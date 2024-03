BBC distances itself from 7 October „mass rape“ claims Panorama* climbdown follows The Electronic Intifada’s reporting.

BBC distanziert sich von „Massenvergewaltigungs“-Behauptungen vom 7. Oktober

Asa Winstanley

Media Watch

1. März 2024

Die BBC hat letzte Woche einen Plan aufgegeben, britische Palästinenser als Vergewaltigungs-Apologeten zu diffamieren, nachdem die Electronic Intifada Anfang Februar Alarm geschlagen hatte.

Eine Folge der BBC-Fernsehsendung Panorama, die letzte Woche ausgestrahlt wurde, ließ die Verleumdungen weitgehend weg.

Und die BBC scheint sich von den Folgen des wachsenden Skandals um die betrügerische Berichterstattung der New York Times über „Massenvergewaltigungen“ am 7. Oktober zu distanzieren.

Das Einlenken der BBC folgte auf unsere Enthüllung, dass die Sendung mehrere prominente britische Palästinenser und Muslime als „Terror“-Anhänger und Leugner von „Massenvergewaltigungen“ angreifen wollte.

Letztendlich verzichteten der Moderator John Ware und seine Produzenten jedoch darauf, den geplanten britischen Aspekt in die Folge „Hamas‘ Secret Financial Empire“ aufzunehmen, die am 19. Februar ausgestrahlt wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=DqHTdw40Qso

Wir haben von mindestens sechs prominenten britischen palästinensischen und muslimischen Aktivisten erfahren, die von Panorama um einen Kommentar gebeten wurden, in dem sie der „Unterstützung“ der Hamas und des „Terrors“ beschuldigt wurden.

Zu ihnen gehörten der britische irakische Aktivist Anas Altikriti und der britische palästinensische Akademiker Azzam Tamimi.

Wir haben Ware, Panorama und die BBC vor der Ausstrahlung um eine Stellungnahme gebeten und darauf hingewiesen, dass ihre Behauptungen über eine Kampagne sexueller Gewalt weithin entkräftet wurden.

Betrügerische Vergewaltigungsvorwürfe

Wie ich letzte Woche im Livestream von The Electronic Intifada erläuterte, behauptete Ware in der letzten Sendung zwar, „anschauliche Beweise für sexuelle Gewalt und versuchte Enthauptungen“ durch die Hamas gesehen zu haben, aber die diskreditierten Behauptungen über eine angebliche Vergewaltigungskampagne durch palästinensische Kämpfer wurden größtenteils fallen gelassen.

Auch Altikriti, Tamimi und die anderen vier waren in der Folge nicht zu sehen.

Im obigen Video können Sie unseren vollständigen Livestream-Beitrag über Ware und Panorama sehen.

Die Behauptungen, die von der BBC an die Aktivisten herangetragen wurden, schienen sich eng an die weithin diskreditierten Behauptungen anzulehnen, die erstmals im Dezember von der New York Times in einem inzwischen berühmt-berüchtigten Artikel mit dem Titel „Schreie ohne Worte“ veröffentlicht wurden.

Die Electronic Intifada war die erste einer Handvoll unabhängiger Nachrichtenseiten, die konsequent darüber berichtete, dass Israels „Massenvergewaltigungs“-Narrativ eine Erfindung ist, die von westlichen Politikern und unterwürfigen Konzernmedien wie der Times gebilligt wird.

Mein Kollege Ali Abunimah hat die Geschichte in den wöchentlichen Livestreams von The Electronic Intifada fleißig verfolgt.

Es ist höchst bezeichnend, dass diese BBC-Dokumentation am Ende ähnliche Behauptungen über angebliche sexuelle Gewalt vor der Ausstrahlung weitgehend fallen ließ.

New York Times steht vor wachsendem Skandal

Es ist wahrscheinlich, dass die BBC von dem wachsenden Skandal innerhalb der Times-Redaktion weiß, der die eigene Berichterstattung der Zeitung in Frage stellt.

Die Familie von Gal Abudush – einer israelischen Frau, die im Mittelpunkt des Artikels steht – hat den Bericht der Times dementiert und darauf bestanden, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Abudush vor ihrem Tod vergewaltigt wurde, und behauptet, die Times habe sie über den wahren Charakter des geplanten Artikels getäuscht.

In dieser Woche hat sich die Darstellung der Times über die „sexuelle Gewalt der Hamas“ noch weiter zerschlagen.

Der populäre Nutzer von X (früher Twitter), @zei_squirrel, enthüllte, dass Anat Schwartz – eine der beiden israelischen Koautoren des Artikels – eine Reihe von völkermörderischen Beiträgen auf der Plattform „geliked“ hatte, darunter einen, in dem Israel aufgefordert wurde, „den [Gaza-]Streifen in ein Schlachthaus zu verwandeln“.

Obwohl das „Liken“ eines Beitrags nicht unbedingt eine Befürwortung darstellt, reichten Art und Häufigkeit der „Likes“ aus, um die Times zu veranlassen, eine Erklärung abzugeben, in der sie Schwartz milde rügt und ankündigt, dass sie eine Untersuchung ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien eingeleitet hat.

Nach Angaben der israelischen Frau, die Gal Abdush am 7. Oktober gefilmt hatte, hatte Schwartz die Frau unter Druck gesetzt, ihre Fotos und Videos herauszugeben, weil sie für die israelische Propaganda wichtig seien: „Sie haben mich immer wieder angerufen und mir erklärt, wie wichtig das für die israelische Hasbara ist.“

Am Mittwoch warf ein wichtiger neuer Bericht von The Intercept ein neues Licht darauf, wie Schwartz – ein israelischer Filmemacher, der bis November keine Erfahrung in der Berichterstattung hatte – in die Geschichte verwickelt wurde.

Obwohl der Hauptautor des Artikels der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Reporter Jeffrey Gettleman war, sprach The Intercept mit mehreren Quellen in der Times-Redaktion, die enthüllten, dass Schwartz und ihr Neffe Adam Sella (ein israelischer Food-Blogger) „den größten Teil der Berichterstattung vor Ort erledigten, während Gettleman sich auf den Rahmen und das Schreiben konzentrierte“.

Der Intercept-Bericht enthüllt auch, dass Schwartz nicht in der Lage war, auch nur eine einzige Beschwerde über sexuelle Übergriffe von Palästinensern zu finden, obwohl sie mit allen 11 israelischen Krankenhäusern sprach, die über spezielle Kliniken für sexuelle Übergriffe verfügen – sowie mit einer Hotline für sexuelle Übergriffe im Süden.

„Ich habe viele Gespräche geführt, die zu nichts geführt haben“, sagte Schwartz in einem hebräischen Podcast, der von The Intercept übersetzt wurde. „Keiner hatte ein Opfer sexueller Übergriffe getroffen.“

Doch in keinem der Gettleman/Schwartz-Berichte in der Times wird diese wichtige Tatsache erwähnt.

Das vielleicht vernichtendste von allem ist, dass das gleiche Podcast-Interview ein unbeabsichtigtes Eingeständnis von Schwartz enthält, dass sie mit einer Agenda an die Geschichte herangegangen ist – Teil einer völkermörderischen israelischen Militärpropagandakampagne zur Dämonisierung der Palästinenser.

„Hat Sie jemand angerufen? Haben Sie etwas gehört?“, fragte Schwartz den Leiter der Hotline für sexuelle Übergriffe. „Wie kann es sein, dass Sie nichts gehört haben?“

„Wie kann es sein“, fragte Schwartz, „dass Palästinenser am 7. Oktober keine israelischen Frauen vergewaltigt haben? Dies zeigt, dass sie – wie viele Israelis – davon ausgegangen ist, dass alle Palästinenser Vergewaltiger sind.

Dieses Schlüsselzitat untergräbt die Behauptungen der Times über einen „rigorosen Berichterstattungsprozess“ und deutet stark darauf hin, dass die leitenden Redakteure der Zeitung dem Berichterstatterteam eine israelische Agenda aufgezwungen hatten – und dass Schwartz genau deshalb mit der Geschichte betraut worden war, weil sie wussten, dass sie genau diese Agenda vorantreiben würde.

Sie zog nicht einmal die naheliegendste Erklärung in Betracht: dass es keine Berichte über sexuelle Übergriffe von Palästinensern gegeben hat, weil es keine sexuellen Übergriffe gab.

Die Times scheint sich zwar ein wenig von Schwartz zu distanzieren, aber im Gespräch mit The Intercept blieben ihre Vertreter größtenteils bei ihrer zunehmend diskreditierten Berichterstattung.

Nichtsdestotrotz sah sich die Zeitung nun gezwungen, einen wichtigen Rückzieher zu machen: In einer Antwort auf die Fragen von The Intercept zu Schwartz‘ Podcast-Interview nahm ein Sprecher der New York Times die Behauptung des Blockbuster-Artikels, dass die Hamas sexuelle Gewalt als Waffe eingesetzt habe, zu einer weicheren Behauptung zurück, die besagt, dass es „möglicherweise einen systematischen Einsatz sexueller Übergriffe“ gegeben habe.

Aber Schwartz selbst ist unnachgiebig. In einem Posting auf X am Donnerstag behauptete sie, sie sei Opfer von „Angriffen“ gewesen, während sie ihre völkermörderischen „Likes“ herunterspielte und fälschlicherweise behauptete, es habe sich um einen einzigen Beitrag gehandelt.

die Wahrheit zu sagen und den Frauen in Israel und weltweit eine Stimme zu geben. Ich verstehe, warum Menschen, die mich nicht kennen, durch das versehentliche „Gefällt mir“, das ich am 7.10. gedrückt habe, beleidigt waren, und ich entschuldige mich dafür.

– Anat Schwartz (@Anatschwartz) Februar 29, 2024

Ich habe das gesamte Konto von Anat Schwartz archiviert, und ich habe die Screenshots ihrer Likes, die unten hinzugefügt sind. Ich kann die gespeicherte Datei ihres Kontos auch an jeden senden, der sie überprüfen möchte, falls sie bestreiten sollte, diese Beiträge geliked zu haben. Es gibt jetzt kein Verstecken mehr. Es ist vorbei pic.twitter.com/UNKnplf4eN

– ☀️ (@zei_squirrel) February 24, 2024

Schwartz sperrte ihr Konto auf X, kurz nachdem ihre offensichtliche Unterstützung für völkermörderische Posts am Wochenende von @zei_squirrel aufgedeckt worden war.

Später deaktivierte sie ihr Konto ganz, bevor sie es schließlich wieder aktivierte.

Aber erst, nachdem sie ihre Likes für die völkermörderischen Beiträge gelöscht hatte, wie @zei_squirrel enthüllte.

Übersetzt mit deepl.com

