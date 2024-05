Turkey halts all trade with Israel over war on Gaza Ankara says it will stop exports and imports with Israel until it allows uninterrupted humanitarian aid into Gaza



Die Türkei und Israel haben ein Freihandelsabkommen, das seit 1997 in Kraft ist (AFP)

Ankara sagt, dass es die Exporte und Importe mit Israel stoppen wird, bis es ununterbrochene humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zulässt

Krieg gegen Gaza: Türkei stoppt wegen des Krieges den gesamten Handel mit Israel

Von Ragip Soylu in Ankara

: 2. Mai 2024

Die Türkei hat mit sofortiger Wirkung den gesamten Handel mit Israel wegen der von Israel verursachten humanitären Krise im Gazastreifen ausgesetzt, teilte das türkische Handelsministerium am Donnerstag mit.

„Export- und Importtransaktionen mit Israel wurden gestoppt, und zwar für alle Produkte“, teilte das Ministerium mit.

„Die Türkei wird diese neuen Maßnahmen strikt und entschlossen umsetzen, bis die israelische Regierung einen ununterbrochenen und ausreichenden Fluss von humanitärer Hilfe nach Gaza zulässt.“

Der israelische Außenminister Israel Katz kritisierte den Schritt auf der Social-Media-Plattform X und sagte, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verhalte sich wie „ein Diktator“.

Katz warf Erdogan vor, bilaterale Abkommen zwischen den beiden Ländern zu brechen, und sagte, das Land werde sich um Handelsalternativen mit anderen Ländern bemühen.

Die Türkei und Israel haben ein Freihandelsabkommen, das seit 1997 in Kraft ist. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern belief sich 2023 auf 6,3 Milliarden Dollar, wovon 76 Prozent auf türkische Exporte entfielen, wie das türkische Statistikamt mitteilte.

Das Handelsministerium erklärte in derselben Erklärung, dass man sich mit dem palästinensischen Wirtschaftsministerium abstimme, um sicherzustellen, dass Palästinenser, die in besetzten Gebieten wie dem Westjordanland leben, durch den Schritt nicht geschädigt würden. Die Türkei führe auch Produkte über den israelischen Zoll in die palästinensischen Gebiete aus.

Verhärtete Haltung

Seit sie bei den türkischen Kommunalwahlen im März erhebliche Verluste erlitten hat, hat die türkische Regierung ihre Kritik an Israel verschärft und eine Reihe von Maßnahmen gegen die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu ergriffen.

Die Regierung ist zu der Einschätzung gelangt, dass ihre vergleichsweise ausgewogene Politik in Bezug auf Palästina und den Gazastreifen sich negativ auf ihre Stammwählerschaft ausgewirkt hat, bei der es sich um fromme Muslime handelt, die über die laufende israelische Invasion im Gazastreifen besorgt sind.

Der Krieg im Gazastreifen begann am 7. Oktober, als die Hamas und andere bewaffnete palästinensische Gruppen einen Überraschungsangriff auf den Süden Israels starteten, bei dem 1.200 Menschen getötet wurden und mindestens 240 Menschen als Geiseln genommen wurden. Israel reagierte auf die Angriffe mit einer Kriegserklärung, einer Belagerung des Gazastreifens und einer verheerenden Bombardierung aus der Luft, der eine Bodeninvasion folgte.

Israels Krieg gegen die Enklave hat mehr als 34.000 Palästinenser getötet, von denen die meisten Frauen und Kinder sind, ganze Wohnviertel dem Erdboden gleichgemacht und andere zivile Infrastrukturen wie Schulen, Krankenhäuser und Moscheen angegriffen.

Die türkische Regierung hat am 9. April erstmals Ausfuhrbeschränkungen für mehr als 50 Produkte nach Israel verhängt.

Im vergangenen Monat traf der türkische Präsident zum ersten Mal seit dem Angriff der Gruppe auf Israel am 7. Oktober öffentlich mit Hamas-Führern, darunter dem Chef des Politbüros, Ismail Haniyeh, zusammen und entsandte seinen Außenminister Hakan Fidan nach Doha, um mit hochrangigen Hamas-Vertretern zu sprechen.

In einer separaten Erklärung kündigte Fidan Anfang der Woche an, dass Ankara sich auch der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) anschließen werde.

Fidan sagte, dass die Türkei seit einiger Zeit darüber nachdenkt, wie sie auf Israels Aktionen während des Gaza-Krieges reagieren soll, und bereits Schritte gegen Israel unternommen hat, wie z. B. die Einschränkung einiger Exporte.

„Unsere Rechtsexperten haben geprüft, wie sie sich an der Klage gegen Israel vor dem IGH beteiligen können“, sagte Fidan am Mittwoch in einer Fernsehsendung.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe den Plan der Beamten gebilligt, fügte Fidan hinzu, so dass die Türkei „Südafrikas Klage gegen Israel vor dem IGH rechtlich unterstützen und bald unseren Antrag bei dem Gericht einreichen wird“. Mit diesem Schritt will die Türkei die Klage Südafrikas stärken.

Nicaragua und Kolumbien haben zuvor versucht, in demselben Fall mit separaten Anträgen zu intervenieren, aber das Gericht hat noch nicht über ihre Anträge entschieden.

Fidan sagte, die Türkei habe die Angelegenheit mit einigen Mitgliedern der Organisation für Islamische Zusammenarbeit erörtert, die sich wahrscheinlich ebenfalls an dem Verfahren beteiligen werden.

