Augenzeugen zufolge wurde Haniyeh durch ein Projektil getötet, das auf sein Zimmer abgefeuert wurde

Von Faisal Edroos und Simon Hooper

2. August 2024

Drei Personen, die sich in dem Gebäude aufhielten, berichten MEE, sie hätten Geräusche vor einer Explosion gehört und weisen Berichte zurück, wonach der Hamas-Führer durch eine platzierte Bombe getötet wurde

Ein Bild, das angeblich das Gästehaus in Teheran zeigt, in dem sich Ismail Haniyeh aufhielt (Screengrab/X)

Drei Personen, die sich in dem schwer bewachten Gebäude in Teheran aufhielten, in dem Ismail Haniyeh ermordet wurde, haben gegenüber Middle East Eye erklärt, dass der politische Führer der Hamas durch ein auf sein Zimmer abgefeuertes Projektil und nicht durch eine platzierte Bombe getötet wurde.

Die Personen, von denen eine in einem Zimmer in der Nähe des Zimmers von Haniyeh wohnte, sagten am Freitag, dass sie Geräusche hörten, bevor eine Explosion das Gebäude erschütterte, Geräusche, die ihrer Meinung nach mit denen einer Rakete übereinstimmen.

„Es handelte sich definitiv um ein Projektil und nicht um eine platzierte Bombe“, sagte eine der Personen gegenüber MEE und fügte hinzu, dass sie die Nachwirkungen der Explosion gesehen hätten, die auf einen Raketenangriff schließen ließen.

Die beiden anderen Personen, die sich in verschiedenen Stockwerken aufhielten, wurden ebenfalls Zeugen des Einschlags, der zum teilweisen Einsturz der Decke und der Außenwand von Haniyehs Zimmer führte.

Haniyeh, ein altgedienter Hamas-Funktionär, der eine Schlüsselrolle bei den Gesprächen über einen möglichen Waffenstillstand im Gazastreifen gespielt hatte, wurde zusammen mit seinem langjährigen Leibwächter Wasim Abu Shaaban am Mittwoch getötet, wenige Stunden nachdem sie an einer Vereidigungszeremonie für den neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen hatten.

Die Ermordung Haniyehs war nach einem Anschlag in Beirut, bei dem der ranghohe Hisbollah-Befehlshaber Fuad Shukr getötet wurde, der zweite hochkarätige israelische Anschlag innerhalb weniger Stunden, der die Befürchtung verstärkte, dass die Region auf einen ausgewachsenen Krieg zusteuert.

Eine Quelle aus dem Umfeld der iranischen Präsidentschaft erklärte gegenüber MEE, dass sich das Gebäude, in dem Haniyeh und mehrere andere geladene palästinensische Gäste untergebracht waren, in der Nähe des Teheraner Saadabad-Palastes befand und von den Republikanischen Garden (IRGC) bewacht wurde.

Nach einer Analyse der Gegend liegt das Gebäude auf einem Hügel am nördlichen Rand von Teheran, am Fuße des Alborz-Gebirges, und es gibt keine anderen Wohngebäude in unmittelbarer Nähe des Geländes.

Ein 3D-Bild von Google Earth zeigt den Komplex in Teheran, in dem sich Ismail Haniyeh vor seiner Ermordung aufhielt (Google Earth)

Kurz nach der Ermordung erklärte der ranghohe Hamas-Funktionär Khalil Al-Hayya gegenüber Reportern unter Berufung auf Augenzeugen, der Anschlag sei von einer Rakete ausgeführt worden, die Haniyeh „direkt getroffen“ habe.

In seiner Pressekonferenz in Teheran fügte Hayya hinzu, dass weder die Hamas noch der Iran einen regionalen Krieg anstrebten, der Mord jedoch gerächt werden müsse.

Bestätigte Informationen über die Umstände von Haniyehs Tod sind nach wie vor spärlich, und iranische Beamte haben sich bisher geweigert, viele Details über die Ermittlungen zu dem Anschlag preiszugeben.

Am Mittwoch hielt der Ausschuss für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments eine Dringlichkeitssitzung ab, um über die Ermordung des Hamas-Funktionärs zu beraten.

Ein hochrangiger Polizeibeamter teilte dem Ausschuss jedoch mit, er habe keine Informationen, die er an die Abgeordneten weitergeben könne, und niemand vom IRGC nahm an der Sitzung teil.

Die Schilderungen des MEE werfen Fragen zu Berichten auf, wonach Haniyeh durch eine Bombe in dem Gebäude, in dem er sich aufhielt, getötet worden sein könnte.

Am Donnerstag berichtete die New York Times, Haniyeh sei durch eine ausgeklügelte Bombe getötet worden, die etwa zwei Monate zuvor in seinem Zimmer platziert worden war.

Die mit dem IRGC verbündete Nachrichtenagentur Fars meldete jedoch, die Ermittlungen deuteten darauf hin, dass Haniyeh „von einem Projektil getroffen“ worden sei, und kam zu dem Schluss, dass eine Beteiligung Israels „nicht auszuschließen“ sei.

Israel hat die Verantwortung für die Tötung nicht bestritten. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte der Militärsprecher Daniel Hagari zu Haniyehs Tod: „Abgesehen von der Ausschaltung des ranghohen Hisbollah-Führers Fuad Shukr im Libanon haben wir in dieser Nacht nirgendwo im Nahen Osten Luftangriffe durchgeführt.“

‚Wut und Rache‘

In einer Fernsehansprache sagte Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah am Donnerstag, Israel habe mit der Tötung von Shukr „eine Grenze überschritten“ und werde mit einer heftigen Reaktion rechnen.

Israel müsse mit „Wut und Rache an allen Fronten rechnen, die Gaza unterstützen“, so Nasrallah.

Im Anschluss an Nasrallahs Rede erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, sein Land sei „auf das vorbereitet, was kommen könnte“.

„Israel befindet sich in einem Zustand höchster Bereitschaft für jedes Szenario – sowohl zur Verteidigung als auch zum Angriff“, sagte er. „Wir werden einen sehr hohen Preis für jeden Akt der Aggression gegen uns fordern, egal von welcher Seite.“

Netanjahu hat die Ermordung Haniyehs bisher nicht erwähnt, aber in den letzten Tagen erklärt, dass Israel den Stellvertretern des Irans vernichtende Schläge versetzt hat und auf jeden Angriff energisch reagieren wird.

„Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet und werden uns geschlossen und entschlossen gegen jede Bedrohung stellen. Israel wird einen hohen Preis für jede Aggression gegen uns zahlen, egal von welchem Schauplatz aus“, sagte er.

Ermordung von Ismail Haniyeh: Netanjahus einziges Ziel ist es, die Region in Brand zu setzen

Mehr lesen „

Die jüngsten Attentate scheinen die Chancen auf ein baldiges Waffenstillstandsabkommen im fast 10-monatigen Krieg im Gazastreifen zu verringern.

Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärte in einer Erklärung, die Ermordung Haniyehs werde „den Kampf in eine neue Dimension führen und große Auswirkungen haben“.

Der Iran kündigte Vergeltung an, rief drei Tage Staatstrauer aus und erklärte, die USA trügen aufgrund ihrer Unterstützung für Israel ebenfalls Verantwortung.

In einer Rede in der Mongolei am Donnerstag warnte US-Außenminister Antony Blinken, die Region steuere auf mehr „Konflikte, mehr Gewalt, Leid oder Unsicherheit zu, und es ist entscheidend, dass wir diesen Kreislauf durchbrechen“.

„Es ist dringend notwendig, dass alle Parteien in den kommenden Tagen die richtigen Entscheidungen treffen, denn diese Entscheidungen entscheiden darüber, ob wir auf diesem Weg der Gewalt, der Unsicherheit und des Leidens bleiben oder ob wir uns auf einen ganz anderen und für alle Beteiligten viel besseren Weg begeben“, sagte er.

Israel hat seine Offensive im Gazastreifen gestartet, nachdem von der Hamas geführte Kämpfer am 7. Oktober im Süden Israels etwa 1.200 Menschen getötet und rund 250 gefangen genommen hatten.

Während des unerbittlichen israelischen Bombardements wurden mehr als 39 400 Menschen in Gaza getötet und die meisten der 2,3 Millionen Einwohner der Enklave wurden wiederholt vertrieben.

Während sich die Stimmung in Israel nach den Attentaten zu heben schien, hatten die Bewohner des Gazastreifens nach eigenen Angaben kaum Zeit, um Haniyeh zu trauern, sondern waren mit dem Versuch beschäftigt, zu überleben.

„Israel tötet uns seit etwa 300 Tagen, was ist daran neu?“ Nermine Basel, eine 29-jährige vertriebene Palästinenserin in Deir al-Balah, sagte gegenüber MEE.

„Israel tötet und nimmt den Palästinensern jedes Recht auf Leben, nur weil sie sich entschieden haben, sich nicht der Besatzung zu unterwerfen“, fügte sie hinzu.

Übersetzt mit deepl.com

