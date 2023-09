UAE landing station confirmed for fibre optic cable set to link Israel to Gulf states Leaders of Israel and Saudi Arabia have both recently said cables and trade routes linking Europe to India are potential benefits of any normalisation deal

Die Staatsoberhäupter Israels und Saudi-Arabiens haben kürzlich erklärt, dass Kabel und Handelsrouten, die Europa mit Indien verbinden, mögliche Vorteile eines Normalisierungsabkommens sind

Ein KI-Gipfel in Riad im Jahr 2020: Saudi-Arabien will sich zu einem Zentrum für Technologie und Datenkonnektivität entwickeln (AFP)

Anlegestelle in den VAE für Glasfaserkabel bestätigt, das Israel mit den Golfstaaten verbinden soll

Von Paul Cochrane

22. September 2023

Eine Vereinbarung über die Verlegung eines geplanten Glasfaserkabels zwischen Indien und Europa in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat gezeigt, wie sich die Golfstaaten und Israel als potenzielle Partner bei Projekten zur Entwicklung neuer regionaler Handels- und Verbindungswege positionieren.

Das 20.000 Kilometer lange Projekt, das als Trans Europe Asia System (TEAS) bekannt ist, würde Mumbai und Marseille über Unterseekabel und ein terrestrisches Segment über die arabische Halbinsel verbinden.

Am Mittwoch gab Cinturion, das Unternehmen hinter dem Projekt, bekannt, dass es eine Absichtserklärung mit der Emirates Integrated Telecommunications Company, bekannt als „du“, zum Bau einer Anlandestation in den VAE unterzeichnet hat.

Middle East Eye hat bereits berichtet, dass Cinturion, ein Newcomer in der Branche, von einem großen israelischen Infrastruktur-Investmentfonds, Keystone, unterstützt wird.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem führende Politiker des Nahen Ostens und die G20 die Idee des Baus neuer Flugrouten zwischen Indien und Europa als möglichen Vorteil eines angekündigten Normalisierungsabkommens zwischen Israel und Saudi-Arabien ins Spiel gebracht haben.

Anfang September erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass nach Gesprächen mit der zypriotischen Regierung die Möglichkeit bestehe, „die Idee eines Korridors Asien-Mittlerer Osten-Europa zu verwirklichen“.

Netanjahu fügte hinzu: „Ein Beispiel für die naheliegendste Möglichkeit ist eine Glasfaserverbindung. Das ist der kürzeste Weg. Es ist der sicherste Weg. Es ist der wirtschaftlichste Weg.“

Eine Woche später wurde auf dem G20-Gipfel in Neu Delhi der India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) angekündigt.

Der IMEC soll die Konnektivität und die wirtschaftliche Integration zwischen Asien, der Golfregion und Europa fördern und sieht die Verlegung neuer Glasfaserkabel für die digitale Konnektivität entlang einer Route vor, die der für TEAS vorgesehenen Route ähnelt.

TEAS-Kabelkarte

In dieser Woche hob auch der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman in einem Interview mit Fox News die logistische Bedeutung des G20-Plans und der Glasfaserkabel hervor.

„Es geht nicht nur um den Transport von Waren und den Bau von Eisenbahnen und Häfen. Es geht um die Verbindung von Netzen, Energienetzen, Datenkabeln und anderen Dingen, von denen Europa, der Nahe Osten und Indien profitieren werden… Das ist eine große Sache für uns, Europa und Indien“, sagte er.

Umgehung von Ägypten

Laut Michael Ruddy, Direktor für internationale Forschung bei der US-amerikanischen Firma Terabit Consulting, waren die Kabelunternehmen in den letzten 15 Jahren sehr daran interessiert, neue Routen durch den Nahen Osten einzurichten, um den Würgegriff zu umgehen, den Ägypten und die staatliche Telecom Egypt (TE) über die Branche halten.

Derzeit verlaufen alle Glasfaserkabel in der Region, die Europa mit Asien verbinden, durch das Rote Meer und durch Ägypten und wickeln schätzungsweise 17 bis 30 Prozent des gesamten weltweiten Internetverkehrs ab.

„Das Rote Meer ist eine der vier wichtigsten transozeanischen Routen in Bezug auf das Volumen und die Verbindungsstellen von Tokio und Shanghai nach Singapur und weiter nach Europa“, sagte Ruddy.

„Es gibt viel sensiblen Verkehr – Finanzdaten und von Rechenzentrum zu Rechenzentrum – mit viel Nachfrage auf dieser Route. Und es gibt im Moment nicht viele gute Alternativen.

Das TEAS-Kabel ist nicht das einzige Projekt, das derzeit entwickelt wird, um Ägypten zu umgehen.

Für 2021 kündigte Google Pläne für ein 400 Millionen Dollar teures Kabel zwischen Europa und Asien an, das unter dem Namen Blue-Raman durch Israel, Jordanien und Saudi-Arabien verlaufen soll.

„Sowohl TEAS als auch Blue-Raman werden von der Branche wirklich dringend benötigt, um eine Alternative zu Ägypten zu schaffen“, so Ruddy.

Die Vereinbarung von Cinturion über den Bau einer Anlandestation in den Vereinigten Arabischen Emiraten folgt auf eine frühere Vereinbarung vom Juli über den Bau einer Anlandestation für einen südlichen Zweig des TEAS-Netzes in der Nähe von Jeddah an der Küste des Roten Meeres in Saudi-Arabien.

Die israelische Beteiligung an dem Projekt bleibt jedoch recht unklar, da auf der Website von Cinturion kein Hinweis auf die Investition von Keystone zu finden ist.

Auf seiner eigenen Website gibt Keystone an, 25 Prozent der Anteile an dem TEAS-Projekt zu halten.

Bei der Ankündigung der Investition im Jahr 2021 wurde Keystone-CEO Navot Bar mit den Worten zitiert, zu den Partnern gehörten: „Ehemalige hochrangige Offiziere der US-Armee, britische Investoren sowie Investoren aus den Golfstaaten und Israel.“

Cinturion hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf Fragen von MEE zur israelischen Beteiligung geantwortet.

„Es gibt Gerüchte über terrestrische Verbindungen zwischen Saudi-Arabien und Israel. Aber es besteht der Wunsch, dies geheim zu halten, und das beeinflusst wahrscheinlich die Vorgehensweise von TEAS und Blue-Raman“, sagte Ruddy.

„Es besteht immer noch eine große geopolitische Sensibilität, und sie wollen ihre Verbindungen nicht publik machen“.

Branchenvertreter sind sich nicht sicher, ob sich die von Netanjahu oder bin Salman in ihren jüngsten öffentlichen Äußerungen erwähnten Kabel auf TEAS oder Blue-Raman beziehen, wenn überhaupt.

Israel hatte Anfang des Jahres Pläne angekündigt, das Land durch den Bau eines Glasfaserkabels von Aschkelon am Mittelmeer nach Eilat am Roten Meer zu einem regionalen digitalen Knotenpunkt zu machen.

Das staatliche israelische Energieunternehmen Europe-Asia-Pipeline-Co (EAPC) soll das 254 Kilometer lange Kabel bauen.

Saudi-Arabien investiert derweil Milliarden von Dollar in Datenzentren und Glasfaserkabel, um das Königreich zu einem regionalen digitalen Zentrum zu machen.

In den kommenden drei Jahren sollen sieben neue Kabel in Saudi-Arabien verlegt werden, zusätzlich zu den 15, die bereits in Betrieb sind.

Quellen in der Unterseekabelbranche sagten, dass die Erlangung einer Einigung für länderübergreifende Projekte wie TEAS, die zwischen Ländern verlaufen, die historische Reibungen haben, wie Israel und Saudi-Arabien, dennoch „extrem schwierig“ bleibt. Übersetzt mit Deepl.com

