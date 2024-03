Is Jewish suffering morally equivalent to Palestinian? Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailWhen more than 1200 Jews in the show business come up with a signed letter in response to Jonathan Glazer’s speech at the Oscars, I am stunned to see statements such as: „We refute our Jewishness being hijacked for the purpose of […]

Palästinenser stehen am 12. März 2024 für eine kostenlose Mahlzeit in Rafah im Gazastreifen an. (AP Photo/Fatima Shbair)

Ist jüdisches Leiden moralisch gleichwertig mit palästinensischemin Palästina?

Von Prakash Kona

21. März 2024

Wenn mehr als 1200 Juden im Showbusiness einen unterzeichneten Brief als Reaktion auf Jonathan Glazers Rede bei den Oscars vorlegen, bin ich fassungslos über Aussagen wie: „Wir wehren uns dagegen, dass unser Jüdischsein missbraucht wird, um eine moralische Gleichsetzung zwischen einem Naziregime, das eine Rasse von Menschen ausrotten wollte, und einer israelischen Nation, die ihre eigene Ausrottung abwenden will, zu ziehen.“ Leben sie in der gleichen Welt und sehen sie täglich die gleichen Nachrichten wie ich? Verstehen sie, was es für Menschen bedeutet, ihr ganzes Leben unter Besatzung zu leben? Wenn ihnen die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus wirklich am Herzen lägen, würden sie vermutlich ganz selbstverständlich gegen die brutale israelische Besatzung sein. Wenn nicht, habe ich allen Grund zu der Annahme, dass sie sich selbst belügen, wenn sie behaupten, sich um die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus zu kümmern. Jonathan Glazer ist „jüdisch“ genug, um den Zusammenhang zwischen dem staatlich organisierten Massenmord an unschuldigen Juden während des Holocausts und der israelischen Gewalt gegen Palästinenser zu erkennen.

Ich finde es seltsam, ja bizarr, dass jedes Mal, wenn jemand von palästinensischem Leid spricht, er sich entweder des Antisemitismus schuldig macht oder die Erinnerung an das jüdische Leid während des Holocausts irgendwie herunterspielt. Dieses Etikett des Antisemitismus trifft auch auf wohlmeinende und ehrliche Juden zu. Warum ist jeder, der eine Meinung zum Thema Israel in Bezug auf Palästina hat, des Antisemitismus schuldig, solange er nicht seine Unschuld beweist, indem er Israels unethische Handlungen unmissverständlich gutheißt? Wie kann jemand für die Leiden der europäischen Juden, die Opfer des Nationalsozialismus sind, empfänglich sein und gleichzeitig gleichgültig gegenüber den Leiden der Frauen und Kinder in Gaza?

Wie kann jemand, insbesondere wenn er Jude ist, den Vergleich zwischen den Nazis und den israelischen Besatzern Palästinas missbilligen? Wie kann man Palästinensern missgönnen, dass sie ihr Leiden mit dem der europäischen Juden unter Hitler vergleichen? Sie drücken damit nur ihre tiefe Verzweiflung und Isolation aus. Wenn ich ein Jude wäre, würde ich das verstehen. Es würde mich nicht im Geringsten beunruhigen. Aussagen, die die Nazis mit der israelischen Armee und Regierung vergleichen, sind vielleicht wörtlich genommen eine leichte Übertreibung. Aber als Metapher dienen sie einem Zweck: Sie sollen die Israelis beschämen, damit sie erkennen, wie falsch die Besatzung ist. Sie sollen den Israelis auch begreiflich machen, dass sie der Viktimisierung in Europa nicht entkommen können, nur um sich in Westasien eine Heimat zu schaffen, indem sie die arabischen Palästinenser schikanieren.

Ich bin weder Jude noch arabischer Muslim. Ihre Geschichte ist nicht meine Geschichte. Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass der eine besser ist als der andere. Ich würde sicherlich mit der Überzeugung in mein Grab gehen, dass der Nazismus böse ist. Genauso würde ich mit der Überzeugung ins Grab gehen, dass Kolonialismus und Sklaverei böse sind. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass das, was Israel den Palästinensern antut, nichts weniger als böse ist. Es geht nicht darum, ob zwei Leiden gleichwertig sind. Es geht darum, ob zwei Übel dasselbe sind. Sind der Nationalsozialismus, der Kolonialismus und die Sklaverei in gleicher Weise zu verurteilende Übel? Ja. Ist die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete ungerecht und damit ein Übel? Die Antwort ist wiederum ja.

Natürlich ist das jüdische Leiden einzigartig in der Weltgeschichte, weil die Nazis beabsichtigten, eine ganze Rasse auszulöschen, was vielleicht beispiellos ist. Jeder Jude hat das Recht, nachtragend zu sein, wenn das Leiden seines Volkes auf ein anderes Leiden reduziert wird. Aber Leiden ist etwas Persönliches. Menschen leiden als Individuen. Jeder empfindet den Grad des Leidens anders. Ein Mensch in einem Gefängnis leidet anders als ein Mensch in einem Krankenhaus. Die schwarzen Sklaven in den Vereinigten Staaten waren individuelle Männer und Frauen. Das Gleiche gilt für die Opfer des Kolonialismus. Wenn Menschen kollektiv leiden, sind sie durch Empathie miteinander verbunden.

Zur Zeit des Holocausts starben 3 Millionen oder mehr Menschen in der Hungersnot in Bengalen (1943-44), dank der britischen Gleichgültigkeit. Ist ihr Leben weniger wertvoll als das der Opfer des Nationalsozialismus? Ich möchte, dass die israelischen Juden oder jeder, der Israel unterstützt und zufällig ein Jude ist, ernsthaft darüber nachdenkt. In der Ukraine und in Russland sterben unschuldige Menschen, ohne dass sie etwas dafür können. Ist das Leid der Zivilisten und Soldaten in diesen Teilen der Welt geringer als das Leid der Opfer der israelischen Besatzung der palästinensischen Gebiete? Was ist mit dem Leid der Opfer des armenischen Völkermords, eines der ersten im 20. Jahrhundert? Noch einmal: Es geht hier nicht um das Leid. Solange es sich um ein von Menschen verursachtes Leid handelt, müssen wir herausfinden, wer die Verursacher sind und wie sie am besten daran gehindert werden können, dies zu tun, sowohl jetzt als auch in Zukunft.

Auf die Frage nach seiner Meinung zu der „sehr schwierigen“ „arabisch-jüdischen Frage in Palästina und der Verfolgung der Juden in Deutschland“ sagte Gandhi:

„Meine Sympathien gelten den Juden. Ich habe sie in Südafrika sehr gut gekannt. Einige von ihnen wurden zu lebenslangen Weggefährten. Durch diese Freunde erfuhr ich viel über ihre jahrhundertelange Verfolgung. Sie waren die Unberührbaren des Christentums. Die Parallele zwischen ihrer Behandlung durch die Christen und der Behandlung der Unberührbaren durch die Hindus ist sehr eng. In beiden Fällen wurde die unmenschliche Behandlung mit religiösen Argumenten gerechtfertigt. Abgesehen von den Freundschaften gibt es also einen allgemeineren, universellen Grund für meine Sympathie für die Juden.“ (meine Hervorhebung)

Hinduistische Männer und Frauen der unteren Kaste könnten vielleicht beleidigt sein, dass ihre Erfahrung des Lebens in Unterwerfung als Teil des Kastensystems in einem Freiluftgefängnis über Tausende von Jahren mit irgendeinem anderen Leiden verglichen werden kann. Vielleicht kann man es vergleichen. Vielleicht auch nicht. Wer kann also sagen, dass sie im Unrecht sind?

Donald G. Dutton unterscheidet in seinem Buch The Psychology of Genocide, Massacres, and Extreme Violence (Die Psychologie von Völkermord, Massakern und extremer Gewalt) zwischen Demozid („routinemäßige Tötung als Form der politischen Bedrohung“) und Völkermord: Why “normal“ People come to Commit Atrocities (2007), spricht vom Demozid im Kongo:

„Die Traumata von Leopolds Exzessen hielten sich im Kongo mindestens 50 Jahre lang in der mündlichen Überlieferung und wurden von einem katholischen Priester aufgezeichnet, der in das Gebiet geschickt wurde. In einem mündlichen Bericht an die Polizei beschrieb ein Mann namens Tswambe einen belgischen Staatsbeamten namens Leon Fievez wie folgt:

Alle Schwarzen sahen diesen Mann als den Teufel vom Äquator an… Von allen Leichen, die auf dem Feld getötet wurden, musste man die Hände abschneiden. Er wollte die Anzahl der abgeschnittenen Hände sehen, die jeder Soldat in Körben mitbringen musste… Ein Dorf, das sich weigerte, Gummi zu liefern, wurde komplett ausgefegt. Als junger Mann sah ich, wie Fievez‘ Soldat Molili… ein großes Netz nahm, die verhafteten Eingeborenen hineinlegte, große Steine am Netz befestigte und es in den Fluss stürzen ließ… Der Kautschuk verursachte diese Qualen; deshalb wollen wir seinen Namen nicht mehr hören. Soldaten brachten junge Männer dazu, ihre eigenen Mütter oder Schwestern zu töten oder zu vergewaltigen.“ (meine Hervorhebung)

Ein Soldat ist ein menschliches Wesen. Das akzeptieren wir als gegeben. Wie konnten die Soldaten andere Männer dazu bringen, ihre eigenen Mütter oder Schwestern zu töten oder zu vergewaltigen, und sich trotzdem als Menschen bezeichnen? Zu Recht hat Donald Dutton dieses Buch über die Psychologie des Völkermords seinem Hund gewidmet: „Ich wünschte, alle Menschen teilten deine Bestialität.“ Kein Tier würde auf die Idee kommen, einem anderen Lebewesen aus dem Tierreich so etwas anzutun? Aber ein Mensch wird es tun. Ob das Leiden der Kongolesen geringer oder größer ist als das jüdische Leiden, ist unerheblich. Ist Leopold von Belgien so böse wie Hitler? Die Antwort lautet natürlich ja. Sind der amerikanische Präsident Joe Biden und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu böse? Solange sie für das unsägliche Leid von Menschen verantwortlich sind, die es nicht verdient haben, Opfer zu sein, ja, sie sind böse. Meiner Meinung nach stimmt mit der Person, die diese Dinge geistig bestreitet, etwas nicht.

Die Frage „Ist jüdisches Leiden moralisch gleichwertig mit palästinensischem“ ist eine rhetorische Frage. Das ist Leiden. Punkt. Sind die einzelnen Personen böse, die für das vermeidbare Leid anderer verantwortlich sind? Dies ist keine rhetorische Frage, denn es gibt eine Antwort darauf. Jonathan Glazers Film The Zone of Interest (2023) ist ein Versuch, das Böse in den Köpfen der Menschen hinter dem Holocaust zu verstehen. Den Menschen ist es egal, was mit anderen Menschen geschieht. Sie lügen, betrügen und täuschen andere und sich selbst tagtäglich. So ist es der Mehrheit der Menschen während des größten Teils der Geschichte ergangen. Die Menschen, denen es nicht egal ist, was mit anderen geschieht, waren schon immer eine verschwindende Minderheit.

Wo ich lebe, gibt es eine „Zone des Interesses“. In der Tat muss ich, ohne es zu wissen, in einer „Interessenzone“ leben, während anderen auf der anderen Seite der Mauer schreckliche Dinge widerfahren. „Über das Leiden haben sie sich nie geirrt,/ Die alten Meister: wie gut sie es verstanden,/ Seine menschliche Position: wie es stattfindet,/ Während jemand anderes isst oder ein Fenster öffnet oder einfach nur dumpf dahingeht;“ (WH Auden: „Musee des Beaux Arts.“). Auden bringt brillant zum Ausdruck, wie das Leben beiläufig abläuft, während jemand ohne eigenes Verschulden leidet. „Dass selbst das schreckliche Martyrium seinen Lauf nehmen muss/ Irgendwo in einer Ecke, an einem unaufgeräumten Fleck/ Wo die Hunde ihr Hundeleben weiterführen und das Pferd des Peinigers/ Seinen unschuldigen Hintern an einem Baum kratzt.“ Dies ist der Grund für meine grenzenlose Bewunderung und meinen Respekt für Männer und Frauen jeden Alters, jeder Rasse und jeder ethnischen Zugehörigkeit – Weiße, Schwarze, Juden und Araber -, die vor allem in Europa und den USA auf die Straße gehen, um die Menschenrechte der Palästinenser zu verteidigen. Sie säen die Saat für den Beginn des Endes des westlichen Imperialismus. Es braucht Zivilcourage, um aus der eigenen Interessenszone herauszutreten und zu beginnen, wie ein Mensch zu leben.

Prakash Kona ist Schriftsteller und unabhängiger Wissenschaftler. Er hat 1997 an der Universität von Mississippi, MS, promoviert. Seine Doktorarbeit ist eine vergleichende Analyse von Derrida, Chomsky und Wittgenstein. Zu seinen Interessengebieten gehören Shakespeare, Postkolonialismus, Weltliteratur und afroamerikanische Literatur.

Übersetzt mit deepl.com

