Student Reporters Offer a Lesson on World Press Freedom Day | Common Dreams The escalating authoritarianism we’re witnessing in the crackdown on college campuses is, in part, a byproduct of a media system that fails to hold powerful interests accountable for the lies they tell.

(Foto: Tim Karr/Free Press)

Studentische Journalisten bei der Arbeit

Studentische Reporter bieten eine Lektion am Welttag der Pressefreiheit

Tim Karr

03. Mai 2024

Gemeinsame Träume

Heute ist der Welttag der Pressefreiheit, ein Tag, an dem Journalisten auf der ganzen Welt gewürdigt werden, die Missstände aufdecken, die Macht herausfordern und nach der Wahrheit suchen. Seit Mitte April tragen studentische Nachrichtensender das Banner der Pressefreiheit, indem sie über das oft brutale Vorgehen der Polizei gegen pro-palästinensische Lager berichten, die errichtet wurden, um gegen das zu protestieren, was Studenten als Völkermord in Gaza betrachten.

Wenn die Berichterstattung über die Razzien zu Pulitzern führt, sollten diese Auszeichnungen an junge Reporter wie die des von Studenten betriebenen Radiosenders WKCR der Columbia University gehen, und nicht an die Mitglieder der Konzernpresse, die sich mehr auf ihre virtuellen Rolodexe offizieller Quellen verlassen als auf die Art von Schuhwerk-Berichterstattung, die näher daran ist, aufzudecken, was tatsächlich auf dem College-Campus passiert.

Angefangen mit dem Präsidenten der Columbia University, Minouche Shafik, haben die Schulverwaltungen die Polizei gerufen, um landesweit Dutzende von Protestlagern zu durchsuchen. Viele dieser Universitätsbeamten haben sich der Behauptung der Strafverfolgungsbehörden angeschlossen, dass „externe Agitatoren“, die keine Mitglieder der Studentenschaft sind, die Proteste auf dem Campus anführen.

Am Welttag der Pressefreiheit lohnt es sich zu fragen, was eine freie Presse ausmacht.

Mit dieser falschen Darstellung sollen die Studenten als bloße Bauern in einem größeren Plan dargestellt werden und nicht als engagierte Mitglieder einer gut organisierten, von Studenten geführten Bewegung, die ihre Schulen zwingen will, jegliche finanzielle Unterstützung eines Staates abzuziehen, der im Gazastreifen Gräueltaten verübt, bei denen Zehntausende von Zivilisten getötet wurden.

Die Pflege der Presse

Leider haben auch viele Medienvertreter ihre Berichterstattung und ihre Kommentare an den Ansichten der Verwaltung und der Strafverfolgungsbehörden ausgerichtet.

Vor dem Einschreiten der Polizei verliefen die meisten Studentenproteste friedlich – auch wenn es Fälle von Antisemitismus gab, die allgemein verurteilt werden müssen. Die Gewalt an der Columbia begann erst, als Shafik die Studenten und Lehrkräfte der Columbia ignorierte und die Tore des Campus für eine stark militarisierte Polizei öffnete.

Shafiks katastrophale Entscheidung löste eine breitere Gegenreaktion aus. Studentische Demonstranten errichteten neue Lager – oder bauten bestehende aus – auf dem ganzen Land. Dies wiederum lenkte die Aufmerksamkeit der Medien auf die Bewegung. In der verzerrten Sichtweise vieler Mainstream-Medien sind es jedoch die Studenten, die angegriffen werden.

Am 22. April veröffentlichte das Wall Street Journal einen Op-Ed, in dem der politische Kommentator Steven Stalinsky behauptete, die Hamas koordiniere und „bereite“ studentische Aktivisten auf Terrorakte vor.

ABC News und der Fox-Fernsehsender in New York City stellten die Massenverhaftungen in der Woche vom 29. April als „Zusammenstoß“ zwischen Demonstranten und der Polizei dar, obwohl die meisten verfügbaren Aufnahmen eindeutig die Strafverfolgungsbehörden als die Aggressoren zeigen.

In einem Artikel der New York Times wurde die Ausbreitung von Studentenlagern als „ansteckende“ Krankheit dargestellt. „Der Artikel konzentrierte sich weitgehend auf die Frage, warum die Demonstrationen in Amerika so weit verbreitet sind, aber nicht in Übersee. Dabei wurde die Tatsache nicht erwähnt, dass die USA Israels mächtigster und großzügigster Unterstützer sind“, schreibt Alex Shephard von The New Republic. „Das scheint sehr wichtig zu sein.“ Die Reporter könnten ihren Lesern helfen, die Proteste besser zu verstehen, indem sie über die komplizierte Geldspur berichten, die die Investitionen hochdotierter Universitäten wie Columbia und UCLA mit einem militärisch-industriellen Komplex verbindet, der weltweit repressive Regime aufrüstet.

In einem übermäßig kommerzialisierten Mediensystem ist die Presse nicht so frei, wie sie zu sein vorgibt.

Laura Wagner von der Washington Post schrieb einen Artikel über protestierende Studenten, die der professionellen Presse die „kalte Schulter“ zeigten. Wagner erwähnte, dass die Studenten „das Gefühl haben, dass über ihre Proteste nicht fair berichtet wird“, führte aber keine Beispiele für eine unfaire Berichterstattung an und ging auch nicht weiter darauf ein.

Während professionelle Journalisten in ihrer Berichterstattung über andere Wirtschaftszweige hartnäckig sein können, neigen sie dazu, vor Kritik an ihrem eigenen Sektor zurückzuschrecken.

In der Zwischenzeit verbrachten Studentenreporter des Columbia-Senders WKCR am 30. April und in den frühen Morgenstunden des 1. Mai Stunden damit, in die Proteste hineinzuwaten, um die Eskalation der NYPD-Präsenz auf dem Campus per Livestream zu übertragen. Die brutale Realität der darauf folgenden Niederschlagung entfaltete sich vor ihren Kameras. „Wir sind alle sehr engagiert in unserer Berichterstattung“, sagte Sarah Barlyn von WKCR gegenüber Mother Jones. „Es ist schwer zu schlafen, wenn wir wissen, dass wir einen Job haben, über das zu berichten, was vor sich geht.

Schließlich befahl die Polizei den WKCR-Reportern, den Campus zu verlassen. „Offen gesagt, ist niemand mehr da, um zu dokumentieren, was hier passiert“, sagte ein Reporter auf Sendung.

In der Tat. Viele Journalisten, die für professionelle Medien arbeiten, nahmen stattdessen an Pressekonferenzen teil, die von NYPD-Beamten und Bürgermeister Eric Adams einberufen wurden. Den Medien wurde gesagt, dass die Proteste „von professionellen Agitatoren von außerhalb“, die keine Columbia-Studenten sind, vereinnahmt worden seien. Die anschließende Berichterstattung folgte dieser Argumentation. Viele stellten einen 63-jährigen Ausbilder für zivilen Ungehorsam als Marionettenspieler dar und spielten die Studenten als die rechtmäßigen Organisatoren der Proteste herunter.

Die unfreie Presse

Es mag abwegig erscheinen, die Presse am Welttag der Pressefreiheit zu kritisieren. Heute sollten wir die wichtige Rolle feiern, die eine freie Presse spielt, wenn es darum geht, die Öffentlichkeit mit den Informationen zu versorgen, die sie braucht, um demokratische Macht auszuüben. Im Idealfall, um den Journalisten der Chicago Evening Post, Finley Peter Dunne, zu zitieren, erlaubt diese Freiheit der Presse, „die Betrübten zu trösten und die Bequemen zu betrüben“.

Doch in einem übermäßig kommerzialisierten Mediensystem ist die Presse nicht so frei, wie sie zu sein vorgibt.

Um ein Mediensystem von öffentlichem Interesse zu schaffen, das die Demokratie fördert und abweichenden Meinungen eine Stimme gibt, müssen wir öffentliche Strukturen schaffen, die die Produktion nichtkommerzieller Nachrichten und Informationen unterstützen.

Systembedingte Fehler in der kommerziellen Medienberichterstattung über Proteste haben dazu beigetragen, Vorstellungen über Polizeigewalt gegen Andersdenkende zu normalisieren. Unser Mediensystem sollte ein Gegengewicht zu dieser Unterdrückung bilden und sie nicht begünstigen.

Eine aktuelle Studie der University of Pennsylvania hat ergeben, dass in Ländern mit der höchsten finanziellen Unterstützung für nichtkommerzielle Medien pro Kopf der Bevölkerung das Wissen über und das Engagement für die Demokratie am größten ist. Der Studie zufolge weisen nichtkommerzielle Medien auch eine vielfältigere Berichterstattung auf, was die Fähigkeit kommerzieller Medien, den öffentlichen Diskurs über ein bestimmtes Thema zu diktieren, möglicherweise einschränkt.

Um ein Mediensystem von öffentlichem Interesse zu schaffen, das die Demokratie fördert und abweichenden Meinungen eine Stimme gibt, müssen wir öffentliche Strukturen schaffen, die die Produktion nichtkommerzieller Nachrichten und Informationen unterstützen. Wir müssen tausend WKCRs – und andere nichtkommerzielle Sender – aufblühen lassen, darunter auch solche, die den Reportern ein existenzsicherndes Gehalt zahlen.

Dieser Ansatz gibt zwar nicht vor, alle Fragen über die Rolle der Medien im Dienste der Demokratie zu beantworten, aber er erkennt an, dass ein starkes unabhängiges, nichtkommerzielles Mediensystem als wichtiges Bollwerk gegen demokratiegefährdende Kräfte dienen kann.

Am Welttag der Pressefreiheit lohnt es sich, die Frage zu stellen, was eine freie Presse frei macht. Wir müssen den jungen Reportern von WKCR dafür danken, dass sie uns helfen, die Antwort zu finden.

Tim Karr ist Senior Director bei Free Press, einer Organisation mit Sitz in den USA, die sich für gerechtere und demokratischere Medien einsetzt.

