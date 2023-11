https://www.middleeastmonitor.com/20231119-will-jordan-pay-the-price/

Hunderte von Demonstranten tragen Plakate mit der Aufschrift „Amerika ist der Kopf des Terrorismus“ und palästinensische Flaggen während einer Solidaritätsdemonstration zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza in der Innenstadt von Amman, Jordanien, am 17. November 2023 [ANNIE SAKKAB/Middle East Images/AFP via Getty Images].

Wird Jordanien den Preis dafür zahlen?

von Dr. Mohammad Abu Rumman

19. November 2023

Es ist offensichtlich, dass die Spannungen zwischen Amman und Tel Aviv stark eskaliert sind und stark zugenommen haben. Wir würden nicht übertreiben oder von der Wahrheit abweichen, wenn wir sie als den erbitterten diplomatischen Krieg bezeichnen würden, den Jordanien in der Konfrontation mit Israel an mehreren Fronten führt: bei den Vereinten Nationen, in der Arabischen Liga, in der Kommunikation, durch die Beeinflussung der Positionen der europäischen Staaten im Allgemeinen und durch den gegenseitigen Druck, den beide Seiten auf die Entscheidungslobbys in den USA ausüben.

Diese jordanische Position, die sowohl in der Bevölkerung als auch in Politikerkreisen und verschiedenen Eliten auf große Zustimmung stößt und sowohl auf jordanischer als auch auf palästinensischer Straßenebene mit spürbarem Wohlbehagen aufgenommen wird, erregt die Besorgnis einer bestimmten Strömung konservativer jordanischer Politiker. Diese Strömung hat begonnen, zu tuscheln und schließlich ihre Besorgnis über die Gefahr einer jordanischen Eskalation und einer jordanischen Herausforderung Israels zum Ausdruck zu bringen. Sie sind der Meinung, dass Jordanien vorsichtig sein sollte und sich davor hüten sollte, in eine Konfrontation mit Israel, der US-Regierung und mehreren arabischen Staaten, die innere Motive haben (die im Widerspruch zu dem stehen, was gewöhnlich in der Öffentlichkeit gesagt wird), zu schlittern, die weit über seine eigenen Möglichkeiten hinausgeht. Diese „Elite“ erinnert an die jordanische Isolation nach dem Golfkrieg von 1991, als Jordanien von den anderen arabischen Staaten gemieden wurde und den Preis für die Niederlage von Saddam Hussein auf mehr als einer Ebene zahlte. Daher wäre es unter dem Gesichtspunkt dieser Entwicklung falsch, wenn Jordanien seine Karten im Gaza-Krieg auf den Tisch legt und aus dem Rahmen des „Sieger“-Kalküls herausfällt (in der Annahme, dass der Sieg bereits zugunsten einer Partei entschieden ist) und somit viele weitere Kosten auf sich nehmen würde.

Die Befürchtung, dass dies der Fall sein könnte, ergibt sich aus der Eskalation der ausgetauschten Erklärungen, angefangen bei der Friedensrede von König Abdullah II. in Kairo, den beiden Interviews, die Königin Rania dem Sender CNN gegeben hat, und vor allem aus dem offenen medialen und diplomatischen Krieg, den Außenminister Ayman Al-Safadi gegen den israelischen Krieg führt. Hinzu kommen die Reaktionen Israels auf Jordanien, wie zuletzt die Äußerungen des ehemaligen israelischen Premierministers Naftali Benet als Reaktion auf die Äußerungen Al-Safadis zu der Entscheidung Ammans, das Wasser- und Energieabkommen mit Israel nicht zu unterzeichnen. Die konservative Strömung befürchtet, dass Al-Safadi in seiner Konfrontation mit den Israelis zu weit gehen könnte, zumal er in populären Kreisen zu einem großen Star geworden ist. Sie räumen jedoch ein, dass er dies nicht tun würde, wenn er nicht grünes Licht vom König erhalten hätte.

Ich habe einen hochrangigen Beamten, der direkt an der Entscheidungsfindung beteiligt ist, nach seiner Meinung zu diesen Ängsten und Befürchtungen hinsichtlich der zu erwartenden Kosten gefragt und ob Jordanien sich tatsächlich auf ein großes politisches Abenteuer einlässt und riskiert, in einen Konflikt mit Israel verwickelt zu werden. Zunächst schloss er jegliche Ähnlichkeiten mit dem Krieg von 1991 aus, weil die Umstände und der Kontext anders und weit entfernt sind und weil die rechtsgerichtete Regierung in Israel heute mit einem Anstieg des weltweiten Zorns konfrontiert ist, während die internationalen Positionen gespalten sind, ganz zu schweigen davon, dass die Zukunft von Netanjahu bereits festgeschrieben ist. Mit anderen Worten, die internationalen und regionalen Positionen sind nicht mehr so, wie sie in dieser Phase waren.

Meinem Gesprächspartner zufolge beruht die jordanische Position vor allem nicht auf emotionalen Maßstäben oder momentanen Berechnungen. Sie hängt vielmehr mit gefährlichen und beunruhigenden Indikatoren in Israels Agenda gegenüber Jordanien und mit der absoluten religiösen zionistischen Hegemonie zusammen, die den „Transfer“ als einzige Lösung für das strategische Dilemma Israels im Umgang mit dem palästinensischen Bevölkerungsproblem sieht. So versucht sie, ihre religiösen Mythen über die Beherrschung des gesamten palästinensischen Landes umzusetzen. Jordanien sieht sich also mit neuen und gefährlichen Tatsachen konfrontiert und mit einer Bedrohung, die einen radikalen und strategischen Aspekt annimmt, wenn es um seine nationale Sicherheit und sogar um den inneren Frieden im Schatten einer offenkundigen arabischen strategischen Leere geht.

Ungeachtet aller politischen Meinungsverschiedenheiten Jordaniens mit der Hamas-Bewegung und ungeachtet der innenpolitischen Überlegungen zum Verhältnis zur islamischen Opposition gibt es heute eine größere Gefahr und eine größere Bedrohung. Diese werden durch das israelische Projekt repräsentiert, das zwar seine Operationen im Gazastreifen durchführt, aber das Westjordanland im Auge hat, genau wie im Krieg von 1967, als Israel die Besetzung Jerusalems und des Westjordanlandes als die große Beute des Krieges ansah, weil sie das Rückgrat der biblischen Verheißungen und der jüdischen religiösen und nationalistischen Überlegungen darstellen. Mit dem Zusammenbruch des Friedenslagers und dem starken Rückgang des Einflusses der Säkularisten in den letzten Jahrzehnten sollte das Nachdenken über den Preis, den Jordanien zu zahlen haben wird, früher oder später über die traditionellen Befürchtungen hinausgehen. Es sollte den allgemeinen Rahmen der Szene betrachten. Die Frage ist: Was wäre der höhere Preis, der zu zahlen wäre? Wäre es die Anpassung an die rechtsgerichtete israelische Agenda oder der Widerstand gegen diese Ziele, die in Jordanien nichts anderes als das alternative Heimatland der Palästinenser sehen?

Übersetzt aus Al Araby, 19. November 2023

Übersetzt mit Deepl.com



