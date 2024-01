https://www.middleeastmonitor.com/20240130-anti-bds-laws-are-diabolical-given-israels-genocide-against-the-palestinians/

Luftaufnahme der Zelte, in denen Palästinenser unter schwierigen Bedingungen zu überleben versuchen, nachdem sie aus ihren Häusern in Deir al-Balah, Gaza, geflohen sind, am 27. Januar 2024. (Ashraf Amra – Anadolu Agency)

Anti-BDS-Gesetze sind angesichts von Israels Völkermord an den Palästinensern teuflisch

von Taha Khaled Mansour

30. Januar 2024

Bevor sie für eine ganze Generation abgewählt werden, versuchen die britischen Konservativen mit einer Reihe von bizarren Maßnahmen, ein Gesetz einzuführen, das Gemeinderäte, Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen daran hindern würde, Israel zu boykottieren. Der Zeitpunkt könnte nicht teuflischer sein, da Tausende von palästinensischen Zivilisten von dem Besatzungsstaat abgeschlachtet werden.

Der Gesetzentwurf zu den besetzten palästinensischen Gebieten nennt ausdrücklich Israel und schlägt vor, Stellungnahmen gegen israelische Siedlungen zu verbieten, die an sich nach internationalem Recht illegal sind. Das ist doppelt falsch, denn es widerspricht Großbritanniens etablierter politischer Position zur Illegalität der Besatzung. Es widerspricht auch der britischen Außenpolitik und untergräbt das Recht auf freie Meinungsäußerung. Darüber hinaus verstößt es gegen internationales Recht und verstärkt einen seltsamen Exzeptionalismus im britischen Primärrecht.

Die Regierung beeilt sich, das Gesetz durch das Parlament zu bringen, um politische Handgranaten in ihrem laufenden rechtsextremen Kulturkrieg zu schaffen, und versucht, die oppositionelle Labour-Partei als antisemitisch zu brandmarken. Obwohl ein hoher Prozentsatz der Labour-Parteibasis von Haus aus pro-palästinensisch ist und obwohl der Vorwurf des Antisemitismus unter früheren Parteiführern ein gewisses Gewicht hatte, scheinen einige der neuen Parteiführer nun zu glauben, dass sie ihre Regierungsfähigkeit nur dadurch beweisen können, dass sie pro-israelische Klischees zur Schau stellen.

Die Labour-Partei hat sich den israelfreundlichen Maßnahmen der Regierung mit dem Hinweis auf das Recht auf freie Meinungsäußerung widersetzt und gleichzeitig betont, dass die Partei „eine Politik des Boykotts, der Desinvestition und der Sanktionen [BDS] gegen Israel vollständig ablehnt“.

Die Welt hat sich seit dem Beginn der Anti-Boykott-Maßnahmen bis zur Unkenntlichkeit verändert: Mehr als 26.000 Palästinenser – 70 Prozent von ihnen Frauen und Kinder – wurden bei Israels Völkermord im Gazastreifen getötet, Tausende weitere sind unter den Trümmern begraben und Zehntausende verwundet. Die entsetzten britischen Bürger und der Rest der Welt haben über die traditionellen und sozialen Medien täglich eine Dosis von Gräueltaten und Massakern aufgenommen.

Nicht nur Menschen mit muslimischem Hintergrund oder aus ethnischen Minderheiten, sondern auch junge Menschen und Universitätsstudenten sowie andere aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen sind wütend über die Art und Weise, wie die politische Klasse des Landes sich selbst einschränkt, um Kritik an Israel zu vermeiden. Hunderttausende von Briten, die in den Golfstaaten und in der übrigen arabischen Welt gearbeitet haben, haben ein differenzierteres Verständnis für die palästinensische Frage. Zahlreiche Menschen haben an pro-palästinensischen Demonstrationen in großen Städten des Vereinigten Königreichs teilgenommen, die von rechtsgerichteten Medien und prominenten Politikern als „Hassmärsche“ verurteilt wurden, an denen „britenfeindliche Extremisten“ teilnahmen.

Im Vorfeld der in diesem Jahr anstehenden Parlamentswahlen zerreißt sich die Konservative Partei in einem außergewöhnlichen Todesmarsch der Rechten.

Die Beliebtheitswerte von Premierminister Rishi Sunak liegen bei minus 49, und Labour führt in den Meinungsumfragen mit 28 Punkten. Die Lösung der Konservativen für ihre chronische Unbeliebtheit bestand darin, sich in einen Bürgerkrieg über Pläne zur Abschiebung von Flüchtlingen und Asylbewerbern nach Ruanda zu verwickeln. Der Vorschlag wurde zunächst vom Obersten Gerichtshof blockiert, der wenig überraschend entschied, dass Ruanda für Asylsuchende nicht sicher sei. Sunaks Lösung besteht darin, das Parlament zu bitten, ein Gesetz zu verabschieden, das Ruanda zu einem sicheren Land erklärt. Ironischerweise wurde berichtet, dass das Innenministerium in London in den letzten vier Monaten vier Ruandern Asyl gewährt hat, weil sie „durch das dortige Regime gefährdet“ waren.

Extremisten innerhalb der Regierungspartei wollten noch weiter gehen, indem sie potenziell illegale Maßnahmen ergriffen, um die Zuständigkeit von Institutionen wie dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu blockieren, was es der Regierung ermöglichen würde, ungestraft gegen die Menschenrechte zu verstoßen. Es ist kein Wunder, dass sie so sehr darauf bedacht sind, mit dem geächteten Regime von Benjamin Netanjahu in Israel gemeinsame Sache zu machen. Viele Minister haben sich seit dem 7. Oktober beeilt, ihre Unterstützung für Israel zu zeigen, so dass jeder Versuch, den Apartheidstaat mit Aufrufen zu einem völlig friedlichen Boykott ins Visier zu nehmen, sofort angegriffen wird.

Die Haltung gegenüber der BDS-Bewegung ist in der westlichen Welt unterschiedlich. Mehrere europäische Großstädte haben ihre Partnerschaftsabkommen mit Israel gekündigt, darunter Barcelona, das seine Beziehungen zu Tel Aviv abgebrochen hat. Am anderen Ende des Spektrums haben Deutschland und die USA mehrere Veranstaltungen propalästinensischer Persönlichkeiten wegen angeblichen „Antisemitismus“ abgesagt.

Die Stadtverwaltung von Oslo, einer Stadt mit großer symbolischer Bedeutung für den Friedensprozess, hat ein Gesetz verabschiedet, das die Kennzeichnung „Made in Israel“ auf Waren verbietet, die in illegalen israelischen Siedlungen hergestellt werden. Irland strebt ein Gesetz an, das den Handel mit Siedlungen verbietet. Damit folgt es einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019, wonach alle in „israelisch besetzten Gebieten“ hergestellten Waren als solche gekennzeichnet werden müssen, um die Verbraucher nicht in die Irre zu führen. Außerdem entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 2020, dass Anti-Boykott-Gesetze gegen die Meinungsfreiheit verstoßen.

Ganz anders ist die Situation in den USA, wo bereits 35 Bundesstaaten Gesetze zum Verbot von Boykotten gegen Israel erlassen haben. Obwohl sich die Gerichte mit diesen Einschränkungen der Meinungsfreiheit befasst haben, sind viele Unternehmen schikaniert worden, nachdem sie von Investitionen in illegale Siedlungen Abstand genommen hatten. Studenten angesehener amerikanischer Universitäten, die die BDS-Bewegung unterstützt haben, wurden auf schwarze Listen für die Einstellung von Mitarbeitern gesetzt.

Es ist seltsam und ärgerlich, dass zu einer Zeit, in der Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes angeklagt ist, das Vereinigte Königreich und andere Länder versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, die diejenigen kriminalisieren würden, die eine prinzipielle Haltung zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Verfolgung von Palästinensern einnehmen.

Ich liebe Großbritannien als das freie, demokratische Land, das mich adoptiert hat, und deshalb ist es in jeder Hinsicht schmerzhaft, solche antiliberalen Maßnahmen zu sehen, als ob die freie Welt alles untergraben will, wofür sie steht. Diejenigen, die uns dafür bestrafen wollen, dass wir nach unserem Gewissen handeln, sollten nicht nur ihres Amtes enthoben werden, sondern sie sollten sich selbst dafür verantworten müssen, dass sie Maßnahmen befürworten, die Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit um ihres eigenen politischen Fortkommens willen mit Füßen treten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Al-Quds Al-Arabi am 28. Januar 2023

