Die Botschaft der israelischen Folterkammern richtet sich an uns alle, nicht nur an die Palästinenser

Von Jonathan Cook

24. Mai 2024

Schwarze Seiten“ sollen diejenigen, die kolonisiert und versklavt wurden, an eine einfache Lektion erinnern: Widerstand ist zwecklos

An einem nebligen Novembermorgen vor 21 Jahren versuchte ich verzweifelt, getarnt zu bleiben. Versteckt im Laub eines Orangenhains in Israels ländlichem Galiläa fotografierte ich eilig ein tristes Betongebäude, das auf keiner Karte verzeichnet war.

Sogar das ursprüngliche Straßenschild, das den Standort als Anlage 1391 auswies, war entfernt worden, nachdem eine Untersuchung der Lokalzeitung Haaretz ergeben hatte, dass sich dort ein Geheimgefängnis befand.

Ich war der erste ausländische Journalist, der die Anlage 1391 aufspürte, die größtenteils in einem stark befestigten Komplex versteckt ist, der in den 1930er Jahren zur Unterdrückung des Widerstands gegen die britische Herrschaft in Palästina gebaut wurde.

Jahrzehntelang hatte Israel dort heimlich vor allem arabische Ausländer gefangen gehalten, ohne dass die israelischen Gerichte, das Rote Kreuz und Menschenrechtsgruppen davon wussten. Viele von ihnen waren libanesische Staatsbürger, die während der 18-jährigen israelischen Besatzung des Südlibanon entführt worden waren. Aber es waren auch Jordanier, Syrer, Ägypter und Iraner darunter.

Dieser Ort sollte bald als „schwarzer Ort“ bekannt werden, ein Begriff, der durch die Invasion Washingtons in den Irak im selben Jahr populär wurde. Auf der Grundlage der von Israel in der Anlage 1391 verfeinerten Techniken folterten die USA in den kommenden Monaten und Jahren Iraker und andere Personen in Abu Ghraib und Camp X-Ray in Guantanamo.

Niemand wusste, wie viele Gefangene in der israelischen Einrichtung 1391 festgehalten wurden, wie lange sie dort waren oder ob es noch mehr solcher Gefängnisse gab.

Die ersten Berichte von Häftlingen enthüllten jedoch erschreckende Zustände. Die meiste Zeit wurden sie in einem Zustand des Sinnesentzugs gehalten und mussten verdunkelte Brillen tragen, außer wenn sie gefoltert wurden. In einem Fall, der später vor Gericht kam, wurde ein libanesischer Gefangener von „Major George“, dem leitenden Folterer der Einrichtung, mit einem Schlagstock sodomisiert.

Major George wurde später zum Leiter der Beziehungen der israelischen Polizei zur palästinensischen Bevölkerung Jerusalems.

Ein weiteres Geheimgefängnis

Es war schwierig, sich nicht an das Gefängnis 1391 zu erinnern, als CNN diesen Monat eine Untersuchung über ein neues israelisches Geheimgefängnis, Sde Teiman, veröffentlichte.

Dieses Gefängnis wurde vor Monaten eingerichtet, um nicht ausländische Staatsangehörige, sondern Tausende von palästinensischen Männern und Jungen zu behandeln, die Opfer der israelischen Besatzung sind und seit dem eintägigen Angriff der Hamas am 7. Oktober auf den Straßen des Gazastreifens und des Westjordanlands festgenommen wurden. Dabei wurden etwa 1 150 Israelis getötet und 250 als Geiseln in den Gazastreifen zurückgeschleppt.

Wie bei der Fazilität 1391 haben die Enthüllungen über die Schrecken, die sich in Israels neuer schwarzer Stätte abspielen, im westlichen Medienestablishment kaum Aufmerksamkeit erregt.

Die Voreingenommenheit von CNN gegenüber Israel wurde aufgedeckt. Aber CNN ist die Norm, nicht die Ausnahme.

Mehr lesen “

CNN, das dafür bekannt ist, israelische Gräueltaten auf Anweisung der Geschäftsführung aus seiner Berichterstattung zu streichen, sollte dafür gelobt werden, dass es endlich das tut, was westliche Medien oft fälschlicherweise als ihre Aufgabe bezeichnen: die Macht zur Verantwortung zu ziehen.

Unter der Überschrift „Festgeschnallt, mit verbundenen Augen und in Windeln“ beschreibt der lange Artikel die entwürdigenden, brutalen Bedingungen, denen Palästinenser, die aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland entführt wurden, ausgesetzt sind.

Die Zahl der Palästinenser, die das geheime Gefangenenlager in der Negev-Wüste durchlaufen, ist nicht bekannt. Satellitenfotos zeigen jedoch, dass das Lager rasch erweitert wird, vermutlich um immer mehr „Gefangene“ unterzubringen.

Einige Palästinenser, die völlig gebrochen aus diesem Gefängnissystem entkommen sind – wo die Welt im November und Dezember mit ansehen musste, wie Männer und Jungen gefesselt, fast nackt und mit verbundenen Augen auf den Straßen und in den Stadien des Gazastreifens vorgeführt wurden – haben schon vor Monaten begonnen, über ihre Erfahrungen zu berichten.

Vorhersehbarerweise haben die westlichen Medien diese Berichte weitgehend ignoriert.

Selbst als Mitarbeiter von Sde Teiman vor Wochen begannen, ihre Horrorgeschichten zu erzählen, gähnten die westlichen Medien kollektiv – mit Ausnahme von CNN.

Muster des Versagens der Medien

Dieses Muster des Versagens ist seit Monaten auf den Seiten von Middle East Eye zu beobachten.

So hat das westliche Medienestablishment beispielsweise fleißig den Blick von israelischen Berichten abgewendet, wonach ein Teil der am 7. Oktober Getöteten nicht der Hamas, sondern der berüchtigten „Hannibal-Prozedur“ der israelischen Armee zum Opfer fiel, einem Protokoll, bei dem Israelis eher getötet als gefangen genommen werden.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Westliche Journalisten vermeiden es nach wie vor, die Tatsache hervorzuheben, dass Israel die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens aktiv mit Nahrungsmitteln und Wasser aushungert – ein unbestreitbares Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Stattdessen eifern die Journalisten ihren eigenen Regierungen nach, indem sie diese von Israel verursachte Hungersnot als „humanitäre Krise“ bezeichnen, so als handele es sich um eine bedauerliche Naturkatastrophe.

Die Medien verschleiern auch die Tatsache, dass westliche Mächte, insbesondere die USA und das Vereinigte Königreich, Israel bei der massenhaften Aushungerung der Bevölkerung des Gazastreifens direkt unterstützen – sowohl durch die Verweigerung von Finanzmitteln für die wichtigste UN-Hilfsorganisation, Unrwa, als auch durch die Weigerung, nennenswerten Druck auf Israel auszuüben, damit es Hilfe zulässt.

Im Einklang mit der Biden-Regierung zögern die Medien immer noch, Israels Aktionen in Gaza als das zu bezeichnen, was sie sind, und ziehen es vor, gelegentlich eine kleinlaute Einschätzung abzugeben, dass Israel „möglicherweise Gefahr läuft“, Kriegsverbrechen zu begehen. Keiner weist auf das größere Bild hin, dass all diese einzelnen „möglichen“ Kriegsverbrechen unbestreitbar einem Völkermord gleichkommen.

Diese Verschleierung ist umso schwerer aufrechtzuerhalten, als der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) diese Woche Haftbefehle für mutmaßliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beantragt hat, die vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie drei Hamas-Führern begangen wurden.

Dennoch haben die Medien die Empörung Israels und der Regierung Biden über das Gericht hervorgehoben und nicht die Substanz der Anklagen, einschließlich der Behauptung, dass Israel die Palästinenser im Gazastreifen durch geplante Aushungerung auslöscht.

Die Medien vermeiden es, sich zu diesen Themen klar zu äußern, weil Klarheit unangenehm wäre. Und warum? Weil, wie wir sehen werden, der Zweck der westlichen Medien darin besteht, ein Narrativ zu schaffen, das den westlichen Regierungen bei der Verfolgung ihrer übergeordneten außenpolitischen Ziele im ölreichen Nahen Osten dient, und nicht darin, das grenzenlose Leid in Gaza zu beenden oder Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Als Laborratten benutzt

Wie eine Handvoll Informanten gegenüber CNN enthüllte, werden Palästinenser wochenlang in Sde Teiman inhaftiert und gefoltert – sowohl durch formale Verhöre als auch durch die Bedingungen, unter denen sie festgehalten werden.

Sie werden gezwungen, tagsüber in der Wüstenhitze mit verbundenen Augen auf einer dünnen Matratze im Freien zu sitzen und nachts in der Kälte der Wüste zu schlafen. Ständig mit Handschellen gefesselt, sind sie gezwungen, sich nicht zu bewegen und zu schweigen. Nachts werden Hunde auf sie gehetzt. Jeder, der spricht oder sich bewegt, riskiert, brutal verprügelt zu werden, bis die Knochen gebrochen sind.

Palästinensische Männer wurden von israelischen Streitkräften in Gaza zusammengetrieben und entkleidet, bevor sie an einen unbekannten Ort gebracht wurden (Screengrab/X)

Die Hände und Beine der Menschen werden so lange mit Reißverschlüssen gefesselt, dass einigen von ihnen Gliedmaßen amputiert werden mussten, heißt es in dem Bericht.

Wie ein israelischer Informant gegenüber CNN berichtete, geht es bei all diesen Misshandlungen nicht um die Sammlung von Informationen. „Sie geschahen aus Rache“, gab er zu. Die Häftlinge sind Sandsäcke für die israelischen Soldaten und Wärter.

Aber hier geht es um mehr als nur um Rache. Wenn man versteht, was in Sde Teiman geschieht, kann man sich ein klareres Bild davon machen, was in Gaza in einem weitaus größeren, sogar industriellen Maßstab geschieht.

Wenn man versteht, was in Sde Teiman geschieht, kann man sich ein klareres Bild davon machen, was in Gaza in einem noch viel größeren, noch industrielleren Ausmaß geschieht

Besonders aufschlussreich sind die Bedingungen in einem Feldlazarett des Gefangenenlagers, in dem Palästinenser untergebracht sind, die entweder bei Israels grausamer Zerstörung des Gazastreifens verstümmelt oder durch Schläge israelischer Soldaten verletzt wurden.

Sie sind reihenweise mit Handschellen an Tragen gefesselt, haben die Augen verbunden und sind abgesehen von einer Windel für Erwachsene nackt. Es ist ihnen nicht erlaubt zu sprechen.

Dort liegen sie Tag für Tag, Nacht für Nacht in einem Zustand völliger Sinnesberaubung, ohne dass sie irgendetwas von ihren Wunden und Schmerzen ablenken könnte. Inmitten dieser Situation können israelische medizinische Assistenzärzte ihr entblößtes, verletzliches Fleisch als Leinwand für Experimente benutzen.

Einem Informanten zufolge hat das Gefangenenlager schnell den Ruf eines „Paradieses für Praktikanten“ erlangt.

Dort dürfen sie Palästinenser als Laborratten missbrauchen und werden ermutigt, medizinische Eingriffe vorzunehmen, für die sie nicht qualifiziert sind.

Ein Informant erzählte CNN: „Ich wurde gebeten, zu lernen, wie man etwas an den Patienten macht, und kleinere medizinische Eingriffe vorzunehmen, für die ich überhaupt nicht qualifiziert bin.“

Solche Eingriffe wurden häufig ohne Anästhesie durchgeführt. Im Gegensatz zu den Ärzten in Gaza haben israelische Ärzte leichten Zugang zu Schmerzmitteln. Es ist eine Entscheidung, sie nicht zu verwenden.

Medizinisches Personal wird vermisst

Da die westlichen Medien so bereitwillig an der Entmenschlichung der Palästinenser mitwirken, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, wer diese „Gefangenen“ sind.

Israel möchte uns glauben machen, dass es die Hamas ins Visier nimmt und dass es sich bei den „Verhafteten“ – der von CNN in diesem Artikel verwendete, weithin akzeptierte Euphemismus für diejenigen, die Israel als Geiseln nimmt – um Palästinenser handelt, die verdächtigt werden, Verbindungen zu der militanten Gruppe zu haben.

Eines der aussagekräftigsten Zeugnisse über Misshandlungen von Sde Teiman, über das CNN berichtet, stammt jedoch von Dr. Mohammed al-Ran, dem grauhaarigen Leiter der Chirurgie des inzwischen zerstörten indonesischen Krankenhauses in Gaza.

Er wurde im Dezember von Israel „verhaftet“ – entführt – und nach Sde Teiman gebracht. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass al-Ran am bewaffneten Kampf gegen die einmarschierenden israelischen Truppen beteiligt war oder in irgendeiner anderen Weise mit der Hamas in Verbindung stand. Er wurde zusammen mit anderem medizinischen Personal während einer dreitägigen Schicht in einem anderen medizinischen Zentrum, dem al-Ahli al-Arabi Baptist Hospital, festgenommen.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum ignorieren die Medien die Beweise für Israels eigene Aktionen am 7. Oktober?

Mehr lesen “

Er war gezwungen gewesen, aus dem indonesischen Krankenhaus zu fliehen, nachdem es von Israel bombardiert und das Personal dort schwer geschlagen worden war.

Während der systematischen Angriffe Israels auf die Krankenhäuser des Gazastreifens wurden unzählige medizinische Mitarbeiter ermordet oder sind verschwunden. Die Zerstörung des Gesundheitssektors in der Enklave ist ein weiteres eklatantes Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das die westlichen Medien sorgfältig vermeiden.

Der Kontrast zur unerbittlichen Gewissheit der Medien über Russlands Kriegsverbrechen in der Ukraine vor kurzer Zeit ist in der Tat krass.

Menschenrechtsgruppen versuchen verzweifelt, diese palästinensischen Geiseln mit Habeas-Corpus-Schriften ausfindig zu machen, so wie sie zuvor versucht haben, die in der Fazilität 1391 gefangen gehaltenen ausländischen Staatsangehörigen zu finden. Die israelischen Gerichte haben sich dabei absichtlich hinderlich gezeigt.

In einem Testfall hat die israelische Menschenrechtsgruppe HaMoked, die bei der Identifizierung des Lagers 1391 eine zentrale Rolle gespielt hat, den Obersten Gerichtshof Israels – zu dessen Richtern einige gehören, die in illegalen jüdischen Siedlungen im Westjordanland leben – ersucht, einen seit Februar vermissten palästinensischen Röntgentechniker zu finden.

Er wurde von israelischen Truppen im Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen festgenommen. Es wird vermutet, dass er in Sde Teiman festgehalten wird.

Nach Angaben von HaMoked werden mehr als 1.300 Palästinenser aus dem Gazastreifen vermisst, die sich vermutlich in israelischer Haft befinden, darunter 29 Frauen.

Ein weiterer Chirurg, Dr. Adnan al-Bursh, gehört zu den mehr als zwei Dutzend Palästinensern, die unter mysteriösen Umständen in israelischer Gefangenschaft gestorben sind. Er wurde höchstwahrscheinlich zu Tode gefoltert oder möglicherweise bei einem missglückten medizinischen Eingriff getötet.

Nie dagewesene“ Übergriffe

Ein weiterer Beweis dafür, dass diese Welle der Gewalt gegen Gefangene nichts mit dem Verdacht zu tun hat, dass sie der Hamas angehören oder an dem Anschlag vom 7. Oktober beteiligt waren, sind die am Wochenende bekannt gewordenen Details über die unbarmherzigen und brutalen Misshandlungen des prominentesten palästinensischen Gefangenen in israelischer Haft.

Marwan Barghouti von der Palästinensischen Nationalen Befreiungsbewegung unter der Führung von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas – dem Erzfeind der Hamas – ist seit 22 Jahren inhaftiert. Barghouti, der manchmal als „palästinensischer Mandela“ bezeichnet wird, gilt als potenzieller künftiger Führer des palästinensischen Volkes.

Der für den israelischen Strafvollzug zuständige Minister Itamar Ben Gvir gehört der bekennend faschistischen Partei Jüdische Kraft an, deren ideologische Wurzeln im Kahanismus liegen und die Palästinenser ausdrücklich als Ungeziefer betrachten.

Nach Angaben von Mitgefangenen und Menschenrechtsgruppen ist Barghouti nach einer Reihe von Schlägen kaum wiederzuerkennen, von denen einer dazu geführt hat, dass er auf dem rechten Auge nicht mehr sehen kann.

Berichten zufolge leidet er unter ständigen Schmerzen aufgrund einer vermutlich ausgekugelten Schulter, die er sich bei einem Angriff zugezogen hat und die nicht behandelt wurde.

Nach Angaben seines israelischen Anwalts wurde er mit Handschellen gefesselt und nackt vor den anderen Insassen des Ayalon-Gefängnisses über den Boden geschleift.

Barghouti hat aufgrund der strengen Essensbeschränkungen, die allen palästinensischen Gefangenen seit Oktober auferlegt wurden, erheblich an Gewicht verloren und hat keinen Zugang zu Büchern, Zeitungen und Fernsehen.

Tal Steiner von der israelischen Menschenrechtsgruppe Public Committee Against Torture in Israel sagte dem Guardian, dass Barghouti „beispiellosen“ Misshandlungen ausgesetzt sei und dass solche Folterungen für die 8.750 Palästinenser, von denen bekannt ist, dass sie seit Oktober inhaftiert sind, zum „Standard“ geworden seien.

Der für den israelischen Strafvollzug zuständige Minister Itamar Ben Gvir gehört der bekennend faschistischen Partei Jüdische Macht an, deren ideologische Wurzeln im Kahanismus liegen und die Palästinenser ausdrücklich als Ungeziefer betrachten.

Verhandlungschips

Die westlichen Medien haben sich unablässig auf das Leid der mehr als 100 israelischen Geiseln konzentriert, die immer noch in Gaza festgehalten werden, wobei unerwähnt bleibt, dass ein Großteil dieses Leids auf Israels Handlungen zurückzuführen ist.

Die Geiseln stehen wie die Palästinenser in Gaza unter dem israelischen Bombenhagel. Und wie die Palästinenser leiden sie unter der anhaltenden Lebensmittelknappheit, die durch die israelische Hilfsblockade verursacht wird. Die wahllose Gewalt gegen den Gazastreifen betrifft Geiseln und Palästinenser gleichermaßen.

Nach Berichten von CNN und israelischen Medien scheint es jedoch wahrscheinlich, dass viele der Tausenden von Palästinensern, die seit Oktober von Israel entführt wurden, ein weitaus grausameres Schicksal erwartet als die israelischen Geiseln in Gaza.

Die Hamas ist daran interessiert, die israelischen Geiseln so sicher wie möglich zu halten, denn sie sind ein wertvolles Druckmittel, um die israelische Armee aus dem Gazastreifen herauszuholen und Palästinenser aus Folterstätten wie Sde Teiman zu befreien.

Israel steht nicht unter solchem Druck. Als Besatzungsmacht und bevorzugter Klientelstaat Washingtons kann es den Palästinensern jede beliebige Strafe auferlegen, ohne dass dies ein Nachspiel hat.

Das ist eine weitere Facette der letzten sieben Monate, die die Medien nicht zur Kenntnis nehmen wollen.

Zerstörung der Hilfe

In der Zwischenzeit wird die westliche Öffentlichkeit verleumdet, wenn sie versucht, Israels Verbrechen als Völkermord zu bezeichnen oder zu artikulieren, wie der Völkermord abläuft. Dies spiegelt den Verdacht wider, den die überwältigende Mehrheit der Richter des Internationalen Gerichtshofs (IGH) im Januar geäußert hat, und wird durch den Antrag des Chefanklägers des IGH auf Haftbefehle in dieser Woche unterstrichen.

Die jüngste, perverse und eigennützige Neudefinition des Antisemitismus durch den Westen – ein Sieg der Pro-Israel-Lobbygruppen – setzt Judenhass eher mit Kritik an Israel als mit tatsächlichem Judenhass gleich.

Nach der neuen Definition der International Holocaust Remembrance Alliance ist es antisemitisch, eine Parallele zwischen Israels Handlungen und dem Völkermord zu ziehen, mit dem die Menschen im Westen am meisten vertraut sind: dem Holocaust.

Zum Vorteil Israels können westliche Einrichtungen nun eine allzu offensichtliche Lektion der Geschichte und der menschlichen Psychologie verleugnen: Die Opfer von Missbrauch sind durchaus in der Lage, selbst solchen Missbrauch zu begehen.

CNNs Rekonstruktion des Feldlazaretts in Sde Teiman zeigt entmenschlichte Palästinenser – gefesselt, mit verbundenen Augen und nackt – in Reihen von Tragen, bereit für Experimente. Warum sollte das beim westlichen Publikum nicht Erinnerungen an Josef Mengele wachrufen, den berüchtigten Nazi-Arzt, der die Insassen von Konzentrationslagern als weniger als Menschen betrachtete, als bloßes Futter für seine Experimente?

Wie könnte es falsch sein – nicht weniger antisemitisch – darüber nachzudenken, ob ein ähnlich brutaler, völkermörderischer Rassismus die Extremisten in Deutschland 1938 antrieb, als sie in der Kristallnacht gegen Juden wüteten?

Welchen Widerhall sollten westliche Menschen verspüren, wenn sie mit ansehen, wie jüdische Extremisten aus Israels illegalen Siedlungen Hilfslieferungen für den Gazastreifen überfallen, die von der hungernden Bevölkerung dringend benötigten Vorräte zerstören, die Lastwagen anzünden und die Fahrer verprügeln – und das alles, während israelische Soldaten und Polizisten tatenlos zusehen, wie die Zerstörung stattfindet?

Wie kann es falsch sein – nicht weniger antisemitisch – darüber nachzudenken, ob ein ähnlich brutaler, völkermörderischer Rassismus die Extremisten in Deutschland 1938 antrieb, als sie in der Kristallnacht gegen Juden wüteten?

Und was ist mit denen, die den winzigen Gazastreifen während der 17-jährigen israelischen Belagerung auf dem Land-, Luft- und Wasserweg mit einem Konzentrationslager verglichen haben, in dem den eingeschlossenen Palästinensern die Grundfreiheiten und das Lebensnotwendige vorenthalten wurden? Oder diejenigen, die Gaza heute als Todeslager bezeichnen, weil Israel die Bevölkerung aushungert?

Sind solche Einschätzungen wirklich ein Beweis für Judenhass? Oder sind sie ein Beweis dafür, dass diese Beobachter die Lektionen der Geschichte und des Holocausts gut verstanden haben? Die systematische Entwürdigung und Misshandlung eines Volkes sollte immer als Verbrechen gegen unsere gemeinsame Menschlichkeit betrachtet werden.

Es ist unser aller moralische Pflicht, solchen Gräueltaten Einhalt zu gebieten und nicht stumm zuzusehen, wie sie zu ihrem logischen Ende geführt werden.

Folterkammern

Bei den Grausamkeiten, die Israel derzeit den Insassen von Sde Teiman und – in noch größerem Ausmaß – den Palästinensern im Todeslager von Gaza zufügt, geht es um viel mehr als nur um Rache für den 7. Oktober.

Sde Teiman ist die kleine Folterkammer, die die viel größere Folterkammer von Gaza selbst widerspiegelt, wo Bomben und Hunger genau die gleichen Ziele erreichen.

Bis vor sieben Monaten war es Israels Ziel, die Palästinenser als ein unterworfenes, versklavtes, hoffnungsloses Volk zu halten, das in einer Reihe von Konzentrationslagern im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem eingesperrt ist. Man erwartete von ihnen, dass sie in ihrem Leiden stumm und für die Außenwelt unsichtbar blieben.

Krieg gegen Gaza: Folter, Hinrichtungen, dem Tod überlassene Babys, sexueller Missbrauch… Das sind die Verbrechen Israels

Mehr lesen “

Langfristig wurde davon ausgegangen, dass die Palästinenser es vorziehen würden, ihrer Unfreiheit in diesen dauerhaft besetzten, kolonialisierten Ländern zu entfliehen.

Der Sklavenaufstand vom 7. Oktober – brutal und hässlich wie solche Aufstände in der Geschichte immer waren – war ein verheerender Schock. Nicht nur für ein Israel, das an seinem rassistischen, praktisch kolonialen Projekt der Unterwerfung des palästinensischen Volkes festhält. Es war auch ein Schock für das umfassendere koloniale Projekt des Westens, in das Israel so eng eingebunden ist.

In Washingtons „regelbasierter Ordnung“ ist die einzige sinnvolle Regel, dass Washington und seine Kunden bekommen, was sie wollen. Der Planet, seine Ressourcen und Völker werden von der obersten Supermacht der Welt nur als Spielball betrachtet.

Aufstände gegen diese Ordnung – ob von der Hamas in Gaza, der Hisbollah im Libanon, den Houthis im Jemen oder dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden im Iran – dürfen nicht zum Vorbild werden. Die „auf Regeln basierende Ordnung“ muss mit der notwendigen Grausamkeit wiederhergestellt werden, um den Kolonisierten und Versklavten ihren Platz zu zeigen.

Das war die Botschaft von Washingtons eigenen schwarzen Schauplätzen, die in seinem vergeblichen „Krieg gegen den Terror“ von Abu Ghraib bis Guantanamo gebraucht wurden – Schauplätze, die auf Israels Erfahrungen mit „gebrochenen“ Häftlingen in der Einrichtung 1391 zurückgriffen.

Die Komplizenschaft westlicher Einrichtungen bei Israels aktuellem Völkermord ist keine Anomalie. Sie entspringt nicht einem Missverständnis oder einer Verwirrung. Die westliche politische und mediale Klasse sieht den Völkermord im Gazastreifen genauso deutlich wie wir alle. Aber für sie ist er gerechtfertigt, ja sogar notwendig. Den Kolonisierten und Unterdrückten muss beigebracht werden, dass Widerstand zwecklos ist.

Sde Teiman, wie auch das Todeslager in Gaza, erfüllt seinen Zweck. Es ist dazu da, den menschlichen Geist zu brechen. Es soll die Palästinenser zu willigen Kollaborateuren bei ihrer eigenen Zerstörung als Volk, bei ihrer eigenen ethnischen Säuberung machen.

Und gleichzeitig wird eine unterschwellige Botschaft an die westliche Öffentlichkeit gerichtet: Dies könnte auch euer Schicksal sein, wenn ihr die israelischen Gräueltaten in Gaza nicht mit unterstützt.



Übersetzt mit deepl.com



