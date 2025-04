Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Der Entfesselungskünstler: Wie Netanjahu lügt und warum die Menschen ihm immer noch glauben

In Benjamin Netanjahus sorgfältig konstruiertem Paralleluniversum ist er nie schuld und übernimmt auch nie Verantwortung. Aber ein Imperium aus Lügen kann irgendwann zusammenbrechen – fragen Sie einfach die Betrügerin Anna Delvey

Ein Demonstrant schwenkt die israelische Flagge während eines regierungskritischen Protests in Tel Aviv am Samstag. Bildnachweis: Jack Guez/AFP

Dahlia Scheindlin

1. April 2025, 16:31 Uhr Ortszeit

Am Montag sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erneut in dem Gerichtssaal in Tel Aviv aus, den er verabscheut. Er hätte vor Erfolg strotzen sollen, nachdem er in der vergangenen Woche den Staatshaushalt verabschiedet hatte, der seine Regierung bis Ende 2026 am Laufen halten könnte. Doch der Tag brachte eine Flut von Krisen mit sich.

Es war erst später Vormittag, als seine Aussage durch die Nachricht unterbrochen wurde, dass zwei seiner Berater im Rahmen des schwelenden Qatargate-Skandals verhaftet worden waren. Dann musste er seinen eigenen Prozess eilig verlassen, um zur Polizei zu gehen und selbst eine Aussage zu machen – nicht in Haft und nicht als Verdächtiger, aber auch nicht angenehm.

Zuvor hatte er gehofft, durch die Ernennung eines neuen Chefs des Sicherheitsdienstes Shin Bet ein politisches Statement (und eine verfassungsrechtliche Machtdemonstration) abzugeben, nachdem er Wochen zuvor angekündigt hatte, den derzeitigen Chef Ronen Bar zu entlassen. Bar warf ihm öffentlich vor, er wolle sich aus den Ermittlungen in Katar herauswinden. Diese Entlassung unterliegt derzeit einer einstweiligen Verfügung des Obersten Gerichtshofs. Doch Netanyahus Aktion geriet zum Fiasko: Es stellte sich heraus, dass seine Wahl, Eli Sharvit, ein ehemaliger Marinekommandeur, an einer regierungsfeindlichen Demonstration im Jahr 2023 teilgenommen hatte, was zu Zwietracht unter Netanyahus eigenen Parteimitgliedern führte.

Es kam noch schlimmer: Im Januar schrieb Sharvit einen Artikel, in dem er Donald Trump scharf kritisierte und warnte, dass der US-Präsident die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels zunichte machen würde. Der republikanische Senator Lindsey Graham, der nur vier Jahre zuvor von Trump-Anhängern als Verräter beschimpft und gemobbt worden war, sprang seinem Meister bei und veröffentlichte einen außergewöhnlichen Tweet gegen Sharvit, in dem er dessen Ernennung als „mehr als problematisch“ bezeichnete.

Brauchte Netanjahu an diesem Tag wirklich eine gemeine, herablassende, personalisierte („An meine israelischen Freunde“) Abfuhr von Graham? Am Dienstag hatte Netanjahu Sharvits Ernennung rückgängig gemacht. Wer ist hier die verdammte Supermacht?

Aber egal, wie schlimm die Dinge aussehen, in Netanjahus Augen ist es nie mehr als ein Rückschlag. Wie in einem Escape Room kommt man immer raus. Aber wie?

Parallelwelten in Aktion

Es wurde viel über Benjamin Netanyahus Fähigkeit zu lügen gesagt. Sein sorgfältig gepflegtes äußeres Erscheinungsbild – seine Reden, Videobotschaften und Beiträge sowie seine Auftritte in der Knesset, der Regierung und vor Gericht – zeigen jedoch etwas viel Komplexeres.

Sein äußeres Erscheinungsbild zeigt einen Mann, der ein Paralleluniversum geschaffen hat, das reich an seinen Werten und Überzeugungen ist, mit einem begeisterten Publikum, tosendem Applaus, seiner Empörung und Viktimisierung, dem Triumph über fiktive, erfundene Erfolge. In seiner Welt gibt es eine große Leere, in der schreckliche Ereignisse in der realen Welt geschehen, die seine Schuld oder Verantwortung oder beides sind. Aber vor seinen Augen liegen nur offene Straßen.

Man könnte Jahre oder Jahrzehnte zurückgehen, aber nehmen wir einen Ausschnitt aus der letzten Woche. Zu Beginn einer Kabinettssitzung am Sonntag erklärte Netanjahu düster, wie sehr ihm die Familien der Geiseln, die die Hamas in Gaza festhält, am Herzen liegen, im Gegensatz zu den „Lügen“, die ihm angeblich egal sind.

Menschen protestieren am Montag vor der Knesset in Jerusalem gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Bildnachweis: Ohad Zwigenberg/AP

Jeder normale Mensch würde den verzweifelten Großvater eines im Libanon getöteten Soldaten oder die Schwiegertochter von Yoram Metzger, einer 80-jährigen in Gaza ermordeten Geisel, verstehen, die letzte Woche beschlossen, an Netanyahus Gerichtsverhandlungen teilzunehmen, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Am Montag kam Einav Zangauker, deren Sohn Matan in Gaza dahinsiecht, aus demselben Grund vor Gericht: Er will sie nicht treffen oder ihr zuhören. Sie war darauf reduziert, Netanyahus Mitarbeiter zu bitten, ihm eine Nachricht zu übermitteln, die mit den Worten begann: „Ich schreibe Ihnen, weil Sie sich konsequent und systematisch weigern, mich persönlich zu treffen, obwohl ich zahlreiche offizielle Anfragen gestellt habe.“

Aber in Netanyahus Welt führte er am Samstag ein langes und bewegendes Telefongespräch mit den Eltern der Geisel Yosef-Haim Ohana und traf sich letzte Woche, „glaube ich“, mit vier Familien, sagte er am Sonntag. Warum nicht Zangauker?

Die schwelende emotionale Not in Israel über die in Gefangenschaft sterbenden Geiseln (über 40 sind seit ihrer Gefangennahme gestorben) hat während des gesamten Krieges zu riesigen Demonstrationen geführt, die in den letzten Wochen zu massiven Protesten gegen die Regierung wurden. Aber Netanyahu behauptet, dass ihre Anschuldigungen gegen ihn nichts weiter als eine Verstärkung der Hamas-Propaganda seien, sagte er wieder und wieder. In seiner Welt sind es seine eigenen Berater – die möglicherweise auf der Gehaltsliste eines feindlichen Staates stehen – die „als Geiseln gehalten werden“, sagte er am Montag. Er benutzte ein anderes hebräisches Wort, aber er legte einen weiteren Stein in seinem imaginären Schloss.

Einav Zangauker forderte letzten Monat an der Grenze zum Gazastreifen die Freilassung ihres Sohnes Matan Zangauer und der anderen 58 Geiseln. Bildnachweis: Menahem Kahana/AFP

In seinem Universum sind die Demonstranten eine Untergruppe von zwielichtigen Bürokraten, der „tiefe Staat“, der in der großen Mehrheit unschuldiger Beamter verborgen ist. Ja – all diese Zehntausende oder Hunderttausende von Menschen sind in seinen Augen gesetzlose, gewalttätige Gesetzesbrecher und gehören zur winzigen Clique des ruchlosen tiefen Staates.

Die Lügen ergeben wenig Sinn und machen derzeit kaum Schlagzeilen: Auf der Fiasko-Antisemitismus-Konferenz seiner Regierung (vollgepackt mit Antisemiten) in der vergangenen Woche gab er unter heftigem Applaus stolz bekannt, dass er die meisten Geiseln nach Hause gebracht habe. In der realen Welt witterte die Hamas unter seiner gescheiterten Führung von Anfang an ihre Chance für einen Angriff. Nach Netanyahus eigenen Worten – diesmal wahrscheinlich wahrheitsgemäß – kamen mehr als 50 der Geiseln tot zurück. Weiterlesen in haaaretz.com

