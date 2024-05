Antisemitismus: Die große Lüge, die Campus-Protestler verleumdet von Richard Eskow

Antisemitism: The Big Lie Smearing Campus Protesters Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailMainstream journalists and politicians have engaged in a campaign of mass slander against U.S. college students protesting the Gaza genocide. Their „antisemitism“ Big Lie echoes the racist hate campaigns of the past, inciting hostility toward young people whose only crime is their dedication to […]

Antisemitismus: Die große Lüge, die Campus-Protestler verleumdet

in der Welt

von Richard Eskow

03. Mai 2024

Studentenprotest steht zu Palästina

Mainstream-Journalisten und -Politiker haben eine massive Verleumdungskampagne gegen US-Studenten gestartet, die gegen den Völkermord in Gaza protestieren. Ihre große Lüge vom „Antisemitismus“ erinnert an die rassistischen Hasskampagnen der Vergangenheit und schürt die Feindseligkeit gegenüber jungen Menschen, deren einziges Verbrechen ihr Einsatz für Gerechtigkeit ist.

Eine neu veröffentlichte Studie liefert wichtige Informationen über diese Proteste und untergräbt die Verleumdungskampagne gegen die Demonstranten.

Studenten sind nicht antisemitisch

Das Chicago Project on Security and Threats (CPOST), ein Projekt der Universität Chicago, veröffentlichte kürzlich die Studie „Understanding Campus Fears After October 7 and How to Reduce Them“ mit dem Untertitel „a non-partisan analysis of Antisemitism and Islamophobia among College Students and American Adults“. Robert A. Pape, Politikwissenschaftler und Direktor von CPOST, schreibt, dass die Ergebnisse der Studie „eine Gelegenheit bieten, die nationale Diskussion wieder auf die Studenten und nicht auf die Politik zu konzentrieren“. Hoffen wir es.

Verständlicherweise konzentrieren sich Pape und seine Kollegen auf die Schritte, die unternommen werden sollten, damit sich alle Studenten auf dem Campus sicher fühlen, unabhängig von Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder Politik. Dabei enthält ihr Bericht wichtige Erkenntnisse, die eine breitere Aufmerksamkeit verdienen.

Gibt es ein „Klima des Antisemitismus“ auf dem Campus? Die CPOST-Studie ergab, dass Hochschulstudenten weniger islamfeindlich sind als die Allgemeinbevölkerung, aber sie sind nicht antisemitischer. Die Voreingenommenheit der Studenten gegenüber Juden ist genauso groß wie die Voreingenommenheit gegenüber Muslimen, aber nicht größer.

Warum gibt es dann eine nationale Debatte über Antisemitismus auf dem Campus und keine über die vergleichbare Geißel der Islamophobie?

Die Proteste sind auch nicht antisemitisch

Der Führer der Minderheit im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, will eine Abstimmung über den „Countering Antisemitism Act“, aber weder er noch der Präsident haben ähnliche Schutzmaßnahmen gegen Islamophobie vorgeschlagen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der sagte, dass die Demonstranten in Kolumbien begonnen hätten, „Leben zu bedrohen und Menschen einzuschüchtern und zu belästigen“, hat einen noch drakonischeren Gesetzentwurf gegen Antisemitismus vorgelegt – ebenfalls ohne Pläne zur Bekämpfung von Islamophobie.

Präsident Biden hat, wie alle anderen auch, das verurteilt, was er „antisemitische Proteste“ nennt. Diese Verunglimpfung wird durch die Chicagoer Studie in Frage gestellt. Die Autoren stellten fest, dass Hochschulstudenten zwar nicht antisemitischer sind als die Allgemeinbevölkerung, aber sie sind antizionistischer. Sie stellten außerdem fest, dass „vorurteilsbehafteter Antisemitismus und Antizionismus weitgehend getrennte Phänomene sind“ und dass es „in überwältigender Weise“ keine Überschneidungen zwischen Antisemitismus und einer negativen Einstellung gegenüber Israel gibt.

Wir wissen seit Jahrzehnten, dass die Lüge, die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt, einem politischen Ziel dient, nämlich der Unterdrückung der Meinungsäußerung. Jetzt haben wir Beweise, die das belegen.

„Vom Fluss zum Meer“

Ein Protestslogan wurde immer wieder als „antisemitisch“ bezeichnet, und es wurde behauptet, er rufe zum Völkermord an den Juden auf: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“.

Die meisten Schülerinnen und Schüler verwenden den Begriff jedoch nicht in einer völkermörderischen Weise. Die CPOST-Studie ergab, dass nur 14 Prozent der muslimischen Studenten, d. h. etwa jeder siebte, diesen Slogan so interpretieren, dass er „die Vertreibung oder den Völkermord an den israelischen Juden“ bedeutet. Diese Zahl ist zu hoch, ebenso wie die 13 Prozent der Studenten, die glauben, dass Gewalt gegen Muslime manchmal gerechtfertigt ist. Sie zeigt uns aber auch, dass die meisten Menschen, die den Slogan verwenden, nicht dazu aufrufen, jemandem zu schaden.

Das macht Sinn, denn der Satz kann auf mindestens zwei Arten gewaltfrei interpretiert werden. Die eine ist, dass eine Zweistaatenlösung das 1948 an Palästina abgetretene Gebiet umfassen sollte, das sowohl den Jordan als auch das Mittelmeer berührt. Eine andere ist, dass Israel und Palästina ein einziger, demokratischer, nicht-rassischer und nicht-theokratischer Staat werden sollten, mit Rechten und Sicherheit für alle. Nach dieser Auslegung ist „Palästina wird frei sein“ ebenso wenig ein Aufruf zum Völkermord wie „Südafrika wird frei sein“ ein Aufruf zum Mord an Weißen während des Anti-Apartheid-Kampfes war.

Die Studie stellt jedoch fest, dass sich zwei Drittel der jüdischen Studenten durch die Parole verunsichert fühlen. Aus diesem Grund empfiehlt Pape, ihn zu meiden.

Aber wir haben jetzt die Bestätigung, dass Universitätsbeamte, Politiker und die Medien die Öffentlichkeit in Bezug auf diesen Spruch in die Irre führen. Sie gefährden damit die protestierenden Studenten und verschärfen die Ängste der pro-israelischen Studenten. Sie sollten damit aufhören.

Schlussfolgerung

Der Politikwissenschaftler Bernard Cohen schrieb einmal, dass die Presse zwar nicht immer erfolgreich ist, wenn es darum geht, den Menschen zu sagen, was sie denken sollen, aber „sie ist erstaunlich erfolgreich darin, den Menschen zu sagen, worüber sie denken sollen.“ Die Studentenproteste sind ein Paradebeispiel dafür. Die Debatte über diese Proteste konzentriert sich auf den falschen Vorwurf des Antisemitismus und nicht auf die moralische Herausforderung, die die Demonstranten darstellen.

Gibt es Antisemitismus unter ihnen? Da er in dieser Gesellschaft allgegenwärtig ist, lautet die Antwort ja. Aber ein oder zwei Kommentare von ein paar isolierten Personen zu verstärken, ist eine totalitäre Verleumdungstaktik. Die Republikaner taten dies 1988 mit den rassistischen Willie-Horton-Werbungen. Trump tut es, wenn er auf Verbrechen hinweist, die angeblich von Einwanderern begangen wurden. Und Politiker, Journalisten und Hochschulverwalter tun dies heute mit ihren Vorwürfen des Antisemitismus der Demonstranten.

Zu den gemäßigten Empfehlungen von CPOST, um die Ängste auf dem Campus abzubauen, gehört eine „klare und sofortige Mitteilung der Hochschulleitung, in der Gewalt und Einschüchterung durch Studenten und gegen Studenten auf dem Campus verurteilt werden.“ Stattdessen ordnen diese Leiter Polizeigewalt gegen protestierende Studenten an, während sie und die politische und mediale Elite noch mehr Angst und Hass gegen sie schüren – selbst nach der Gewalt des Mobs gegen Demonstranten an der UCLA. Das ist nicht nur falsch, es ist eine Pflichtverletzung.

Als Führungspersönlichkeiten sind diese prominenten Personen mit der Fürsorge und dem Schutz der jungen Menschen der Nation betraut worden. Stattdessen verleumden sie sie und bringen sie in Gefahr. Und warum? Um uns von einem Völkermord abzulenken.

Die Menschen, die Geschichte schreiben, berichten und lehren, sollten zur Kenntnis nehmen, dass die Geschichte noch nie gut zu denen war, die große Lügen verbreiten. Das wird sie auch dieses Mal nicht sein.

Richard (RJ) Eskow ist freiberuflicher Schriftsteller. Ein Großteil seiner Arbeit findet sich auf eskow.substack.com. Seine wöchentliche Sendung The Zero Hour ist im Kabelfernsehen, im Radio, auf Spotify und als Podcast zu hören. Er ist ein leitender Berater bei Social Security Works.

Ursprünglich veröffentlicht in CommonDreams.org

Übersetzt mit deepl.com

