Mustafa Barghouti, Vorsitzender der Palästinensischen Nationalen Initiative, spricht während einer Pressekonferenz über die humanitäre Krise und die politische Lage im Gazastreifen in der Stadt Ramallah im Westjordanland am 15. Oktober 2023 [JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images]

Barghouti warnt: Vorläufiger Gaza-Hafen „könnte zur Vertreibung von Palästinensern genutzt werden

15. März 2024

Der Generalsekretär der Palästinensischen Nationalen Initiative, Mustafa Barghouti, äußerte gestern die Befürchtung, dass der Bau eines Piers, der humanitäre Hilfe in den Gazastreifen bringen soll, zur Vertreibung von Palästinensern aus der Enklave führen könnte, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet.

„Die geplante Anlegestelle wird unter israelischer Kontrolle stehen und könnte dazu benutzt werden, die Wiederbesetzung des Gazastreifens fortzusetzen“, sagte Barghouti in einer Erklärung.

Er nannte den monatelangen Bau des Piers durch die USA „eine Flucht vor ihrer rechtlichen und moralischen Verantwortung für die Blockade des Gazastreifens“.

„Es besteht die reale Befürchtung, dass Israel ihn nutzen könnte, um die Bevölkerung des Gazastreifens zu vertreiben und eine ethnische Säuberung durchzuführen, was ihm mit Gewalt nicht gelungen ist“, fügte er hinzu.

„Wenn die Vereinigten Staaten wollten, könnten sie Israel zwingen, alle Grenzübergänge innerhalb von 24 Stunden zu öffnen“, sagte er.

UN: Öffnung des Seewegs nach Gaza reicht nicht aus, um den Hilfsbedarf des Gazastreifens zu decken

Die USA haben angekündigt, dass sie einen provisorischen Pier vor dem Gazastreifen einrichten werden, um die Palästinenser in dem belagerten Gebiet mit humanitären Hilfsgütern zu versorgen, und ein Schiff mit Material für die Bauarbeiten ist bereits auf dem Weg dorthin. Menschenrechtsgruppen und die Vereinten Nationen haben davor gewarnt, dass ein solches Projekt nicht ausreichen würde, um den Bedarf der Palästinenser in Gaza zu decken, die aufgrund der israelischen Belagerung von einer Hungersnot bedroht sind.

Man geht davon aus, dass der Pier in der Lage wäre, 200 Lastwagen mit Hilfsgütern pro Tag zu verarbeiten, während vor Israels brutaler Bombardierung durchschnittlich 500 Lastwagen mit Hilfsgütern pro Tag auf der Straße in die Enklave kamen, und selbst das reichte nicht aus, um den Bedarf der Bevölkerung von Gaza zu decken.

Barghouti sagte auch, dass die jüngsten Abwürfe humanitärer Hilfe aus der Luft „die Hungersnot in Gaza nicht beseitigen werden“.

„Die einzige Lösung besteht darin, die Belagerung durch den Rafah-Übergang [mit Ägypten] zu durchbrechen und Israel zu zwingen, alle Landterminals zu öffnen, um Hilfsgüter und Medikamente in alle Gebiete des Gazastreifens, einschließlich des Nordens, zu liefern“, fügte er hinzu.

In der vergangenen Woche wurden fünf Menschen beim Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft über dem Gazastreifen getötet.

