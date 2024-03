Beit Daras and Gaza: An intergenerational tale of struggle against erasure My ancestors were expelled from our village 76 years ago; today my family are forced to flee once again.

Eine Mutter und ihre Kinder sind in der Zeltstadt im Gaza-Gebiet im ägyptisch besetzten Palästina zu sehen, wo etwa 216 000 arabische Flüchtlinge in abgenutzten Zelten leben, 23. Juli 1949. Die Frau zeigt ihrer Tochter, wie sie einen Wasserkrug auf dem Kopf tragen kann. (AP Photo/S. Swinton)

Eine Mutter und ihre Kinder in einem Flüchtlingslager im Gaza-Gebiet im ägyptisch besetzten Palästina, wo etwa 216 000 palästinensische Flüchtlinge in abgenutzten Zelten leben, am 23. Juli 1949 [Datei: S. Swinton/AP]

Meine Vorfahren wurden vor 76 Jahren aus unserem Dorf vertrieben; heute ist meine Familie gezwungen, aus den Flüchtlingslagern zu fliehen, in denen sie aufgewachsen ist.

Beit Daras und Gaza: Eine generationenübergreifende Geschichte vom Kampf gegen die Auslöschung

Zarefah Baroud

27 Mär 2024

An diesem Tag vor 76 Jahren wurde das Dorf meiner Vorfahren, Beit Daras, im nördlichen Gaza-Bezirk von Palästina, damals unter britischem Mandat, von jüdischen Milizen angegriffen. Die Nakba, also die zionistische ethnische Säuberung Palästinas, hatte bereits begonnen. Die systematische Quälerei, Brutalisierung und Ermordung von Palästinensern durch zionistische Milizen mit dem Ziel, einen jüdischen Ethnostaat im historischen Palästina zu errichten, würde zur Vertreibung von mindestens 750 000 Palästinensern führen.

Wenn ich heute den Völkermord in Gaza beobachte, kann ich nicht umhin, an das Schicksal meines Dorfes und meiner Vorfahren zu denken. So wie meine Großeltern als Kinder aus ihrem Dorf vertrieben wurden, erleben ihre Nachkommen das gleiche Trauma, da sie durch das gleiche völkermörderische zionistische Projekt mit Vertreibung, Verletzung und Tod konfrontiert werden.

Vieles von dem, was ich über Beit Daras weiß, stammt von meinem Vater, Ramzy Baroud, der viele Jahre lang die Geschichte unserer Familie und von Beit Daras erforscht und aufgezeichnet hat.

Das Gelände unseres Dorfes ist seit Jahrhunderten besiedelt und war Zeuge des Aufstiegs und Niedergangs verschiedener Reiche und der Herrschaft verschiedener Eroberer – von den Römern über die Kreuzfahrer bis hin zu den Mamelucken und den Osmanen. Die lange Geschichte prägte diese malerische Gemeinde, in der 1948 3.190 einheimische Palästinenser lebten.

Beit Daras war die Heimat meiner Urgroßeltern, Zainab und Mohammed, der Eltern meines Großvaters Mohammed. Dort lebten auch Mariam und Mohammed, die Eltern meiner Großmutter Zarefah.

Zainab und Mohammed lebten von ihrem Hof, auf dem sie Obst und Getreide anbauten. Mohammed war auch ein geschickter Korbflechter und reiste oft in die palästinensische Hafenstadt Yaffa, um seine Körbe auf den belebten alten Märkten zu verkaufen.

Mariam und Mohammed waren auch Bauern und lebten von ihrem Land. Diese beiden Familien hatten ihre Wurzeln in Beit Daras.

Am 27. März griff die zionistische Haganah-Miliz das Dorf mit Mörsergranaten aus der benachbarten zionistischen Kolonie Tabiyya an, tötete neun Dorfbewohner und verbrannte die Ernten. Die Horrorgeschichten der Nakba hatten Beit Daras bereits erreicht, und die Bewohner mobilisierten sich, um ihre Gemeinde zu schützen.

Sie sammelten Geld, um Gewehre zu kaufen, und viele Frauen verkauften ihr Gold, um die Widerstandsbemühungen zu unterstützen. Die kleine Truppe aus Beit Daras war der gut ausgerüsteten und von den Briten ausgebildeten jüdischen Miliz nicht gewachsen, hielt aber dennoch fast zwei Monate lang die Stellung. „Die Männer kämpften wie Löwen“, erzählte Um Adel, die während der Nakba noch ein junges Mädchen war, meinem Vater.

Mitte Mai umzingelte die Haganah das Dorf und bombardierte es wahllos. Dies war die letzte Schlacht um Beit Daras. Um Mohammed, der den Angriff überlebt hatte, schilderte meinem Vater die Szene:

„Die Stadt stand unter Beschuss und war von allen Seiten umzingelt. Es gab keinen Ausweg. Sie umzingelten alles, aus Richtung Isdud, al-Sawafir und von überall her. Wir wollten einen Ausweg suchen. Die bewaffneten Männer [die Kämpfer von Beit Daras] sagten, sie würden die Straße nach Isdud überprüfen, um zu sehen, ob sie offen sei.“

Die Kämpfer kamen von der Erkundung der Straße zurück und sagten, dass sich ein Durchgang geöffnet habe, durch den Frauen und Kinder fliehen könnten. Aber dieser Durchgang war eine Falle.

„Die Juden ließen die Leute raus, und dann peitschten sie sie mit Bomben und Maschinengewehren. Es fielen mehr Menschen als die, die fliehen konnten. Meine Schwester und ich … fingen an, durch die Felder zu laufen; wir fielen und standen wieder auf. Meine Schwester und ich entkamen gemeinsam, indem wir uns an der Hand hielten. Die Leute, die die Hauptstraße nahmen, wurden entweder getötet oder verletzt, und diejenigen, die durch die Felder gingen. Die Schüsse fielen wie Sand auf die Menschen“, erinnert sich Um Mohammed.

David Ben-Gurion, der damalige Leiter der Jewish Agency, schrieb in sein Tagebuch, dass die zionistischen Streitkräfte an diesem Tag mindestens 50 Palästinenser massakriert hatten.

Die Dorfbewohner, die nicht getötet wurden, wurden vertrieben. Am Vorabend ihrer Vertreibung sammelten Zainab und Mohammed ein paar lebensnotwendige Dinge und bereiteten ihren Familienesel für den Treck vor. Sie wussten nicht, dass dies der endgültige Abschied von ihrem kostbaren Haus sein würde, das sie selbst gebaut hatten.

Auch Mariam und Mohammad bereiteten sich auf die Abreise vor. Mohammad hatte zu den Waffen gegriffen, um das Dorf zu verteidigen, und Mariam hatte sich geweigert, ohne ihn zu gehen. Der Schmerz darüber, dass es nicht gelungen war, die zionistischen Milizen aufzuhalten, lastete schwer auf Mohammed, der allmählich krank wurde, während er und seine Familie sich auf den Weg aus Beit Daras machten – er und Mariam zu Fuß und seine Kinder, darunter die zweijährige Zarefah, auf dem Esel.

Unter dem Mörser- und Scharfschützenfeuer der zionistischen Milizen erreichten die beiden Familien den heutigen Gazastreifen, ihre Füße waren blutig von dem langen Fußmarsch.

Sie lebten nicht mehr in Beit Daras, sondern waren Flüchtlinge in den Lagern Bureij und Nuseirat im Gazastreifen und standen mit leeren Händen da. Zu diesem unersetzlichen Verlust kam noch hinzu, dass Mohammed, Zarefahs Vater, als sie ihr Zelt in Gaza aufschlugen, ins Koma fiel und kurz darauf starb. Er hinterließ meine Urgroßmutter Mariam, die sich weigerte, wieder zu heiraten und sich allein um ihre Kinder kümmerte.

Während meine Großeltern, Zarefah und Mohammed, vor vielen Jahren zu Grabe getragen wurden, blieb ein Großteil der Familie Baroud im Gazastreifen. Die zionistische Organisation verbot ihnen, in das Dorf ihrer Vorfahren zurückzukehren, aber sie verbrachten ihr Leben damit, von dem Tag zu träumen, an dem Palästina befreit sein würde und sie nach Hause zurückkehren könnten.

Dieses Stück Paradies, das sie zurücklassen mussten, mit seinen grünen Hügeln und Weiden, Weinbergen, duftenden Zitrusbäumen und Mandelplantagen, sollte für uns, die junge Generation, nur ein Traum bleiben.

Sieben Jahrzehnte nach der Nakba von Beit Daras stehen die Nachkommen der ursprünglichen Bewohner vor einer weiteren. Seit fast sechs Monaten führt Israel einen Völkermord durch, um die 1948 begonnene Arbeit zu Ende zu bringen“.

Seit dem 7. Oktober sind viele dieser Nachkommen bei israelischen Bombardierungen und Bodeninvasionen getötet worden. Während wir uns feierlich an die Angriffe erinnern, mit denen Beit Daras vor 76 Jahren ethnisch gesäubert wurde, trauern wir um die Mitglieder unserer Familie, die in letzter Zeit getötet wurden, von kleinen Kindern über Mütter und Väter bis hin zu geschätzten Mitgliedern der Nakba-Generation, die bis zuletzt an der Hoffnung auf ihre Rückkehr festhielten.

Inmitten brutaler israelischer Bombardierungen und Invasionen hat Zarefahs Tochter, meine Tante, die Erfahrung ihrer Mutter gemacht, die gezwungen war, mit ihren Kindern aus ihrem Haus in Qarrara zu fliehen, mit kaum mehr als den Kleidern auf dem Rücken.

Die Geschichte der Familie Baroud ist kein Einzelfall. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens besteht aus Flüchtlingen der Nakba, von denen die meisten durch den von den USA unterstützten israelischen Völkermord erneut zu Flüchtlingen geworden sind.

Die Lager Nuseirat und Bureij, in denen meine Großeltern ihre Kindheit verbracht, sich verliebt und ihre Familien großgezogen hatten, wurden weitgehend dezimiert. Und so wie sich die Menschen in Beit Daras gewehrt haben, so haben sich auch die Menschen im Gazastreifen gegen die versuchte Eroberung durch zionistische Siedler erhoben.

Während wir den Völkermord in Gaza miterleben, fühlen wir uns den Erfahrungen unserer Vorfahren mit der Nakba sehr nahe. Sechsundsiebzig Jahre später droht uns die koloniale Auslöschung genauso wie ihnen vor all den Jahren. Während wir den Verlust vieler Familienmitglieder betrauern, werden unser Engagement und unsere Hingabe für den Traum unserer Großeltern, in ihre Heimat zurückzukehren, unendlich stärker.

Obwohl Beit Daras unbewohnt ist, seit unser letzter palästinensischer Krieger gefallen ist, sind die Überreste der Häuser und zwei einsame Säulen der Großen Moschee, in der mein Großvater als Junge betete, geblieben und warten sehnsüchtig auf unsere Rückkehr.

Wenn dieses süße Wiedersehen endlich stattfindet, werden wir die Moschee von Beit Daras mit ihren ursprünglichen weißen Säulen wieder aufbauen, die Häuser wieder errichten und die Obstgärten und Felder mit den einheimischen Bäumen und Feldfrüchten neu bepflanzen. Obwohl das Leben so vieler Dorfbewohner von Beit Daras und ihrer Kinder und Enkelkinder gewaltsam ausgelöscht wurde, werden wir ihren Geist in jeden Lehmziegel einbetten, der beim Wiederaufbau des Dorfes gelegt wird.

Zarefah Baroud ist Doktorandin am Europäischen Zentrum für Palästinastudien der Universität von Exeter. Zarefah Baroud erwarb ihren Master-Abschluss in Politikwissenschaften an der Universität Washington, wo sie über amerikanische Hilfsprogramme für das israelische Militär forschte.

