Israels Netanjahu billigt Rafah-Offensivplan trotz internationalen Aufschreis

Mehrere Länder haben Israel davor gewarnt, eine Militäroperation in Rafah durchzuführen, wo mehr als 1,4 Millionen Palästinenser leben.

Israel hat Pläne für eine Militäroperation in Rafah im südlichen Gazastreifen gebilligt.

„Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat am Freitag Pläne für eine Militäroperation in Rafah gebilligt, und die Armee bereitet sich operativ darauf und auf die Evakuierung der Bewohner vor“, teilte Netanjahus Büro in einer Erklärung mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Mehrere Länder haben Israel davor gewarnt, eine Militäroperation in Rafah durchzuführen, wo nach internationalen Berichten mehr als 1,4 Millionen Palästinenser leben.

Seit einem grenzüberschreitenden Überfall der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober, bei dem nach israelischen Angaben fast 1.200 Menschen getötet wurden, führt Israel eine tödliche Militäroffensive gegen den Gazastreifen.

Mindestens 31.490 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, wurden seither im Gazastreifen getötet und 73.439 weitere verletzt, und das inmitten von massiver Zerstörung und Mangel an lebensnotwendigen Gütern.

Doha-Gespräche

Nach den Beratungen des israelischen Kabinetts über den Waffenstillstandsvorschlag der Hamas hat Tel Aviv angekündigt, eine Delegation in die katarische Hauptstadt Doha zu entsenden, um mit offiziellen Vertretern zu sprechen, da das Königreich als Vermittler fungiert.

Eine israelische Delegation werde nach Doha reisen, hieß es in einer Erklärung des Büros des Ministerpräsidenten, nachdem das Kabinett den Waffenstillstandsvorschlag der Hamas erörtert hatte.

Am späten Donnerstag legte die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas den katarischen und ägyptischen Vermittlern ihre umfassende Vision für einen Waffenstillstand im Gazastreifen und einen Gefangenenaustausch mit Israel vor.

In einer Erklärung teilte die Hamas mit, dass ihr Standpunkt einen Waffenstillstand im Gazastreifen, die Lieferung von Hilfsgütern, die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in ihre Häuser und den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen vorsieht.

Sie fügte hinzu, dass dies auch einen Gefangenenaustausch mit Israel einschließt.

