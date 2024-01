One hundred days of the imperialist-Zionist genocide in Gaza Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailSunday marked 100 days of the imperialist-backed Israeli genocide in Gaza. In just over three months, nearly 24,000 Palestinians have been killed, according to the Palestinian Ministry of Health, or approximately one out of every 100 people living in Gaza.

Palästinenser in den Ruinen von Gaza-Stadt am 3. Januar 2024. (AP Photo/Mohammed Hajjar)

Hundert Tage des imperialistisch-zionistischen Völkermords in Gaza

in Palästina

von Joseph Kishore

16. Januar 2024

Am Sonntag jährte sich der von den Imperialisten unterstützte israelische Völkermord in Gaza zum 100. In etwas mehr als drei Monaten wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums fast 24.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet, d.h. etwa eine von 100 in Gaza lebenden Personen. Darunter befinden sich erschütternde 9.600 Kinder. Mehr als 60.000 – drei von 100 Menschen – wurden verletzt. Dies entspricht prozentual gesehen 3,3 Millionen Toten und 10 Millionen Verletzten in den Vereinigten Staaten.

Durch die Bombardierung wurde mehr als die Hälfte aller Gebäude beschädigt oder zerstört. Nur 15 der 36 Krankenhäuser in Gaza sind auch nur teilweise funktionsfähig. Diejenigen, die noch geöffnet sind, haben mit einem akuten Mangel an medizinischer Ausrüstung, Medikamenten und Personal zu kämpfen.

Ende letzten Monats wurde geschätzt, dass 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen, d. h. mehr als 85 %, innerhalb des Landes vertrieben wurden und in ein winziges Gebiet gezwungen wurden, das weniger als ein Drittel der Gesamtfläche des Gazastreifens ausmacht, der selbst nur 365 Quadratkilometer groß ist. Unter den Bedingungen der starken Überbevölkerung und des fehlenden Zugangs zu Nahrungsmitteln, Wasser, Strom und grundlegenden sanitären Einrichtungen breiten sich Krankheiten aus.

In den vergangenen drei Monaten wurde eine Gräueltat nach der anderen verübt – von der Bombardierung von Flüchtlingslagern und Krankenhäusern über die Ermordung von Journalisten und Medienmitarbeitern (bisher weit über 100) bis hin zur Massenhinrichtung von Gefangenen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu markierte den 100-Tage-Meilenstein des Gemetzels mit einer Erklärung: „Niemand wird uns aufhalten – nicht Den Haag [eine Anspielung auf das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof], nicht die Achse des Bösen und auch sonst niemand“. Israel werde „bis zum Ende weitermachen – bis zum vollständigen Sieg“, warnte er, was nur bedeuten kann, dass jeder Palästinenser in Gaza und im Westjordanland getötet oder ins Exil getrieben wird.

Der Völkermord im Gazastreifen hat weltweit Massenproteste ausgelöst, die sich in den letzten drei Monaten in der größten Antikriegsbewegung seit den Protesten gegen die US-Invasion im Irak äußerten. Sie hat nicht nur die Kriminalität und den faschistischen Charakter der israelischen Regierung aufgedeckt, sondern auch die aktive Unterstützung und Komplizenschaft der imperialistischen Mächte, allen voran der Vereinigten Staaten. Für eine ganze Generation junger Menschen macht die eindeutige Unterstützung der Regierung Biden für Israels Aktionen die Lüge zunichte, die Demokratische Partei sei das „kleinere Übel“.

Ein weltweit koordinierter Protest am Samstag umfasste Demonstrationen in 120 Städten in 45 Ländern. Dazu gehörten vor allem eine Demonstration von mindestens 500.000 Menschen in London – die größte in dieser Stadt seit der Versammlung von mehr als 800.000 Menschen am 11. November – und eine Demonstration von mehr als 100.000 Menschen in Washington, D.C.

Es besteht jedoch ein deutlicher Kontrast zwischen dem Geist, der die Teilnehmer an den Demonstrationen beseelt, und der Perspektive derjenigen, die hauptsächlich an der Organisation dieser Demonstrationen beteiligt sind. Die Politik der letzteren ist die des ohnmächtigen Mittelstandes, der die wichtigsten Dinge, die gesagt werden müssen, ungesagt lässt, während er die Opposition auf Teile der herrschenden Elite lenkt, die für die Verbrechen verantwortlich sind, die gerade begangen werden.

Die Kundgebung in London wurde von der „Stop the War Coalition“ mitorganisiert, die vom ehemaligen Vorsitzenden der Labour Party, Jeremy Corbyn, politisch geleitet wird. Corbyn, die Personifizierung politischer Feigheit, erwähnte in seinen Ausführungen weder die Labour-Partei noch ihren Vorsitzenden Sir Keir Starmer, der den Völkermord uneingeschränkt unterstützt hat. Und das, obwohl Starmer Corbyn wegen betrügerischer Anschuldigungen des Antisemitismus aus der parlamentarischen Labour-Partei ausgeschlossen hat. Auf der Plattform waren mehrere Labour-Abgeordnete vertreten, die sich gegen die Unterstützung Israels durch die Labour-Partei ausgesprochen haben. Sie alle vertreten den Standpunkt, dass die Labour-Partei in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt werden kann, sich gegen Israels Aktionen zu stellen.

Die Kundgebung in den Vereinigten Staaten wurde von einer Koalition muslimischer Gruppen zusammen mit ANSWER organisiert, die mit der Partei für Sozialismus und Befreiung (PSL) verbunden ist.

Eine von der World Socialist Web Site und der Socialist Equality Party an die Organisatoren gerichtete Anfrage, auf der Demonstration zu sprechen, wurde abgelehnt. Während eine Reihe palästinensischer Redner auf bewegende Weise über die Katastrophe in Gaza sprachen, wurde die politische Linie von einer Handvoll Demokraten vorgegeben, die sich finden ließen, um Israels Aktionen zu kritisieren, zusammen mit den Präsidentschaftskandidaten Jill Stein (Grüne) und Cornel West.

Unter den Demokraten befand sich auch der Kongressabgeordnete Andre Carson (Indiana), der erklärte, er habe in der Demonstration gesehen, „was es bedeutet, unsere Wählerschaft zu nutzen“. Carson gehört zu den Demokraten (zusammen mit Alexandria Ocasio-Cortez und anderen), die im vergangenen Jahr einen Brief an das Weiße Haus unterzeichneten, in dem sie zwar Kritik am Vorgehen Israels äußerten, der Regierung Biden aber abschließend für das dankten, was sie tut, „um auf diese Krise zu reagieren, unseren Verbündeten Israel zu unterstützen und amerikanische Bürger sicher nach Hause zu bringen.“

Carson vermied in seinen Ausführungen jeglichen Hinweis auf die Regierung Biden oder deren Unterstützung für den Völkermord und schloss mit einem Aufruf, „diejenigen wiederzuwählen, die uns vertreten“ – vermutlich ihn selbst und andere Demokraten.

Die Äußerungen von Stein, die angeblich als Mitglied der Grünen Partei unabhängig von den Demokraten kandidiert, zielten ganz darauf ab, Druck auf das politische Establishment auszuüben, wobei sie sich weder auf die Demokratische Partei noch auf Präsident Biden namentlich bezog. „Wir haben die Macht, dem AIPAC [American Israel Public Affairs Committee] im Weißen Haus und dem AIPAC im Kongress zu sagen, dass ihr uns gegenüber rechenschaftspflichtig seid, uns, dem Volk… Wir haben die Macht, unseren gewählten Vertretern mitzuteilen, was sie zu tun haben.“

Die Erfahrung der letzten drei Monate hat jedoch gezeigt, dass die „gewählten Amtsträger“ sowohl in der demokratischen als auch in der republikanischen Partei auf den Massenwiderstand nicht mit „Anweisungen“ reagieren, sondern damit, dass sie Proteste gegen den Völkermord als antisemitisch denunzieren und versuchen, sie zu kriminalisieren. Die Regierung Biden hat auf die wachsende Opposition mit einer erheblichen Ausweitung des Krieges im Nahen Osten durch die Bombardierung des Jemen reagiert und droht mit einem Krieg mit dem Iran.

Cornel West sprach gegen Ende der Kundgebung. West hat sich auf eine Art von Rede spezialisiert, die mehr auf die Nerven als auf den Verstand wirkt, voll von Lärm und Wut, die, wenn man einen Moment darüber nachdenkt, nichts bedeutet. Wie bei all seinen Äußerungen üblich, schrie West über „Liebeskrieger“, die Notwendigkeit von „Liebe in der Freiheit und Freiheit in der Liebe“, „die Wahrheit in der Welt steigt wieder auf“ und andere moralisierende Allgemeinplätze.

West bezeichnete Biden und andere Beamte der Regierung als Kriegsverbrecher, ohne jedoch die Demokratische Partei selbst zu erwähnen, mit der er seit langem verbunden ist. West schloss seine Ausführungen mit der Erklärung: „Wir fordern mehr als einen Waffenstillstand, wir fordern ein Ende der Belagerung, ein Ende der Besatzung und dass die Palästinenser ein Leben in Würde führen können“. Wie soll dies erreicht werden? Mit welchen Mitteln und auf der Grundlage welcher Perspektive? West bot nichts an, außer der Hoffnung, dass Biden und Blinken ihren Weg ändern würden.

Bei der Demonstration wurde nicht auf die wesentlichen Fragen bei der Entwicklung einer Bewegung gegen den Völkermord eingegangen. Nichts wurde über die Geschichte Israels und des Zionismus oder seine Rolle als Bollwerk des Imperialismus im Nahen Osten gesagt. Niemand ging auf die Interessen ein, die die imperialistische Unterstützung für den Völkermord motivieren, auf die drei Jahrzehnte nicht enden wollenden Kriege, auf die Vorbereitungen für einen Krieg gegen den Iran, auf die Beziehung zwischen diesem und dem laufenden Krieg der USA und der NATO gegen Russland oder auf den sich entwickelnden Konflikt mit China. Es gab keinen Hinweis auf die Arbeiterklasse oder das Wachstum des Klassenkampfes in der ganzen Welt. Die Worte „Imperialismus“ und „Kapitalismus“, geschweige denn „Sozialismus“, wurden nicht in den Mund genommen.

Die Organisatoren wollten, dass nichts von alledem erwähnt wird, weil es ihrer Orientierung an der Demokratischen Partei zuwiderlaufen würde. Aus diesem Grund verweigerten sie auch einem Redner der World Socialist Web Site die Erlaubnis, auf der Kundgebung zu sprechen.

Für die Massen von Arbeitern und Jugendlichen, einschließlich derer, die an den Demonstrationen teilgenommen haben, ist die dringende Frage die Entwicklung einer Bewegung der Arbeiterklasse im Weltmaßstab, in den USA und international, auch durch Massenstreiks und andere Aktionen, um den Fluss von Waffen nach Israel zu stoppen.

Der Kampf gegen den Völkermord ist notwendigerweise ein Kampf gegen den US-NATO-Imperialismus, für den Israel als Agent im Nahen Osten dient. Der Kampf gegen den Imperialismus ist notwendigerweise ein Kampf gegen den Kapitalismus, durch die Eroberung der Macht durch die Arbeiterklasse und die sozialistische Reorganisation der Weltwirtschaft. Dies erfordert den Widerstand gegen alle kapitalistischen Staaten und die politischen Parteien der herrschenden Elite. Nur auf diesem Weg können dieser Krieg und alle Kriege, die eskaliert sind und vorbereitet werden, gestoppt werden.

Dies ist die wesentliche Schlussfolgerung, die aus den 100 Tagen des imperialistisch-zionistischen Völkermords in Gaza gezogen werden muss.

Ursprünglich veröffentlicht in WSWS.ORG



