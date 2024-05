https://www.middleeastmonitor.com/20240510-netherlands-bans-british-palestinian-surgeon-from-entry/





Niederlande verbieten britisch-palästinensischem Chirurgen die Einreise

10. Mai 2024

Die Niederlande haben dem britisch-palästinensischen Chirurgen Ghassan Abu-Sittah aufgrund eines von Deutschland eingeführten Schengen-Verbots die Einreise ins Land untersagt, teilte eine prominente niederländische Rechtsgruppe gestern mit.

„Während Außenministerin Hanke Bruins Slot einem israelischen Beamten nach dem anderen, der in schwere Verbrechen in Gaza verwickelt ist, die Hand schüttelt, verbietet die niederländische Regierung dem britischen palästinensischen Arzt Ghassan Abu-Sittah die Einreise ins Land. Der Chirurg, der auch Rektor der Universität Glasgow ist, war in den ersten Monaten der israelischen Offensive Zeuge des israelischen Massakers in Gaza“, so das Rights Forum, das Abu-Sittah zu einer Veranstaltung am 17. Mai in Amsterdam eingeladen hatte.

Der Direktor des Rechteforums, Gerard Jonkman, kommentierte die Angelegenheit wie folgt: „Es ist schockierend und aus unserer Sicht völlig inakzeptabel, dass Abu-Sittah nun auch die Einreise in die Niederlande verweigert wird. Offenbar sieht unsere Regierung seine Aussage als Bedrohung für die engen Beziehungen zu Israel und die niederländische Mitschuld am Massaker in Gaza an.“

„Die Entscheidung ist ein direkter Verstoß gegen die Grundfreiheiten, wie die Redefreiheit“, fügte er hinzu.

Infolge der Einreiseverweigerung der Niederlande für Abu-Sittah gab die palästinensische Vertretung im Land gestern bekannt, dass sie eine für den 15. Mai geplante Veranstaltung zum 76. Jahrestag der Nakba abgesagt hat.

In ihrem Schreiben erklärte die Mission, dass Abu-Sittahs Geschichte „einen persönlichen Einblick in die andauernde Nakba gibt, der das palästinensische Volk seit 76 Jahren ausgesetzt ist“.

„Dr. Abu Sitta ist ein wichtiger Zeuge für die kalkulierten Bedingungen, die Israel, die Besatzungsmacht, geschaffen hat, um die physische Zerstörung des palästinensischen Volkes und seine Vertreibung aus seiner nationalen Heimat in Kontinuität der Nakba zu verursachen.“

Human Rights Watch (HRW) hat Deutschland aufgefordert, die Situation zu klären. „Die deutsche Regierung muss öffentlich erklären, ob sie ein Schengen-weites Einreiseverbot gegen den prominenten britisch-palästinensischen Chirurgen und Akademiker Dr. Ghassan Abu Sittah verhängt hat, und wenn ja, die Gründe dafür“, so die Menschenrechtsorganisation heute.

„Dr. Ghassan Abu Sittah hat die Gräueltaten in Gaza aus erster Hand gesehen“, sagte die britische Direktorin Yasmine Ahmed. „Deutschland sollte sofort erklären, warum es ihm die Einreise verweigert und dieses weitreichende Verbot gegen einen führenden Mediziner verhängt hat, in Berlin, Paris und Den Haag über das zu sprechen, was er in Gaza gesehen hat.“

Der Versuch, ihn daran zu hindern, über seine Erfahrungen bei der Behandlung von Patienten in Gaza zu sprechen, könnte Deutschlands Verpflichtung zum Schutz und zur Erleichterung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie zur Nichtdiskriminierung untergraben, so Human Rights Watch weiter.

Abu-Sittah reiste am 9. Oktober 2023 nach Gaza, nachdem Israel seinen völkermörderischen Krieg gegen die Enklave begonnen hatte, und arbeitete 43 Tage lang in den Krankenhäusern des Gazastreifens.

Im April wurde er zu einer Konferenz in die deutsche Hauptstadt Berlin eingeladen, um über seine Erfahrungen in Gaza zu sprechen, doch wurde ihm die Einreise verweigert und er wurde abgeschoben.

Am 4. Mai wurde Abu-Sittah auch die Einreise nach Frankreich verweigert, wo er auf einem Symposium im Senat sprechen sollte, und ihm wurde mitgeteilt, dass Deutschland ein Schengen-weites „Verwaltungsverbot“ für ein Jahr gegen ihn verhängt habe.

