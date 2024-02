PATRICK LAWRENCE: Grand Delusions This year’s Munich Security Conference was predictably all about the imaginary danger that Russians intend to proceed westward into Europe as soon as they finish in Ukraine. By Patrick Lawrence Special to Consortium News Let’s listen for a moment to Boris Pistorius, the German defense mi

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius auf dem Weg zum Fliegerhorst Jagel in Norddeutschland, Juni 2023. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz ging es vorhersehbar um die imaginäre Gefahr, dass die Russen, sobald sie in der Ukraine fertig sind, westwärts nach Europa vorstoßen wollen.

Große Wahnvorstellungen

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

20. Februar 2024

Hören wir uns kurz Boris Pistorius, den deutschen Verteidigungsminister, in einem Interview an, das er Mitte Januar dem Tagesspiegel gab, einer kleinen Berliner Tageszeitung, deren Geschichte bis ins Jahr 1945 zurückreicht, als die Alliierten begannen, die Presse der Nazizeit im Westsektor der Hauptstadt zu demokratisieren.

„Wir hören fast täglich Drohungen aus dem Kreml und müssen damit rechnen, dass Wladimir Putin eines Tages auch ein NATO-Land angreift“, zeigte sich Pistorius zuversichtlich. „Unsere Experten rechnen mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in dem dies möglich sein könnte.“

Wo soll man bei diesem Lügner anfangen.

Nein, weder die Deutschen noch irgendjemand sonst im Westen hört Drohungen aus „Wladimir Putins Russland“, wie wir die Russische Föderation nennen müssen, entweder täglich, wöchentlich, monatlich oder in jedem anderen Zeitrahmen, den Sie wählen können. Wenn man es schafft, dem russischen Präsidenten über den Lärm von schlaffen Bürokraten wie Pistorius hinweg zuzuhören, hört man das Gegenteil.

Um einen griffbereiten Fall zu nehmen, hier ist Putin während des viel beachteten Interviews, das er Tucker Carlson am 6. Februar gab:

„… Wir haben kein Interesse an Polen, Lettland oder irgendwo anders. Warum sollten wir das tun? Wir haben einfach kein Interesse. Das ist nur Drohgebärde.“

Drohgebärden: ein guter Satz. Genau das ist es, was Pistorius in seinem Gespräch mit dem Tagesspiegel betrieben hat.

Pistorius‘ offensichtliche Absicht war es, den Vorhang für die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz zu lüften, die letzte Woche in der bayerischen Landeshauptstadt stattfand. Es ging vorhersehbar um die imaginäre Gefahr, dass die Russen beabsichtigen, westwärts nach Europa vorzudringen, sobald sie in der Ukraine fertig sind, und dass Europa besser unzählige Milliarden Euro zusätzlich für Waffen ausgeben und sicherstellen sollte, dass seine unnatürliche Entfremdung von Russland mehr oder weniger dauerhaft bleibt.

Jens Stoltenburg, Washingtons Wasserträger als Generalsekretär der Nordatlantikvertrags-Organisation, sagt nun voraus, dass die Krise in den Ost-West-Beziehungen wahrscheinlich noch Jahrzehnte andauern wird. Er hat Pistorius‘ „fünf bis acht Jahre“ sogar noch übertroffen. In München hat Stoltenburg Putins Drohung, in Westeuropa einzumarschieren, auf drei bis fünf Jahre reduziert. Er muss verschiedene „Experten“ konsultieren.

Hier ein Bericht aus der Sonntagsausgabe der New York Times:

„Als sich die Staats- und Regierungschefs des Westens in den vergangenen drei Tagen in München trafen, hatte Präsident Wladimir W. Putin eine Botschaft für sie: Nichts, was sie bisher getan haben – Sanktionen, Verurteilungen, Versuche der Eindämmung – würde seine Absichten ändern, die gegenwärtige Weltordnung zu stören.“

Wie bitte? Was wir aus unseren Fenstern sehen, ist eine „Weltordnung“? Putin und der Rest der Moskauer Führung haben ihre Absichten so oft deutlich gemacht, dass man sie nicht zählen kann: Sie wollen die Ordnung in einer Welt wiederherstellen, die das westliche Bündnis an den Rand eines außer Kontrolle geratenen Chaos geführt hat, das viele nicht-westliche Nationen, darunter auch Russland, fast zum Beben gebracht hat.

Ziehen wir hier die größere Lehre und wenden wir sie dann anderswo an.

Losgelöst von der Realität

Stoltenberg bei seiner Rede auf der 60. Münchner Sicherheitskonferenz am 17. Februar. (Michaela Stache/MSC via Stenbocki maja, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Diejenigen, die vorgeben, den kollektiven Westen zu führen, führen derzeit eine Reihe aggressiver außen- und militärpolitischer Maßnahmen durch, die aufgrund ihrer Entfernung von den wahren Umständen unserer Zeit nicht weniger gefährlich sind. Diese Politik ist kostspielig – an sich und gemessen an den entgangenen Chancen -, wirtschaftlich und sozial verzerrend und, um es auf den Punkt zu bringen, von der Realität abgekoppelt.

Es ist nicht nötig, sich zu fragen, was die Ursachen für diese oft teuflisch zielgerichtete Abweichung von den beobachtbaren Tatsachen sind und was daraus resultiert. Dies mag ein beispielloser Moment in der Geschichte der Menschheit sein, aber es gibt in der Tat viele Präzedenzfälle.

Barbara Tuchman hat sie in The March of Folly (Knopf, 1984) beschrieben: Diese großen Fehltritte spiegeln das Fehlen von Intellekt, Vision und Prinzipien auf der Führungsebene wider und führen unweigerlich zum Scheitern und zu der einen oder anderen Art von Chaos.

Der Fall Ukraine, der letzte Woche in München die Gemüter erregte, könnte dies nicht deutlicher machen.

Selbst die New York Times, die in derselben Ausgabe die russische Bedrohung für Europa wiederholte, berichtet nun – wenn auch elliptisch, in Text und Subtext – dass die Ukraine den Krieg mit Russland entweder bereits verloren hat oder dabei ist, dies zu tun. Die Einzigen, die das noch nicht wahrhaben wollen, sind diejenigen, die dem korrupten Regime in Kiew noch mehr Geld und Material zukommen lassen wollen – also die Machthaber im Westen.

[Siehe: Werfen wir in der Ukraine gutes Geld dem schlechten hinterher?]

Kiew verliert den Krieg, aber es kann keine Verhandlungen mit „Putins Russland“ geben, weil der russische Präsident – eine weitere unumstößliche Lüge – darauf besteht, dass jede Einigung zu seinen Bedingungen erfolgen muss. Also: noch mehr Geld, Waffen und damit Menschenleben, die für eine verlorene Sache verschwendet werden, aber die Tür zu Gesprächen, die den Konflikt, das Leid und die Verschwendung beenden könnten, muss geschlossen bleiben.

Täuschungen und Selbsttäuschungen

Carlson im Gespräch mit Putin in Moskau am 6. Februar. (Kreml)

Das ist die Art und Weise, wie die angeblichen Führer des Westens darauf bestehen, die Welt, in der wir leben, zu gestalten – eine Welt, die auf Täuschungen und Selbsttäuschungen beruht. Das ist es, was Tuchman mit Torheit meinte.

Während Israels Gräueltaten in Gaza täglich weitergehen, werden die Täuschungen der politischen Cliquen in Washington und den europäischen Hauptstädten noch grotesker.

In meiner letzten Kolumne habe ich mich mit der Post-Gaza-Planung befasst, die die politischen Cliquen in Washington derzeit auf die Fahnenstange schreiben. Die drei „Schienen“, die ich kurz aufgezählt habe, sind die gute alte Zweistaatenlösung, die eine separate palästinensische Nation vorsieht, formalisierte Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien – das ist der stählerne I-Träger, der Israels Platz in der Region stützt – und eine renovierte palästinensische Behörde, die den Gazastreifen nach dem Abzug der Hamas regieren wird.

Keiner dieser Vorschläge hat auch nur den geringsten Bezug zur Realität. Keine einzige. Sie sind alle, bitte verzeihen Sie mir, Masturbationsphantasien. Aber das macht nichts: Sie sind als neue US-Politik in Westasien in Arbeit.

Antony Blinken verkündete Mitte Januar nach einer seiner zahlreichen Gesprächsrunden in Riad, dass die Saudis positiv auf seinen Vorschlag für normalisierte Beziehungen zu Israel reagiert hätten. Die Saudis verschwendeten keine Zeit, um Blinken eine Puddingtorte ins Gesicht zu drücken, indem sie eine Erklärung veröffentlichten, in der es hieß, dass es ohne eine gerechte Lösung der Palästinenserfrage keine Chance auf Beziehungen zu Israel gebe.

Nennen wir dies den Marsch der Torheit in Echtzeit.

Nachdem ich den oben verlinkten Kommentar verfasst hatte, dachte ich weiter über diese politischen Vorschläge nach und erkannte in ihnen einen Subtext, den wir nicht übersehen dürfen: Es ist die Annahme, dass, wenn Israel mit seinen Grotesken in Gaza fertig ist, sich der Staub legen wird, die Region vergessen wird und alles zu einer Art Normalität zurückkehren wird.

Dies scheint mir die größte aller Wahnvorstellungen zu sein, die die politischen Kreise der atlantischen Welt derzeit hegen und umsetzen.

Es gibt keine Chance – ist das nicht selbstverständlich? – dass Israel, die Palästinenser oder Westasien zu irgendeinem Status quo ante zurückkehren werden, sobald Israel die Palästinenser in Gaza vertreibt, die es nicht ermordet hat.

Israel ist schon jetzt ein Pariastaat. Wenn es sich um Südafrika handeln würde, würde ich sagen, es sind die frühen 1980er Jahre auf der Uhr der Geschichte, 15 Jahre oder so, bevor das Apartheidregime den Geist aufgab.

Bekanntlich war die Loyalität gegenüber der palästinensischen Sache in den arabischen Ländern und im Ausland schon vor den Ereignissen vom 7. Oktober geschwunden. Jetzt wird die Welt wieder aufmerksam, wie Südafrika und der Internationale Gerichtshof letzten Monat verkündeten. Wie die Saudis gerade angedeutet haben, ist das Schicksal der Palästinenser – und Israels und der Position der USA im Nahen Osten – jetzt miteinander verbunden.

Das Biden-Regime, Epizentrum der wahnhaften Außenpolitik des Westens, insbesondere in Bezug auf den Nicht-Westen, hat seine Position in Westasien dauerhaft verändert. Vor Ort überfordert, ist es wahrscheinlich verwundbarer als in den letzten acht Jahrzehnten und auf diplomatischer Ebene selbst bei den Nationen, die es traditionell zu seinen Freunden zählt, noch verdächtiger.

Eine Politik, die nicht in der Realität verwurzelt ist, kann die Herausforderungen und Krisen ihrer Zeit nicht bewältigen. Diejenigen, die sie gestalten, sind nicht in der Lage, sich mit solch dringenden Umständen auseinanderzusetzen, und befinden sich auf dem Weg der Torheit.

Wie lange wird es dauern, bis die Folgen der Täuschungen des Westens – in der Ukraine und in den Beziehungen zu Russland, im Nahen Osten – sichtbar werden? Fünf bis acht Jahre? Oder drei bis fünf?

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

