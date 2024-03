Imagine If Russia Or China Did The Things Israel Is Doing In Gaza Imagine how the western political-media class would be acting if Russia or China was bombing and starving a walled-in population of two million, half of them children. Seriously, imagine it. Imagine…

Stellen Sie sich vor, Russland oder China würden die Dinge tun, die Israel in Gaza tut

Von Caitlin Johnstone

28. März 2024

Stellen Sie sich vor, wie die westliche politische und mediale Klasse handeln würde, wenn Russland oder China eine eingemauerte Bevölkerung von zwei Millionen Menschen, die Hälfte davon Kinder, bombardieren und aushungern würde. Im Ernst, stellen Sie es sich vor. Stellen Sie sich die Wut und den Zorn vor. Stellen Sie sich die pausenlose Berichterstattung in den Medien vor.

Als Russland in die Ukraine einmarschierte, übertraf die Berichterstattung in den US-Medien über diesen Krieg die Berichterstattung über alle US-Kriege der letzten drei Jahrzehnte. Würde Russland vorsätzlich und systematisch Zivilisten in der Ukraine oder anderswo ausrotten, wäre die Berichterstattung der westlichen Medien über diese Kriegsverbrechen um ein Vielfaches höher.

Es ist fast schon ein Klischee, zu sagen: „Stell dir vor, Russland oder China hätten das getan“, aber solche Vergleiche sind wichtig, um die Perspektive zu wahren, wie böse die westliche politische Medienklasse gerade über Gaza ist. In den Massenmedien erscheinen Artikel über die Hungersnot in Gaza, in denen nicht ein einziges Mal das Wort „Israel“ erwähnt wird. Glauben Sie, dass dies der Fall wäre, wenn eine Regierung, die sich dem westlichen Imperium widersetzt, dies tun würde? Nein, natürlich nicht.

Stellen Sie sich vor, wie die westliche politische und mediale Klasse handeln würde, wenn Russland oder China einer gefangenen Bevölkerung von Millionen von Menschen absichtlich Lebensmittel vorenthalten würde.

Stellen Sie sich vor, wie die westliche politisch-mediale Klasse reagieren würde, wenn Russland oder China unablässig militärische Sprengstoffe auf dicht besiedelte städtische Gebiete regnen lassen würde, von denen bekannt ist, dass dort viele Kinder leben.

Stellen Sie sich vor, wie die westliche politische und mediale Klasse reagieren würde, wenn Russland oder China eine unterdrückte Bevölkerung aus rein rassistischen Gründen bewusst und methodisch ethnisch säubern würde.

Stellen Sie sich vor, wie die westliche politisch-mediale Klasse handeln würde, wenn täglich Beweise dafür auftauchen würden, dass Russland oder China schreckliche Kriegsverbrechen begehen.

Stellen Sie sich vor, wie die westliche politisch-mediale Klasse handeln würde, wenn Russland oder China bei der Durchführung solcher Massengräueltaten mit einer Lüge nach der anderen ertappt würden.

Stellen Sie sich vor, wie die westliche politische und mediale Klasse handeln würde, wenn Russland oder China versuchen würden, ihnen offenkundig gefälschte Beweise für Verbrechen vorzulegen, die von der betroffenen Bevölkerung begangen wurden, um ihre Gräueltaten zu rechtfertigen.

Wir würden in einer anderen politischen und medialen Landschaft leben. Wenn Russland oder China das tun würden, was Israel tut, wären ganze Präsidentschaftskampagnen darauf ausgerichtet, wer sich dem am aggressivsten entgegenstellen würde. Jede erdenkliche Sanktion und jedes Embargo wäre gegen die Regierung verhängt worden, die das getan hat. Die westliche Presse würde sich überschlagen, um jede Gräueltat und jede Lüge aufzudecken und diese Enthüllungen monatelang auf allen Plattformen zu veröffentlichen und sich gegenseitig mit Preisen dafür zu überhäufen.

Stattdessen bekommen wir dies. Regierungsbeamte plappern pausenlos über Israels „Recht“, „sich selbst zu verteidigen“ und darüber, dass alles vorbei wäre, wenn die Hamas nicht weiterkämpfen würde, während sie Israel mit Waffen überhäufen, um ihm zu helfen, seine Gräueltaten fortzusetzen. Die Massenmedien verbreiten eine ständige Flut von Schlagzeilen in passiver Sprache wie „Die Menschen im Gazastreifen haben aus irgendeinem Grund Probleme, Nahrung zu finden“ und erinnern ständig daran, dass dies alles wegen des 7. Oktobers passiert, während sie die israelische Propaganda über die Gräueltaten wiederholen, als sei sie die Wahrheit des Evangeliums. Alle in Frage kommenden US-Präsidentschaftskandidaten schwören Israel ihre bedingungslose Unterstützung, während sie gelegentlich ohnmächtig mit dem Finger auf diesen oder jenen Aspekt der israelischen Gräueltaten zeigen, um nicht als komplette Psychopathen dazustehen.

Dieser Kontrast zwischen dem Verhalten der westlichen politischen und medialen Klasse gegenüber dem Völkermord in Gaza und dem Verhalten, das sie an den Tag legen würden, wenn eine bündnisfreie Regierung etwas Ähnliches tun würde, ist genau der Grund, warum es dem zentralisierten US-Imperium nicht mehr gestattet werden kann, unsere Welt zu regieren. Es gibt vor, für Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie zu stehen, aber in Wirklichkeit fügt es den Menschen auf der ganzen Welt pausenlos Tod und Leid zu und deckt es mit der Propaganda seiner servilen Mainstream-Presse. Sie gibt vor, die „regelbasierte internationale Ordnung“ aufrechtzuerhalten, aber in der Praxis bedeutet das nichts anderes, als dass sie eine internationale Ordnung aufrecht erhält, in der das US-Imperium die Regeln nach Belieben aufstellt und ändert.

Die Menschheit kann nicht länger zulassen, dass sie von dieser mörderischen, heuchlerischen, weltumspannenden Machtstruktur missbraucht und tyrannisiert wird. Eine bessere Welt ist möglich, aber wir müssen erst einen Weg finden, die Krallen dieser Monster vom Lenkrad zu reißen.

______________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Artikel kaufen. Alle meine Arbeiten können frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie für Merchandising-Artikel; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste auf Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …