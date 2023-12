https://www.unz.com/pgiraldi/towards-a-palestine-without-palestinians/?utm_source=email&utm_campaign=pgiraldi



Israels ethnische Säuberung geht weiter und ein Ende ist nicht in Sicht

Auf dem Weg zu einem Palästina ohne Palästinenser

Von Philip Giraldi –



7. Dezember 2023

Am Freitag, den 1. Dezember, wurden die aktiven israelischen Kampfhandlungen gegen den Gazastreifen nach einer einwöchigen „Pause“ zum Austausch von Geiseln und Gefangenen wieder aufgenommen. Es sollte niemanden überraschen zu erfahren, dass Israels ultimatives Ziel in seinem anhaltenden Kriegsverbrechen gegen den Gazastreifen die Tötung und/oder Vertreibung seiner 2,3 Millionen palästinensischen Einwohner ist. Die angenommene Politik, die durch ein hochrangiges Dokument des israelischen Geheimdienstes über die Optionen für Operationen in Gaza, das den Medien zugespielt wurde, enthüllt wurde, „…empfiehlt einen vollständigen Bevölkerungstransfer als bevorzugte Vorgehensweise. …“, was „die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen in den Sinai“ einschließt. Und Israel sollte „den Flüchtlingen klar machen, dass es keine Hoffnung auf eine Rückkehr gibt“, mit dem Endziel, „Gaza von der Landkarte zu tilgen“.

Weniger beachtet oder gar in den westlichen Medien berichtet wird jedoch die damit verbundene Kampagne zur Vertreibung der Palästinenser, die in der anderen großen arabischen Enklave, dem Westjordanland, leben, wo bewaffnete Siedler und Soldaten die Einwohner, darunter auch Kinder, erschießen und inhaftieren, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die örtliche Bevölkerung über den Jordan nach Jordanien selbst zu treiben. Ein Teil des Programms besteht darin, die Lebensgrundlage der mehr als 3 Millionen Palästinenser zu zerstören, die sich den bisherigen Bemühungen widersetzt haben, sie zum Verlassen des verbliebenen Palästinas zu zwingen. Es ist Erntezeit in Palästina, und die wichtigste Einnahmequelle ist Olivenöl. Deshalb haben Siedler und Soldaten Olivenbäume zerstört und Straßen gesperrt, damit die Oliven nicht geerntet und auf den Markt gebracht werden können. Dies ist nur ein Beispiel für die Härten, die den Palästinensern von einer israelischen Regierung zugefügt werden, die eindeutig der Meinung ist, dass die Behandlung von Arabern darin besteht, sie regelmäßig zu zwingen, ein Maximum an Schmerz und Leid zu ertragen. Viele würden auch argumentieren, dass genau diese Politik zu dem bewaffneten Überfall der Hamas auf Israel geführt hat.

In der Einschätzung der israelischen Geheimdienste wird auch die Notwendigkeit angeführt, „Freunde“ in den USA und der NATO zu haben, die die ethnische Säuberung oder den Völkermord an den Palästinensern unterstützen oder zumindest nicht kritisieren, während dieser stattfindet. Das scheint ziemlich schwierig zu sein, da es in den meisten europäischen Hauptstädten sowie in amerikanischen Städten große Demonstrationen gegeben hat, die einen Waffenstillstand und die Unterstützung der Palästinenser forderten. Im Gegensatz dazu zögern die europäischen Staats- und Regierungschefs, Israel direkt zu kritisieren, und haben wiederholt ihre wahnhafte Ansicht geäußert, dass Israel ein „Recht auf Selbstverteidigung“ habe – eine Pointe, die man oft in den Hallen des US-Kongresses und aus dem Weißen Haus hört.

Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, hat das „Verteidigungs“-Argument zurückgewiesen: „Israel kann sich nicht auf Selbstverteidigung gegen eine Bedrohung berufen, die von einem Gebiet ausgeht, das es besetzt hält – von einem Gebiet, das unter kriegerischer Besatzung gehalten wird.“ Darüber hinaus sollte Selbstverteidigung nicht notwendigerweise die gezielte Tötung von Tausenden von hilflosen Zivilisten zusammen mit der groß angelegten Zerstörung von Infrastrukturen wie Krankenhäusern, Schulen, Wohnhäusern, Kirchen und Moscheen beinhalten, was den Nancy Pelosis und Chuck Schumers, die leider unseren Planeten mit uns teilen, nie in den Sinn zu kommen scheint. Joe Biden offenbar auch nicht, denn er ist auf jüdische Spenden und freundliche Medien angewiesen, um seine nächste Präsidentschaftskampagne zu unterstützen.

Damit die ethnische Säuberung so reibungslos wie möglich vonstatten geht, ermutigt das vom israelischen Geheimdienst erstellte Dokument die israelische Regierung, über alle ihr freundlich gesinnten Medien und Lobbygruppen eine Werbekampagne in der westlichen Welt zu entwickeln, um den Transferplan zu fördern, indem sie internationale Unterstützung „auf eine Weise, die Israel nicht aufstachelt oder verunglimpft“ erhält. Dies würde dadurch geschehen, dass die Vertreibung der Bevölkerung des Gazastreifens in einem positiven Licht als humanitäre Notwendigkeit dargestellt wird, mit dem Argument, dass die Umsiedlung zu „weniger Opfern unter der Zivilbevölkerung im Vergleich zu den erwarteten Opfern führen wird, wenn die Bevölkerung bleibt“. In dem Dokument wird auch empfohlen, die Vereinigten Staaten in den Prozess einzubeziehen, um Druck auf Ägypten auszuüben, die palästinensischen Bewohner des Gazastreifens aufzunehmen.

Zweifellos wird der feige Herr Biden alles tun, um seinen zionistischen Freunden zu helfen, und es ist interessant festzustellen, dass die israelische Regierung ihre Propaganda in den Vereinigten Staaten, wo es hilfreich ist, ein stark jüdisches Hollywood als Verbündeten zu haben, bereits intensiv betreibt. Ein berüchtigtes Video, in dem ein Chor jüdischer Kinder ein engelhaftes Loblied auf den Massenmord singt, wird sowohl von der israelischen Regierung als auch von jüdischen Lobbygruppen in Umlauf gebracht. Die Produktion mit dem hebräischen Titel „The Friendship Song 2023“ wurde von der israelischen Firma Rosenbaum Communications produziert und könnte einen neuen Tiefpunkt in der manipulativen Kriegspropaganda darstellen, sogar einen Tiefpunkt für Israel. Das Video war so anstößig, dass es von der größten Plattform entfernt wurde, „weil es gegen die Nutzungsbedingungen von You Tube verstößt“. Die Kinder bekräftigten in ihrem Lied, dass „wir der Welt zeigen werden, wie wir unseren Feind vernichtet haben…innerhalb eines Jahres werden wir jeden vernichten“. Mit „alle“ sollten alle Palästinenser gemeint sein.

Es gibt auch einen Film mit dem Titel „Bearing Witness“, der von der so genannten „Spokespersons Unit“ der israelischen Armee produziert wurde und an der Westküste sowie in privaten Vorführungen vor Kongressmitgliedern die Runde macht. Der Film zeigt angebliche „Hamas-Gräueltaten“ und wurde in den letzten drei Wochen bei ausgewählten Veranstaltungen gezeigt. Bei einer Vorführung in New York City, die von der Schauspielerin Gal Gadot, einer Veteranin der israelischen Armee, die zuletzt in der Rolle der Wonder Woman zu sehen war, ausgerichtet wurde, kam es zu einem Aufruhr, als Demonstranten auftauchten. Eine kürzliche Vorführung vor einer Gruppe von Senatoren auf dem Capitol Hill endete damit, dass Amerikas Solons weinend hinaus taumelten und auf andere Weise sowohl ihr Entsetzen und ihre Rührung als auch ihre Liebe für Israel zum Ausdruck brachten. Interessanterweise wurden die im Film präsentierten „Beweise“ von einer Reihe von Augenzeugen und jüdischen Geiseln/Überlebenden des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober widerlegt, die erklärten, dass sie gut behandelt wurden und dass die meisten Todesopfer nicht von der Hamas, sondern vom Gegenangriff des israelischen Militärs stammten.

Aber die größte Überraschung, wohin die Katastrophe in Gaza führen könnte, kommt von den Europäern. Man würde erwarten, dass sie sich bemühen, eine zu tiefe Verwicklung in den Gaza-Konflikt zu vermeiden, aber ganz im Gegenteil sind einige europäische Führer bestrebt, Israel bei seiner Suche nach einer „Endlösung“ für den Umgang mit den Palästinensern zu helfen. Die Massenvertreibung von Millionen von Menschen als irgendeine Art von „Lösung“ zu bezeichnen, ist offenbar ein höflicher Ausdruck für das, was im Zusammenhang mit der versuchten Bestechung Ägyptens und Jordaniens durch die EU ans Licht gekommen ist. Berichten zufolge hat die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen vor kurzem Ägypten und Jordanien besucht, um ihnen finanzielle Anreize (10 Mrd. Dollar für Ägypten und 5 Mrd. Dollar für Jordanien) als Gegenleistung für die Übersiedlung der Bewohner des Gazastreifens in ihr Hoheitsgebiet zu bieten – effektiv, um die Evakuierung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Streifen im Einklang mit Israels Absicht der ethnischen Säuberung des Gazastreifens zu erleichtern.

Und es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass die Netanjahu-Regierung den Hamas-Angriff eindeutig als Vorwand nutzen will, um das, was sie als das Gaza-Problem ansieht, endlich zu beenden. Die israelische Auffassung über das richtige Ergebnis wurde mehrfach von Regierungsvertretern dargelegt, von denen einer bereit ist, die angeblich geheimen Atomwaffen seines Landes einzusetzen, um den Gazastreifen vollständig zu räumen. Am Tag nach dem Hamas-Angriff kündigte Verteidigungsminister Yoav Gallant bekanntlich an, dass die „menschlichen Tiere“ im Gazastreifen einer „Belagerung“ unterworfen würden, bei der sie von jeglicher Nahrung, Wasser und Elektrizität abgeschnitten würden. Der Likud-Knessetabgeordnete Ariel Kallner erklärte, dass „die Lösung, die Bevölkerung nach Ägypten umzusiedeln, eine logische und notwendige Lösung ist.“ Die ehemalige Ministerin Ayalet Shaked twitterte: „Nachdem wir Khan Yunis in ein Fußballfeld verwandelt haben, müssen wir den Ländern sagen, dass jedes von ihnen eine Quote übernimmt: Wir brauchen alle 2 Millionen, um zu gehen.“ Das ist es, was Israels Führung zunehmend als ihre eigene Version der „Lösung“ für Gaza sieht. Und niemand erwähnt, dass es sich natürlich auszahlen wird, die Gaza-Bewohner loszuwerden, wenn die Öl- und Gasfelder vor der Küste des Gazastreifens in die Hände Israels fallen und ausgebeutet werden.

Ein anderer heller Kopf der israelischen Führung lässt sich von Worten wie „Völkermord“ nicht einschüchtern und ist bereit, die Pest zu entfesseln, um die Gazaner loszuwerden. Generalmajor Giora Eiland argumentiert, dass alle Palästinenser in Gaza legitime feindliche Terrorziele sind und dass selbst eine „schwere Epidemie“ in Gaza nur einem guten Zweck dient, nämlich „den Sieg näher zu bringen“. Und das ist noch nicht alles. Der für das Westjordanland zuständige Minister Bezalel Smotrich will die Gaza-Lösung auch auf das übrige palästinensische Gebiet anwenden, das er als Besatzungsmacht überwacht. Smotrich, selbst ein Siedler, hat einen Plan vorgelegt, wonach Israel das gesamte Westjordanland annektieren soll. Er behauptet, in den palästinensischen Gebieten im Westjordanland lebten zwei Millionen Nazis, die gezwungen werden müssten, es zu verlassen.

Ist ein Ende des Gemetzels nicht in Sicht? Nicht wirklich, denn selbst die Israelis sagen eine monatelange Kampagne inmitten der Trümmer des Gazastreifens voraus, um die Hamas vollständig zu vernichten. Der Schlüssel zu einer – zugegebenermaßen vorübergehenden – Lösung liegt darin, dass die Vereinigten Staaten ihren beträchtlichen Einfluss auf Israel nutzen, da sie den Krieg mit Geld und Waffen am Laufen halten. Ein von Washington vorangetriebener Waffenstillstand würde etwas Raum schaffen, um den Schaden zu bedenken, der allen beteiligten Seiten zugefügt wird, und gleichzeitig eine Lösung anstreben, die Israel Sicherheit und den Palästinensern eine Art von echter Souveränität gibt, in der sie sich nicht gefangen und verfolgt fühlen. Doch leider ist ein solches Vorwärtsdenken in Washington nicht zu erwarten, und die Hoffnungen auf eine europäische Initiative werden wahrscheinlich von EU-Präsidentin Ursula von der Leyen und ihren Beratern zunichte gemacht, die allesamt darauf bedacht zu sein scheinen, Israels Vorgehen zu rechtfertigen. Und wie die abgeschlachteten ukrainischen Soldaten-Opfer in diesem anderen sinnlosen und vermeidbaren Konflikt werden diejenigen, die den größten Preis zahlen werden, unweigerlich die gewöhnlichen wehrlosen Palästinenser sein, die am Ende ihrer Häuser, ihrer Arbeitsplätze und allzu oft auch ihres Lebens beraubt werden.

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …