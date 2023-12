Puma ending sponsorship of Israeli football BDS victory: Puma will not renew its sponsorship of Israel’s national football team.

„Nach jahrelanger BDS-Kampagne, die den deutschen Konzern Puma teuer an Ansehen und Projekten gekostet hat, haben wir ihn gezwungen, sein Sponsoring des israelischen Fußballverbands in dieser Zeit des israelischen Völkermords im Gazastreifen aufzugeben“, erklärte die palästinensische Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels.

BDS-Sieg: Puma beendet sein Sponsoring der israelischen Nationalmannschaft

Von Michael Arria

12. Dezember 2023

Die Puma SE hat bekannt gegeben, dass sie ihren Vertrag mit dem israelischen Fußballverband (IFA) im Jahr 2024 nicht verlängern wird. Die Nachricht wurde zuerst von der Financial Times berichtet, die interne Dokumente zu dem Sponsoringvertrag erhalten hat.

Puma ist seit der Vertragsunterzeichnung im Jahr 2018 ein Ziel von Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS). Die von Palästinensern geführte Kampagne zielt darauf ab, Israel für seine völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Rechenschaft zu ziehen. Die IFA hat mehrere Teams in illegalen Siedlungen im Westjordanland stationiert.

„Nach jahrelanger BDS-Kampagne, die den deutschen Mischkonzern Puma teuer an Ansehen und Projekten gekostet hat, haben wir ihn gezwungen, sein Sponsoring des israelischen Fußballverbands in dieser Zeit des israelischen #GazaGenozids aufzugeben“, twitterte die palästinensische Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI).

„Die Palästinenser sind derzeit mit einer beispiellosen Gewalt durch das israelische Militär konfrontiert. Während die Welt zu einem dauerhaften Waffenstillstand aufruft, profitieren Unternehmen weiterhin von dem Töten und der Zerstörung“, sagte der Direktor der Palästina-Solidaritätskampagne (PSC), Ben Jamal, in einer Erklärung. „Wir müssen diese Komplizenschaft beenden.“

„Die Entscheidung von PUMA ist ein wichtiger Sieg, der die Macht der Solidaritätsbewegung zeigt“, fuhr er fort. „Wir haben allen Unternehmen eine starke Botschaft geschickt: Wenn ihr euch entscheidet, an der israelischen Apartheid mitschuldig zu sein, werdet ihr die Stärke der Solidaritätsbewegung zu spüren bekommen. Wir werden unsere BDS-Kampagnen gegen Banken wie Barclays und Unternehmen wie JCB, die an Israels Apartheidsystem mitschuldig sind, weiter ausbauen.“

Puma bestreitet, dass die Entscheidung etwas mit der Kampagne zu tun hat und sagt, dass sie die Entscheidung vor dem jüngsten Angriff auf Gaza getroffen haben. „Die Überprüfung des bestehenden Kaders der Nationalmannschaften anhand bestimmter [Schlüsselindikatoren] wie Werbespots und Teilnahme an großen internationalen Turnieren führte zu einigen Änderungen“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens, die der Time vorliegt.

Wie PACBI feststellt, hat die Kampagne jedoch eine Reihe von Siegen gegen das Unternehmen errungen, die sich zweifelsohne auf den Gewinn des Unternehmens ausgewirkt haben. Im Jahr 2020 kündigte die größte Universität Malaysias ihren Sponsoringvertrag mit Puma, und auch britische Vereine wurden zum Handeln gedrängt. Der FC Luton Town kündigte seinen Vertrag im selben Jahr, und der FC Rovers verpflichtete sich, keinen Vertrag mit Puma zu unterzeichnen.

Auch die Geschäfte von Puma wurden von Aktivisten wegen des Sponsorings ins Visier genommen. Im Jahr 2021 sprach Lea Kayali, eine palästinensische Organisatorin in der Gegend von Boston, mit Mondoweiss über Proteste gegen eine Puma-Filiale in der Gegend. „Das Ziel jeder BDS-Kampagne ist es, die Menschen zu zwingen, sich mit ihrer Beziehung zum Zionismus auseinanderzusetzen“, erklärte sie. „Es ist dasselbe Ziel auf lokaler Ebene, die Kampagne ist ein Mittel, um das zu erreichen. Es geht nicht nur um Turnschuhe und Trikots, sondern um die Auseinandersetzung mit den Bindungen, die wir als Steuerzahler in diesem Land haben.“

Hunderte von palästinensischen Mannschaften und Sportlern haben ebenfalls zum Boykott aufgerufen. Nachdem Puma eine Erklärung zur Unterstützung der Black-Lives-Matter-Bewegung (BLM) im Jahr 2020 veröffentlicht hatte, fragte sich der palästinensische Fußballspieler Mahmoud Sarsak, wie das Unternehmen Rassismus verurteilen und gleichzeitig „den Hass unterstützen kann, der Leben zerstört und das schöne Spiel vergiftet.“

„Wir können uns nicht aussuchen, wie wir mit Rassismus umgehen“, schrieb er. „Entweder wir stellen uns gegen allen Hass und alle Verletzungen von Rechten und Menschlichkeit, oder wir sind Teil des Problems. Im Moment ist Puma Teil des Problems.“

Übersetzt mit Deepl.com

