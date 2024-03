‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 173: Israel continues attacking Gaza’s hospitals, kills 7 people in Lebanon Following the UN Security Council ceasefire resolution, Israel continued its attacks on Gaza hospitals, killing 76 Palestinians across the Gaza Strip. Meanwhile, in southern Lebanon, Israel killed 7 Lebanese people during cross-border fighting.

Angehörige von Palästinensern, die bei israelischen Luftangriffen getötet wurden, tragen die Leichen ihrer Angehörigen aus der Leichenhalle des al-Aqsa-Krankenhauses zur Beerdigung, Deir al-Balah, 27. März 2024. (Foto: Ali Hamad/APA Images)

Nach der Waffenstillstandsresolution des UN-Sicherheitsrats setzte Israel seine Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen fort und tötete 76 Palästinenser im gesamten Gazastreifen. Währenddessen tötete Israel im Südlibanon bei grenzüberschreitenden Kämpfen 7 Libanesen.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 173: Israel setzt Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen fort und tötet 7 Menschen im Libanon

Von Qassam Muaddi

27. März 2024

Opferzahlen

32.490+ Tote* und mindestens 74.889 Verletzte im Gazastreifen.

449+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem.**

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.139.

594 israelische Soldaten wurden seit dem 7. Oktober getötet und mindestens 3.221 verletzt.***

* Das Gesundheitsministerium von Gaza bestätigte diese Zahl auf seinem Telegram-Kanal. Einige Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer weitaus höher liegt, wenn man die mutmaßlichen Toten mit einbezieht.

** Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland und in Jerusalem wird nicht regelmäßig aktualisiert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde vom 17. März ist dies die neueste Zahl.

*** Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigt die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“.

Wichtige Entwicklungen

76 getötete und 102 verwundete Palästinenser bei 8 Massakern der israelischen Streitkräfte im gesamten Gazastreifen, so das palästinensische Gesundheitsministerium.

Israelische Streitkräfte stürmen das Nasser-Krankenhaus und zwingen medizinisches Personal und vertriebene Palästinenser zur Evakuierung.

Libanon: 7 Libanesen werden bei israelischen Luftangriffen auf Habaryeh im Südlibanon getötet.

Ein Mann wird in Kiryat Shmona getötet, als die Hisbollah Dutzende von Raketen auf das nördliche besetzte Palästina abfeuert.

Westjordanland: Israelische Streitkräfte nehmen 20 Palästinenser fest, womit sich die Zahl der seit dem 7. Oktober inhaftierten Palästinenser auf 7.820 erhöht.

Ein 20-jähriger Palästinenser wird bei einer Razzia in Dschenin im nördlichen Westjordanland von israelischen Streitkräften getötet. Die Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden der Fatah geben in einer Erklärung bekannt, dass sich ihre Kämpfer den angreifenden israelischen Streitkräften in Dschenin und Qabatiya, westlich von Dschenin, entgegenstellten. Lokale Quellen berichten, dass ein israelisches Fahrzeug mit einem Sprengsatz beschossen wurde.

Israelische Rundfunkanstalt: Die Verhandlungen mit der Hamas werden über Mittelsmänner fortgesetzt, wobei es zu Differenzen über die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen kommt.

Das Pentagon erklärt, dass Israel eine Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit des von den USA gebauten Landungsstegs in Gaza spielen wird.

UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini erklärt, dass das Hilfswerk über genügend Mittel verfügt, um bis Mai nächsten Jahres zu arbeiten.

Jordanische Sicherheitskräfte nehmen mehrere Demonstranten gegen den Gaza-Krieg in der Nähe der israelischen Botschaft in Amman fest.

76 getötete und 102 verwundete Palästinenser bei 8 Massakern im Gaza-Streifen

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza gab bekannt, dass bei israelischen Bombenangriffen in verschiedenen Teilen des Gazastreifens 76 Palästinenser getötet und 12 verwundet wurden. Damit stieg die Zahl der seit dem 7. Oktober von Israel in der Küstenenklave getöteten Palästinenser auf 32.490.

In Khan Younis töteten israelische Streitkräfte bei Luftangriffen im Gebiet Mawasi 12 Palästinenser. Lokalen Quellen zufolge befanden sich unter den Opfern auch Kinder.

In Rafah wurden neun Palästinenser bei israelischen Bombenangriffen auf Khirbet al-Aadas, nördlich der Stadt, getötet. Weitere israelische Bombenangriffe richteten sich gegen zwei Familienhäuser im Zentrum und im Süden von Rafah. Unter den Opfern befanden sich die palästinensische Journalistin Ula Libbad, ihr Ehemann und ihre Kinder.

Im Lager Nuseirat im zentralen Gazastreifen bombardierten israelische Kriegsschiffe die Küstenlinie des Lagers.

Israel überfällt das Nasser-Krankenhaus und belagert weiterhin das Al-Shifa-Krankenhaus

Wie die palästinensischen Gesundheitsbehörden in Gaza am Mittwoch mitteilten, haben israelische Streitkräfte das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens gewaltsam geräumt.

Den Angaben zufolge zwangen die israelischen Truppen das medizinische Personal, die Patienten und die Familien, die dort Zuflucht gesucht hatten, das Krankenhausgelände zu verlassen, und nahmen mehrere medizinische Mitarbeiter fest.

Das Nasser-Krankenhaus ist eines von drei Krankenhäusern, die im Gazastreifen noch in Betrieb sind, nachdem die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft am Dienstag bekannt gegeben hatte, dass das al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis nach einem israelischen Militärangriff, bei dem das Krankenhaus gewaltsam geräumt wurde, außer Betrieb genommen wurde.

Unterdessen belagern die israelischen Streitkräfte bereits den zehnten Tag in Folge das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Lokale Quellen berichteten, dass die israelischen Streitkräfte 160 Zivilisten, darunter auch medizinisches Personal, im Gebäude für menschliche Entwicklung des Krankenhauses festgenommen haben.

Israelische Streitkräfte brannten außerdem mindestens zehn Wohnhäuser in der Umgebung von al-Shifa nieder, wie lokale Journalisten berichteten, während die Kämpfe zwischen dem palästinensischen Widerstand und den israelischen Truppen in der Nähe des Krankenhauses weitergehen. Am Dienstag veröffentlichten die al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie ihre Kämpfer zwei israelische Panzer beschießen, und behaupteten, diese seien in der Nähe von al-Shifa aufgenommen worden.

7 Libanesen und 1 Palästinenser bei grenzüberschreitenden Kämpfen getötet

Der libanesische Zivilschutz gab am Mittwoch bekannt, dass sieben libanesische Bürger bei israelischen Luftangriffen auf die südlibanesische Stadt Habariyeh getötet wurden. Die Opfer wurden als freiwillige Sanitäter identifiziert, die von israelischen Flugzeugen angegriffen wurden.

Später in der Nacht meldeten israelische Quellen, dass ein Raketenhagel die israelische Siedlung Kiryat Shmona in Nordgaliläa traf und einen Mann tötete.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 25-jährigen palästinensischen Staatsbürger Israels. Den Angaben zufolge wurde er getötet, nachdem eine Rakete direkt in ein Industriegebäude eingeschlagen war. Ein weiterer 30-jähriger Israeli konnte nach israelischen Angaben aus dem Gebäude gerettet werden.

Die Hisbollah gab ihrerseits bekannt, dass sie als Reaktion auf den israelischen Luftangriff auf Habbriyeh „Dutzende von Raketen“ auf das nördliche besetzte Palästina abgefeuert habe. Die Hisbollah erklärte außerdem, dass ihre Kämpfer am Dienstag 6 israelische Militärstellungen jenseits der Grenze angegriffen hätten.

Die Zahl der libanesischen Bürger, die Israel seit dem 7. Oktober getötet hat, stieg auf 249 Personen, darunter auch Zivilisten. Israel hat keine Angaben zu den Opfern seiner Kämpfe mit der Hisbollah gemacht.

3 Palästinenser in Dschenin getötet, 20 Verhaftungen im Westjordanland

Bei einem Luftangriff auf das Flüchtlingslager Dschenin im nördlichen besetzten Westjordanland haben israelische Streitkräfte am frühen Mittwoch drei Palästinenser getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um den 19-jährigen Muhammad Bani Gharra und den 19-jährigen Ayman Ghazouqa, beide aus Dschenin, sowie den 27-jährigen Hamza Ararawi aus dem Flüchtlingslager al-Ain in Nablus.

Medizinische Quellen im öffentlichen Krankenhaus von Dschenin erklärten am Mittwoch, die drei Männer seien im Krankenhaus angekommen, nachdem sie von einem Luftangriff vor einem Haus im Viertel al-Damaj im Flüchtlingslager von Dschenin getroffen worden waren.

Unterdessen führten israelische Streitkräfte Razzien in Teilen der Stadt Dschenin und in der westlich von Dschenin gelegenen Stadt Qabatiya durch und lieferten sich einen Schusswechsel mit örtlichen palästinensischen Widerstandskämpfern.

Die lokale Widerstandsgruppe „Hornissennest“ in Dschenin teilte in einer Erklärung auf Telegramm mit, dass ihre Kämpfer den israelischen Truppen in der Nablus-Straße und im Gebiet Jabriat in Dschenin-Stadt gegenüberstanden. Bewaffnete Auseinandersetzungen wurden auch aus Qabatiya gemeldet, wo mindestens ein israelisches Militärfahrzeug mit einem Sprengsatz angegriffen wurde, wie lokale Medien berichteten.

Am frühen Mittwoch verhafteten israelische Streitkräfte nach Angaben des Palästinensischen Gefangenenclubs 20 Palästinenser im gesamten Westjordanland. Die Festnahmen fanden in Ramallah, Hebron, Nablus, Salfit und Tulkarem statt.

Der Prisoners‘ Club fügte in einer Erklärung hinzu, dass die Zahl der seit dem 7. Oktober von den israelischen Streitkräften verhafteten Palästinenser 7820 erreicht habe. Derzeit hält Israel rund 9100 Palästinenser in seinen Gefängnissen fest, darunter 200 Kinder, 50 Frauen und mindestens 3500 Verwaltungshäftlinge, die im Rahmen des Systems der Verwaltungshaft festgehalten werden, bei dem Menschen ohne Anklage oder Gerichtsverfahren nach Militärrecht inhaftiert werden.

Die Zahl der im Westjordanland von israelischen Streitkräften oder Siedlern getöteten Palästinenser stieg seit Jahresbeginn auf 134 und seit dem 7. Oktober auf 450.

Übersetzt mit deepl.com

