Israels Krieg gegen Gaza live: Treffen in Paris: Fortschritte beim Waffenstillstandsabkommen gemeldet

Von Maziar Motamedi und Nils Adler

28 Jan 2024

Der Chef der CIA wird sich in Frankreich mit Vertretern aus Katar, Ägypten und Israel treffen, nachdem von Fortschritten bei einer möglichen Vereinbarung über eine vorübergehende Unterbrechung des israelischen Angriffs mit einem Gefangenenaustausch berichtet wurde.

UN-Chef Guterres verurteilt die Verwicklung von UNRWA-Mitarbeitern in den Angriff auf Israel am 7. Oktober, appelliert aber an die Geberländer, die Hilfsmaßnahmen für die zwei Millionen verzweifelten Menschen in Gaza weiter zu finanzieren.

Tausende, die vor den Kämpfen in Khan Younis geflohen sind, kamen im überfüllten Rafah an, wo die Menschen auf der Straße und in Zeltlagern schlafen, die mit Abwässern überflutet sind.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 26.422 Menschen getötet und 65.087 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

Vor 17m (13:50 GMT)

CIA trifft sich in Paris mit Vertretern aus Israel, Katar und Ägypten

Alan Fisher

Bericht aus Washington DC, USA

Am Freitag gab es eine Diskussion mit Joe Biden, den Ägyptern und den Kataris, die darauf hinzudeuten schien, dass es genug für eine Art Rahmenabkommen gäbe, das die Entsendung von William Burns, dem Leiter der CIA, nach Paris ermöglichen würde.

Die Idee wäre, dass es bis zu einem zweimonatigen Waffenstillstand kommt und in dieser Zeit alle Gefangenen, die derzeit in Gaza festgehalten werden, im Austausch für eine beträchtliche Anzahl palästinensischer Gefangener, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, freigelassen werden. Viele von ihnen werden seit mehreren Monaten und in einigen Fällen seit Jahren festgehalten, ohne dass gegen sie eine Anklage erhoben wurde.

Die US-Seite hofft, dass eine Wiederaufnahme des Krieges – denn von einem Ende des Krieges ist nicht die Rede – nicht dasselbe Ausmaß annehmen wird wie in den letzten drei Monaten.

Eine der Schlüsselfiguren, die man dabei im Auge behalten sollte, ist Brett McGurk, der Nahost-Koordinator von Joe Biden. Wenn er sich auf den Weg in die Region macht, wäre das ein Zeichen dafür, dass wir einer Einigung sehr nahe sind und dass es etwas geben könnte, das wir unterschreiben können.

vor 32m (13:35 GMT)

FOTOS: Tausende fordern in Israel den Rücktritt Netanjahus

Die israelische Polizei hat in Tel Aviv mehrere Demonstranten festgenommen, die angesichts des anhaltenden Krieges Israels gegen den Gazastreifen den Rücktritt von Premierminister Benjamin Netanjahu und vorgezogene Wahlen forderten.

Sehen Sie sich die Fotos hier an.

Die israelische Polizei nimmt während einer Demonstration, bei der Neuwahlen gefordert werden, einen Mann fest, der sich darüber ärgert, dass die Regierung nicht alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freigelassen hat

Die israelische Polizei nimmt einen Mann während einer Demonstration fest, bei der Neuwahlen gefordert werden [Ariel Schalit/AP Photo].

Vor 46m (13:20 GMT)

Grenzübergang Karem Abu Salem zum militärischen Sperrgebiet“ erklärt: Israelischer Militärchef

Diese Entscheidung folgt auf eine frühere Erklärung des israelischen Militärs, in der es erklärte, dass es nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom Freitag nicht zulassen werde, dass Hilfsgüter nach Gaza blockiert werden.

Die Familien von Gefangenen im Gazastreifen und andere Demonstranten versuchten heute, die Einreise humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen am Grenzübergang Karem Abu Salem – in Israel Kerem Shalom genannt – zu verhindern.

Ein israelischer Soldat steht am 10. Januar im Süden Israels am Grenzübergang Kerem Shalom Wache, über den Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen einfahren, inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Islamistengruppe Hamas.

Ein israelischer Soldat steht am Grenzübergang Karem Abu Salem Wache [Tyrone Siu/Reuters].

vor 52m (13:15 GMT)

Mitarbeiter des Roten Halbmonds lenken ein Kind im Al-Amal-Krankenhaus vom Granatenlärm ab

Der Palästinensische Rote Halbmond hat ein Video aus dem Inneren des Al-Amal-Krankenhauses in der Stadt Khan Younis veröffentlicht, das ein Gespräch zwischen zwei Mitarbeitern der medizinischen Hilfsorganisation und einem Kind zeigt, das von den Geräuschen der Gefechte um sie herum abgelenkt wird.

Wie die Organisation in einem Blogeintrag mitteilte, versuchten sie, die Aufmerksamkeit des Kindes mit einem netten Dialog, in dem das Kind seine Wünsche für das Ende des Krieges zum Ausdruck brachte, von den Geräuschen des Beschusses und der Zusammenstöße abzulenken.

Das Al-Amal-Krankenhaus wird seit Tagen belagert, da die israelischen Besatzungstruppen die Besatzungstruppen des Halbmondes zwingen, im Krankenhaus zu bleiben, nachdem ihre Fahrzeuge draußen stehen.

Vor 56m (13:10 GMT)

Humanitäres Völkerrecht sollte für alle gelten: Saudi FM

Prinz Faisal bin Farhan sagt, die internationale Gemeinschaft müsse das humanitäre Völkerrecht „für alle“ gelten lassen.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ägyptischen Amtskollegen sagte Prinz Faisal auf die Frage nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom Freitag, dass Israel sich an das internationale Recht halten müsse.

Der ägyptische Außenminister äußerte sich auch verwundert über die Entscheidung einiger Länder, die Mittel für die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge zu streichen.

Außenminister Prinz Faisal bin Farhan spricht bei einem Treffen zum Thema Gaza [Datei: Evgenia Novozhenina via Reuters]

vor 1 Stunde (13:00 GMT)

Direktor der Leichenhalle des Nasser-Krankenhauses fordert ein Ende des israelischen Krieges gegen Gaza

Auf einem Video ist zu sehen, wie Mitarbeiter und Bewohner des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis ein neues Massengrab ausheben, um 14 Menschen zu bestatten, die tagelang im Kühlschrank der Leichenhalle des Krankenhauses lagen.

Der Leiter der Leichenhalle des Nasser-Krankenhauses erklärte, die Beerdigungen fänden ohne die Anwesenheit der Angehörigen statt, da diese vertrieben worden seien.

Er rief dazu auf, den Krieg und die Belagerung des Krankenhauses zu beenden, und sagte: „Es ist nicht vernünftig, Märtyrer im Sand zu begraben, ihr müsst an der Seite des palästinensischen Volkes stehen, wir haben keinen Strom, kein Wasser, keine Lebensmittel und keine Leichentücher, das Leben ist im Nasser Medical Hospital nicht mehr existent.“

„Wir sind auf allen vier Seiten des Krankenhauses eingeschlossen“, fügte er hinzu.

Dies ist bereits das zweite Massengrab, das im Nasser-Krankenhaus ausgehoben wurde, weil das Krankenhaus von israelischen Fahrzeugen belagert wird und die Bürger die Friedhöfe in der Stadt nicht erreichen können.

Ein Palästinenser, der bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens verwundet wurde, wird im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen behandelt

Ein Palästinenser, der bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens verwundet wurde, wird im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis behandelt [Mohammed Dahman/AP Photo].

vor 1 Stunde (12:45 GMT)

Welche Länder haben die Mittel für das UNRWA gekürzt und warum?

Das Hilfswerk finanziert sich fast ausschließlich aus freiwilligen Beiträgen, abgesehen von einem begrenzten Zuschuss der UNO, der ausschließlich für Verwaltungskosten verwendet wird.

Lesen Sie unseren vollständigen Bericht hier.

INTERACTIVE – UNRWA auf einen Blick-1706440421

Vor 1 Stunde (12:30 GMT)

Szenen von Vertriebenen „Schande für die Menschheit“: Palästina

Das palästinensische Außenministerium lenkt die Aufmerksamkeit auf die Notlage von rund 1,9 Millionen vertriebenen Palästinensern im Gazastreifen, da die wichtigste UN-Agentur, die humanitäre Hilfe leistet, ihre finanzielle Unterstützung verliert.

„Die Szenen von gewaltsam vertriebenen Menschen sind eine Schande für die Menschheit“, heißt es in einer Erklärung.

„Über eine halbe Million Palästinenser in Khan Younis wurden von den Besatzungstruppen angewiesen, ihre Häuser, einschließlich Krankenhäuser und Gesundheitszentren, zu evakuieren, was eine grausame Ausweitung und Vertiefung der Zwangsvertreibung aus den südlichen Regionen darstellt.

vor 1h (12:25 GMT)

Britisches Militär meldet „erfolgreichen“ Abschuss einer Drohne im Roten Meer

Das britische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben eine Houthi-Drohne abgeschossen, die versucht hatte, das Kriegsschiff HMS Diamond anzugreifen.

Die jemenitische Houthi-Gruppe hat seit dem 19. November als Reaktion auf die israelischen Militäroperationen im Gazastreifen Drohnen und Raketen auf Schiffe im Roten Meer abgefeuert.

Vor 1h (12:20 GMT)

Fliehende Palästinenser werden angegriffen, als sie versuchen, dem Horror“ von Khan Younis zu entkommen

Hani Mahmoud

Hani Mahmoud

Bericht aus Rafah, südlicher Gazastreifen

Die gesamte Stadt Khan Younis wird weiterhin von israelischem Bombardement heimgesucht.

Tausende von Menschen wurden aufgefordert, die Stadt zu evakuieren, und müssen die Sicherheitskontrollpunkte mit Gesichtserkennungstechnologie passieren. Frauen und Kinder werden von den Männern getrennt. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen und während des Prozesses entmenschlicht.

Videoaufnahmen zeigen, dass die Menschen, die versuchten, auf verschiedenen Wegen aus dem Bombardement zu fliehen, unter Beschuss von Panzern, Artilleriegeschossen und Handfeuerwaffen gerieten, aber auch von israelischen Angriffsdrohnen, die tief über der Stadt schwebten. Berichten zufolge wurden zahlreiche Menschen getötet.

Im südöstlichen Teil von Khan Younis, am Rande der Stadt Rafah, finden derzeit heftige Kämpfe statt.INTERACTIVE – Israel Gaza War Map – Israel bombardiert Khan Younis und Rafah

vor 1h (12:15 GMT)

Infografik

Wer finanziert das UNRWA?

INTERACTIVE – Wer finanziert die UNRWA-1706440410

vor 2h (12:05 GMT)

Analyse

WATCH: Die Heuchelei und Doppelmoral westlicher Politiker entlarvt

Marwan Bishara, leitender politischer Analyst bei Al Jazeera, spricht darüber, wie das „bahnbrechende Urteil“ des Internationalen Gerichtshofs Druck auf westliche Staats- und Regierungschefs ausüben sollte, ihre Unterstützung für Israels Krieg gegen den Gazastreifen „einzustellen und zu unterlassen“.

Video Dauer 10 Minuten 08 Sekunden 10:08

Die Heuchelei und Doppelmoral westlicher Politiker entlarvt: Marwan Bishara

vor 2 Stunden (11:55 GMT)

Arabische Liga hält Sitzung zu Israels ICJ-Gerichtsverfahren ab

Die Arabische Liga hat eine außerordentliche Sitzung begonnen, die von Palästina in Abstimmung mit Ägypten und Jordanien einberufen wurde, um eine „einheitliche arabische Haltung“ nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs zum israelischen Krieg gegen Gaza zu erreichen.

Die palästinensische Delegation, die an dem Treffen teilnimmt, wird vom palästinensischen Botschafter bei der Arabischen Liga, Muhannad al-Aklok, sowie von mehreren hochrangigen Beratern angeführt, berichtet die Nachrichtenagentur Wafa.

„Ziel des Treffens ist es, umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um verbotene Handlungen gemäß der Völkermordkonvention zu verhindern, die sofortige Bereitstellung dringender humanitärer Hilfe für den Gazastreifen zu gewährleisten und Israel für die Aufstachelung zum Völkermord im Gazastreifen zur Verantwortung zu ziehen“, hieß es.

Video Dauer 01 Minuten 47 Sekunden 01:47

IGH-Urteil: Arabische Botschafter diskutieren das Urteil

Vor 2h (11:45 GMT)

Waffenlizenzen für Israelis verlängert

Der rechtsextreme Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sagt, er habe eine Verordnung unterzeichnet, die die Gültigkeit der Genehmigungen für das Tragen von Schusswaffen für Israelis um sechs Monate verlängern würde.

In einem Beitrag auf X sagte er, dass die Waffenlizenzen im ersten Quartal 2024 auslaufen würden.

Seit dem 7. Oktober haben sich israelische Zivilisten in Rekordzahl bewaffnet, während die israelische Regierung auf eine Lockerung der Genehmigungsvorschriften für Schusswaffen hingearbeitet hat.

Video Dauer 02 Minuten 41 Sekunden 02:41

Waffenbesitz in Israel steigt rapide an: Regierung beschleunigt die Genehmigung von Lizenzen

vor 2 Stunden (11:35 GMT)

Hamas sagt, 4 israelische Panzer wurden durch Raketenbeschuss in Khan Younis getroffen

Palästinensische Kämpfer haben bei heftigen Kämpfen im südlichen Gazastreifen vier israelische Panzer beschossen.

Die Qassam-Brigaden, der militärische Arm der Hamas, teilten mit, dass Kämpfer zwei Merkava-Panzer mit zwei Panzerfäusten des Typs Yassin 105 im Gebiet Jourat al-Aqqad westlich der Stadt Khan Younis erfolgreich beschossen haben.

Zwei weitere Merkava-Panzer wurden von Panzerfäusten im Stadtteil al-Amal getroffen, wo einige der schwersten Bodenkämpfe stattfinden.

Die Hamas veröffentlichte am Samstagabend ein Video, das ihre Soldaten beim Angriff auf israelische Panzer und Bulldozer zeigt.

Eine Panzerkolonne ist im oberen Galiläa im Norden Israels nahe der Grenze zum Libanon zusammengezogen

Eine Kolonne von Merkava-Kampfpanzern [Datei: Jalaa Marey/AFP]

vor 2 Stunden (11:25 GMT)

Feind, der ohne Grund tötet“: Vertriebener trauert um Bruder, der von israelischem Scharfschützen getötet wurde

Die Aufnahmen zeigen die Leichen von acht Menschen im Abu Youssef al-Najjar Krankenhaus in Rafah, die bei israelischen Angriffen getötet wurden.

Shams al-Din al-Majdalawi, der Bruder eines der Opfer, sagte, sie seien aus dem nördlichen Gazastreifen in die südliche Stadt Khan Younis vertrieben worden. Das Opfer wurde von einem israelischen Scharfschützen in Khan Younis getötet.

„Mein Bruder wurde zu Unrecht getötet. Er war ein hervorragender Schüler. Meine Mutter hatte Angst um ihn, und davor wurden meine Tante und ihr Sohn getötet“, sagte al-Majdalawi.

„Wir können diese Tragödie nicht ertragen. Mein Bruder war 24 Stunden am Tag bei mir. Dies ist keine Besatzung. Das ist ein Feind, der ohne Grund tötet.“

INTERAKTIVE-GAZA-INKURSION-KARTE-JAN28-2024 copy-1706425976

Vor 2 Stunden (11:15 GMT)

UNRWA-Gelder nicht wegen der „Sünden einiger weniger Helfer“ stoppen

Der Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats, Jan Egeland, appellierte an die Geber des UNRWA, die Finanzierung nicht auszusetzen, nachdem die Mitarbeiter des Hilfswerks beschuldigt wurden, an dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein.

Zuvor hatte die norwegische Vertretung bei der Palästinensischen Behörde erklärt: „Norwegen setzt seine Unterstützung für das palästinensische Volk durch das UNRWA fort. Internationale Unterstützung für Palästina ist jetzt mehr denn je erforderlich“.

Vor 3 Stunden (11:05 GMT)

Unverzeihliche Lücke“ muss geschlossen werden, nachdem der Westen die UNRWA-Mittel eingefroren hat

Chris Gunness, ein ehemaliger UNRWA-Sprecher, spricht von einem „koordinierten politischen Angriff“ auf das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge.

„Die Israelis haben gesagt, dass sie den Krieg gegen Gaza nicht gewinnen können, wenn das UNRWA nicht aufgelöst wird. Welches klarere Signal wollen sie denn noch?“, sagte er.

Gunness wies darauf hin, dass dem UN-Flüchtlingshilfswerk nur noch wenige Wochen bleiben, bevor das Geld für seine wichtige Arbeit zur Rettung palästinensischen Lebens im Gazastreifen ausläuft.

„Meine Botschaft an die arabische Welt, insbesondere an die Golfstaaten, lautet: Wo seid ihr? Denn sie machen jeden Tag Milliarden mit Öleinnahmen. Ein winziger Bruchteil dieser Öleinnahmen würde die finanziellen Probleme des UNRWA über Nacht verschwinden lassen. Die von diesen westlichen Ländern verursachte unzumutbare Lücke würde sehr schnell geschlossen werden“, sagte Gunness gegenüber Al Jazeera.

„Einige der verzweifeltsten Menschen im Nahen Osten sind jetzt vom Hungertod bedroht, sie stehen vor einer Hungersnot, und die arabischen Staaten müssen für sie eintreten.

Palästinenser, die durch den israelischen Angriff vertrieben wurden, ertragen das raue Wetter in Rafah [Fatima Shbair/AP]

vor 3 Stunden (11:00 GMT)

UNICEF: Kinder im Westjordanland leben in „ständiger Angst und Trauer

Das UN-Kinderhilfswerk sagt, dass Kinder im besetzten Westjordanland in „ständiger Angst und Trauer“ leben, da die israelische Armee das Gebiet während ihres Krieges gegen Gaza weiterhin angreift.

„Die Straßen waren früher gut und gepflastert, aber sie wurden zerstört, als die Armee kam“, sagte der 11-jährige Hussam.

Vor 3 Stunden (10:50 GMT)

Hisbollah-Anlagen angegriffen, um eine Bedrohung zu beseitigen“: Israelisches Militär

Israelische Kampfjets haben nach Angaben des israelischen Militärsprechers Daniel Hagari zwei Hisbollah-Stellungen in den Städten Zibqin und Houla im Libanon angegriffen.

Außerdem habe die israelische Artillerie mehrere Gebiete im Südlibanon getroffen, „um eine Bedrohung zu beseitigen“.

Dieses Bild wurde am 20. Januar von einer Position im Norden Israels an der Grenze zum Libanon aufgenommen

Das libanesische Dorf Odaisseh während des israelischen Bombardements und der anhaltenden grenzüberschreitenden Zusammenstöße [Jalaa Marey/AFP]

vor 3 Stunden (10:40 GMT)

Kollektive Bestrafung“: UNRWA-Finanzierung in Gaza gekürzt

Die Entscheidung vieler westlicher Länder, die Hilfe für das UN-Flüchtlingshilfswerk für Palästina auszusetzen, ist eine „kollektive Bestrafung“, so der Leiter des UN-Hilfswerks (UNRWA).

Die Äußerungen von Philippe Lazzarini wurden von UN-Chef Antonio Guterres aufgegriffen, der die Geberländer aufforderte, die dringend benötigte Hilfe für den Gazastreifen aufrechtzuerhalten.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) verteilen am 12. Dezember in einem UNRWA-Lager in Rafah im südlichen Gazastreifen Mehlrationen und andere Hilfsgüter an Menschen.

UN-Mitarbeiter verteilen Mehlrationen und andere Hilfsgüter an Menschen in Rafah [Mohammed Abed/AFP]

vor 3 Stunden (10:35 GMT)

Warnschüsse verhindern „aggressive Annäherung“ an Schiff

Nach Angaben der britischen Seehandelsbehörde hat sich ein kleines Schiff im Golf von Aden einem Schiff „aggressiv“ genähert, wurde aber durch Warnschüsse eines Sicherheitsteams an Bord gestoppt.

Der Vorfall ereignete sich etwa 70 Seemeilen (130 km) nordwestlich von Bosaso, Somalia, als sich ein einmotoriges Boot mit fünf bewaffneten und nicht uniformierten Personen bis auf 400 Meter (0,25 Meilen) an ein nicht benanntes Schiff näherte.

„Das bewaffnete Sicherheitsteam gab zwei Warnschüsse ab, woraufhin sich das kleine Boot nicht mehr näherte. Der Kapitän meldet, dass das Schiff und die gesamte Besatzung in Sicherheit sind und zum nächsten Anlaufhafen weiterfahren.

Vor 3 Stunden (10:30 GMT)

Uganda sagt, dass die abweichende Meinung der Richterin im ICJ-Urteil nicht seine Position widerspiegelt

Julia Sebutinde war die einzige Richterin des 17-köpfigen Gremiums des Internationalen Gerichtshofs, die gegen alle sechs Maßnahmen stimmte, die in einem Urteil beschlossen wurden, das Israel auffordert, Maßnahmen zur Verhinderung von Völkermord zu ergreifen.

„Die von Richterin Sebutinde vertretene Position ist ihre eigene, individuelle und unabhängige Meinung und spiegelt in keiner Weise die Position der Regierung der Republik Uganda wider“, so die Regierung in einer Erklärung.

Uganda hält an der Position der Bewegung der Blockfreien Staaten zu dem Konflikt fest, die die israelische Militäraktion und die Tötung von Zivilisten verurteilt und einen sofortigen Waffenstillstand sowie ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe gefordert hat.

Die vorsitzende Richterin Julia Sebutinde (obere Reihe, 2.v.r.) und Mitglieder des Gerichtshofs nehmen am Prozess gegen den ehemaligen liberianischen Präsidenten Charles Taylor in Den Haag teil, 4. Juni 2007

Die vorsitzende Richterin Julia Sebutinde – obere Reihe, zweite von rechts – und Mitglieder des IGH [Datei: Robert Vos via Reuters]

vor 3 Stunden (10:20 GMT)

Israels UN-Botschafter fordert Guterres wegen UNRWA-Aufruf heraus

Der israelische Botschafter bei der UNO, Gilad Erdan, hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wegen seiner Aufforderung an die Staaten, die Finanzierung des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge wiederherzustellen, zur Rede gestellt.

Erdan sagte in einem Beitrag auf X, dass die Vereinten Nationen Beweise für die angebliche Verwicklung des UNRWA in die Hamas ignoriert hätten, und behauptete, Guterres habe „dazu aufgerufen, eine Organisation zu finanzieren, die zutiefst mit dem Terrorismus verseucht ist“.

Der israelische Gesandte forderte alle UNRWA-Geber auf, die Finanzierung auszusetzen, da sich die humanitäre Krise im Gazastreifen für die 2,3 Millionen Menschen, die von dem Krieg betroffen sind, von Tag zu Tag verschlimmert.

Außenminister Israel Katz hatte zuvor den UNRWA-Chef Philippe Lazzarini zum Rücktritt aufgefordert und erklärt, die UN-Organisation müsse durch eine Organisation ersetzt werden, die sich wirklich für Frieden und Entwicklung einsetzt.

Vor 3 Stunden (10:15 GMT)

Haftstrafe für Israeli, der des Schmuggels für die Hisbollah beschuldigt wird, erhöht

Wie die israelische Zeitung Haaretz berichtet, hat der Oberste Gerichtshof einen Vorschlag der Generalstaatsanwaltschaft angenommen, die Strafe für den israelischen Staatsbürger von dreieinhalb auf sechs Jahre zu erhöhen.

Rami Schami ist angeklagt, versucht zu haben, Waffen und Drogen für die Hisbollah nach Israel zu schmuggeln.

Der Anklageschrift zufolge wurde Schami im Jahr 2021 von einem Hisbollah-Aktivisten angeworben. Haaretz zufolge wurde er beauftragt, „Schlupflöcher“ an der israelisch-libanesischen Grenze zu finden.

Der Zeitung zufolge versuchten der Agent und Schami, Waffen über Jordanien nach Israel zu schmuggeln, die jedoch an der Grenze beschlagnahmt wurden.

vor 4 Stunden (10:05 GMT)

Familien begraben Kinder in einem Massengrab im Hof des Nasser-Krankenhauses

Das Filmmaterial zeigt etwa 30 Leichen, die sich im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis stapeln, während Familien ihre Kinder in einem Massengrab im Hof des Krankenhauses bestatten.

Die Szenen zeigen Trauergebete für die Opfer und ihre Beerdigung auf einem Friedhof, der von Bewohnern des Krankenhauses angelegt wurde, da sie aufgrund der anhaltenden israelischen Angriffe keine Friedhöfe außerhalb des Krankenhauses erreichen können.

Ein palästinensischer Mann trauert um ein Kind, das bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getötet wurde, im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, Montag, 22. Januar

Ein palästinensischer Mann trauert im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis um die Leiche eines Kindes, das bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getötet wurde [Mohammed Dahman/AP Photo].

vor 4 Stunden (09:55 GMT)

165 getötete Palästinenser am letzten Tag im Gazastreifen – Blutbad geht weiter

In den letzten 24 Stunden wurden mindestens 165 Palästinenser getötet und 290 weitere verwundet.

„Die israelische Besatzung verübte 19 Massaker an Familien im Gazastreifen und hinterließ 165 Märtyrer und 290 Verletzte“, teilte das Gesundheitsministerium von Gaza in einer Erklärung mit.

„Viele Menschen sind noch immer unter den Trümmern gefangen, da die Rettungskräfte sie nicht erreichen können“, hieß es weiter.

Mit den jüngsten Tötungen ist die Gesamtzahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 26.422 gestiegen, mehr als 65.000 Menschen wurden verletzt.

Israelische und arabische linke Aktivisten protestieren gemeinsam gegen den Krieg gegen Gaza [Abir Sultan/EPA-EFE]

vor 4 Stunden (09:45 GMT)

Die Hamas hat Waffen aus nicht explodierten israelischen Sprengkörpern hergestellt: Bericht

Israel hat unterirdische Schmuggelrouten dafür verantwortlich gemacht, dass die Hamas und andere palästinensische Kämpfer trotz der 17-jährigen Blockade des Gazastreifens so gut bewaffnet sind.

Jüngste Erkenntnisse zeigen jedoch, dass die Hamas in der Lage war, viele ihrer Raketen und Panzerabwehrwaffen aus einer unwahrscheinlichen Quelle zu bauen – nicht explodierte israelische Munition, die über viele Jahre hinweg auf den Gazastreifen abgeworfen wurde.

In einem Bericht der New York Times werden Waffenexperten mit der Aussage zitiert, dass die Ausfallrate einiger der von Israel verwendeten Waffen bei bis zu 15 Prozent liegen könnte, was der Hamas über einen langen Zeitraum eine beträchtliche Waffenquelle verschafft.

Qassam-Brigaden

Kämpfer der Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der palästinensischen Gruppe Hamas [Datei: Adel Hana/AP]

vor 4 Stunden (09:35 GMT)

Israel hindert Familien von Gefangenen daran, den Grenzübergang Karem Abu Salem zu blockieren

Israelische Sicherheitskräfte haben protestierende Familien von Gefangenen daran gehindert, die Einfahrt von Hilfslieferwagen in den Gazastreifen zu blockieren.

In einem Video, das am Grenzübergang Karem Abu Salem (Kerem Shalom) aufgenommen wurde, sind israelische Streitkräfte zu sehen, die Demonstranten wegdrängen, während Hilfsgütertransporter auf ihrem Weg nach Gaza passieren.

Vor 4 Stunden (09:25 GMT)

Israelis bei Demonstration für Neuwahlen in Tel Aviv verhaftet

Demonstranten hissen Nationalflaggen und Plakate während einer Kundgebung in Israels zentraler Stadt Tel Aviv am 27. Januar

Demonstranten heben Nationalflaggen und Plakate während einer Kundgebung in Israels zentraler Stadt Tel Aviv am Samstag [Ahmad Gharabli/AFP]

Die israelische Polizei nimmt einen Mann während einer Demonstration fest, bei der Neuwahlen gefordert werden, weil die Regierung es versäumt hat, alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln zu befreien

Die israelische Polizei nimmt einen Mann während der Demonstration für Neuwahlen fest [Ariel Schalit/AP Photo]

Israelische linke Aktivisten blockieren am Rande einer Demonstration gegen den Krieg im Gazastreifen ein Polizeiauto, um gegen die Verhaftung eines Mitprotestierenden zu protestieren

Israelische linke Aktivisten blockieren ein Polizeiauto, nachdem ein anderer Demonstrant in Tel Aviv verhaftet wurde [Ahmad Gharabli/AFP]

vor 4 Stunden (09:10 GMT)

PRCS warnt vor Sauerstoffmangel im belagerten al-Amal Krankenhaus

Der Palästinensische Rote Halbmond hat davor gewarnt, dass die medizinischen Teams im belagerten al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis aufgrund von Sauerstoffmangel nicht in der Lage sind, chirurgische Eingriffe vorzunehmen“.

Die israelischen Streitkräfte haben ihre Angriffe auf das Krankenhaus intensiviert, während die Bodenoperationen im südlichen Gazastreifen voranschreiten.

