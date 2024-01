Australian Journalist Fired After Israel Lobby Push Antoinette Lattouf was fired after sharing a Human Rights Watch Instagram post accusing the Israeli government of „using starvation of civilians as a weapon of war in Gaza.“ By Jake Johnson Common Dreams Leaked text messages obtained by The Sydney Morning Herald on Tuesday show that the g



ABC-Büro in Southbank, Melbourne, Januar 2024. (Shkuru Afshar, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Übersetzt mit Deepl.com

16. Januar 2024

Antoinette Lattouf wurde gefeuert, nachdem sie einen Instagram-Post von Human Rights Watch geteilt hatte, in dem die israelische Regierung beschuldigt wurde, „das Aushungern von Zivilisten als Kriegswaffe in Gaza einzusetzen.“

Australischer Journalist nach Vorstoß der Israel-Lobby gefeuert

Von Jake Johnson

Common Dreams

16. Januar 2024

Durchgesickerte Textnachrichten, die dem Sydney Morning Herald am Dienstag zugespielt wurden, zeigen, dass die von der Regierung finanzierte Australian Broadcasting Corporation die Radiomoderatorin Antoinette Lattouf letzten Monat auf Druck von Pro-Israel-Lobbyisten entlassen hat.

Lattouf, eine libanesisch-australische Journalistin, die in einer kurzfristigen Vertragsposition für ein ABC-Morgenradioprogramm arbeitete, wurde gekündigt, kurz nachdem sie einen Instagram-Post von Human Rights Watch vom 18. Dezember 2023 geteilt hatte, in dem sie die israelische Regierung beschuldigte, „das Aushungern von Zivilisten als Kriegswaffe in Gaza einzusetzen“ – eine Anschuldigung, über die ABC zu dieser Zeit berichtete.

Der Herald berichtete am Dienstag, dass „Dutzende von durchgesickerten Nachrichten einer WhatsApp-Gruppe namens Lawyers for Israel zeigen, wie Mitglieder der Gruppe wiederholt an ABC schrieben und die Entlassung von Lattouf forderten und mit rechtlichen Schritten drohten, falls sie nicht entlassen würde.“ Ein Mitglied von Lawyers for Israel bezeichnete Lattoufs Anwalt, der Jude ist, als Verräter.

Die Briefkampagne erreichte die ABC-Vorsitzende Ita Buttrose, die auf eine Nachricht antwortete, dass sie „Ihre E-Mail an Chris Oliver-Taylor, den Chief Content Officer der ABC, weitergeleitet hat, der sich mit dieser Angelegenheit befasst.“

Lattouf hat wegen ihrer Entlassung eine Klage gegen ABC eingereicht, in der sie behauptet, dass sie aufgrund einer „politischen Meinung oder eines Grundes, der eine politische Meinung beinhaltet“, unrechtmäßig entlassen wurde.

Lattoufs Klage besagt, dass sie gefeuert wurde, weil sie „gegen die ABC-Richtlinien für soziale Medien verstoßen“ habe. ABC sagte in seiner Antwort, dass es „einige Beschwerden“ über Lattouf „in Bezug auf ihre wahrgenommene Haltung zum Gaza-Konflikt“ erhalten habe und ihr geraten habe, es zu vermeiden, etwas in den sozialen Medien zu posten, das als „kontrovers“ angesehen werden könnte.

Dem Herald zufolge wurde die Lobby-Kampagne gegen Lattouf „in der Woche ab dem 18. Dezember intensiv“, dem Tag, an dem sie den Beitrag von Human Rights Watch veröffentlichte.

„Am zweiten Tag wurden zahlreiche Briefe verschickt, und am dritten Tag – dem Tag ihrer Entlassung – schickte einer der Administratoren der Gruppe, der Anwalt für Immobilienrecht Nicky Stein aus Sydney, um 6.54 Uhr eine Nachricht mit dem Titel ‚Action of the day: call to action'“, berichtet der Herald. „In dieser Nachricht wurden die Gruppenmitglieder aufgefordert, sich an die Kommunikationsministerin Michelle Rowland zu wenden und eine Kopie an den Ombudsmann der ABC, den Vorstand und [den Geschäftsführer David] Anderson zu schicken: ‚Es ist wichtig, dass ABC nicht nur von Einzelpersonen aus der Gemeinschaft hört, sondern insbesondere von Anwälten, damit sie das Gefühl haben, dass es eine tatsächliche rechtliche Bedrohung gibt'“.

Elaine Pearson, Direktorin der Asien-Abteilung von Human Rights Watch, nannte Lattoufs Entlassung „beunruhigend“ und sagte, dass „Journalisten ermutigt werden sollten, die Menschenrechtsberichterstattung zu verstärken, und nicht dafür bestraft werden sollten.“

„Dies könnte eine abschreckende Wirkung auf die Fähigkeit australischer Journalisten haben, Menschenrechtsinhalte von seriösen Organisationen zu verbreiten, was sehr beunruhigend ist“, fügte Pearson hinzu.

„ABC sollte die Umstände klären, unter denen es Mitarbeitern erlaubt ist, die Arbeit von HRW zu veröffentlichen, die Richtlinien, die diesen Entscheidungen zugrunde liegen, und ob Mitarbeiter mit Entlassung oder anderen disziplinarischen Maßnahmen konfrontiert wurden, weil sie die Arbeit von Human Rights Watch geteilt haben“.

Nach dem Bericht des Herald drohten ABC-Journalisten in Sydney damit, wegen der Entlassung von Lattouf die Arbeit niederzulegen, was inmitten einer allgemeinen Besorgnis über die Zensur von Journalisten, die Israels Angriff auf Gaza kritisch gegenüberstehen, geschah.

„Am Dienstagnachmittag forderten etwa 80 Mitarbeiter ein Treffen mit Anderson, der derzeit beurlaubt ist“, berichtete The Guardian.

Cassie Derrick, Mediendirektorin der Media Entertainment and Arts Alliance – der australischen Gewerkschaft, die ABC-Mitarbeiter vertritt – sagte dem Guardian, dass „die arbeitenden Journalisten diejenigen sind, die den Journalismus im öffentlichen Interesse aufrechterhalten und die Geschichten erzählen, die wir hören müssen, ohne Angst oder Gefälligkeit“.

„Und bei der ABC lässt das Management diese Journalisten und die Öffentlichkeit im Stich“, so Derrick weiter. „Das Management muss mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Vertrauen in die ABC aufrechterhalten werden kann.“

Jake Johnson ist ein Mitarbeiter von Common Dreams.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …