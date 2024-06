End of an Era: Pro-Palestine Language Exposes Israel, Zionism If one were to argue that a top Spanish government official would someday declare that „from the river to the sea, Palestine would be free“, the



Das Ende einer Ära: Pro-Palästina-Sprache entlarvt Israel und Zionismus

von Ramzy Baroud

6. Juni 2024

Wenn man behaupten würde, dass ein hochrangiger spanischer Regierungsbeamter eines Tages erklären würde, dass „Palästina vom Fluss bis zum Meer frei sein wird“, dann würde selbst diese Behauptung lächerlich erscheinen.

Doch genau so schloss Yolanda Diaz, Spaniens stellvertretende Ministerpräsidentin, eine Erklärung am 23. Mai, wenige Tage bevor Spanien Palästina offiziell als Staat anerkannte.

Die spanische Anerkennung Palästinas ist ebenso wie die norwegische und irische Anerkennung von großer Bedeutung.

Westeuropa holt endlich gegenüber dem Rest der Welt auf, was die Bedeutung einer starken internationalen Position zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und zur Ablehnung der völkermörderischen Praktiken Israels im besetzten Palästina angeht.

Ebenso wichtig ist jedoch der sich verändernde politische Diskurs über Palästina und Israel in Europa und in der ganzen Welt.

Fast unmittelbar nach dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen verhängten einige europäische Länder Beschränkungen für pro-palästinensische Proteste, einige verboten sogar die palästinensische Flagge, die in einer verdrehten Logik als antisemitisches Symbol angesehen wurde.

Die beispiellose Solidarität mit Israel zu Beginn des Krieges verwandelte sich jedoch mit der Zeit in eine politische, rechtliche und moralische Belastung für die israelfreundlichen westlichen Regierungen.

So begann ein langsamer Wandel, der zu einer fast vollständigen Änderung der Haltung einiger Regierungen und zu einer teilweisen, wenn auch deutlichen Änderung des politischen Diskurses bei anderen führte.

Das anfängliche Verbot pro-palästinensischer Proteste war angesichts von Millionen wütender europäischer Bürger, die ihre Regierungen aufforderten, ihre blinde Unterstützung für Tel Aviv zu beenden, nicht aufrechtzuerhalten.

Am 30. Mai führte allein die Tatsache, dass der französische Privatsender TF1 den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu Gast hatte, zu großen, wenn auch spontanen Protesten französischer Bürger, die ihre Medien aufforderten, angeklagten Kriegsverbrechern die Möglichkeit zu verweigern, sich an die Öffentlichkeit zu wenden.

Da es der französischen Regierung nicht gelungen ist, sich gegen die pro-palästinensische Darstellung zu wehren, hat sie am 31. Mai beschlossen, israelische Militärfirmen von der Teilnahme an einer der weltweit größten Militärausstellungen, der Eurosatory, die vom 17. bis 21. Juni stattfinden soll, auszuladen.

Selbst Länder wie Kanada und Deutschland, die den israelischen Völkermord an den Palästinensern bis zu einem späteren Zeitpunkt der Massentötungen unterstützten, begannen ihre Sprache zu ändern.

Auch in Israel selbst und unter pro-israelischen Intellektuellen und Journalisten in den Mainstream-Medien vollzieht sich ein Sprachwandel. In einer viel beachteten Kolumne griff der New York Times-Autor Thomas Friedman Netanjahu Ende März letzten Jahres an und beschuldigte ihn, der „schlechteste Führer in der jüdischen Geschichte, nicht nur in der israelischen Geschichte“ zu sein.

Um Friedmans Aussage zu entschlüsseln, ist eine weitere Kolumne erforderlich, denn eine solche Sprache nährt – zumindest in Friedmans Kopf – die anhaltende Illusion, dass Israel nicht seine eigenen Bürger, sondern das jüdische Volk in Vergangenheit und Gegenwart repräsentiert.

Was die Sprache in Israel anbelangt, so verdichtet sie sich zu zwei großen, miteinander konkurrierenden Diskursen: einem irrationalen, rücksichtslosen, der von den rechtsextremen Ministern Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, ja sogar von Netanjahu selbst vertreten wird, und einem anderen, ebenso militanten und anti-palästinensischen, der eher pragmatisch ist.

Während die erste Gruppe die Palästinenser am liebsten massenhaft abschlachten oder durch eine Atombombe auslöschen würde, ist sich die andere Gruppe darüber im Klaren, dass eine militärische Option, zumindest im Moment, nicht mehr realisierbar ist.

„Die israelische Armee ist nicht in der Lage, diesen Krieg gegen die Hamas zu gewinnen, und schon gar nicht gegen die Hisbollah“, sagte Generalmajor der israelischen Reserve Yitzhak Brik in einem Interview mit der israelischen Zeitung Maariv am 30. Mai.

Brik, einer der angesehensten Militärs Israels, ist nur einer von vielen, die jetzt im Wesentlichen dieselbe Weisheit wiederholen.

Als Israels Minister für Kulturerbe, Amihai Eliyahu, die „Option“ eines Atombombenabwurfs auf den Streifen vorschlug, klangen seine Worte seltsamerweise nicht nach Zuversicht, sondern nach Verzweiflung.

Vor dem Krieg drehte sich der politische Diskurs Israels in Bezug auf den Gazastreifen um eine bestimmte Terminologie: „Abschreckung“, die in gelegentlichen einseitigen Kriegen zum Ausdruck kommt und oft als „Rasenmähen“ und „Sicherheit“ bezeichnet wird, um nur einige zu nennen.

Im Laufe der Jahre haben die Kriegsgewinnler in Israel, den USA und anderen europäischen Ländern Milliarden von Dollar verdient, um den Gazastreifen belagert und unter Kontrolle zu halten.

Nun ist diese Sprache zugunsten eines großen Diskurses über existenzielle Kriege, die Zukunft des jüdischen Volkes und das mögliche Ende Israels, wenn nicht gar des Zionismus selbst, in den Hintergrund getreten.

Es stimmt zwar, dass Netanjahu befürchtet, dass ein Ende des Krieges ein schreckliches Ende für sein vermeintlich triumphales Vermächtnis als „Beschützer“ Israels bedeuten würde, aber die Geschichte hat noch mehr zu bieten.

Wenn der Krieg endet, ohne dass Israel seine so genannte Abschreckung und Sicherheit wiederhergestellt hat, wird es sich mit der Tatsache auseinandersetzen müssen, dass das palästinensische Volk nicht zurückgedrängt werden kann und dass seine Rechte nicht übergangen werden können. Für Israel würde eine solche Erkenntnis das Ende seines Siedlerkolonialprojekts bedeuten, das vor fast hundert Jahren begann.

Darüber hinaus ändern sich die Wahrnehmung und der Sprachgebrauch in Bezug auf Palästina und Israel unter den Menschen in aller Welt. Die falsche Vorstellung vom palästinensischen „Terroristen“ wird schnell durch die wahre Darstellung des israelischen Kriegsverbrechers ersetzt, eine Kategorisierung, die nun mit den Ansichten der größten internationalen Rechtsinstitutionen der Welt übereinstimmt.

Israel befindet sich nun in nahezu vollständiger Isolation, was zum Teil auf seinen Völkermord im Gazastreifen zurückzuführen ist, aber auch auf den Mut und die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes sowie auf die weltweite Solidarität mit der palästinensischen Sache.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palestina Chronicle. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist „These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen“ (Clarity Press, Atlanta). Dr. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) der Istanbul Zaim University (IZU). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …