Angriffe werden trotz ICJ-Beschluss intensiviert Von Umut Uras und Stephen Quillen

‚No surprise‘: Israeli forces intensify attacks on Gaza despite ICJ ruling Israeli officials brush aside the top UN court’s order to halt the Rafah attack fearing the destruction of Palestinians.

Israels Krieg gegen Gaza Live-Nachrichten: Angriffe werden trotz ICJ-Beschluss intensiviert

Nuseirat

Von Umut Uras und Stephen Quillen

25. Mai 2024

Israel bezeichnet die verbindliche Aufforderung des IGH, den Angriff auf Rafah sofort einzustellen, als „empörend, moralisch verwerflich und abscheulich“ und sagt, dass die Anschuldigungen, es begehe einen Völkermord in Gaza, „falsch“ seien.

Der Leiter der UN-Nothilfe sagt, Israels Krieg gegen den Gazastreifen sei „eine unbeschreibliche Tragödie“ gewesen und müsse „diesen Albtraum beenden“.

Vor 10m (12:50 GMT)

Qassam-Brigaden sagen, dass zwei israelische Panzer in Jabalia beschossen wurden

Die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, behaupten, dass ihre Kämpfer zwei israelische Panzer im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getroffen haben.

Ein Panzer sei hinter der Abu-Zatoun-Schule und ein weiterer an der al-Burai-Kreuzung im Lager getroffen worden, hieß es in einer Erklärung auf Telegram.

Vor 15m (12:45 GMT)

Wiederaufnahme der Waffenstillstandsgespräche in der nächsten Woche erwartet

Israel hat sich bereit erklärt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen und einen Austausch von Gefangenen zu vereinbaren, berichtet die israelische Nachrichtenseite Walla und zitiert eine israelische Quelle.

Die jüngste Verhandlungsrunde werde sich auf einen Entwurf stützen, auf den sich der Premierminister von Katar, der CIA-Chef und der Leiter des israelischen Mossad in Paris geeinigt hätten, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht fügte hinzu, dass es innerhalb des israelischen Sicherheitsapparates eine breite Übereinstimmung gebe, die seit Anfang des Monats festgefahrenen Gespräche fortzusetzen und den israelischen Unterhändlern mehr Handlungsspielraum zu geben.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf eine ungenannte Quelle, dass die Vermittlungsgespräche zwischen Israel und der Hamas nächste Woche auf der Grundlage „neuer Vorschläge“ beginnen sollen.

Die Gespräche werden von Ägypten und Katar geleitet, wobei die USA eine aktive Rolle spielen, hieß es.

vor 24m (12:36 GMT)

Breaking

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt

Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums sind seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 35.709 Palästinenser getötet und 80.420 verwundet worden.

Das Ministerium fügte hinzu, dass im letzten 24-Stunden-Berichtszeitraum 46 Menschen getötet und 130 verletzt wurden.

Angehörige der Palästinenser, die bei den israelischen Angriffen auf das Nuseirat-Flüchtlingslager ums Leben gekommen sind, trauern, als die Leichen am 25. Mai in die Leichenhalle des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah, Gaza, gebracht werden

Angehörige der Palästinenser, die bei israelischen Angriffen ums Leben kamen, trauern, während die Leichen in die Leichenhalle des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir el-Balah gebracht werden, Samstag [Ashraf Amra/Anadolu]

