World reacts to ICJ order for Israel to halt Rafah assault in Gaza Israel has been ordered by the top UN court on Friday to halt its military assault on the southern Gaza city of Rafah and allow uninterrupted aid supplies.

Welt reagiert auf IGH-Anweisung an Israel, den Angriff auf Rafah im Gazastreifen einzustellen

Das oberste UN-Gericht hat Israel am Freitag angewiesen, seine Militärangriffe auf die südliche Gaza-Stadt Rafah einzustellen und ununterbrochene Hilfslieferungen zu ermöglichen.

Hier sind einige Reaktionen:

Türkiye’s Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten:

„Wir begrüßen das Urteil, in dem Israel aufgefordert wird, seine Angriffe auf Rafah im Gazastreifen einzustellen und den Grenzübergang Rafah unverzüglich für humanitäre Hilfe zu öffnen.

„Wir erwarten, dass alle Urteile des IGH von Israel schnell umgesetzt werden. Wir bitten den UN-Sicherheitsrat, seinen Teil dazu beizutragen, dies sicherzustellen.“

Vereinte Nationen:

UN-Generalsekretär Antonio Guterres betonte, dass die Urteile des Internationalen Gerichtshofs „bindend“ seien, nachdem das oberste UN-Gericht Israel angewiesen hatte, die Militäroperationen in Rafah einzustellen.

Guterres betonte, dass „die Entscheidungen des Gerichtshofs bindend sind und vertraut darauf, dass die Parteien die Anordnung des Gerichtshofs ordnungsgemäß befolgen werden“, sagte sein Sprecher.

Hamas-Funktionär Based Naim:

„Wir begrüßen die Entscheidung des Weltgerichtshofs, der die zionistische Besatzungsmacht auffordert, ihre militärische Aggression gegen Rafah zu beenden. Wir glauben, dass dies nicht ausreicht, da die Aggression der Besatzung im gesamten Gazastreifen und insbesondere im nördlichen Gazastreifen ebenso brutal und gefährlich ist.

„Wir fordern den UN-Sicherheitsrat auf, diese Forderung des Weltgerichtshofs unverzüglich in praktische Maßnahmen umzusetzen, um den zionistischen Feind zu zwingen, die Entscheidung umzusetzen.

„Wir begrüßen die Forderung des Gerichtshofs, Ermittlungsausschüsse in den Gazastreifen zu lassen, um die Kriegshandlungen und den Völkermord am palästinensischen Volk zu untersuchen, und die Hamas hat zugesagt, mit den Ermittlungsausschüssen zusammenzuarbeiten.

Der Sprecher der Palästinensischen Autonomiebehörde, Nabil Abu Rudeineh:

„Die Präsidentschaft begrüßt die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, die einen internationalen Konsens über die Forderung darstellt, den totalen Krieg gegen den Gazastreifen zu beenden.“

Israel

Finanzminister Bezalel Smotrich:

„Diejenigen, die verlangen, dass der Staat Israel den Krieg beendet, verlangen, dass er sich selbst für nicht mehr existent erklärt. Dem werden wir nicht zustimmen.“

Oppositionsführer Yair Lapid:

„Die ICC-Haftbefehle sind ein komplettes moralisches Versagen, wir können den unverschämten Vergleich zwischen Netanjahu und (Hamas-Führer) Sinwar, zwischen den Führern Israels und den Führern der Hamas nicht akzeptieren.

„Die Tatsache, dass der Gerichtshof in Den Haag in seinem Urteil keine Verbindung zwischen der Einstellung der Kämpfe in Rafah und der Rückkehr der Geiseln und Israels Recht, sich gegen den Terrorismus zu verteidigen, hergestellt hat, ist ein moralischer Zusammenbruch und eine moralische Katastrophe.“

Ehemaliger UN-Gesandter Danny Danon:

„Während die Richter des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag in aller Ruhe beraten und zu ihren Familien zurückkehren, schmachten 125 Geiseln in Tunneln. Israel wird den Krieg erst beenden, wenn unsere Geiseln nach Hause zurückgekehrt sind und die Hamas vollständig besiegt ist.“

Der israelische Kriegskabinettsminister Benny Gantz:

„Der Staat Israel hat nach dem brutalen Massaker an seinen Bürgern, der abscheulichen sexuellen Gewalt gegen seine Frauen, der Entführung seiner Kinder und dem Raketenbeschuss seiner Städte einen gerechten und notwendigen Feldzug begonnen. Der Staat Israel ist entschlossen, den Kampf für die Rückgabe seiner Geiseln fortzusetzen und die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten – wo und wann immer dies notwendig ist, auch in Rafah.

„Wir werden weiterhin im Einklang mit dem Völkerrecht operieren, wo immer wir auch tätig sind, und dabei die Zivilbevölkerung so gut wie möglich schützen. Nicht wegen des IGH, sondern aufgrund dessen, wer wir sind und der Werte, für die wir stehen.“

Der südafrikanische Beamte Zane Dangor:

„Südafrika begrüßt die heutige Entscheidung des Gerichts. … Dieser Beschluss ist bahnbrechend, denn es ist das erste Mal, dass Israel ausdrücklich aufgefordert wird, seine Militäraktionen in einem Gebiet des Gazastreifens einzustellen.

„Dies ist de facto ein Aufruf zu einem Waffenstillstand. Sie fordert die Hauptpartei in diesem Konflikt auf, ihre kriegerischen Handlungen gegen das palästinensische Volk zu beenden.

„Dieser Befehl ist wie die anderen … verbindlich und Israel muss sich daran halten.“

Der EU-Spitzendiplomat Josep Borrell:

„Was wird die Antwort der EU auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofs sein, das heute ergangen ist, was wird unsere Position sein? Wir werden uns entscheiden müssen zwischen unserer Unterstützung für internationale Institutionen der Rechtsstaatlichkeit oder unserer Unterstützung für Israel.“

Belgische Außenministerin Hadja Lahbib:

„Der @CIJ_ICJ weist Israel an, seine Militäroffensive in Rafah zu beenden. (Belgien) fordert die sofortige Umsetzung der Entscheidung. Die Gewalt und das menschliche Leid in Gaza müssen aufhören. Wir fordern einen Waffenstillstand, die Freilassung der Geiseln und Verhandlungen für zwei Staaten.“

Global Rights Compliance NGO:

„Das heutige Urteil ist eine weitere Ermahnung für Israels eklatante Missachtung des Völkerrechts und der Verpflichtung, Zivilisten in Konflikten zu schützen.

„Entscheidend ist, dass es den Überlebenden und den Gemeinschaften, die unter diesen Angriffen leiden, die Anerkennung gibt, dass sie rechtswidrig sind. Das Urteil wird wahrscheinlich weiteren Druck und internationale Aufmerksamkeit gegen Israel und seine Kriegsführung erzeugen, die bis jetzt alle Merkmale einer vorsätzlichen Kriegsführung durch Aushungern aufweist.

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi:

„Wieder einmal deckt der IGH die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza auf. Und wieder einmal reagiert die israelische Regierung mit Geringschätzung auf internationales Recht und weigert sich, die Anordnungen des Gerichtshofs zu befolgen. Der Sicherheitsrat muss seiner Verantwortung gerecht werden und Israels Straflosigkeit sowie der Doppelmoral bei der Durchsetzung des internationalen Rechts ein Ende setzen.“

Reed Brody, Ankläger für Kriegsverbrechen

„Der IGH ist mit einer historischen Entscheidung an die Öffentlichkeit getreten und hat damit auf den eskalierenden Ernst der Lage in Gaza reagiert. Der Gerichtshof hat zum ersten Mal eine Schwelle überschritten, indem er Israel anordnet, bestimmte Militäroperationen einzustellen, den Grenzübergang Rafah und andere Übergänge zu öffnen und internationalen Untersuchungsmissionen Zugang zu gewähren.

„Diese rechtsverbindliche und sehr konkrete Entscheidung lässt Israel nur wenig Spielraum. Zusammen mit dem Antrag des IStGH-Anklägers auf Anklageerhebung gegen Premierminister Netanjahu und andere hochrangige israelische und Hamas-Vertreter sind diese Maßnahmen ein doppelter juristischer Schlag gegen die israelische Kriegsführung in Gaza.“

