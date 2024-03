Kibbutz leader confirms movement’s role in establishing and maintaining Israeli apartheid The kibbutz has long been celebrated by liberals as an example of Israel’s socialist pedigree, but movement head Nir Meir says the „first mission“ of kibbutzim was „to conquer the land,“ and today it stands ready to „maintain outposts“ by Gaza.

Ein Foto des Kibbuz Zikim, der sich nördlich des Gazastreifens befindet. Der Kibbuz wurde 1949 von Mitgliedern der Hashomer-Hatzair-Bewegung auf dem Land des palästinensischen Dorfes Hirbiya gegründet. Das Haus im Vordergrund ist als „Alami-Haus“ bekannt, benannt nach der palästinensischen Familie, der es vor der Nakba gehörte. Seit der Aufnahme dieses Fotos im Jahr 2017 wurde das Haus in ein Willkommenszentrum für den Kibbuz umgewandelt. (Foto: Zeev Stein/Wikimedia)

Der Kibbuz wurde lange Zeit von Liberalen als Beispiel für Israels sozialistischen Stammbaum gefeiert, aber der Leiter der Bewegung, Nir Meir, sagt, dass die „erste Mission“ der Kibbuzim darin bestand, „das Land zu erobern“, und dass sie heute bereit ist, „Außenposten“ bei Gaza zu unterhalten.

Kibbuz-Chef bestätigt die Rolle der Bewegung bei der Errichtung und Aufrechterhaltung der israelischen Apartheid

Von Jonathan Ofir

1. März 2024

Viele Jahre lang repräsentierte die Kibbuz-Gesellschaft in Israel das „liberale Israel“, mit dem die Menschen das „schöne Israel“ hervorheben wollten, und viele erzählten von ihrer Zeit als Freiwillige in dem einen oder anderen Kibbuzim – so auch Bernie Sanders. Natürlich waren die Kibbuzim viel mehr als das – sie waren von Anfang an zentrale Werkzeuge der ethnischen Säuberung Palästinas. Hunderte dieser Kibbuzes, darunter der Kibbuz Givat Haim Ichud, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, wurden auf den Ruinen ethnisch gesäuberter palästinensischer Dörfer errichtet, um die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge zu verhindern und neue „Fakten vor Ort“ zu schaffen.

Viele Jahre lang diente dieses liberale, linke Image dazu, die systematische Zerstörung zu verschleiern, an der die Kibbuzim beteiligt waren. Doch jetzt fallen die Masken. In einem langen Interview in Haaretz sagt der Generalsekretär der Kibbuz-Bewegung, Nir Meir, der die Bewegung seit neun Jahren leitet, dass es an der Zeit ist, den linken Anschein aufzugeben. „Der rechte Flügel hat Recht:

„Die Siedler haben nicht Unrecht. Die Rechten haben Recht: Das ist die Art und Weise, Land zu beschlagnahmen und zu halten, und ihre Behauptung, dass überall dort, wo wir Israelis gehen, die Araber an unserer Stelle kommen werden, ist richtig. Die Rechten haben auch Recht mit ihrem Weg: Souveränität kann nur durch Besiedlung und nur durch Besiedlung durchgesetzt werden. Die Debatte ist, ob die Souveränität durchgesetzt werden soll. Die Siedler behaupten, dass sie die Nachfolger des Kibbutz Hanita [an der Grenze zum Libanon] sind, denn wie zu Zeiten von Tower and Stockade [eine Methode zur Errichtung neuer Siedlungen während der britischen Mandatszeit] muss man ohne Rücksicht auf das Gesetz Hügel um Hügel erobern und Fakten vor Ort schaffen. Sie [die Siedler] haben von uns gelernt, wie man siedelt und sich Land aneignet. Der Streit mit ihnen dreht sich nicht um den Weg oder die Methode, sondern um die Absicht und das Ziel.“

Das ist eigentlich sehr ehrlich. Die Unterschiede zwischen den Siedlern im Westjordanland und den Kibbuzim sind kosmetischer Natur.

Meir erzählt, wie er mit der rechtsextremen, religiös-zionistischen Ministerin für nationale Missionen Orit Strock zusammenarbeitete:

„Ich habe mit Orit und der Rechten auch bei der Förderung der jüdischen Besiedlung im Herzen Galiläas zusammengearbeitet [gemeint ist ein Gesetz, das es Gemeinden mit Tausenden von Familien ermöglicht, Zulassungsausschüsse zu betreiben, um potenzielle Neubürger zu filtern]. Das stand im Gegensatz zu dem politisch korrekten Ansatz, der dazu führte, dass im Herzen Galiläas statt 50 Prozent Juden und 50 Prozent Araber 85 Prozent Araber und nur 15 Prozent Juden leben würden. Ich setze mich sehr für die Werte ein, an die ich glaube, und zwar mit allen, die zur Zusammenarbeit bereit sind. Politische Korrektheit ist postzionistisch, und ich bin ein Zionist.

So erzählt Meir offen, wie das Gesetz über die „Zulassungsausschüsse“, das letztes Jahr erweitert wurde, die Apartheid-Demografie erleichtern soll. Er ist in diesem Punkt einer Meinung mit der extremen Rechten. Er ist auch „gut befreundet“ mit den Führern der Siedlerbewegung im Westjordanland:

„Pinchas Wallerstein [ehemaliger Leiter des Yesha Council of Settlements im Westjordanland] ist ein guter Freund von mir, und er spielte eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau der Gemeinden gegenüber dem Gazastreifen nach der Operation Protective Edge [2014]. Er ist nicht sektiererisch, und ich schätze ihn sehr.“

Meir sieht sich selbst nicht als Linker. „Ich bezeichne mich als einen Menschen, der versteht, wo er lebt.“

Frieden mit den Palästinensern?

„Es wird keinen Frieden mit den Palästinensern geben. Meine Meinung hat sich lange vor dem 7. Oktober geändert. Es ist nicht der Rückzug [2005 aus dem Gazastreifen], der gescheitert ist, es ist Oslo. Ich erzähle mir keine Geschichten.“

Meir meint, dass die Kibbuzim jetzt deutlicher nach rechts gerückt sind. Und ich denke, damit hat er Recht. Der Interviewer Meirav Moran fragt ihn: „Die Kibbuzim auf der anderen Seite des Gazastreifens waren auf der politischen Landkarte Israels immer als links markiert. Vertreten Sie deren Ansichten?“

Meir antwortet:

„Die Einstellung zum Konflikt und seiner Lösung wird sich zwangsläufig überall ändern. Viele der Kibbuzniks, die den 7. Oktober erlebt haben, können die arabische Sprache nicht mehr ertragen und wollen, dass der Gazastreifen ausradiert wird. Sie sind die neuen „Opfer des Friedens“. Nur sehr wenige der Kibbuzniks, deren Häuser an der Grenze stehen, glauben heute, dass die Menschen auf der anderen Seite gute Menschen sind. Sie können die emotionale Erfahrung nicht rational überwinden. Das Trauma ist stärker als ihre Weltanschauung“.

Ich habe in der Tat einige dieser Kibbuzniks und ihre eindeutig völkermörderische Befürwortung gehört. Meir sagt, dass es viele sind. Und diese Kibbuzniks sind mit der Kibbuz-Gesellschaft im Allgemeinen verbunden. Sie werden von links zu völkermörderisch.

Aber Meir denkt, dass es in Ordnung ist, nach rechts zu gehen, er ist sogar froh, diese Bewegung anzuführen: „Ich gehe gerne als derjenige in die Geschichte ein, der das historische Bündnis zwischen der Kibbuz-Bewegung und den klassischen Linksparteien aufgekündigt hat.“

Meir ist sich über die historische Rolle des Kibbuz im Klaren, er sagt, dass die „erste Mission“ der Kibbuzim darin bestand, „das Land zu erobern… Es ist kein Zufall, dass überall dort, wo es den Wunsch gab, einen Teil des Landes Israel zu erobern, Kibbuzim gegründet wurden“.

Und er ist sich darüber im Klaren, dass er diese Art von Mission fortsetzen möchte, er betrachtet die heutigen Kibbuzim sogar als „zivile Außenposten“. „Auch heute ist der Kibbuz der effektivste Weg, um hundert zivile Außenposten entlang des Grenzzauns zu unterhalten“, sagt er gegenüber Haaretz.

Wer geglaubt hat, dass die Kibbuzim in Israel eine Manifestation linker, sozialistischer Gleichheit und Harmonie sind, dem mag die Kinnlade herunterfallen, aber das war nie der Fall. Israel begeht in Gaza einen Völkermord, und die Kibbuz-Bewegung mobilisiert sich wieder einmal, um eine zentrale Rolle bei der Nakba zu spielen, diesmal der Nakba von 2023-4. Dies ist keine plötzliche Veränderung des Charakters – der völkermörderische Aspekt war die ganze Zeit vorhanden, aber er war unter einer Maske versteckt. Es ist an der Zeit, dass auch der Rest der Welt seine romantische und falsche Hoffnung aufgibt, dass das „andere Israel“ eines Tages aus der Asche auferstehen wird. Es gibt kein anderes Israel.

Dank an Ofer Neiman

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …