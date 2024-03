„Pay No Attention To That Genocide Right In Front Of Your Face“ That’s the constant message we’re getting from the dominant institutions in this present-day dystopia. From our news media. From our political parties. From our government. From our mainstream…

„Beachte den Völkermord direkt vor deiner Nase nicht“

Von Caitlin Johnstone

5. März 2024

–

Das ist die ständige Botschaft, die wir von den herrschenden Institutionen in dieser heutigen Dystopie erhalten. Von unseren Nachrichtenmedien. Von unseren politischen Parteien. Von unserer Regierung. Von unserer Mainstream-Kultur der Ablenkung und Oberflächlichkeit.

„Achte nicht auf den Völkermord, der direkt vor deiner Nase stattfindet.

Wir können sehen, wie er geschieht. Er ist genau da. Und sie wissen, dass wir es sehen können. Aber sie sagen uns, wir sollen es trotzdem ignorieren. Achtet stattdessen auf diese andere, weit weniger dringende Nachricht. Achten Sie darauf, was für ein großer Fiesling Donald Trump ist. Achten Sie auf die Hamas und den 7. Oktober 2023. Achten Sie auf diesen Trend, diese Fernsehsendung, dieses lustige Video, diesen Prominenten, dieses Produkt, dieses Ereignis. Achten Sie auf irgendetwas anderes als auf das Grauen, das Sie in diesem Moment mit Ihren eigenen Augen sehen können.

„Achte nicht auf den Völkermord, der sich direkt vor deinen Augen abspielt.

Und die meisten gehorchen diesem Befehl. Die Gesellschaft macht weiter, als sei alles in Ordnung und normal. Die Veranstaltungen, Events, sozialen Engagements und der Smalltalk laufen mehr oder weniger genauso ab wie am 6. Oktober 2023. Die Aufmerksamkeit richtet sich überall hin, nur nicht auf den schreienden, blutenden Elefanten im Raum.

„Schenken Sie dem Völkermord direkt vor Ihrer Nase keine Beachtung“.

Das ist eine Beleidigung für unsere Intelligenz. Es ist eine Beleidigung für unsere Herzen. Es ist eine Beleidigung für unsere Menschlichkeit. Sie stecken ihre langen, vergewaltigenden Finger in unsere Köpfe und befehlen uns, unsere Aufmerksamkeit in alle Richtungen zu lenken, außer dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht wird, und die meisten von uns fügen sich ihrem Willen und tun, was sie befehlen. Wir führen unseren Herrschern eine entwürdigende und entmenschlichende Vorstellung vor, um zu zeigen, wie sehr wir unseren Verstand, unsere Wahrnehmung und unseren Realitätssinn für ihre Bequemlichkeit verdrehen wollen.

„Beachte nicht den Völkermord direkt vor deiner Nase“.

Die Weigerung, diesem Befehl zu folgen, ist ein täglicher Akt des Trotzes. Es ist ein Akt des Protests in jedem einzelnen Moment, in dem wir uns weigern, dieser Forderung nachzugeben. In jedem Augenblick, in dem wir unseren Blick auf Gaza richten und andere daran erinnern, dasselbe zu tun, widersetzen wir uns den Befehlen unserer Machthaber. Wir widersetzen uns den Anweisungen der Propagandamaschine. Wir sind unseren Politikern und unserer Regierung gegenüber direkt ungehorsam, und wir respektieren die Plastik-Smiley-Dystopie nicht, die sie beaufsichtigen.

„Beachte nicht den Völkermord direkt vor deiner Nase.“

Ja, ich werde diesem Völkermord weiterhin Aufmerksamkeit schenken, und ich werde weiter daran arbeiten, andere dazu zu bringen, das Gleiche zu tun. Ganz gleich, wie sehr Sie versuchen, meinen Blick abzuwenden. Egal, wie hässlich Ihre Gräueltaten werden. Egal, welche Namen Sie mir geben oder welche Anschuldigungen Sie gegen mich erheben. Es ist genau da. Wir können es alle sehen. Ich weigere mich, bei dieser verrückten Scharade mitzuspielen. Israel begeht einen Völkermord, unsere westlichen Regierungen helfen ihnen, der Himmel ist blau, ein Spaten ist ein Spaten, und der Kaiser hat keine Kleider.

_________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Texte kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …