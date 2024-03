For humanity’s sake, Israel’s slaughter of those queuing for food must be punished Autocratic governments around the world will be emboldened if Israel escapes punishment for killing over 100 desperate, starving people as they waited for aid in Gaza

Krieg gegen Gaza: Israels Abschlachten von Lebensmitteln darf nicht ungestraft bleiben

Von Othman Moqbel

5. März 2024

Autokratische Regierungen auf der ganzen Welt werden ermutigt, wenn Israel der Strafe für die Tötung von über 100 verzweifelten, hungernden Menschen entgeht, die in Gaza auf Hilfe warteten

Hätte man in der Ukraine auf hungernde Menschen geschossen und sie getötet, während sie in der Schlange für Lebensmittel standen, hätte der Westen dies zu Recht als Kriegsverbrechen bezeichnet.

Ebenso würden die USA und das Vereinigte Königreich, wenn Truppen in Syrien das Feuer eröffneten, dies zu Recht als weitere Gräueltat in diesem Zusammenhang verurteilen.

Wenn jedoch Menschen in Gaza für Lebensmittel anstehen – wo die UNO vor der schlimmsten Hungersnot aller Zeiten gewarnt hat -, stellen die USA stattdessen fest, dass dies „die Friedensgespräche erschweren“ würde.

Am frühen Morgen des 29. März standen die hungernden Palästinenser in der al-Rasheed-Straße in Gaza-Stadt Schlange, um die lang erwarteten Lebensmittellieferungen zu erhalten, als die israelischen Streitkräfte das Feuer auf sie eröffneten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden mindestens 112 Menschen getötet und 280 verletzt, von denen die meisten offenbar erschossen wurden.

Fares Afana, Leiter des Ambulanzdienstes im Kamal-Adwan-Krankenhaus von Gaza, sagte, die Sanitäter hätten „Dutzende oder Hunderte“ von Leichen vorgefunden, als sie den Schauplatz erreichten. Er sagte, dass einige Verwundete auf Eselskarren in die Krankenhäuser gebracht werden mussten, da es nicht genügend Krankenwagen gab, um alle Toten und Verwundeten aufzunehmen.

Es gibt Gegenbehauptungen, dass nur eine kleine Gruppe beschossen wurde und die meisten in dem Gedränge durch die Panik, die durch die Schüsse ausgelöst wurde, ums Leben kamen. In jedem Fall wären keine Menschen gestorben, wenn nicht auf verzweifelt hungernde Menschen geschossen worden wäre, die in der Schlange nach Essen standen.

Unmenschlichkeit in ihrer schlimmsten Form

Dies ist ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Es gibt nicht ein einziges Dokument, in dem das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechte festgelegt sind, sondern eine Reihe von international anerkannten Verträgen, Bräuchen, Konventionen und Normen.

In allen diesen Dokumenten wird unmissverständlich klargestellt, dass Menschen in Konflikten Hilfe erhalten müssen, dass die Verteilung von Hilfsgütern nicht durch militärische Maßnahmen behindert werden darf und dass Zivilisten nicht Ziel von Militäraktionen sein dürfen.

Der Westen kann sich moralisch nicht länger davor scheuen, auf Verletzungen der Rechte der von Konflikten betroffenen Menschen hinzuweisen, sei es in der Ukraine, in Syrien oder, wie am Donnerstag, im Gazastreifen.

Eine weitere Verletzung des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen liegt vor, wenn ein militärischer Akteur eine Bevölkerung daran hindert, das grundlegende Menschenrecht auf Nahrung zu erhalten, was zu weit verbreitetem Hunger und Verhungern führt.

Dies ist ein weiterer Vorwurf, der während der laufenden Angriffe auf Gaza erhoben wurde, nicht zuletzt vom UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Ist es nicht noch grausamer und herzzerreißender, dass die Menschen im Gazastreifen, die aufgrund ihres rekordverdächtigen Hungers in Massen für Lebensmittelhilfe anstehen, um nicht zu verhungern, in der Warteschlange beschossen und getötet werden?

Als jemand, der seit Jahrzehnten in humanitären Notsituationen und Konflikten arbeitet und dabei die schlimmsten Formen der Unmenschlichkeit miterlebt hat, bin ich mir nicht sicher, ob ich in meinem Leben jemals eine schrecklichere Gräueltat erlebt habe.

Man kann sich die Ereignisse vom Donnerstag nicht ansehen, ohne sie als das zu bezeichnen, was sie sind – ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und der einfache Grund, warum es nicht als das bezeichnet wird, was es ist, ist politisch. Die Tötung unschuldiger Zivilisten hat jedoch nichts Politisches an sich.

Einmarsch in Rafah

Der US-Verteidigungsminister selbst hat bestätigt, dass in Palästina in nur fünf Monaten bisher mehr als 25.000 Frauen und Kinder getötet worden sind.

Am 10. März feiern viele Menschen rund um den Globus den Muttertag – doch in Gaza haben so viele Kinder ihre Mütter und so viele Mütter ihre Kinder durch diesen brutalen Konflikt verloren.

Ein verwundeter Mann liegt nach dem israelischen Angriff auf die auf Hilfe wartenden Menschen im Gazastreifen auf einer Matratze auf dem Boden des al-Shifa-Krankenhauses (Mohammed al-Hajjar/MEE).

Ein weiterer Meilenstein ist der Beginn des heiligen Fastenmonats Ramadan, eine Zeit, in der die meisten Menschen im Gazastreifen fasten, beten und sich mit spiritueller Reflexion, Selbstverbesserung und Frömmigkeit beschäftigen werden.

Benny Gantz, ein Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, hat jedoch davor gewarnt, dass Rafah zu Beginn des Ramadan mit einer Bodenoffensive konfrontiert werden könnte, vor der die ganze Welt – einschließlich Israels Partner in Washington – gewarnt hat, da es wahrscheinlich zu zahlreichen zivilen Opfern kommen würde.

Sollte es dazu kommen, werden sich die Schrecken vom Donnerstag immer wiederholen. Eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt wird zum Kriegsschauplatz, was weitere zivile Todesopfer und lebensbedrohliche Verletzungen zur Folge haben wird.

Wenn der Beschuss hungernder Menschen, die für Lebensmittel anstehen, von der internationalen Gemeinschaft unbehelligt und ungestraft bleibt, welchen Anreiz gibt es dann für militärische Akteure, bei einem Bodenangriff auf Rafah das Leben von Zivilisten zu schonen?

Warum liefern Regierungen auf der ganzen Welt immer noch Waffen an Israel, um diese mutmaßlichen Gräueltaten auszuführen, anstatt Geld zu spenden, um Menschenleben in Gaza zu unterstützen?

Diejenigen von uns, die dieses Jahr den Ramadan begehen, und auch diejenigen, die dies nicht tun, müssen die Menschen im Gazastreifen nach Kräften unterstützen und für ein Ende der Gräueltaten beten, die an ihnen begangen werden.

Wir müssen auch dafür beten, dass die Parteien, die gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte verstoßen haben, zur Rechenschaft gezogen werden.

Wenn dies nicht geschieht, was soll die militärischen Akteure davon abhalten, die Zivilbevölkerung in allen künftigen Konflikten auf der ganzen Welt auf diese Weise zu misshandeln?

Diese Ungerechtigkeiten müssen angegangen werden – nicht nur für die Menschen in Gaza, sondern für die gesamte Menschheit.

Othman Moqbel ist ein britisch-palästinensischer Non-Profit-Manager. Er ist derzeit CEO von Action For Humanity, der Mutterorganisation von Syria Relief, der größten auf Syrien fokussierten NRO in Großbritannien. Zuvor war er Treuhänder von ACEVO, Charity Futures und von 2010 bis 2017 CEO von Human Appeal. Im Jahr 2015 gewann er den ACEVO Fellowship Award als einer der besten CEOs und 2017 wurde Othman Moqbel für den BOND Humanitarian Award nominiert.

