knapp einen israelischen Angriff auf einen der Treffpunkte, die er mit aufgebaut hatte und an denen seiner Meinung nach alle sichtbar als Journalisten gekennzeichnet waren.

Obwohl schockierend, kam der Angriff nicht überraschend. „Die internationalen Gesetze schützen die Journalisten nicht. Bis heute verlieren Journalisten in der arabischen Welt in Konflikten ihr Leben, und sie werden völlig missachtet“, sagte Mawla.

Sicherheit ist unbestreitbar

Da Journalisten, die im Südlibanon tätig sind, nicht ausreichend für den Umgang mit dem feindlichen Umfeld geschult werden, haben sich mehrere Organisationen, darunter die Samir Kassir Foundation, eingeschaltet, um Unterstützung anzubieten.

Widad Jarbouh, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Samir-Kassir-Stiftung, erklärte gegenüber MEE, dass die Stiftung jedes Jahr durchschnittlich 35 Journalisten aus der gesamten Region schult.

Zu den Schulungen, die erstmals vor sechs Jahren angeboten wurden, gehören Workshops, in denen Journalisten lernen, sich in gefährlichen Situationen besser zurechtzufinden, sowie psychologische Unterstützung für diejenigen, die bei der Berichterstattung über Kriege und Konflikte schreckliche Erfahrungen gemacht haben.

Krieg in Gaza: Wie es ist, ein Journalist in Gaza zu sein

Mehr lesen “

„Theoretisch sind Journalisten Zivilisten, die durch alle internationalen humanitären Gesetze geschützt sind, aber das ist eine Tatsache, die von Israel immer wieder missachtet wird“, sagte Jarbouh.

In einem weiteren Workshop, der von der Internationalen Libanesischen Presse-Website in Zusammenarbeit mit dem libanesischen Zivilschutz organisiert wird, werden Journalisten, die an der Berichterstattung über Konflikte interessiert sind, zu Kriegsberichterstattern ausgebildet.

In den Workshops, die seit Mai letzten Jahres stattfinden, wurden bisher 32 Journalisten darin geschult, wie man mit Phosphorangriffen umgeht, wie man sich beim Einsturz eines Gebäudes schützt und wie man grundlegende Erste Hilfe leistet.

Der Organisator Khaled Ayyad sagte, dass alle Journalisten angemessen geschult werden sollten, bevor sie über Konflikte berichten.

„Die Sicherheit von Journalisten sollte unbestreitbar sein“, sagte er.

Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit Egab veröffentlicht.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …