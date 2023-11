Bassem and Ahed Tamimi are in Israeli prison because they stand for Palestinian freedom I have known the Tamimi family for 13 years and have seen how Israel systematically targets non-violent activist and movements. Ahed and Bassem Tamami are currently being detained because they stand for Palestinian freedom.

Ein Foto von Ahed Tamimi (Mitte) mit Vater Bassem und Mutter Nariman im Jahr 2018, nachdem Ahed aus israelischer Haft entlassen wurde und die Familie wieder zusammengeführt wurde. (Foto: Alison Avigayil Ramer)

Ich kenne die Familie Tamimi seit 13 Jahren und habe gesehen, wie Israel systematisch gegen gewaltlose Aktivisten und Bewegungen vorgeht. Ahed und Bassem Tamimi werden derzeit inhaftiert, weil sie für die palästinensische Freiheit eintreten.

Bassem und Ahed Tamimi sind in israelischer Haft, weil sie für die palästinensische Freiheit eintreten

Von Alison Avigayil Ramer

19. November 2023

Ich bin eine jüdisch-amerikanische Israelin, und in Palästina nennt man mich Alison Tamimi, die auserwählte Schwester von Bassem Tamimi, dessen eigene Schwester 1993 von einem israelischen Übersetzer getötet wurde, der sie in einem israelischen Militärgericht eine Treppe hinunterstieß, und die Tante von Ahed Tamimi, seiner Tochter und einer der international bekanntesten jungen Menschenrechtsaktivisten Palästinas. In den vergangenen 13 Jahren, in denen ich die Familie kenne, wurde sie immer wieder getrennt, und alle Familienmitglieder saßen wegen ihres gewaltlosen Engagements im Gefängnis. Anfang November wurde Bassem verhaftet und befindet sich im Ofer-Gefängnis in Verwaltungshaft, ohne dass Anklage erhoben wurde. Vor zwei Wochen wurde Ahed nach einer Online-Kampagne gegen sie, bei der sie gefälschte Social-Media-Konten nutzte, um gefälschte Inhalte zu posten, ebenfalls verhaftet und im Damon-Gefängnis festgehalten. Seit ihrer Verhaftung ist sie zweimal vor dem Militärgericht erschienen und wurde sichtlich geschlagen. Sie hatte keinen Zugang zu einem Anwalt.

Ich bin in den Vereinigten Staaten in einer jüdischen Gemeinde aufgewachsen und nach einer Birthright-Israel-Reise nach dem College nach Israel eingewandert. Nachdem ich mehrere Jahre in Tel Aviv gelebt hatte, wollte ich mir ein Bild von der israelischen Besatzung im Westjordanland machen. Ich ging zu einem palästinensischen Protest, der gerade begonnen hatte und der ein Jahrzehnt lang andauern sollte. Dort lernte ich Bassem und Ahed Tamimi kennen. Obwohl mir viele Israelis sagten, dass ich gelyncht werden würde, weil ich Jude und Israeli sei, war die Mehrheit der Palästinenser fest entschlossen, das Problem mit der Politik und den Praktiken Israels und nicht mit Einzelpersonen – nicht mit Juden oder gar Israelis – in Verbindung zu bringen. Als wir uns trafen, hießen mich Bassem und seine Familie willkommen und sagten mir, ich sei „die wichtigste Person, die in ihr Dorf gekommen ist, weil ich gekommen bin, um die Besatzung aus meinem Kopf zu vertreiben.“

Bassem Tamimi und Alison Avigayil Ramer im Jahr 2011Bassem Tamimi und Alison Avigayil Ramer im Jahr 2011

Als ich auf Einladung von Palästinensern in das Westjordanland zog, dauerte es nicht lange, bis ich die Besatzung aus meinem Gedächtnis gelöscht hatte. Ich sah aus erster Hand, wie das israelische Militär Gewalt provoziert. Einmal feierte ich eine Teeparty und tanzte mit zwei fünfjährigen Mädchen auf dem Dach eines palästinensischen Hauses, als israelische Soldaten in das Dorf eindrangen. Sie sahen uns mehrere Minuten lang beim Tanzen auf dem Dach zu, bevor sie mir direkt in die Augen schauten und Tränengas auf uns schossen. Ein anderes Mal war ich mit einer Gruppe von Kindern unterwegs, die mit Kreide Friedenszeichen auf die Straße malten, als ein Armeejeep vorfuhr und Schallgranaten auf uns warf. Als ich bei einem Freund übernachtete, kam das israelische Militär mitten in der Nacht und verwüstete das gesamte Haus. Sie bestanden darauf, Fotos von den Kindern zu machen. Ein israelischer Soldat gestand später in This American Life, dass dies nicht zum Sammeln von Informationen geschah, sondern als Taktik, um die Menschen in ihren Häusern zu terrorisieren. Tausende von Geschichten wie diese wurden von Palästinensern, Israelis (einschließlich Soldaten) und internationalen Anwälten jahrzehntelang mit der Welt geteilt.

Als ich Ahed Tamimi zum ersten Mal traf, konzentrierte sie sich auf einen Zauberwürfel, mit dem sie während eines gewaltsamen Übergriffs des israelischen Militärs auf ihr Dorf auf einem Feld spielte. Sie war acht Jahre alt. Einige Monate später nahm sie an einem Fotokurs teil, den ich zusammen mit der internationalen humanitären Organisation World Vision für 12- bis 14-jährige Kinder organisierte. Im Laufe des sechswöchigen Kurses wurde jeder einzelne der Schüler vom israelischen Militär entführt. Die meisten von ihnen wurden gefoltert. Es gibt kaum ein Kind im Westjordanland, das nicht mindestens einmal, wenn nicht sogar mehrmals, während seiner Kindheit vom israelischen Militär verhaftet wurde. Während Menschenrechtsorganisationen die Zahl der Kinder in israelischer Militär- und Verwaltungshaft dokumentieren, ist die Zahl der verhafteten Kinder für jede Menschenrechtsorganisation zu groß, um sie zu erfassen.

Ahed und ihr Bruder im Jahr 2011 (Foto: Alison Avigayil Ramer)Ahed und ihr Bruder im Jahr 2011 (Foto: Alison Avigayil Ramer)

Im Laufe der fünfzehn Jahre, in denen ich mit Palästinensern in Israel, im Westjordanland, in Jerusalem und im Gazastreifen gelebt und gearbeitet habe, wurde ich Zeuge, wie Israel gewaltfreie Bewegungen und Aktivisten ins Visier nimmt und Menschen systematisch ihrer Fähigkeit beraubt, ein friedliches Privatleben zu führen. Ich habe 2018 während des Großen Marsches der Rückkehr, bei dem Zehntausende junge Menschen aus dem Gazastreifen für ihre Menschenrechte demonstrierten, miterlebt, wie Israel 223 von ihnen, darunter Mediziner und Journalisten, tötete und 29.000 Menschen verletzte. Vor drei Wochen tötete Israel fünf Familienmitglieder des palästinensischen Dichters und Schriftstellers Ahmed Abu Artema, der weithin als Inspirator des Großen Marsches der Rückkehr gilt. Seit dem 7. Oktober wurden Tausende von Palästinensern von Israel inhaftiert, darunter Journalisten, Akademiker, Künstler und Mitglieder des palästinensischen Legislativrats. Als Menschen, die ich liebte, durch israelische Militärgewalt getötet und verletzt wurden, habe ich die tiefe Trauer gespürt, die die Liebe zur Menschheit in Hass verwandeln kann. Ich bin sicher, dass alle Menschen in der Lage sind, diesen Schmerz zu empfinden, und dass Israel beabsichtigt, dass die Palästinenser den Schmerz empfinden, der die Saat des Hasses sät.

Wenn sich jemand fragt, wo die palästinensischen Gandhis sind, so lautet die Antwort, dass sie entführt und an unbekannte Orte gebracht werden, wo sie gefoltert werden, in israelischen Gefängnissen in Militär- und Verwaltungshaft sitzen, auf dem Heimweg von der Schule kaltblütig ermordet werden, in zerstörten Krankenhäusern an behandelbaren Wunden sterben und in Gaza unter den Trümmern der Rache begraben werden. Trotzdem gibt es viele, die weiterhin in der seit langem bestehenden palästinensischen Widerstandskultur aufwachsen werden. Die Tatsache, dass die überwältigende Mehrheit des palästinensischen Volkes so lange standhaft geblieben ist, ist ein Wunder des menschlichen Geistes. Die jahrzehntelange antipalästinensische Propaganda Israels und die rassistische Berichterstattung der Mainstream-Medien sollten der Menschheit nicht das Wissen über einige der größten Aktivisten der modernen Geschichte rauben.

Übersetzt mit Deepl.com

Alison Avigayil Ramer ist Menschenrechtsverteidigerin, Anwältin und Strategin für Organisationsentwicklung. Sie lebte und arbeitete fünfzehn Jahre lang in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Israel, wo sie den Aufbau mehrerer palästinensischer Menschenrechtsorganisationen unterstützte und mit internationalen humanitären und Entwicklungsorganisationen zusammenarbeitete. Derzeit lebt sie in den Vereinigten Staaten, wo sie Psychologie, Religion und Bewusstsein studiert.



