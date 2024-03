Israel may cut off Palestinian banks from global banking system next week The decision by Israel’s finance minister to isolate PA banks would paralyse Palestinian economy

Palästinenserführer Mahmoud Abbas in Ankara, Türkei, am 5. März 2024 (AFP)

Die Entscheidung des israelischen Finanzministers, die Banken der PA zu isolieren, würde die palästinensische Wirtschaft lähmen

Israel könnte nächste Woche palästinensische Banken vom globalen Bankensystem abschneiden

Von MEE-Mitarbeitern

28. März 2024

Laut einem Bericht der israelischen Zeitung Haaretz vom Donnerstag könnten palästinensische Banken ab nächster Woche vom israelischen Bankensystem abgeschnitten werden, nachdem der israelische Finanzminister beschlossen hat, den Geschäftsverkehr zwischen den beiden Finanzinstituten einzustellen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat zwei Tage Zeit, um eine Kabinettssitzung einzuberufen, in der über die Umkehrung der Pläne von Finanzminister Bezalel Smotrich beraten werden soll, die palästinensischen Banken sowohl vom israelischen als auch vom internationalen Bankensystem zu isolieren.

Die palästinensische Wirtschaft basiert auf der israelischen Währung, dem Schekel, und ist daher auf die Beziehungen zu Israel angewiesen, und ihre Finanzgeschäfte mit dem Rest der Welt müssen über die Bank of Israel und israelische Banken abgewickelt werden.

Anfang dieses Monats drohte der rechtsextreme Minister Smotrich damit, die Wirtschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde lahm zu legen, nachdem die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen vier extremistische Siedler aus dem Westjordanland verhängt hatten, die der Gewalt gegen Palästinenser beschuldigt werden.

Die israelischen Banken haben die Sanktionen befolgt, obwohl Smotrich dazu aufgerufen hatte, sie nicht einzuhalten.

Zwei israelische Banken, die Israel Discount Bank und die Bank Hapoalim, unterhalten derzeit die Verbindungen der palästinensischen Banken mit dem Bankensystem in Israel und weltweit.

Um sie vor Klagen zu schützen, in die die Palästinensische Autonomiebehörde wegen des „Transfers von Geldern an Terrorgruppen“ verwickelt ist, stellt die israelische Regierung jedes Jahr eine vom Finanzminister unterzeichnete Schutzgenehmigung für die beiden Banken aus.

Smotrich weigert sich nun, die seit Jahren geltende Vereinbarung zu verlängern.

Ohne diesen Schutz würde der PA die Immunität entzogen, und die israelischen Banken wären Klagen ausgesetzt und würden voraussichtlich ihre Verbindungen zu palästinensischen Banken abbrechen.

Die Folgen der Isolierung der Palästinensischen Autonomiebehörde von der Finanzwelt und der israelischen Wirtschaft würden die palästinensische Wirtschaft erheblich lähmen.

Jedes israelische Unternehmen, das Geschäftsbeziehungen zur Palästinensischen Autonomiebehörde unterhält, wird laut Haaretz nicht mehr in der Lage sein, palästinensische Schecks einzuzahlen oder Zahlungen von palästinensischen Banken zu erhalten.

Auch palästinensische Arbeitnehmer, die gemäß einem Abkommen zwischen den palästinensischen und israelischen Behörden aus dem Jahr 2022 ihre Löhne nur in Form von Bankeinlagen erhalten dürfen, werden keine Löhne mehr in Israel erhalten können, es sei denn, sie werden in bar ausgezahlt.

Auch palästinensische Export- und Importgeschäfte, die über israelische Häfen abgewickelt werden, sowie palästinensische Steuergelder, die von Israel eingezogen werden, wären von Smotrichs Schritt betroffen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …