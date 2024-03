Israel’s lethal charade in Gaza hides its real goals in plain sight Forget Israel’s stated goals about destroying Hamas. Its real, undeclared goal has always been to make Gaza uninhabitable and destroy as many traces of Palestinian life as possible

Jugendliche beobachten aus der Ferne, wie Menschen die Trümmer der zerstörten Gebäude in der Wohnsiedlung Asra nordwestlich von Nuseirat im Gazastreifen durchsuchen, am 25. März 2024 (AFP)

Krieg gegen Gaza: Israels tödliche Scharade verbirgt seine wahren Ziele vor aller Augen

Ammiel Alcalay

26. März 2024

Vergessen Sie die erklärten Ziele Israels, die Hamas zu zerstören. Sein wahres, nicht deklariertes Ziel war es immer, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und so viele Spuren palästinensischen Lebens wie möglich zu zerstören

Ein Freund in Gaza schrieb kürzlich: „Die unerklärten Ziele des Krieges: so viele Menschen wie möglich töten, so viele Häuser und Gebäude wie möglich zerstören, die Fläche des Streifens verkleinern und ihn teilen. Kontrolle über die Gasvorkommen. Verhinderung der Gründung eines palästinensischen Staates; Hamas, Geiseln sind Nebensache“.

Die Richtigkeit dieser „unerklärten Ziele“ wird von Minute zu Minute deutlicher, während die Scharade des offiziellen Geschwätzes weitergeht, trotz der jüngsten UN-Resolution, die einen Waffenstillstand in Gaza fordert.

Nach der grotesken Eistüten-Erklärung von US-Präsident Joe Biden, der davon sprach, dass ihm eine „Waffenruhe“ in Gaza bis zum Ramadan zugesichert worden sei, und dass „mein nationaler Sicherheitsberater mir gesagt hat, dass wir nahe dran sind… Ich hoffe, dass wir bis nächsten Montag eine Waffenruhe haben werden“, kamen und gingen dieser Montag und viele weitere, aber der Hokuspokus ging weiter.

Und auch die Plattitüden gingen weiter: Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, sprach davon, dass „Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen“, dass „die USA mehr als jeder andere tun, um humanitäre Hilfe zu leisten“, und natürlich, dass „alles am 7. Oktober begann“.

Wenn irgendjemand noch selbstgefälliger und abscheulicher sein könnte, dann der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller. Der weinerliche Staatssekretär Antony Blinken nickte gleich dahinter ab und spielte sich mit Methode durch eine Rolle, die von der Angst vor dem „moralischen Bewusstsein“ durchdrungen war, die er öffentlich zur Schau stellte.

Als wäre das alles nicht schon ekelerregend genug, mühte sich die oberste Tugendwächterin, Vizepräsidentin Kamala Harris, ab, ein paar zusammenhängende Sätze zu formulieren, als der Wecker für die Kampagne 2024 sie offenbar aus dem Tiefschlaf weckte.

Das willfährige Pressekorps erhob seine Stimme um ein oder zwei Oktaven, aber niemand stellte präzise Fragen, wie etwa „Warum blockieren die Israelis sowohl Hilfsgüter als auch schießen sie auf Menschen, die versuchen, einen Sack Mehl zu erreichen?“ oder „Warum fordern die USA ihren Verbündeten nicht auf, Landübergänge zu öffnen?“

Aber sie ziehen sich alle brav zurück, damit sie bei der nächsten Übung dieser Scharade wieder gefragt werden.

Erstaunliche Asymmetrie

Doch während die Übung weitergeht, haben andere die Bühne betreten. Letzten Monat zündete sich der US-Luftwaffensoldat Aaron Bushnell vor der israelischen Botschaft in Washington DC an und rief „Free Palestine“. Er starb noch am selben Abend.

Andere Veteranen verbrannten öffentlich ihre Uniformen, um gegen die Rolle der USA in Gaza zu protestieren. Die Demonstranten schalten weiterhin öffentliche Redner und Politiker aus.

Überall auf der Welt sind die Menschen aufmerksam, empört und aktiv: Eine irische Künstlerin in Dublin, die Wandbilder über Gaza malt, steht in Kontakt mit der Mutter eines von den Israelis getöteten Kindes; im Jemen demonstrieren wöchentlich Millionen Menschen.

Josephine Guilbeau, seit 17 Jahren Veteranin der US-Armee und seit kurzem im Ruhestand, hielt in Washington, DC, ein Schild mit der Aufschrift „Waffenstillstand jetzt“ in die Höhe und sprach über ein israelisches Drohnenvideo: „Wir haben eine Technologie, mit der wir genau sehen können, wer sich an diesen Orten aufhält… sie zielen auf Häuser und bombardieren sie, weil sie wissen, wer und wie viele Kinder sich tatsächlich darin befinden… das ist keine Selbstverteidigung. Die Opfer unter der Zivilbevölkerung sind katastrophal… Die Elite, die im Capitol Hill sitzt… lügt immer und immer wieder… eines der größten Erlebnisse… die ich hatte… ist, wie korrupt unsere Regierung ist und dass jeder, der im Militär ist, einfach nur eine Schachfigur ist, die sie nach Belieben für ihren eigenen internen Gewinn einsetzen, um ihr eigenes Vermögen und Geld zu schützen.“

In praktisch jedem Kongressbezirk des Landes werden Produkte für die US-Rüstungsindustrie hergestellt, die Drehtür zwischen Lobbyisten und Regierungsbeamten dreht sich immer weiter, und der aufgeblähte „Verteidigungshaushalt“ wird immer größer.

Und was den Beginn dieser tödlichen Scharade angeht, so müssen wir bis zur Balfour-Erklärung von 1917 zurückblicken. Der 67 Wörter umfassende Text ist die Blaupause für den politischen und rechtlichen Ausnahmezustand, in dem sich die Palästinenser noch immer befinden und um den die imperialen Mächte, internationalen Konferenzen, arabischen Marionettenregime und verschiedene andere Akteure auf der Bühne noch immer herumtanzen oder nach dessen Pfeife tanzen.

Wie der libanesische Wirtschaftswissenschaftler Georges Corm schrieb, ist es „ein Text, der sich durch seinen esoterischen Rassismus auszeichnet, in den das gesamte palästinensische Drama eingeschrieben ist… es gibt kein einziges Wort… über die politischen Rechte des palästinensischen Volkes, das sich weigert, seinen Namen zu nennen, so wie jede Möglichkeit seiner kollektiven Existenz beseitigt wird, indem man ihm jegliche politischen Rechte vorenthält“.

Unter Hinweis auf seine „erstaunliche Asymmetrie“ nannte er es: „Ein futuristischer Text … die Erklärung ist im arabischen Gedächtnis als ein Monument der Perversion verankert.“

Außerordentlich zynischer Schachzug

Alle wichtigen Themen, die dieser „futuristische“ Text mobilisiert, sind vollständig dargelegt: Asymmetrie, politische Rechte und Demografie – aber auch die Spitze des imperialen Speers.

Der „Vorposten der Zivilisation gegen die Barbarei“, wie David Ben-Gurion es ausdrückte, oder, wie der damalige Senator Biden 1986 eindringlich erklärte: „Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns für unsere Unterstützung Israels zu entschuldigen… Es ist die beste Investition von 3 Milliarden Dollar, die wir tätigen. Gäbe es kein Israel, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden, um ihre Interessen in der Region zu schützen.“

Es scheint gar nicht so abwegig zu sein, dass Biden jetzt derjenige ist, der den gegenwärtigen Völkermord beaufsichtigt. Selbst als Gedankenexperiment lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie das liberale Establishment auf die Situation in Gaza reagiert hätte, wenn sie sich unter einer Präsidentschaft von Donald Trump abgespielt hätte.

Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie das liberale Establishment auf die Situation in Gaza reagiert hätte, wenn sie unter der Präsidentschaft von Donald Trump eingetreten wäre

Man kann sich nur vorstellen, wie Medienexperten, Politiker, Hollywood und die akademische Welt unisono über die weiße Wut, die Ankunft des Faschismus, das Ende der Demokratie und all das andere schimpfen würden.

Was die Asymmetrie betrifft, so ist sie die Luft, die wir atmen, der Treibstoff, der die Propagandamaschine antreibt, die den unerbittlichen Trommelschlag der kognitiven Dissonanz produziert. Derselbe Luftraum, zu dem die Bewohner des Gazastreifens in Angst und Schrecken aufblicken und der sie nicht vor den ständigen israelischen Überwachungsdrohnen und Luftangriffen schützt, ist nun eine Quelle veralteter, nicht-halaler Mahlzeiten, die von den USA mit dem Fallschirm abgeworfen werden, die auch die Waffen liefern.

In einem außerordentlich zynischen Schachzug fügen die USA dem Ganzen einen neuen Hafen hinzu, indem sie die Trümmer zerstörter palästinensischer Häuser und Einrichtungen verwenden.

Vielleicht werden Teile von Krankenhäusern oder Universitäten mit den Überresten verwester Leichen überflutet, die nie aus den Trümmern geborgen werden. Ob dies ein militärischer Stützpunkt oder ein Ausgangshafen für die Massenvertreibung wird, bleibt abzuwarten, aber wie die Amerikaner sagen, „man kann sich so etwas nicht ausdenken“.

Gesetz der immer größeren Zerstörung

Während all diese völkermörderischen, geopolitischen und mentalen Granatsplitter durch das, was von unseren rationalen Fähigkeiten übrig geblieben ist, schallen – zusammen mit israelischen Scharfschützen und Artillerie, die auf Palästinenser zielen, die verzweifelt nach Nahrung suchen – wird die Weltbevölkerung Dingen ausgesetzt, die absolut keinen Sinn ergeben.

US-Sprecher behaupten, für die Hamas sei im politischen Prozess kein Platz, und verweisen auf längst überholte Erklärungen, während die USA Verträge mit Füßen treten, die sie noch immer unterzeichnet haben.

Sanitäter tragen einen verletzten Palästinenser auf einer Bahre nach einem Luftangriff auf das al-Ahli Krankenhaus, 17. Oktober 2023 (Reuters)

Ein Sanitäter behandelt einen verletzten Palästinenser auf einer Bahre nach einem Luftangriff auf das arabische Krankenhaus al-Ahli, 17. Oktober 2023 (Reuters)

Israel agiert durchgehend nach dem Gesetz der immer größeren Zerstörung, um frühere Zerstörungen unter den Teppich zu kehren und die Illusion zu erwecken, es gäbe „zwei Seiten“ und nicht eine übermächtige Kraft, die darauf aus ist, jede Form von Widerstand, Autonomie und Unabhängigkeit zu ersticken.

Wer erinnert sich angesichts der Bilder verhungerter Kinder noch an die Fake News über eine Rakete, die fälschlicherweise dem Islamischen Dschihad zugeschrieben wird und Dutzende von Menschen im arabischen Krankenhaus von al-Ahli tötete?

Trotz seiner enormen Macht hat Israel es nicht geschafft, auch nur ein Minimum seiner erklärten Ziele zu erreichen. Es hat seine Geiseln nicht zurückgebracht, und die Hamas-Kräfte leisten weiterhin Widerstand.

Wer erinnert sich noch an die kontrollierte Zerstörung von Universitäten und die gezielte Ermordung von Akademikern und Journalisten angesichts der von Israel verursachten Hungersnot und Krankheiten, die immer mehr Menschen töten? Wer wird sich an Deir Yassin und die Nakba erinnern, wenn die Palästinenser im Gazastreifen in Massen über die Grenze gezwungen werden?

Trotz seiner enormen Macht hat Israel es nicht geschafft, auch nur ein Minimum seiner erklärten Ziele zu erreichen. Es hat seine Geiseln nicht zurückgebracht, und die Hamas-Kräfte leisten weiterhin Widerstand. Inmitten des Chaos der Luftabwürfe und des „Mehlmassakers“ kämpfte die Polizei im Gazastreifen darum, die Kontrolle wiederzuerlangen, und verteilte Flugblätter, die die Menschen von den tödlichen Kreisverkehren fernhielten.

Am 17. März trafen über ein Dutzend Hilfsgütertransporte – die ersten Lebensmittelkonvois seit vier Monaten, die den Norden des Gazastreifens ohne Zwischenfälle erreichten – unter dem Jubel der Menschen vor dem Unrwa-Lagerhaus in Jabalia ein.

Doch der jüngste Angriff auf das al-Shifa-Krankenhaus und die gezielte Ermordung von Faiq Mabhouh, dem Einsatzleiter der Polizei im Gazastreifen, am selben Tag sagen alles über die Ziele Israels aus, wie in einem wichtigen Artikel von Mondoweiss berichtet wird. Weitere Polizeibeamte und ihre Familien wurden ermordet, ebenso wie Dutzende von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen. Jede Ordnung, die nicht von Israel diktiert und aufgezwungen wird, muss ausgelöscht werden.

Noch nie dagewesene Grausamkeit

Die offensichtliche Schlussfolgerung kann nur sein, dass Israels erklärte Ziele nicht seine wahren Ziele sind, wie mein Freund in Gaza schrieb. Israels wirkliche Ziele sind das, was jetzt im Gange ist: Gaza unbewohnbar zu machen und so viele Spuren palästinensischen Lebens wie möglich zu zerstören, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit.

Aber um das zu erreichen, muss die Besatzungsmaschine neue Formen der Zusammenarbeit einführen, etwas, das die Hamas in Gaza oft mit aller Härte unterbunden hat. Dies ist der Grund für Israels Politik der beispiellosen Grausamkeit bei der Fortsetzung des Angriffs.

Und Israel tut dies am effektivsten, indem es seine größte Lüge verübt, indem es bei jedem einzelnen Angriff, sei es eine Bombenkampagne, eine Hauszerstörung, ein Landraub oder eine Massenverhaftung, Asymmetrie an den Tag legt und jeden einzelnen Akt des Widerstands zu einem potenziellen Kapitalverbrechen macht.

Eine Atommacht, die nie den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet hat oder eine Inspektion ihrer Anlagen in Dimona zulässt, die über die modernsten Waffen und Technologien der Welt verfügt, mit einer Luftwaffe, einer Marine und insgesamt etwa 635.000 Soldaten, fährt fort, die Scharade zu verbreiten, dass eine Koalition von 30.000 Guerillakämpfern ohne Panzer, ohne Flugabwehrartillerie, ohne Luftwaffe und ohne Marine kurz davor steht, den „jüdischen Staat“ zu vernichten.

Und das alles, während sie gleichzeitig jede Form des zivilen Widerstands gegen den jahrzehntelangen Belagerungszustand, unter dem sie stehen, kriminalisieren und völlig auslöschen.

Wenn das alles einen Sinn ergibt, lesen Sie weiter – ich habe Ihnen mehr als nur ein paar Brücken zu verkaufen.

Ammiel Alcalay ist Dichter, Romanautor, Übersetzer, Essayist, Kritiker und Wissenschaftler. Er ist Autor von mehr als 20 Büchern, darunter After Jews and Arabs, Memories of Our Future und das in Kürze erscheinende CONTROLLED DEMOLITION: a work in four books. Er ist Distinguished Professor am Queens College, CUNY, und dem CUNY Graduate Center in New York.

Übersetzt mit deepl.com

