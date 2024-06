Mutiny call a sign of growing rift in Israeli society Military’s disciplinary problems bubble to the surface as political leaders bicker over „day after“ scenario.

Aufruf zur Meuterei ist ein Zeichen für die wachsende Kluft in der israelischen Gesellschaft



Von Mati Yanikov

Die elektronische Intifada

1. Juni 2024



Am 25. Mai tauchte in den sozialen Netzwerken Israels ein Video auf, in dem ein bewaffneter und maskierter Mann in einer israelischen Armeeuniform vor eine Kamera trat und mit Meuterei drohte.

In einer an den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant, den Generalstabschef Herzi Halevi und Premierminister Benjamin Netanjahu gerichteten Botschaft forderte der Reservesoldat Gallant zum Rücktritt auf, warnte, dass 100.000 Reservisten im Gazastreifen nicht bereit seien, „die Schlüssel des Gazastreifens an eine palästinensische Behörde“ oder eine andere „arabische Einheit“ zu übergeben, und sagte, diese Soldaten würden nur Befehle von Netanjahu entgegennehmen.

Das Video wurde unter anderem von Yair Netanjahu, dem Sohn des israelischen Premierministers, geteilt, der es jedoch nach der darauf folgenden Kontroverse wieder löschte.

Obwohl das Gewehr in dem Video maskiert ist, scheint es den Namen „Luzon“ zu tragen, was dazu beitrug, den Mann einige Tage später als Ofir Luzon zu identifizieren, einen rechtsgerichteten Aktivisten aus Herzliya, einer Stadt nördlich von Tel Aviv, und einen Anhänger der örtlichen Likud-Partei, die auch die Partei von Netanyahu ist.

Luzon ist Reservesoldat, der im Gazastreifen dient, aber das Video wurde wahrscheinlich nicht im Gazastreifen, sondern in einem verlassenen Gebäude in der Gegend von Tel Aviv aufgenommen. Wahrscheinlich hat er allein gehandelt.

Israelische Medien haben seither viele seiner Social-Media-Posts veröffentlicht, in denen er rechtsgerichtete Ansichten äußert, an der Seite von Likud-Ministern und Stadtratsmitgliedern in Herzliya zu sehen ist, Linke und israelische Demonstranten gegen die Justizreform bedroht, sich gegen Gallant ausspricht und sich begeistert über den bevorstehenden Angriff auf Rafah äußert.

Der Tag danach

Der unmittelbare Kontext des Videos war ein kürzlich von Benny Gantz, einem Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, an Netanjahu gestelltes Ultimatum, in dem Gantz verlangte, dass seine Bedenken bezüglich des Managements des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen und dessen Folgen bis zum 8. Juni beantwortet werden, und drohte, andernfalls von der Regierung zurückzutreten.

Das Szenario für den „Tag danach“ ist im Kriegskabinett ein heißes Thema. Gantz möchte Klarheit über eine „Regierungsalternative“ zur Hamas, die den Gazastreifen regieren soll, und stellt sich eine internationale, arabische und palästinensische Verwaltung vor, die die zivilen Angelegenheiten im Gazastreifen regelt.

Netanjahu besteht jedoch darauf, dass keine Diskussion über Nachkriegsszenarien oder die Frage, wer den Gazastreifen regieren soll, geführt wird, denn solange die Hamas nicht besiegt ist, sind solche Diskussionen „sinnlos“.

Netanjahu hat sich entschieden gegen eine Übernahme durch die Palästinensische Autonomiebehörde ausgesprochen und behauptet, Israel müsse die „Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans“ behalten, d.h. Israel, das Westjordanland und den Gazastreifen bzw. das gesamte Gebiet vom Fluss bis zum Meer.

Dies steht in direktem Gegensatz zu Gallant, der Netanjahu dazu drängt, zu erklären, dass Israel weder die zivile Herrschaft übernehmen noch eine militärische Besetzung des Gazastreifens aufrechterhalten wird.

Auflösende Armee

Der breitere Kontext ist jedoch etwas anders und hat mit Dynamiken zu tun, die einige israelische Analysten als Teil des „Zerfalls“ des Militärs beschreiben.

Luzons Video mag das erste Mal sein, dass aus den Reihen des israelischen Militärs offen Meuterei geäußert wird, doch haben israelische Reservisten im Gazastreifen während des derzeitigen Völkermords von Anfang Oktober an regelmäßig Befehle verweigert.

Das israelische Militär hat disziplinarische Probleme und Schwierigkeiten bei der Kontrolle der Truppe eingeräumt. Bisher waren diese Probleme in den sozialen Medien zu sehen, vor allem auf TikTok, wo sich Soldaten dabei gefilmt haben, wie sie politische Reden hielten, Häuser verwüsteten, Geschäfte zerstörten, Universitäten in die Luft jagten und andere Kriegsverbrechen begingen.

Diese disziplinarischen Probleme sind auch im Zusammenhang mit nationalistischen Graffiti an Häusern und Grundstücken im Gazastreifen aufgetaucht, von denen einige zur Rache und andere zum Wiederaufbau jüdischer Siedlungen in dem Gebiet aufriefen.

Das Militär hat die meisten dieser Vorfälle nicht untersucht, vielleicht aus Angst vor dem Druck rechtsgerichteter Politiker oder vor Protesten innerhalb des Militärs, die aus der Erfahrung resultieren.

Im November führte ein Befehl an Soldaten im Gazastreifen, ihre eigenen Graffiti zu entfernen, zu einem öffentlichen Aufschrei rechter Politiker, darunter der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der Gallant aufforderte, den Befehl zurückzunehmen.

Einige Soldaten weigerten sich offen, den Befehl zu befolgen.

Befehlskette

Neben den disziplinarischen Problemen mit den Reservisten wurden auch Probleme in der Befehlskette aufgedeckt, vor allem zwischen dem Stabschef und den Divisionskommandeuren vor Ort.

Berühmt ist natürlich Barak Hiram, der während des Angriffs am 7. Oktober den Befehl zur Bombardierung einer israelischen Siedlung in der Nähe des Gazastreifens gab und auch den Befehl zur Bombardierung einer Universität im Gazastreifen erteilte, ohne dass die Armee dies vorher genehmigt hätte.

Brigadegeneral Dan Goldfuss wurde unterdessen nach einer Erklärung gegenüber den Medien gerügt, in der er sagte, dass nationale Führer „der Soldaten würdig“ sein müssten.

Ob Divisionskommandeure oder einfache Reservesoldaten, es ist klar, dass das israelische Militär ein wachsendes Problem mit der Disziplin hat.

Dieses Problem ist nicht nur auf die sich vertiefende politische Spaltung der israelischen Gesellschaft zurückzuführen, sondern auch auf Klassen- und Identitätskonflikte. Viele Reservisten und Zeitsoldaten kommen traditionell aus Randgebieten und haben oft einen religiösen und rechtsgerichteten Hintergrund.

Es ist schwer vorherzusagen, ob 100.000 Soldaten den Befehl zum Rückzug aus dem Gazastreifen tatsächlich missachten werden, sollte ein solcher Befehl schließlich ergehen.

Das Video von Luzon entstand jedoch nicht in einem Vakuum. Es ist vielmehr der jüngste Ausdruck einer wachsenden Kluft innerhalb des israelischen Militärs und der israelischen Gesellschaft im Allgemeinen.

Mati Yanikov ist ein antikolonialer Aktivist aus Haifa.

Übersetzt mit deepl.com

