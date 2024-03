Zensiert: Keir Starmer’s Emails über israelische Kriegsverbrechen JOHN McEVOY

Im Oktober 2011 wurde Keir Starmer von einer Menschenrechtsgruppe und einer Anwaltskanzlei gebeten, einen Haftbefehl gegen die ehemalige israelische Außenministerin Tzipi Livni auszustellen, die sich zu Besuch in London aufhielt, weil sie angeblich Kriegsverbrechen begangen hatte.

Starmer war damals Direktor der Staatsanwaltschaft (DPP) beim Crown Prosecution Service (CPS). Doch zwei Tage später blockierte er den Antrag auf Livnis Verhaftung unter Berufung auf eine Entscheidung des Außenministeriums, ihrem Besuch den Status einer „Sondermission“ zu verleihen.

Declassified hat vor kurzem einen Antrag auf Informationsfreiheit (FOI) gestellt, in dem es um den gesamten Schriftverkehr von und zu Starmers Büro in diesem Fall geht.

Diese Akten könnten ein entscheidendes Licht auf die Diskussionen werfen, die dazu führten, dass Livni der Strafverfolgung entkam.

Die CPS hat jedoch eine Reihe wichtiger E-Mails zensiert und behauptet, dass die Freigabe solcher Informationen die effektive Durchführung öffentlicher Angelegenheiten beeinträchtigen würde.

Starmers Rolle im Fall Livni muss angesichts der anhaltenden Unterstützung der Labour-Partei für Israels brutalen Krieg gegen den Gazastreifen genauer untersucht werden.

Eine der geschwärzten E-Mails, die Declassified auf unseren Antrag auf Informationsfreiheit hin zur Verfügung gestellt wurde.

Tzipi Livni

Livni war zwischen 2006 und 2009 israelische Außenministerin und Mitglied des israelischen Kriegskabinetts während der brutalen Bombardierung des Gazastreifens zwischen Dezember 2008 und Januar 2009, bekannt als Operation Gegossenes Blei.

Einem UN-Bericht zufolge beging Israel während der Militäroperationen im Gazastreifen zahlreiche schwere Verstöße gegen das Völkerrecht“, bei denen rund 1.400 Palästinenser, darunter 333 Kinder, getötet wurden.

Zu diesen Verbrechen gehörten „das direkte Anvisieren und willkürliche Töten palästinensischer Zivilisten“ sowie eine „absichtliche und systematische Politik …, Industrieanlagen und Wassereinrichtungen anzugreifen“.

Der UN-Bericht zitiert Livni ausdrücklich mit den Worten: „Israel ist kein Land, auf das man Raketen abschießt und das nicht darauf reagiert. Es ist ein Land, das, wenn man auf seine Bürger schießt, mit einem Ausraster reagiert – und das ist gut so“.

Zuvor hatte Livni erklärt: „Ich bin Juristin… Aber ich bin gegen das Recht – das internationale Recht im Besonderen. Das Recht im Allgemeinen“.

Im Dezember 2009 erließ das Westminster Magistrates‘ Court einen Haftbefehl gegen Livni wegen Kriegsverbrechen, die sie während der Operation Gegossenes Blei begangen haben soll.

Unter Missachtung der Gewaltenteilung zwischen Regierung und Justiz riefen sowohl der damalige Premierminister Gordon Brown als auch Außenminister David Miliband Livni an, um sich für den Vorfall zu entschuldigen.

Brown versprach daraufhin, Verfahrensänderungen an der „universellen Gerichtsbarkeit“ in England und Wales vorzunehmen, wonach eine Person, die im Ausland schwere Verbrechen begeht, in einem anderen Land strafrechtlich verfolgt werden kann.

Dies sollte es israelischen Beamten ermöglichen, Großbritannien zu besuchen, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen.

Änderung des Gesetzes

Im Juni 2011 traf Starmer mit dem israelischen Staatsanwalt Moshe Lador in London zusammen.

Es ist unklar, ob sie die geplante Änderung des Gesetzes über die universelle Gerichtsbarkeit besprachen, die drei Monate später von der Koalitionsregierung inmitten einer israelischen diplomatischen Offensive umgesetzt wurde.

Die neue Gesetzgebung bedeutete, dass die Zustimmung der DPP erforderlich war, bevor solche Haftbefehle ausgestellt werden konnten, und dass eine höhere Beweisschwelle dafür erfüllt werden musste.

„Das Gesetz wurde mit Blick auf israelische Beamte geändert“.

„Diese Änderungen sollten die Verhaftung von mutmaßlichen Kriegsverbrechern aus ‚befreundeten‘ Staaten verhindern“, argumentierten Daniel Machover und Raji Sourani, die beide an Livnis Fall beteiligt waren.

Das Gesetz wurde mit Blick auf israelische Beamte geändert.

„Wir können nicht zulassen, dass israelische Politiker das Gefühl haben, sie könnten dieses Land nicht besuchen“, erklärte der damalige Außenminister William Hague.

Der Jewish Leadership Council, das Board of Deputies of British Jews und die parlamentarischen Freunde Israels halfen, den Gesetzesentwurf sicher durch das Parlament zu bringen“, hieß es.

Der Gesetzentwurf wurde auch dank Lord Palmer, einem Unterstützer der Gruppe der Liberaldemokraten und Freunde Israels, verabschiedet, der beschloss, seine anderen Verpflichtungen auszusetzen und die entscheidende Stimme im Oberhaus abzugeben.

Besondere Mission

Am 6. Oktober 2011 besuchte Livni erneut Großbritannien.

Aus den von Declassified eingesehenen CPS-E-Mails geht hervor, dass Livnis Reiseplan ein Treffen mit dem damaligen Premierminister David Cameron und Hague vorsah, um das neue Gesetz „zur Regelung von Haftbefehlen für Kriegsverbrechen“ zu besprechen.

Zwei Tage vor ihrer Ankunft beantragten das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte und die Anwaltskanzlei Hickman & Rose im Namen eines zivilen palästinensischen Opfers israelischer Angriffe, dass Starmer, der damalige DPP, Livnis Verhaftung genehmigen sollte.

Der Antrag stützte sich auf „umfangreiche Beweise, die auf die individuelle strafrechtliche Verantwortung von Frau Livni“ für in Gaza begangene Kriegsverbrechen hinweisen, und war mit den neuen Rechtsvorschriften vereinbar.

Starmer hat so lange über die Beweise nachgedacht, dass das Außenministerium Livni rückwirkend den Status einer „Sondermission“ zuerkennen konnte, um ihr vorübergehende diplomatische Immunität zu gewähren.

Warum der CPS vor der Intervention des Außenministeriums nicht in der Lage war, sich ein abschließendes Urteil über die Stichhaltigkeit der Beweise gegen Livni zu bilden, bleibt unklar.

Wenn die Beweise nicht ausreichten, um eine Verhaftung zu rechtfertigen, ist es schwer zu verstehen, warum das Auswärtige Amt überhaupt interveniert hat.

Es ist möglich, dass die Generalstaatsanwaltschaft, die sich mit den Ministern berät und dann entscheidet, ob der Erlass eines solchen Haftbefehls im nationalen Interesse liegt, Starmer ermutigte, den Fall nicht weiterzuverfolgen.

Als Starmer von den Abgeordneten gefragt wurde, ob der Generalstaatsanwalt einen Fall als „ein bisschen peinlich“ einschätzen und daher vorschlagen könnte, einen Haftbefehl zu blockieren, antwortete Starmer: „Das ist eine hypothetische Frage und ich glaube nicht, dass ich darauf antworten kann“.

„Die Antwort ist also ja“, erwiderte der Abgeordnete Clive Efford.

Starmers E-Mails

Starmers E-Mails könnten durchaus Antworten auf diese Fragen enthalten.

Die meisten der von Declassified angeforderten Dateien wurden jedoch entweder geschwärzt oder zurückgehalten. Nur eine der von der CPS freigegebenen E-Mails zeigt eine Absenderbestätigung von Starmer selbst.

Stephen Parkinson, der derzeitige DPP, wurde gebeten, seine „begründete Meinung“ darüber abzugeben, ob die Freigabe dieser E-Mails „die wirksame Durchführung öffentlicher Angelegenheiten“ beeinträchtigen oder behindern könnte. Parkinson urteilte, dass dies der Fall sei.

Declassified hat den CPS gebeten, eine interne Überprüfung dieser Entscheidung durchzuführen.

Wie Oliver Eagleton in seinem Buch The Starmer Project argumentiert, lag es auch in Starmers Macht, den „beispiellosen und rechtlich fragwürdigen“ Schritt des Außenministeriums in Frage zu stellen, indem er den Antrag auf Livnis Verhaftung vorantrieb.

Starmer weigerte sich jedoch, dem Haftbefehl seinen Stempel aufzudrücken, und Livni wurde freigelassen.

Ein CPS-Sprecher sagte damals: „Der DPP hat sich geweigert, dem Privatankläger seine Zustimmung zu geben, einen Antrag auf einen Haftbefehl zu stellen. Bei der Prüfung dieses Antrags hat er den Generalstaatsanwalt konsultiert, aber die Entscheidung liegt bei ihm“.

Die britische Regierung hat israelischen Beamten angesichts des anhaltenden Völkermords in Gaza weiterhin diplomatische Immunität gewährt.

Am 6. März gewährte das Auswärtige Amt dem israelischen Kriegsminister Benny Gantz, der sich zu Gesprächen mit dem britischen Außenminister David Cameron in Großbritannien aufhielt, ein Zertifikat für eine „besondere Mission“.

