Auswärtiges Amt verurteilt Angriff Israels: „Konsulare grundsätzlich keinmilitärisches Ziel“ Von Florian Warweg militärisches Ziel“

https://www.nachdenkseiten.de/?p=114075



Auswärtiges Amt verurteilt Angriff Israels: „Konsulare grundsätzlich kein militärisches Ziel“ Ein Artikel von: Florian Warweg



Fast unbemerkt von der medialen Öffentlichkeit hatte das Auswärtige Amt auf eine Anfrage des Bündnisses Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) zum israelischen Angriff auf das Botschaftsgelände des Iran in Damaskus diesen mit den Worten verurteilt: „Diplomatische und konsularische Einrichtungen stehen unter dem Schutz des Humanitären Völkerrechts, sie sind damit aus Sicht der Bundesregierung grundsätzlich keine militärischen Ziele“. Die NachDenkSeiten fragten diesbezüglich auf der Bundespressekonferenz nochmals nach und wollten zudem wissen, was für Konsequenzen die Bundesregierung aus der Tatsache zieht, dass bei dem israelischen Angriff auch die Botschaft des NATO-Partners Kanada beschädigt wurde. Von Florian Warweg. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …