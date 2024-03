Assange’s ‚Reprieve‘ Is Another Lie The U.S. has had years to clarify its intention to give Assange a fair trial but refuses to do so, writes Jonathan Cook. The real goal is to keep him endlessly locked up. By Jonathan Cook Jonathan-Cook.net The interminable and abhorrent saga of Julian Assange’s incarceration for the cri

Die USA hatten jahrelang Zeit, ihre Absicht zu verdeutlichen, Assange einen fairen Prozess zu machen, weigern sich aber, dies zu tun, schreibt Jonathan Cook. Das eigentliche Ziel ist es, ihn endlos eingesperrt zu halten.

Assanges „Begnadigung“ ist eine weitere Lüge

Von Jonathan Cook

Jonathan-Cook.net

26. März 2024

Die unendliche und abscheuliche Geschichte der Inhaftierung von Julian Assange wegen des Verbrechens des Journalismus geht weiter.

Und wieder einmal sind die Schlagzeilen eine Lüge, die darauf abzielt, unsere Passivität zu erkaufen und dem britischen und US-amerikanischen Establishment mehr Zeit zu verschaffen, um den WikiLeaks-Gründer für immer aus dem Blickfeld verschwinden zu lassen.

Der Guardian – der bei seiner Berichterstattung über das Auslieferungsverfahren gegen Assange einen riesigen, nicht deklarierten Interessenkonflikt hat (Sie können hier und hier darüber lesen) – titelte die Entscheidung des britischen High Court vom Dienstag als „vorübergehende Gnadenfrist“ für Assange. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Fünf Jahre später ist Assange immer noch im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh eingesperrt und wegen absolut nichts verurteilt.

Fünf Jahre später muss er sich in den USA immer noch vor Gericht verantworten, und zwar wegen lächerlicher Anschuldigungen, die auf einem jahrhundertealten, drakonischen Gesetz namens Espionage Act beruhen. Assange ist kein US-Bürger und keine der Anklagen bezieht sich auf etwas, das er in den USA getan hat.

Fünf Jahre später wird sein Schauprozess von der englischen Justiz immer noch abgesegnet – eine Warnung an andere, keine Staatsverbrechen aufzudecken, wie es Assange tat, als er Einzelheiten über britische und US-amerikanische Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak veröffentlichte.

Fünf Jahre später verschließen die Richter in London immer noch die Augen vor Assanges anhaltender psychologischer Folter, wie der ehemalige Rechtsexperte der Vereinten Nationen, Nils Melzer, dokumentiert hat.

Das Wort „Begnadigung“ soll – ebenso wie die Schlagzeile der Richter, dass einige der Gründe für seine Berufung „gewährt“ wurden – die Tatsache verschleiern, dass er Gefangener einer endlosen juristischen Scharade ist, genauso wie ein Gefangener in einer Belmarsh-Zelle.

Tatsächlich ist das Urteil ein weiterer Beweis dafür, dass Assange ein ordnungsgemäßes Verfahren und seine grundlegendsten Rechte verweigert werden – wie schon seit mehr als einem Jahrzehnt.

Assange bei der Kundgebung der Stop the War Coalition am Trafalgar Square, London, 8. Oktober 2011. (Haydn, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

In dem Urteil entzieht ihm das Gericht jegliche materielle Berufungsgrundlage, so dass es keine Anhörung geben wird, in der die Öffentlichkeit mehr über die verschiedenen britischen und US-amerikanischen Verbrechen erfährt, die er aufgedeckt hat und für die er inhaftiert ist.

Damit wird ihm eine Verteidigung gegen die Auslieferung im öffentlichen Interesse verwehrt. Oder in der Terminologie des Gerichts: Sein „Antrag, neue Beweise einzubringen, wird abgelehnt“.

Noch bedeutsamer ist, dass Assange das Recht auf Berufung verweigert wird, und zwar aus genau den rechtlichen Gründen, die ihm eine Berufung garantieren sollten und die sicherstellen sollten, dass er gar nicht erst einem Schauprozess unterzogen wird. Seine Auslieferung würde eindeutig gegen das Verbot des Auslieferungsvertrags zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA verstoßen, das eine Auslieferung aus politischen Gründen untersagt.

Dennoch urteilen die Richter in ihrer Weisheit, dass Washingtons Rachefeldzug gegen Assange wegen der Aufdeckung seiner Verbrechen nicht von politischen Erwägungen geleitet ist. Auch die Bemühungen der CIA, Assange zu entführen und zu ermorden, nachdem ihm von Ecuador politisches Asyl gewährt worden war, um ihn vor dem Zorn der US-Regierung zu schützen, hatten offenbar keine politischen Gründe.

Was das Gericht stattdessen „gewährt“, sind drei technische Berufungsgründe – obwohl das „gewährt“ im Kleingedruckten eigentlich in „vertagt“ umgewandelt wird. Die von den Medien gefeierte „Begnadigung“ – angeblich ein Sieg für die britische Justiz – zieht Assange in Wirklichkeit den juristischen Boden unter den Füßen weg.

Jeder dieser Berufungsgründe kann rückgängig gemacht, d.h. abgewiesen werden, wenn Washington dem Gericht „Zusicherungen“ vorlegt, wie wertlos diese in der Praxis auch sein mögen. In diesem Fall befindet sich Assange auf einem Flug in die USA und ist praktisch in einem der inländischen Geheimgefängnisse verschwunden.

Die drei anhängigen Berufungsgründe, auf die sich das Gericht beruft, sind, dass die Auslieferung Assange nicht:

Assange seine grundlegenden Rechte auf freie Meinungsäußerung verweigern;

ihn aufgrund seiner Nationalität als Nicht-US-Bürger diskriminieren

oder ihm im US-Strafsystem die Todesstrafe droht.

Das jüngste Einknicken der Justiz vor der Absicht Washingtons, Assange dauerhaft aus dem Blickfeld zu halten, folgt auf jahrelange perverse Gerichtsverfahren, in denen es den USA immer wieder gestattet wurde, die gegen Assange erhobenen Vorwürfe kurzfristig zu ändern, um sein Anwaltsteam in die Irre zu führen.

Sie folgt auch auf Jahre, in denen die USA die Möglichkeit hatten, ihre Absicht deutlich zu machen, Assange einen fairen Prozess zu gewähren, sich aber weigerten, dies zu tun.

Die wahren Absichten Washingtons sind bereits mehr als deutlich: Die USA spionierten jeden Schritt von Assange aus, während er unter dem Schutz der ecuadorianischen Botschaft stand, und verletzten damit sein Anwaltsgeheimnis; und die CIA plante seine Entführung und Ermordung.

Pro-Assange-Protestler vor dem High Court in London am 22. Januar 2022. (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Beides sind Gründe, die allein schon die Abweisung des Verfahrens rechtfertigen.

Aber das Verfahren gegen Assange hat nichts Normales – oder Rechtliches – an sich. Bei dem Verfahren ging es immer darum, Zeit zu gewinnen. Um Assange aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen. Um ihn zu verunglimpfen. Um die revolutionäre Veröffentlichungsplattform zu zerschlagen, die er gegründet hat, um Whistleblowern zu helfen, staatliche Verbrechen aufzudecken.

Eine Botschaft an andere Journalisten zu senden, dass die USA sie überall erreichen können, wenn sie versuchen, Washington für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Und das Schlimmste: eine endgültige Lösung für das Ärgernis, zu dem Assange für die globale Supermacht geworden war, indem er in einen endlosen Prozess der Inhaftierung und des Gerichtsverfahrens verwickelt wurde, der ihn, wenn er sich lange genug hinzieht, höchstwahrscheinlich töten wird.

Das Urteil vom Dienstag ist ganz sicher keine „Begnadigung“. Es ist lediglich eine weitere Etappe in einem langwierigen, fiktiven juristischen Prozess, der darauf abzielt, ständige Rechtfertigungen dafür zu liefern, Assange hinter Gittern zu halten, und den Tag des Jüngsten Gerichts immer weiter hinauszuschieben, an dem entweder Assange freigelassen oder das britische und das US-amerikanische Justizsystem als Handlanger einer brutalen, nackten Macht entlarvt werden.

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, tätig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück. Er ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008). Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, ziehen Sie bitte in Erwägung, ihn finanziell zu unterstützen.

Dieser Artikel stammt aus dem Blog des Autors, Jonathan Cook.net.

Übersetzt mit deepl.com

