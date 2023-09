Saudi Arabia does not care about Palestine or Jerusalem; it cares about Israel The normalisation of relations between Saudi Arabia and Israeli is in the news again, in what has become a will they-won’t they situation. Israel is eager to have formal ties…

Die Flaggen Israels und Saudi-Arabiens

Saudi-Arabien kümmert sich nicht um Palästina oder Jerusalem; es kümmert sich um Israel

von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

21. September 2023

Die Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel ist wieder in den Nachrichten, in einer Situation, in der es darum geht, ob sie es wollen oder nicht. Israel ist bestrebt, formelle Beziehungen zu Saudi-Arabien aufzunehmen, da es das reichste arabische Land im Nahen Osten ist und über das Gewicht und den Einfluss verfügt, der es zum Hauptakteur in der regionalen Politik macht.

Natürlich unterhält Saudi-Arabien bereits Beziehungen zu Israel, und israelische Unternehmen sind im Königreich tätig, darunter auch solche, die für die Sicherheit während der Hadsch in Mekka zuständig sind. Saudi-Arabien ist jedoch an formellen Beziehungen zu dem Apartheidstaat interessiert, um Waffenlieferungen aus den USA zu erhalten und über eine eigene Urananreicherungsanlage zu verfügen.

Für die USA ist eine formelle und reibungslose Beziehung zwischen ihren beiden wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten gut für ihre eigene Außenpolitik. Washingtons Interessen in der Region werden geschützt, und es wird seine Politik relativ leicht umsetzen können.

Die Verlierer in all dem sind die Palästinenser. Saudi-Arabien ist kein Freund der Palästinenser, auch wenn der Außenminister von Riad kürzlich erklärte, dass ein unabhängiger Staat Palästina für eine Normalisierung unerlässlich sei. Riad ist seit mehr als zwei Jahrzehnten gegen den legitimen palästinensischen Widerstand. Darüber hinaus hat es strenge Beschränkungen für Wohltätigkeitsorganisationen, die in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig sind, und für die Überweisung von Spenden saudischer Bürger für das Westjordanland und den Gazastreifen erlassen.

Jeder, der die palästinensische Sache in irgendeiner Form unterstützt, muss damit rechnen, inhaftiert zu werden oder Schlimmeres.

Während der 17-jährigen lähmenden israelischen Belagerung des Gazastreifens hat Saudi-Arabien die dort lebenden Palästinenser praktisch im Stich gelassen. Den saudischen Imamen ist es verboten, in den Moscheen des Königreichs, insbesondere in Mekka und Madinah, für die Palästinenser zu beten oder sie in ihren Bittgebeten zu erwähnen. Jeder, der sich in irgendeiner Form für die palästinensische Sache einsetzt, muss mit Gefängnis oder Schlimmerem rechnen.

Ich habe gehört, wie sich muslimische Pilger beschwerten, dass sie von Sicherheitsbeamten in der Großen Moschee in Mekka unterdrückt wurden, wenn sie für die Palästinenser, Palästina und die Al-Aqsa-Moschee beteten. Appelle an den Allmächtigen, Palästina und die Al-Aqsa-Moschee von den Zionisten zu befreien, werden vom saudischen Regime einfach nicht zugelassen.

Mit der Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel verlieren die Palästinenser einen Schönwetter-„Freund“, der sich bisher im Umgang mit den Israelis zurückhielt. Diese Scheu hat Riad dazu veranlasst, den Palästinensern aus Scham und Verlegenheit einige Brosamen zukommen zu lassen. Jetzt ist alles offenkundig; in Riad gibt es sogar jemanden, der erklärt, er sei der „Oberrabbiner“ des Königreichs.

Die Palästinensische Autonomiebehörde… existiert nur, um Israel und die israelische Besatzung zu schützen

Was ist mit der saudischen Unterstützung für die Palästinensische Autonomiebehörde, werden Sie sich fragen? Die Palästinensische Autonomiebehörde arbeitet nicht für die Palästinenser; sie existiert nur, um Israel und die israelische Besatzung zu schützen. Die Sicherheitsbeamten der PA sind nie da, um Palästinenser zu schützen, wenn sie von illegalen jüdischen Siedlern im besetzten Westjordanland angegriffen und misshandelt werden. Palästinenser, die legitimen – nach internationalem Recht – Widerstand gegen die Besatzung leisten, werden von der PA aufgespürt, gefoltert und inhaftiert. Als die israelischen Besatzungstruppen vorletzte Nacht in Dschenin fünf Palästinenser töteten, war die PA damit beschäftigt, Palästinenser in Nablus und anderen Städten im Westjordanland zu verhaften.

STELLUNGNAHME: Wie die PA zur Auslöschung Palästinas beiträgt

Der saudi-arabische Außenminister Prinz Faisal Bin Farhan erklärte im Juni gegenüber US-Außenminister Antony Blinken, dass der regionale Normalisierungsprozess mit Israel „nur begrenzten Nutzen“ habe, wenn die Palästinenser keinen eigenen Staat bekämen. „Wir glauben, dass die Normalisierung im Interesse der Region liegt und dass sie allen erhebliche Vorteile bringen würde“, sagte er. Solange Saudi-Arabien glaubt, dass es Vorteile bringt, wenn das zionistische Gebilde seine palästinensischen Brüder tötet, ihr Land besetzt, ihre Häuser zerstört und religiöse Stätten entweiht, sind sie ihm offensichtlich egal.

„Ohne einen Weg zum Frieden für das palästinensische Volk zu finden, ohne sich dieser Herausforderung zu stellen, wird jede Normalisierung nur begrenzten Nutzen haben“, fügte der Minister hinzu. Welchen Frieden will Saudi-Arabien? Die 2002 vom saudischen Regime vorgeschlagene arabische Friedensinitiative forderte zwei Staaten in Palästina, einen für die Juden in den 1948 besetzten Gebieten und einen für die Palästinenser in den 1967 besetzten Gebieten, im Gegenzug für normalisierte Beziehungen.

Die Saudis waren also bereit, mehr als zwei Drittel des historischen Palästina aufzugeben und die ethnische Säuberung des Landes von vor 1948 bis heute im Wesentlichen zu dulden; die Nakba dauert an. Haben die Saudis noch nicht begriffen, dass Israel nie und nimmer Zugeständnisse in territorialen oder anderen Fragen gemacht hat? Und dass der Zionismus die Schaffung von Großisrael fordert? Der Usurpator-Staat dehnt sich ständig aus, weshalb Israel nie erklärt hat, wo seine Grenzen liegen. Sie werden dort sein, wo Israel sie hinschieben kann. All dies geschah sogar während des so genannten „Friedensprozesses“, selbst als die „Normalisierung“ und die „Abraham-Abkommen“ unterzeichnet wurden.

Der saudische Außenminister hat wiederholt die saudischen Bedingungen für eine Normalisierung genannt, darunter die Schaffung eines palästinensischen Staates in dem seit 1967 von Israel besetzten Gebiet neben einem jüdischen Staat. „Es gibt keine andere Möglichkeit, den Konflikt zu lösen, als die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates sicherzustellen“, sagte er erst am Montag. Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass hochrangige saudische Beamte erklärten, das Königreich werde kein „kostenloses“ Normalisierungsabkommen unterzeichnen, wie es die VAE und Bahrain getan haben.

Das ist alles nur ein Vorwand. Ich bin mir sicher, dass den Saudis die Palästinenser egal sind. Das zeigt sich daran, dass das Regime immer wieder die Israelis lobt und die Palästinenser dämonisiert, und zwar in einem Maße, dass es zum Verbrechen geworden ist, über die Unterstützung des palästinensischen Widerstands gegen die israelische Besatzung zu sprechen, während es zur Norm geworden ist, die israelische Besatzung zu unterstützen. Die saudischen Medien nehmen Israelis auf, aber keine Palästinenser, die gegen die israelische Besatzung sind. Am Mittwoch sagte Kronprinz Mohammed Bin Salman gegenüber Fox News, dass wir der Normalisierung der Beziehungen zu Israel „jeden Tag näher kommen“. „Wir betrachten Israel nicht als Feind, sondern als potenziellen Verbündeten mit vielen Interessen, die wir gemeinsam verfolgen können“, sagte der De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens letztes Jahr gegenüber The Atlantic.

Die Ankündigung eines Normalisierungsabkommens mit Israel, das die legitimen Rechte der Palästinenser missachtet, ist nur eine Frage der Zeit. Ich rechne damit, dass sie sehr bald erfolgen wird, denn das Königreich schert sich nicht um Palästina oder Jerusalem; es schert sich um Israel. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …