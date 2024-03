ARD-Fehlstellen zur Leerstelle von Uli Gellermann

Dank an Uli Gellermann

Immer wieder arbeitet der Staatsfunk mit Fehlstellen in den Meldungen der Tagesschau. Da kommt eine Meldung daher, die so aussieht wie eine echte Information, doch sobald man sie näher anschaut, fehlt etwas Wesentliches. Durch dieses „Fehlen“ wird die scheinbar echte Information zur Leerstelle. Die Redaktion der Tagesschau macht aber keine versehentlichen Fehler: Sie läßt absichtlich wichtige Teile der Nachricht aus. So wird die Information zur Manipulation. Wie üblich wird die MACHT-UM-ACHT diesen Vorgang Punkt für Punkt, Meldung für Meldung, beweisen.

Belarus: Scheinwahlen?

Bei der Meldung „Parlamentswahl in Belarus – Kritik nach Ende der Scheinwahlen“ wird einfach behauptet, dass die Wahlen in Weißrussland „Scheinwahlen“ gewesen wären. Woher weiß die Tagesschau das? Sie führt namenlose „Kritiker“ an, also Leute aus der Opposition, die das behaupten. Und der Höhepunkt der scheinbaren Beweisführung ist die Meinung eines US-Sprechers aus einem ungenannten Ministerium, dem die Wahlen in Belarus nicht gefallen. Echte Beweise? Nein, Leerstellen.

Betreutes Demonstrieren

Mit der Meldung „Demos in mehreren Städten – Zehntausende setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus“ wird der Eindruck von echten Demonstrationen erweckt. Dass es sich in diesen Fällen um betreutes Demonstrieren handelt, wird z. B. bei der Hamburger „Großdemonstration“ deutlich. Als Mit-Organisator ist der SPD-Abgeordnete Kazim Abaci bekannt; das teilt die Tagesschau in ihrer Meldung aber nicht mit. Mal wieder sendet die ARD eine Fehlstelle.

Staatsfromm statt journalistisch

Diese Demos gegen Rechts sind erstaunliche Phänomene. Denn RECHTS ist, wer mehr Rüstung will, RECHTS ist, wer den Sozialabbau vorantreibt, RECHTS ist, wer statt Demokratie zu wagen, sich mit Gender-Spielerei beschäftigt. Also müßten sich diese Demonstrationen eigentlich gegen die Große Koalition wenden. Das will die Tagesschau aber nicht berichten; schon wieder eine Fehlstelle, die zur Leerstelle geworden ist. Staatsfromm statt journalistisch.

NSU-Terrorismus

Bei der Meldung über die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette blendet die Tagesschau aus, dass die Hintergründe des NSU-Terrorismus, die im Verfassungsschutz liegen, immer noch nicht aufgedeckt sind. Statt journalistischer Recherche und Enthüllung bekommt der Zuschauer nur eine Leerstelle.

Zuschriften an die Macht-Um-Acht

