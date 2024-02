New evidence emerges of Israel killing its own civilians Short video summarizes evidence of widespread „friendly fire“ on 7 October.

Neue Beweise für die Tötung eigener Zivilisten durch Israel tauchen auf

Ali Abunimah

Von den Herausgebern

22. Februar 2024

Hat das israelische Militär am 7. Oktober 2023 seine eigenen Bürger getötet? Regelmäßige Leser von The Electronic Intifada wissen, dass dies der Fall war.

Israel behauptet, dass die Hamas oder andere palästinensische Kämpfer am 7. Oktober 1.200 Israelis getötet haben, aber wie unsere Berichterstattung seit diesem Tag zeigt, wurde eine beträchtliche, wenn auch noch unbestimmte Anzahl von den israelischen Streitkräften mit Panzergranaten und Kampfhubschraubern getötet.

Diese Tötungen waren auf eine Kombination aus panischem, wahllosem Feuer und der Anwendung der Hannibal-Doktrin zurückzuführen, einer israelischen Militärmethode, die es den Streitkräften erlaubt, die Gefangennahme von Israelis mit allen Mitteln zu verhindern, selbst wenn dies bedeutet, sie zu töten.

Das obige Video des YouTube-Kanals GDF fasst einen Großteil der Berichterstattung von The Electronic Intifada in etwas mehr als 12 Minuten treffend zusammen.

„Die Untersuchung von Vorfällen mit Beschuss durch eigene Truppen am 7. Oktober kann Menschen zur Zielscheibe von Verleumdungen und Falschdarstellungen machen. Sie können leicht als Verschwörungstheoretiker und dergleichen bezeichnet werden“, erklärt der Sprecher und fügt hinzu: „Eines der wenigen, wenn nicht das einzige Medium, das kontinuierlich über das Thema berichtet hat, ist The Electronic Intifada.“

„Indem sie ihre Leserschaft lediglich über die bekannten Fakten der Vorfälle mit Beschuss durch eigene Truppen im Verlauf des 7. Oktobers und danach informierte, wurden sie mit mindestens einem Angriffsartikel der Washington Post angegriffen, in dem sie mit rechtsgerichteten Holocaust-Leugnern in einen Topf geworfen wurden und behaupteten, sie würden übertreiben“, so der Sprecher.

Tatsächlich war die Elektronische Intifada im Januar das Ziel einer üblen Verleumdung durch diese prominente amerikanische Zeitung, ein Angriff, der uns nicht davon abgehalten hat, der Wahrheit nachzugehen.

Neuer Vorfall aufgedeckt

Nahezu alle Informationen über die so genannten „friendly fire“-Vorfälle am 7. Oktober stammen aus israelischen Quellen und Medien, und dennoch wird in den westlichen Mainstream-Medien, die sich weiterhin eng an die offiziellen israelischen Propagandanarrative halten, kaum darüber berichtet.

Aber selbst in den israelischen Medien sickern die Informationen nur langsam durch. Scheinbar kommt jede Woche ein neues Beweisstück ans Licht.

Am Donnerstag enthüllte Haaretz einen weiteren solchen Vorfall.

Die israelische Zeitung berichtet, dass ein israelischer Mann vom Supernova-Rave – bei dem israelische Streitkräfte auf Zivilisten geschossen hatten – entkam, nur um tödlich erschossen zu werden, als er die vermeintliche Sicherheit des Kibbutz Alumim, einer nahe gelegenen Kolonialsiedlung, erreichte.

„Ofek Atun und seine Freundin Tamar flohen mit dem Auto von der Freiluftveranstaltung in Nova, als Raketen über ihnen zu fliegen begannen. Das Paar fuhr nach Norden, bis Sicherheitspersonal aus einer nahe gelegenen Gemeinde sie zum Kibbutz Alumim lotste“, berichtet Haaretz.

Im Kibbuz „klopfte das Paar verzweifelt an die Türen, bevor es in das Haus eines älteren Paares stürmte, das sich in seinem Schutzraum verschanzt hatte. In dem Glauben, dass Terroristen gerade in ihr Haus eingebrochen waren, riefen die Hausbesitzer die freiwillige Sicherheitstruppe des Kibbuz um Hilfe.“

„Als Ofek und Tamar sich im Haus versteckten, kam das Sicherheitskommando in Begleitung eines Kibbuz-Soldaten und evakuierte das ältere Paar diskret durch das Fenster des Schutzraums“, heißt es in dem Bericht. „Der Soldat betrat dann das Haus durch das Fenster mit einer Pistole in der Hand, während ein Mitglied des Sicherheitskommandos durch das Fenster Deckung gab.

„Nach Angaben eines Mitglieds des Sicherheitskommandos der Gemeinde gerieten Atun und der Soldat in einen Streit, und der Soldat schoss mehrmals auf Atun, weil er ihn für einen Terroristen hielt“, so Haaretz. „Nach Angaben von Tamar wurde Ofek ohne vorherigen Kampf erschossen.“

Tamar wurde dann selbst von israelischen Soldaten in den Bauch geschossen, überlebte aber, um die Geschichte zu erzählen.

Wäre diese Geschichte herausgekommen, wenn sie getötet worden wäre, oder hätte es einen weiteren Vertuschungsversuch gegeben – ähnlich dem gescheiterten Versuch zu vertuschen, wie israelische Streitkräfte ein Haus im Kibbutz Be’eri beschossen und dabei mehrere israelische Zivilisten töteten?

Im Dezember gab das israelische Militär zu, dass es am 7. Oktober zu einer „immensen und komplexen Anzahl“ von Vorfällen mit Beschuss durch eigene Truppen gekommen sei, weigert sich aber, diese zu untersuchen, da dies „moralisch nicht vertretbar“ sei.

