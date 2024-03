Assange’s Fate Awaits US ‚Assurances‘ The High Court on Tuesday rejected five Assange grounds for a new appeal, agreeing he had only three legitimate arguments but that the U.S. could nullify them with new „assurances,“ reports Joe Lauria. Developing story; come back for updates. By Joe Lauria in London Special to Consortium

Stella Assange spricht zu den Medien, nachdem sie am Dienstag die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gehört hat. (Joe Lauria)

Der Oberste Gerichtshof wies am Dienstag fünf Gründe von Assange für eine neue Berufung zurück und stimmte zu, dass er nur drei legitime Argumente hatte, aber dass die USA diese mit neuen „Zusicherungen“ zunichte machen könnten, berichtet Joe Lauria.

Die Geschichte entwickelt sich weiter; kommen Sie für Updates zurück.

Assanges Schicksal hängt von US-Zusicherungen“ ab

Von Joe Lauria

in London

Speziell für Consortium News

26. März 2024

Der High Court in London hat am Dienstag den Vereinigten Staaten die Möglichkeit gegeben, Julian Assanges Bitte abzulehnen, gegen die Anordnung des Innenministeriums, ihn an die USA auszuliefern, um sich einer Spionageanklage zu stellen, Berufung einzulegen.

In einer komplexen Entscheidung des Royal Courts of Justice stimmte das Gericht Assange zu, dass er Gründe hat, Berufung einzulegen, forderte aber die Vereinigten Staaten auf, dem Gericht bis zum 16. April Zusicherungen zu geben, die Assanges Argumente entkräften könnten.

Im Einzelnen entschied das Zweirichtergremium, dass Assange Gründe für eine Berufung habe, weil seine Auslieferung mit seinem Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention unvereinbar sei, weil er aufgrund seiner Staatsangehörigkeit benachteiligt werden könnte und weil er unzureichend vor der Todesstrafe geschützt sei.

Das Gericht erlaubt den USA jedoch, schriftlich zu versichern, dass alle diese Rechte nicht verletzt werden. Wenn die USA die Frist bis zum 16. April nicht einhalten, darf Assange nur aus diesen drei Gründen Berufung einlegen.

Wenn die USA die Frist einhalten, haben die Parteien bis zum 30. April Zeit, sich zu den Zusicherungen zu äußern. Dies ist eine deutliche Abweichung von der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Jahr 2020, der die Entscheidung der Vorinstanz aufhob, die Auslieferung allein aufgrund von Zusicherungen der USA zu verweigern, dass Assange in US-Gefängnissen nicht misshandelt würde.

In diesem Fall war es den Anwälten von Assange nicht gestattet, die Gültigkeit der Zusicherungen anzufechten. Der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs lehnte daraufhin Assanges Antrag auf Anfechtung dieser Zusicherungen ab. Diesmal wird der High Court den Anwälten von Assange erlauben, die Zusicherungen zu hinterfragen.

Beide Seiten müssen bis zum 14. Mai ihre Stellungnahmen zu den Zusicherungen einreichen. Danach wird der Fall auf den 30. Mai vertagt, an dem eine letzte Anhörung zu der Frage stattfinden könnte, ob Assange eine Berufung zugelassen wird.

Andernfalls könnte er sofort an die USA ausgeliefert werden, es sei denn, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erlässt rechtzeitig eine einstweilige Verfügung, um dies zu verhindern.

Gericht weist Kern der Assange-Argumente zurück

Assange in Londons hartem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Jahr 2019, zu sehen in einem durchgesickerten Gefängnisvideo. (Heimlich aufgenommen von einem unbekannten Mitgefangenen)

Das Gericht wies am Dienstag in einer zweitägigen Anhörung am 20. und 21. Februar die wichtigsten Argumente von Assanges Anwälten rundweg zurück.

Es wies insgesamt fünf Gründe zurück: das Argument, dass die Auslieferungsanordnung des Innenministers nicht mit dem Auslieferungsvertrag zwischen den USA und Großbritannien vereinbar sei, der eine Auslieferung wegen einer politischen Straftat ausschließt. Das Gericht wies die Behauptung zurück, Assange werde wegen seiner politischen Ansichten verfolgt und verstoße damit gegen das britisch-US-amerikanische Auslieferungsgesetz.

Das Gericht entschied, dass Assange sich nicht auf einen Verstoß gegen Artikel 7 des Abkommens berufen könne, der in seinem Fall darin bestehe, dass die Straftat der Veröffentlichung im Jahr 2010 nicht vorhersehbar gewesen sei, noch jemals, da er der erste Journalist sei, der erfolgreich unter dem Espionage Act angeklagt wurde. Artikel 7 ist mit dem 5. Verfassungszusatz der USA vergleichbar: Eine Person muss im Voraus wissen, dass sie strafrechtlich haftbar sein wird, dass etwas, das sie im Begriff ist zu tun, eine Straftat ist.

Artikel 7 besagt: „Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung, die zum Zeitpunkt ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht keinen Straftatbestand erfüllte, für eine Straftat verantwortlich gemacht werden.“

Das Gericht wies Assanges Argument zurück, dass seine Auslieferung nicht mit dem Recht auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 der Konvention und mit Artikel 2 (Recht auf Leben) und 3 (Freiheit von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung) der Konvention vereinbar sei.

Bezeichnenderweise erlaubte das Urteil vom Dienstag Assange nicht, neue Beweise in den Fall einzubringen, die nach dem Urteil der Vorinstanz ans Licht kamen, nämlich dass die CIA plante, Assange aus der ecuadorianischen Botschaft in London zu entführen und zu ermorden, wo er Asyl hatte, bevor er verhaftet und in das Belmarsh-Gefängnis geworfen wurde, wo er weiterhin schmachtet.

Erstaunlich

„Die heutige Entscheidung war erstaunlich“, sagte Stella Assange, die Ehefrau von Julian Assange, gegenüber Reportern vor dem Royal Courts of Justice. „Die Gerichte haben anerkannt, dass Julian einer eklatanten Verweigerung seiner Rechte auf freie Meinungsäußerung ausgesetzt ist, dass er aufgrund seiner Nationalität diskriminiert wird und dass ihm weiterhin die Todesstrafe droht.“

Aber, so sagte sie, die USA seien aufgefordert worden, „einen Brief zu schicken, in dem sie sagen, dass alles in Ordnung ist“. Sie sagte den Reportern:

„Ich finde es erstaunlich, dass die Vereinigten Staaten nach fünf Jahren in diesem Fall zeigen müssen, dass ihr Fall ein Angriff auf die Pressefreiheit bleibt. Die Gerichte haben sich nicht bereit erklärt, sich die Beweise anzusehen, dass die Vereinigten Staaten ein Attentat auf Julian geplant haben, um ihn zu entführen. Denn wenn sie dies anerkennen, wie kann er dann in die Vereinigten Staaten geschickt werden?

Julian ist ein politischer Gefangener. Er ist ein Journalist. Und er wird verfolgt, weil er die wahren Kosten des Krieges in Form von Menschenleben aufgedeckt hat. Dieser Fall ist eine Vergeltungsmaßnahme. Er ist ein Signal an Sie alle: Wenn Sie die Interessen, die den Krieg antreiben, aufdecken, werden sie Sie verfolgen. Sie werden dich ins Gefängnis stecken, sie werden versuchen, dich zu töten“.

MEHR FOLGEN

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …