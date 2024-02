BBC Hamas ‚Exposé‘ Obscured Israel’s Genocide With tens of thousands of Palestinians slaughtered, Panorama chose to hand the microphone over to the very military doing the killing, writes Jonathan Cook. By Jonathan Cook Jonathan-Cook.net Israel was put on trial for committing genocide in Gaza last month by the judges of the Internatio

BBC-Sendehaus in London. (Edwardx, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

BBC Hamas „Exposé“ verschleiert Israels Völkermord

Von Jonathan Cook

Jonathan-Cook.net

23. Februar 2024

Israel wurde letzten Monat von den Richtern des Internationalen Gerichtshofs wegen Völkermordes in Gaza angeklagt.

Bislang haben die westlichen Regierungen nicht nur nichts unternommen, um einzugreifen, sondern sich aktiv an diesem Gemetzel beteiligt. Sie haben Waffen geliefert und ein Auge zugedrückt, als Israel die humanitäre Hilfe verweigerte.

Die Menschen in Gaza verhungern langsam.

Doch ausgerechnet in diesem Moment, in dem die Welt entsetzt zuschaut, hat sich die wichtigste Nachrichtensendung der BBC, Panorama, dazu entschlossen, dieses Massaker an Zehntausenden von Palästinensern nicht zu untersuchen, sondern das Mikrofon genau den Militärs zu überlassen, die das Töten durchführen.

Diese Woche wurde eine Sendung mit dem Titel „Das geheime Finanzimperium der Hamas“ unter der Leitung des Reporters John Ware ausgestrahlt.

Die Sendung stützte sich in hohem Maße auf den israelischen Militärsprecher, auf Dokumente, die mit ziemlicher Sicherheit vom israelischen Militärgeheimdienst zur Verfügung gestellt wurden, auf Videomaterial des israelischen Militärs und auf einen israelischen Überlebenden des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober.

Ware und Panorama haben schon früher zusammengearbeitet, vor allem bei einer einstündigen Sonderausgabe, die Israel zweifellos ebenso begeistert hat.

Die Sendung, die kurz vor den Parlamentswahlen 2019 ausgestrahlt wurde, war nicht viel mehr als eine Hetzjagd auf Jeremy Corbyn, in der behauptet wurde, der damalige Labour-Chef habe zugelassen, dass der Antisemitismus in seiner Partei um sich greift.

Serielle Fehler in der Sendung wurden aufgedeckt, auch von mir damals.

Zitate und Interviews waren irreführend bearbeitet worden, darunter eines, in dem ein antisemitischer Vorfall innerhalb der Labour-Partei angedeutet wurde, obwohl dies nicht der Fall war.

Eine grundlegende Überprüfung der Fakten war nicht vorgenommen worden, was dazu führte, dass ein wichtiger Vorfall, den das Programm fälschlicherweise als antisemitisch bezeichnete, völlig falsch dargestellt wurde.

Jeremy Corbyn, der ehemalige Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Dritter von links vor dem Ceasefire Now-Marsch in London, 11. November 2023. (Steve Eason, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Das Programm verschwieg die Identität derjenigen, die behaupteten, in der Labour-Partei unter Antisemitismus gelitten zu haben, obwohl die meisten in Wirklichkeit Mitglieder einer sehr parteiischen, pro-israelischen Gruppe waren, die sich offen dafür einsetzte, Corbyn wegen seiner pro-palästinensischen Ansichten als Parteichef abzusetzen. Einer von ihnen hatte eine Ausbildung in der israelischen Armee absolviert.

Eine andere ungenannte, tränenreiche Interviewpartnerin, Ella Rose, hatte zuvor für die israelische Botschaft gearbeitet, was dem Publikum jedoch nicht mitgeteilt wurde. In der Sendung wurde auch nicht erwähnt, dass sie zugegeben hatte, eine Vertraute eines israelischen Geheimagenten, Shai Masot, zu sein, der später bei dem Versuch enttarnt wurde, einen britischen Minister wegen seiner kritischen Haltung gegenüber Israel zu Fall zu bringen – einer Haltung, die weit weniger kritisch ist als die von Corbyn.

Absurde Prämisse

Man hätte annehmen können, dass die BBC angesichts dieses katastrophalen Outings von Ware und seinen Produzenten für Panorama eine sehr unkluge Wahl getroffen hätte, um eine Untersuchung über ein anderes Thema, das Israel so am Herzen liegt, folgen zu lassen. Aber eine solche Annahme wäre falsch.

So wie die Corbyn-„Untersuchung“ ein verzerrtes Bild der Vorgänge in der Labour-Partei zeichnete, so hat die jüngste Panorama-„Untersuchung“ die Realität der Vorgänge in Gaza völlig verschleiert.

Nicht zuletzt dürfte den Zuschauern kaum bewusst gewesen sein, dass der Weltgerichtshof derzeit gegen Israel ermittelt, nachdem dessen 17-köpfiges Richtergremium akzeptiert hat, dass Israel in Gaza glaubhaft einen Völkermord begeht.

Der IGH in Den Haag während der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel, 26. Januar. (IGH)

Die Panorama-Berichterstattung folgte dem üblichen Drehbuch der BBC und suggerierte stattdessen, dass es sich lediglich um eine weitere Runde von Kämpfen in einem seit langem bestehenden „Konflikt“ handele, in dem, wie die Sendung einschränkend einräumte, beide Seiten zu leiden hätten.

Die einzige Nicht-Offizielle, die interviewt wurde, war eine israelische Überlebende des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober, eine junge Frau, die auf dem Nova-Festival anwesend war. Sie fühlte sich verraten, dass „die Leute nur auf die Seite der Hamas schauen. Wir sind für sie unsichtbar“.

Bizarrerweise nahm das BBC-Team diese offenkundig absurde Ansicht als zentrale Prämisse der Sendung. Es sei, so Ware, das ruchlose Ziel der Hamas, „sich als Widerstandsbewegung und Israel als terroristischen Staat darzustellen“.

Die BBC schien vergessen zu haben, dass auch der Weltgerichtshof und nicht nur die Hamas ernsthaft die Idee in Erwägung zieht, dass das israelische Militär in flagranter Weise gegen die Kriegsgesetze verstößt. Wenn eine Völkermordkampagne in den Augen der BBC keinen Staatsterrorismus – oder Schlimmeres – darstellt, dann muss man sich fragen, was das ist.

Der ehemalige Beamte des Außenministeriums, Sir John Jenkins, wurde von Panorama in den Mittelpunkt gestellt, um zu behaupten, dass die Hamas, nicht das anhaltende Abschlachten von Kindern in Gaza, die „Delegitimierung Israels“ vorantreibt.

All dies diente als Auftakt zu den Bemühungen der Sendung, die Hamas und ihre Aktivitäten zum Aufbau eines Tunnelnetzes zu delegitimieren, um sich der israelischen Besatzung und Belagerung zu widersetzen, und das zu einer Zeit, in der die westlichen Hauptstädte Israel aktiver denn je bei der Zerstörung des Gazastreifens unterstützen.

Wenn Israel keine wirkliche Bedrohung für die Bevölkerung des Gazastreifens darstellt, wie in der Sendung durchgehend unterstellt wurde, dann brauchte die Hamas die Enklave offensichtlich nicht zu befestigen, um sie vor einem israelischen Angriff zu schützen. Das Geld der Hamas hätte besser zum Nutzen der einfachen Palästinenser eingesetzt werden können.

Der Elefant im Raum

Israelischer Bodenangriff im Gaza-Streifen am 1. November 2023. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Der Elefant im Raum war der Völkermord. Ware und die BBC mussten Israels Abschlachten von mindestens 30.000 Palästinensern in den letzten vier Monaten als eine Verirrung – eine Reaktion auf die beispiellosen Ereignisse vom 7. Oktober – und nicht als eine Verschärfung von Israels gut dokumentiertem, jahrzehntelangem Missbrauch des palästinensischen Volkes behandeln.

Der Hinweis auf das „geheime“ Finanzimperium der Hamas sollte unheimlich klingen. Doch wie die Programmmacher zu verbergen versuchten, ist die Finanzierung der Hamas kein Geheimnis.

Schließlich hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu persönlich den Geldfluss an die Hamas genehmigt, um die Gruppe gerade so stark zu halten, dass sie die nachgiebigere Palästinensische Autonomiebehörde (PA) mit Sitz im Westjordanland daran hindern kann, sich im Gazastreifen wieder zu etablieren.

Netanjahus Ziel – aus dem er nie einen Hehl gemacht hat – war es, die beiden rivalisierenden palästinensischen Gruppen in ständiger Fehde zu halten, die beiden Gebiete zu spalten und damit das Argument für jede Art von palästinensischem Staat im Gazastreifen und im Westjordanland zu untergraben.

Ware informierte uns, dass das „Finanzimperium“ der Hamas aus verschiedenen Finanzierungsquellen stamme: direkt aus dem Iran und Katar, aber auch aus humanitärer Hilfe internationaler Geber. Die Sendung kam zu dem Schluss, dass diese Geber „die Kriegsmaschinerie der Hamas subventionieren“, indem sie die wirtschaftliche Belastung der Hamas bei der Versorgung der Zivilbevölkerung des Gazastreifens mit lebenswichtigen Gütern wie Lebensmitteln, Wasser und Strom – soweit dies angesichts der israelischen Belagerung möglich war – abfedern.

Vorhersehbarerweise wiederholte Ware mit seiner Argumentation eine der Hauptforderungen Israels in seiner aktuellen Kampagne zur Intensivierung des Völkermords in Gaza durch die Zerstörung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNRWA. Das Hilfswerk ist die letzte Rettungsleine für eine Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen, die durch Israels Blockade der humanitären Hilfe an den Rand des Verhungerns gebracht wurde.

Israelische Beamte haben immer wieder angedeutet, dass die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen zu Recht verhungern könnte, um zu verhindern, dass ein Teil der Hilfsgüter in die Hände von Hamas-Kämpfern gelangt. Eine solche Verweigerung der Hilfe ist nicht nur offenkundig unmoralisch, sondern stellt ein Kriegsverbrechen dar.

Wenn Journalisten jemals in Den Haag der Komplizenschaft beim gegenwärtigen Völkermord angeklagt werden, sollte für Ware und sein BBC-Team sicherlich ein Platz auf der Anklagebank reserviert werden, weil sie diesem ungeheuerlichen Argument Glaubwürdigkeit verliehen haben.

Kontext weggelassen

Die zentrale Aussage von Panorama war, dass die Hamas einen Teil ihrer Einnahmen für den Bau eines Netzwerks von Widerstandsanlagen wie Tunneln verwendet hat – Geld, das, wie Ware und seine Interviewpartner immer wieder betonten, für den Bau von Schulen und Häusern zur Unterstützung der Menschen in Gaza hätte ausgegeben werden können.

Ware vergaß natürlich zu erwähnen, dass die Schulen und Häuser in den meisten Fällen nicht gebaut, sondern wieder aufgebaut werden mussten, weil Israel sie alle paar Jahre mit seinen Bomben in die Luft jagte.

Palästinenser sammeln ihre Habseligkeiten unter den Trümmern eines Wohnturms auf, der laut Zeugenaussagen durch einen israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt am 24. August 2014 zerstört wurde. (UN Photo/Shareef Sarhan)

Auch hier wurde in der Sendung der offensichtliche Kontext ausgeklammert.

Die Hamas hat sich für den Bau dieser Befestigungen, wie z. B. ihres ausgedehnten Tunnelnetzes, entschieden, weil Israel eine offensive Besatzungsmacht ist, die die absolute Kontrolle über die Grenzen des Gazastreifens, den Luftraum und das Meer hat. Israel kann den Gazastreifen jederzeit bombardieren und einmarschieren, wann immer es will. Es kann Menschen verschleppen, um sie zu „verhaften“ – oder sie als Geiseln zu nehmen, wie wir es nennen würden, wenn die Rollen vertauscht wären.

Es kann diese Dinge nicht nur tun, es tat und tut sie regelmäßig. Und das völlig ungestraft.

So zu tun, als hätte die Hamas keinen Grund gehabt, ein Tunnelnetz zu bauen, wie es Panorama tut, bedeutet, die Geschichte umzuschreiben – Israels jahrzehntelange Verbrechen gegen die Palästinenser und ihren legitimen Wunsch, gegen diese Unterdrückung zu kämpfen, auszublenden.

Die israelische Behauptung, es handele sich lediglich um „Terrortunnel“ und nicht um eine Möglichkeit für die Hamas, als Widerstandsorganisation zu überleben, wozu sie nach internationalem Recht uneingeschränkt berechtigt ist, wird gedankenlos wiedergekäut.

Die Hamas hat es sich zur Priorität gemacht, ein Tunnelnetz zu bauen, um einer gewalttätigen Besatzungsarmee zu widerstehen. Angesichts begrenzter Ressourcen und eines begrenzten Handlungsspielraums – schließlich ist der Gazastreifen ein winziges Gebiet und einer der am stärksten überbevölkerten Orte der Welt – hatte die Hamas kaum eine andere Wahl, als sich in den Untergrund zu begeben, um Israels ausgeklügelter Überwachungstechnologie zu entgehen, wo sie ein Arsenal von weitgehend improvisierten, selbstgebauten Waffen aufbauen konnte.

Ihre historische Popularität unter den gewöhnlichen Palästinensern – zumindest im Vergleich zur willfährigen, unendlich komplizenhaften Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland – beruht auf ihrer Weigerung, sich der israelischen Kontrolle zu unterwerfen. Auch das hat Panorama vergessen zu erwähnen.

Im Gegensatz dazu hat die ausschließliche Abhängigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde von der internationalen Diplomatie keine greifbaren Zugeständnisse seitens Israels gebracht – es sei denn, man betrachtet den Aufschub des Völkermords, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, als ein solches Zugeständnis.

Ungünstig für Panorama ist auch, dass das Ansehen der Palästinensischen Autonomiebehörde in der palästinensischen Öffentlichkeit nach wie vor miserabel ist.

Beweis der ‚Schlechtigkeit‘

Wahlkampfveranstaltung der Hamas in der palästinensischen Westbankstadt Ramallah im Jahr 2007. (Hoheit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Bizarrerweise störte sich Ware auch daran, dass die Hamas die Einfuhrzölle auf die wenigen Waren erhöhte, die Israel in den Gazastreifen ließ.

Das ist umso merkwürdiger, als das Programm von der impliziten – und völlig falschen – Annahme ausgeht, dass der Gazastreifen nicht unter kriegerischer israelischer Besatzung steht. Die Hamas hätte sich daher eher wie ein normales Land verhalten sollen.

Aber die Erhöhung von Steuern auf die Einfuhr von Waren ist genau das, was normale Länder tun. Warum sollte Ware von der Hamas erwarten, dass sie sich anders verhält?

Und warum sollte es seltsam oder unheimlich sein, wenn sie einen Teil dieser Einnahmen dazu verwendet, den Gazastreifen so gut wie möglich gegen einen aggressiven Besatzer zu verteidigen?

Gibt Großbritannien nicht auch das Geld aus, das es aus Steuern einnimmt, um Waffen zu kaufen und „seine Kriegsmaschinerie zu subventionieren“? Und das, obwohl das Vereinigte Königreich nicht unter kriegerischer Besatzung steht und es unwahrscheinlich ist, dass es in nächster Zeit überfallen wird.

In dramatischer Weise erklärte Ware ominös: „Wir haben Dokumente erhalten, die nach Angaben des israelischen Geheimdienstes aus dem Inneren der Hamas stammen und Aufschluss darüber geben, wie sie einige ihrer Millionen verdient.“

Es ist schwer, aus diesen Worten nicht zu schließen, dass Panorama diese Dokumente vom israelischen Geheimdienst zugespielt bekommen hat. Nichtsdestotrotz behandelte die Sendung die Papiere in völliger Leichtgläubigkeit, als seien sie ein unfehlbarer Beweis für die Schlechtigkeit der Hamas.

In Wirklichkeit zeigten sie – vorausgesetzt, sie sind echt -, dass die Hamas ein bescheidenes Einkommen aus Investitionen in Unternehmen und Unternehmungen im Nahen Osten erzielt hatte. Sollte die Hamas nicht Investitionen tätigen, um Einnahmen zu erzielen, wie es Länder und Fonds auf der ganzen Welt tun? Und wenn nicht, warum?

Geld aus dem Gazastreifen abzuziehen und im Ausland zu investieren, scheint äußerst vernünftig zu sein, wenn man bedenkt, dass Israel die Enklave so regelmäßig verwüstet hat – und dies erneut und in einem noch nie dagewesenen Ausmaß tut.

Ähnlich leichtgläubig akzeptierte Ware unhinterfragt die Behauptung, der Hamas-Führer in Gaza, Yahya Sinwar, sei dafür bekannt, „Juden zu hassen“. Auf welcher Grundlage? Weil ein ehemaliger israelischer Sicherheitsbeamter, der stolz zugab, Sinwar vor Jahren „zwischen 150 und 180 Stunden“ lang verhört zu haben, dies behauptete. Die Verhöre von Palästinensern durch Israel beinhalten in der Regel lange Folterzeiten.

Missbräuchliche Verwendung öffentlicher Gelder

All dies war deprimierend vertraut. Die BBC und Panorama befassen sich nur selten mit Themen, die ein schlechtes Licht auf Israel werfen und eine Gegenreaktion der Kritik riskieren könnten, auch von der britischen Regierung. Diese Zahnlosigkeit ist besonders ungeheuerlich, wenn sich in Gaza ein Völkermord abspielt.

Aber die BBC übersieht dieses schreckliche Verbrechen nicht nur, sondern nutzt ihre Ressourcen – Mittel, die von britischen Steuerzahlern zur Verfügung gestellt werden – um Israels Völkermordkampagne aktiv zu verschleiern und sie implizit als gerechtfertigt zu rechtfertigen.

Ein Programm, dessen These lautet, dass die Hamas öffentliche Gelder für ruchlose Zwecke missbraucht, tut paradoxerweise genau das, was es verurteilt. Sie hat britische Steuergelder missbraucht, um eine völlig falsche Behauptung aufzustellen, die als Deckmantel für das Abschlachten und Verstümmeln von Zehntausenden unschuldiger Palästinenser dient.

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, tätig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück und ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008).

Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, ziehen Sie bitte in Erwägung, ihn finanziell zu unterstützen.

Dieser Artikel stammt aus dem Blog des Autors, Jonathan Cook.net

Übersetzt mit deepl.com

