Why have I been censored by a Dutch university? Talk on Gaza genocide banned at short notice.

Warum wurde ich von einer niederländischen Universität zensiert?

Von David Cronin

Von den Herausgebern

28. März 2024

Israels Krieg gegen Gaza wurde von einer niederländischen Universität als „zu heikel“ eingestuft. Ahmed Tawfeq APA-Bilder

Die Niederlande – eine angebliche Bastion der liberalen Demokratie – zensieren die Solidarität mit den Palästinensern.

Anfang dieser Woche sollte ich an der Universität von Groningen einen Vortrag darüber halten, wie die Europäische Union den Völkermord in Gaza ermöglicht hat.

Weniger als 24 Stunden vor dem geplanten Vortrag erfuhr ich, dass die Verwaltung der Universität den Vortrag untersagt hatte.

Als Grund wurde angeführt, dass die Universität die Art und Weise beanstandete, in der ich in den Werbematerialien für die Veranstaltung als „Aktivist-Journalist“ bezeichnet wurde.

Die Entscheidung wurde von Thony Visser, einem Dekan der Universität, getroffen.

Ich wandte mich an Visser und fragte sie, warum sie ein Problem damit habe, dass jemand, der sowohl Aktivist als auch Journalist ist, an einer Hochschule in einem nominell demokratischen Land spricht.

Die von ihr vorgebrachte Entschuldigung war verworren und widersprüchlich.

Zunächst behauptete Visser, der Grund für die Absage der Veranstaltung sei „nicht, dass Sie Journalistin und Aktivistin sind“.

Sie gab an, dass der Raum für die geplante Veranstaltung von der Gruppe Groningen für Palästina gebucht worden sei, bevor sie behauptete, dass es sich dabei „nicht um eine Organisation handelt, die zur Universität gehört“.

Räume für solche Veranstaltungen dürfen laut Visser nur von Fakultätsmitgliedern reserviert werden, die über Fachwissen zu dem diskutierten Thema verfügen. „Das war hier nicht der Fall“, behauptete sie.

„Ihr eigenes Profil als Journalistin/Aktivistin erlaubte es auch nicht, die Veranstaltung als Übersetzung von akademischem Fachwissen für ein breites Publikum zu bewerten“, fügte sie hinzu.

Visser erklärte zwar, es sei „weder falsch, Aktivist noch Journalist zu sein“, räumte aber ein, dass sie – oder andere in der Universität – mich aus diesen Gründen abgelehnt hätten.

Unzutreffend

Es ist unzutreffend, wenn sie behauptet, dass es dem Hochschullehrer, der den Raum (in Absprache mit Groningen for Palestine) reserviert hatte, an Fachwissen mangelte.

Die Veranstaltung wurde von einem Spezialisten für internationale Beziehungen organisiert. Palästina ist seit Jahrzehnten ein wichtiges Thema in den internationalen Beziehungen.

Die Versuche von Visser, sich hinter undurchsichtigen Vorschriften zu verstecken, sind nicht überzeugend. In Gesprächen mit Groningen für Palästina gab die Universitätsverwaltung zu, dass sie den aktuellen Krieg Israels gegen Gaza als ein zu sensibles Thema betrachtet.

Universitäten – insbesondere in Ländern, die sich rühmen, liberale Demokratien zu sein – sollten sich nicht vor „heiklen“ Themen scheuen.

Der Vortrag, den ich halten sollte, war als Teil der israelischen Apartheidwoche geplant.

Die israelische Apartheid-Woche findet jedes Jahr an Universitäten in der ganzen Welt statt und soll das Bewusstsein für die an den Palästinensern begangenen Verbrechen schärfen. Israel und seine Unterstützer versuchen seit langem, die israelische Apartheidwoche durch falsche Behauptungen zu torpedieren, sie sei antisemitisch motiviert.

Veranstaltungen zur israelischen Apartheidwoche sind an der Universität Groningen schon seit vielen Jahren erlaubt. Erst im Jahr 2024 – inmitten des Völkermords im Gazastreifen – verbot die Verwaltung solche Veranstaltungen.

Zusammen mit meinem Vortrag wurde auch die Vorführung des Films Farha verboten.

Ich werde vor der Zensur nicht kapitulieren.

Der Vortrag, zu dem ich eingeladen worden war, fand als Online-Veranstaltung statt, bei der ich darauf bestand, dass die Universität Groningen mich nicht zum Schweigen bringen wird.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …