War on Gaza: All signs point to a strategic defeat for Israel Tel Aviv is coming up against myriad obstacles, from the loss of western public opinion to the nervousness of its key backers

Ein israelischer Soldat steht an der Grenze zwischen Südisrael und dem Gazastreifen, am 31. Januar 2024 (AFP)

Krieg gegen Gaza: Alle Anzeichen deuten auf eine strategische Niederlage für Israel hin

David Hearst

14. März 2024

Tel Aviv stößt auf unzählige Hindernisse, vom Verlust der westlichen öffentlichen Meinung bis zur Nervosität seiner wichtigsten Unterstützer

Der kleine Junge sprach mit der Selbstverständlichkeit eines Erwachsenen.

Faisal al-Khaldi erzählte von dem Moment, als israelische Soldaten in das Haus seiner Familie im Viertel Sheikh Radwan in Gaza-Stadt eindrangen, während er sich auf den Schulbesuch vorbereitete.

„Meine Mutter war schwanger“, erzählte er einem Reporter von Alaraby TV, der ihn interviewte. „Als wir zur Schule gehen wollten, kamen sie (israelische Soldaten) ins Wohnzimmer und schossen meiner Mutter in den Bauch. Sie war im siebten Monat schwanger.“

„Wo war dein Vater?“

„Er hat geschlafen“, sagte der Junge.

Bleiben Sie informiert mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Türkei ausgepackt

„Und dann wachte er auf?“

„Er wurde zusammen mit meiner Mutter in derselben Woche umgebracht.“

„Am selben Tag?

„Ja.“

„Vor Ihren Augen? Hast du es gesehen?“

„Ja, vor meinen Augen.“

„Was haben Sie gesehen? Was geschah?

„Sie brachten sie in den Korridor und erschossen sie vor meinen Augen. Als wir zum Korridor gingen, brachten sie sie und erschossen sie vor unseren Augen.“

Die Welt schaut zu

Vielleicht folgten die Soldaten den Anweisungen von Rabbi Eliyahu Mali, dem Leiter einer jüdischen Schule in Yaffa: „Das Grundprinzip, das wir haben, ist, dass man im ‚heiligen Krieg der Mitzwa‘, in diesem Fall in Gaza, nach der Stimme des Richters, nicht jede Seele am Leben lässt. Die Bedeutung ist sehr klar. Wenn du sie nicht zuerst tötest, werden sie dich töten.

„Die Terroristen von heute und die Kinder von früher, die in ihrem Leben geblieben sind. Und in Wirklichkeit sind es die Frauen, die diese Terroristen erschaffen. Das bedeutet, dass die Definition ’nicht jede Seele soll leben‘ in der Heiligen Schrift sehr klar ist. Es ist entweder du oder sie.“ Die Thora ist also eindeutig, was die Notwendigkeit betrifft, Frauen und Kinder zu töten.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Aber was ist mit alten Männern? Der Rabbiner wurde von einem Mitglied des Publikums gefragt. „Es gibt keine unschuldigen Menschen. Das Gleiche gilt für ältere Menschen, die in der Lage sind, eine Waffe zu tragen“, sagte er. „Die Tora ist auch sehr klar in dem Buch. In Gaza wollen uns nach allen Schätzungen der Sicherheitskräfte 95-98 Prozent vernichten. Das ist die Mehrheit. Es ist das Gleiche [mit Kindern]. Wenn Sie ihn retten, versuchen Sie nicht, die Thora zu überlisten.“

Vielleicht ist das der Grund, warum andere Soldaten kürzlich ihren Kameraden beglückwünschten, der einen unbewaffneten, älteren Mann mit Hör- und Sprachproblemen tötete, der in seinem Schlafzimmer die Hände hochhielt.

„Wir öffneten die Tür. Er flatterte. Er kam in meine Richtung und machte so (winkt mit den Händen). Ich habe ihn mit vier Kugeln getötet“, sagte der Soldat.

75 Jahre lang war die westliche Welt gleichgültig. Aber dieser Krieg zwingt Israels westliche Unterstützer dazu, den ganzen Schrecken der begangenen Verbrechen zu sehen

„War er der Einzige?“, fragte ein Kollege in einem Videoclip, der bei X veröffentlicht wurde.

„Ich weiß es nicht. Wir hatten keine Zeit. Es könnten noch mehr sein. There was another room. Wir hatten keine Zeit.“

„Und er sagte: ‚Nein, nein?'“

„Ja, ’nein, nein.'“

„Und du hast ihn runtergeholt? Ausgezeichnet!“

Später im Clip wurde der Soldat gefragt: „Was, ohne Waffe? Hatte er etwas bei sich?“

„Nein, nein, er hat sich neben dem Bett versteckt.“

„Alle Achtung!“

Die Clips zeigen israelische Soldaten, die sich untereinander unterhalten. Sie scheinen weitgehend zu verachten, was der Rest der Welt denken könnte, und sind sich der Wirkung, die diese Clips weltweit haben, nicht bewusst.

Aber die Welt sieht zu.

Widersprüchliche Begriffe

75 Jahre lang war die westliche Welt gleichgültig. Doch dieser Krieg zwingt Israels westliche Unterstützer dazu, das ganze Ausmaß der Verbrechen zu erkennen, die in einem Feldzug begangen werden, den sie vor fünf Monaten noch als gerecht bezeichnet haben. Selbst ein progressiver Kritiker Israels wie US-Senator Bernie Sanders sagte vor fünf Monaten, dass der Krieg gegen die Hamas gerecht sei.

Das Ausmaß an Brutalität und Schadenfreude, das die israelischen Soldaten bei ihren täglichen Tötungsaktionen an den Tag legen; das Aushungern des Gazastreifens und das Abwerfen von Flugblättern in arabischer Sprache mit der Aufforderung an die Palästinenser, die Bedürftigen zu ernähren; das Töten von 400 Menschen, die auf Hilfe warten, und das anschließende Versprechen, den Gazastreifen mit Hilfsgütern zu überschwemmen – all das ist zu viel, um es unter den Teppich zu kehren, wenn dieser Krieg endet.

Vertriebene Palästinenser in einem behelfsmäßigen Zelt in einem Lager in Rafah, Gaza, am 13. März 2024 (Mohammed Abed/AFP)

Ein Rubikon ist überschritten worden. Mit diesem Krieg ist Israel in den elitären Kreis der Pariastaaten aufgestiegen. Es ist jetzt das hässlichste der hässlichen Länder. Das kann man nicht verzeihen. Er ist weder zu rechtfertigen, noch kann er in einen Zusammenhang gebracht werden. Die gesamte Operation in Gaza ist eine Gräueltat.

Der liberale Zionismus ist zu einem Widerspruch in sich geworden. Das ist zu weit hergeholt.

Wenn Israel so handelt, ist es nicht mehr die Heimat eines bedrängten Volkes, das seit Jahrtausenden in der ganzen Welt verfolgt wird, sondern das Fort Knox des jüdischen Suprematismus, der natürliche Erbe der weißen Suprematisten.

Dies wirkt sich auf die jüdischen Menschen weltweit aus, in deren Namen und gemeinsamer Vergangenheit diese Verbrechen begangen werden.

Nicht in unserem Namen

Der kurze Ausruf von Jonathan Glazer, dem britischen Regisseur von The Zone of Interest, kam nicht von ungefähr, als er während seiner Oscar-Annahme-Rede sagte „Wir stehen hier als Männer, die ihr Jüdischsein und den Holocaust ablehnen, der von einer Besatzung gekapert wurde, die zu Konflikten geführt hat, die so viele unschuldige Menschen betreffen.“

Der gleiche Ruf „nicht in meinem Namen“ kommt von den Tausenden von jungen Juden, die jedes Wochenende in London marschieren, um den Krieg in Gaza zu stoppen.

Emily, eine jüdische Aktivistin der Gruppe Na’amod UK, sagte kürzlich: „Ich glaube, es hat eine stille Abrechnung in unserer Gemeinschaft stattgefunden, und das sieht man daran, dass der Block immer größer wird, die Bewegung immer größer wird, die Wahlkreisorganisationen immer größer werden. Ich war mir noch nie so sicher, dass ich ein freies Palästina erleben werde.“

Palästina ist der Völkermord, den wir als jüdisches Volk stoppen können

Mehr lesen “

Auf die Frage, was sie von den Versuchen ihrer Regierung halte, diese Märsche als das Werk von Extremisten abzustempeln, antwortete sie: „Ich bin es leid, mir von Leuten, die nicht jüdisch sind, sagen zu lassen, wie ich mich als Jüdin fühlen soll. Ich habe es satt, dass man mir sagt, ich solle mich fürchten, obwohl diese Märsche im Großen und Ganzen friedlich verlaufen und die Menschen so nett zu uns sind und uns so dankbar sind. Das zeigt wirklich, wie ignorant die jüdische Meinung außerhalb ihres kleinen zionistischen Pöbels ist.

Das ist der Ort, an dem echte Führung entsteht. Sie kommt von der Straße, nicht vom Parlament. Das sind die Löwen. Unsere politischen Führer sind die Esel.

Israel und seine Apologeten haben zu Recht Angst vor dem, was eine neue Generation amerikanischer und britischer Juden ihnen sagt.

In den letzten acht Jahrzehnten herrschte in Israel ein Konsens über seine Existenz, seine Identität und seinen Zweck, der stärker war als alle Waffen, Gelder und jüdischen Migranten, die es erhielt.

Je schwächer dieser Konsens wird, desto schneller wird Israel seinen Einfluss in den Zentren der westlichen Mächte verlieren. Schon jetzt bringt die zwanghafte Abhängigkeit von der Unterstützung Israels die Versuche des Westens ins Wanken, sich selbst zu erklären, dass er eine moralische Kraft ist, eine Kraft für das Gute in der Welt.

Nach der neuesten Definition der britischen Regierung von Extremismus ist es richtig, eine Regierung zu unterstützen, die die Völkermordkonvention missachtet, eine Bevölkerung unter Besatzung aushungert und unbewaffnete Mütter und Kinder nach Belieben tötet, aber extremistisch, dagegen auf den Straßen Londons zu protestieren.

Die jüdische akademische Opposition gegen Israel ist stark und lautstark. Man kann sie nicht mit Fug und Recht als ‚Randgruppen‘ bezeichnen.

Dies ist eine offensichtliche Absurdität.

Man überlässt es Ländern wie Südafrika, Großbritannien den Weg zu zeigen. Das Land wird nun seine Bürger strafrechtlich verfolgen, die nach dem Kampf für die israelische Armee zurückkehren.

Es wird einige Zeit dauern, aber nach den Ereignissen im Gazastreifen wird die Zukunft sicherlich nicht die Macht garantieren, die Israel über alle großen westlichen politischen Parteien hat. Es wird weder in der Lage sein, die Definition von Antisemitismus zu diktieren, noch wird es die Mittel garantieren, die aufstrebende westliche Politiker benötigen.

Heute muss jeder Tory- und Labour-Politiker mit Ambitionen auf ein Spitzenamt fast per definitionem ein Freund Israels sein, ein Verein, der jede parlamentarische Partei fest im Griff hat. Für die nächste Generation von Politikern gilt das vielleicht nicht mehr.

Die jüdische akademische Opposition gegen Israel ist stark und lautstark. Man kann sie nicht mit Fug und Recht als „Randgruppen“ bezeichnen. Israel beginnt nun, die weltweite jüdische Stimme zu verlieren.

Der Krieg von innen

Die Versuche des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, den Krieg so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, werden von innen heraus nicht unterstützt.

Zwei hochrangige Mitglieder des Kriegskabinetts haben sich öffentlich den Wünschen des Premierministers widersetzt. Die erste öffentliche Trotzreaktion kam von Verteidigungsminister Yoav Gallant, der ankündigte, dass er nur dann bereit sei, ein neues Gesetz zur Wehrpflicht vorzulegen, wenn die Partei der Nationalen Einheit von Ministerpräsident Benny Gantz zustimme, wie die Befreiung von Jeschiwa-Studenten von der Wehrpflicht geregelt werden könne.

Gallant hat Gantz damit ein Veto gegen das Gesetz eingelegt, von dem die staatliche Finanzierung der Jeschiwas abhängt, deren Schüler den Wehrdienst verweigern. Ohne ein solches Gesetz würden die Haredi-Parteien die Koalition verlassen und die Regierung stürzen.

Der zweite Akt kam von Gantz, der den USA und Großbritannien unangemeldete Besuche abstattete, bei denen Netanjahu seine Botschaften anwies, nicht zu kooperieren. Doch die politische Schwäche Netanjahus ist so groß, dass weder Gantz noch Gallant entlassen werden können.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (L), Verteidigungsminister Yoav Gallant (C) und MK Benny Gantz bei einer Pressekonferenz in Tel Aviv am 8. Oktober 2023 (Abir Sultan/Pool/AFP)

Ein dritter Schlag für Netanjahu innerhalb weniger Wochen war die jüngste Äußerung des sephardischen Oberrabbiners Yitzhak Yosef, der sagte, dass die Haredim Israel massenhaft verlassen würden, wenn die Regierung ihnen die Wehrpflicht auferlegen würde. Yosef wurde in einem Leitartikel der Jerusalem Post angeprangert, in dem es hieß, seine Worte seien eine Beleidigung für die Soldaten, die in Gaza ihr Leben riskieren.

Israels Kriegsführer hat innerhalb Israels immer weniger Autorität, um den von ihm gewünschten Krieg zu führen. Auch das Kräfteverhältnis zwischen Israel und der Hamas ist nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.

Die Militärkampagne hat die Hamas als kämpfende Kraft in Gaza zweifellos degradiert, obwohl Mitglieder der Führung in Gaza ihrem politischen Flügel in Doha und Beirut immer wieder die Botschaft übermittelt haben, dass sie zuversichtlich sind, weitermachen zu können.

Krieg gegen Gaza: Netanjahus Angriff auf Rafah ist ein weiterer Beweis für seine Verzweiflung

Mehr lesen “

Ein weiteres Zeichen für ihr Vertrauen in ihre Fähigkeit, die Zukunft Palästinas und seiner Führung zu gestalten, ist die Liste der Gefangenen, die im Austausch gegen die verbleibenden israelischen Geiseln freigelassen werden sollen.

Auf der jüngsten Liste stehen Marwan Barghouti, der Fatah-Führer, der wegen seiner Beteiligung an der Zweiten Intifada zu fünfmal lebenslänglich und 40 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, Ahmed Saadat, Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas, Abdullah Barghouti, der militärische Führer der Hamas, und Ibrahim Hamid, ein Führer der Zweiten Intifada.

Sollte einer dieser Männer freigelassen werden, würde dies zu einer strategischen Umstrukturierung der palästinensischen Führung in allen Fraktionen führen: nationalistisch, säkular und islamistisch.

Für die Palästinenser würde dies eine gewaltige politische Erneuerung bedeuten. Es würde auch das endgültige Ende einer Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) bedeuten, die mit der Besatzung kollaboriert.

Für Israel wäre die Freilassung dieser Männer eine echte Chance, ein Ende des Konflikts auszuhandeln. Aber nur Leute wie Ami Ayalon, der frühere Leiter des Shin Bet, verstehen diesen Punkt. Stattdessen besteht die neueste Idee des Kriegskabinetts darin, einen weiteren Handlanger der PA, Majed Faraj, mit der Verwaltung des Gazastreifens zu betrauen. Farajs Mission ist zum Scheitern verurteilt, bevor sie überhaupt begonnen hat, und er wäre gut beraten, diesen vergifteten Kelch abzulehnen.

Grünes Licht wird gelb

Netanjahus Schwäche hat eine tiefgreifende Wirkung auf die westlichen politischen Eliten, die Israel unterstützt und bewaffnet haben.

Das Zerwürfnis von US-Präsident Joe Biden mit Netanjahu ist nun offen und öffentlich. Der US-Regierungschef, der vor fünf Monaten noch lautstark erklärte, Israel habe jedes Recht, sich selbst zu verteidigen, sagt nun, Israel könne nicht im Namen der Selbstverteidigung weitere 30.000 Palästinenser töten.

Ich glaube nicht, dass Biden einen dramatischen Sinneswandel vollzogen hat oder dass ihm die Schuppen von den Augen gefallen sind. Die US-Regierungsvertreter sind in jeder Phase dieser Operation über die Geschehnisse im Gazastreifen bestens informiert.

Sie wussten zum Beispiel, dass die Hamas keine Hilfskonvois umleitet oder Lebensmittel stiehlt, und haben dies auch gesagt.

Selbst wenn der Krieg jetzt aufhört, wird der Preis, den Israel für die Wiederbesetzung des Gazastreifens gezahlt hat, höher sein, als es vor fünf Monaten hätte kalkulieren können. Aber das hat es noch nicht erkannt. Es wird

Wenn Biden mit den Konsequenzen konfrontiert ist, die sich daraus ergeben, dass er Israel nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober grünes Licht für die Invasion des Gazastreifens gegeben hat, dann sind das in erster Linie wahltaktische Konsequenzen. Bidens Team war schockiert über das Ausmaß der nicht abgegebenen Stimmen.

Hunderttausende von Wählern in den USA haben bei den Vorwahlen der Demokraten am Super Tuesday für keinen Kandidaten gestimmt, da die Bewegung, die die Wähler dazu auffordert, aus Protest gegen Bidens Umgang mit dem Gaza-Krieg „uncommitted“ zu wählen, immer mehr an Fahrt gewinnt. Dies könnte ihm bei den allgemeinen Wahlen im November zum Verhängnis werden.

Bidens Ramadan-Grüße waren dieses Jahr besonders herzlich. Aber die arabischen Amerikaner wollen keine Umarmungen. Sie wollen eine Änderung der Politik. Und Biden unterstützt nach wie vor nur einen vorübergehenden Waffenstillstand, keinen dauerhaften. Er hat nicht damit gedroht, die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen.

Dennoch hat sich der Tonfall absichtlich geändert. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, der ranghöchste jüdische Beamte in den USA, hat Israel nach dem Hamas-Angriff vor fünf Monaten aus voller Kehle unterstützt. Am Donnerstag warnte er Israel, es könne nicht überleben, wenn es zu einem weltweiten Paria werde.

Schumer warf Netanjahu vor, sein politisches Überleben über das nationale Interesse zu stellen, und sagte, er sei „zu bereit gewesen, die zivilen Opfer im Gazastreifen zu tolerieren, was die Unterstützung für Israel weltweit auf einen historischen Tiefstand drückt. Israel kann nicht überleben, wenn es zu einem Paria wird“.

Der Verlust der öffentlichen Meinung im Westen, das andauernde Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, die Erosion des jüdischen Konsenses und die Nervosität der Unterstützer Israels – all diese Elemente deuten auf eine strategische Niederlage Israels hin.

Selbst wenn der Krieg jetzt aufhört, wird der Preis, den Israel für die Wiederbesetzung des Gazastreifens gezahlt hat, höher sein, als es vor fünf Monaten hätte kalkulieren können. Aber das muss Israel erst noch begreifen. Das wird es aber.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …